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Китай вместе с Россией будет способствовать поддержанию мира и стабильности в мире, - Си Цзиньпин

Сі Цзіньпін заявив про співпрацю з РФ для сприяння миру в світі

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов расширять всестороннее сотрудничество с Россией и вместе с ней вносить вклад в поддержание глобальной стабильности.

Об этом сообщили в МИД КНР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я придаю большое значение развитию китайско-российских отношений и готов работать с президентом Путиным, чтобы... постоянно расширять всестороннее сотрудничество между Китаем и Россией... и продолжать вносить вклад в поддержание мира и стабильности на планете", - отметил Си в приветственном послании Путину по случаю 75-летия установления дипотношений между двумя странами.

Он отметил, что Китай и Россия являются мировыми державами и крупными развивающимися странами, чье политическое взаимное доверие продолжает укрепляться и чье практическое сотрудничество достигло отличных результатов.

Также читайте: Китай не может помогать РФ без ущерба для своих интересов и репутации, - Рютте

Как отмечает МИД Китая, Путин назвал нынешние российско-китайские отношения на рекордно высоком уровне за всю историю.

По словам диктатора РФ, Россия и Китай активно сотрудничают в различных сферах, эффективно взаимодействуют в международных и региональных делах и он верит, что "российско-китайское всеобъемлющее стратегическое партнерство будет продолжать укрепляться и способствовать безопасности и стабильности в Евразии и мире".

Читайте также: Без помощи Китая Путин не смог бы вести войну против Украины, - Сикорский

Автор: 

Китай (2996) путин владимир (31345) россия (95725) Си Цзиньпин (289)


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Топ комментарии
+42
Само існування цих країн є джерелом нестабільності!((( Навіть не смішно(((
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02.10.2024 09:39
+29
Брешуть як кремлівці
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02.10.2024 09:36
+21
Підтримувати мир? Так як зараз це робить *уйло! Сто ''ковідів''на ваші голови!
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02.10.2024 09:39
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Брешуть як кремлівці
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02.10.2024 09:36 Ответить
😊 Влни не читали Біблію:

Від Матвія 7:15-20 UMT

https://www.bible.com/uk/bible/compare/MAT.7.15-20

https://www.bible.com/uk/bible/compare/MAT.7.15-20 «Стережіться лжепророків, які приходять замасковані в овечу шкіру, а насправді є вовками лютими. Ви їх впізнаєте по їхніх вчинках: бо не буде добрих вчинків від злої людини, саме як не буває винограду на терновому кущі або фіґ в будяках.
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02.10.2024 10:13 Ответить
Можно дружить с Россией,например, против Японии. А так можно и у России кусок оттяпать ради стабильности.
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02.10.2024 12:24 Ответить
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02.10.2024 09:36 Ответить
Брешуть. Має залишитись лише один.
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02.10.2024 09:36 Ответить
Водять х@ром по губах західних нікчем, та ржуть вголос. Це пи₴дець.
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02.10.2024 09:37 Ответить
в інтересах европи та сша розібратися з Іраном, Росією, а потім і з Китаєм
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02.10.2024 09:39 Ответить
Само існування цих країн є джерелом нестабільності!((( Навіть не смішно(((
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02.10.2024 09:39 Ответить
Глобальні стабілізатори?)))
Стабілізатори від ракет вам обом в анальний вітвір!
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02.10.2024 09:39 Ответить
Підтримувати мир? Так як зараз це робить *уйло! Сто ''ковідів''на ваші голови!
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02.10.2024 09:39 Ответить
Писец.
Третя Всесвітня все ближче.
Риторика китайського УЙО показує, що скоро будуть поставки китайської зброї.
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02.10.2024 09:39 Ответить
О, ці напідтримують. Буде у світі і "мир" і "стабільність". Україна відчула цю підтримку як ніхто
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02.10.2024 09:42 Ответить
продовжувати робити внесок у підтримання миру і стабільності на планеті", - Джерело:
Як Кореї, В'єтнамі, а зараз в Україні.
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02.10.2024 09:42 Ответить
із https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3911831-si-czinpin-kitaj-razom-iz-rosieu-robitime-vnesok-u-pidtrimanna-stabilnosti-v-sviti.html посиланням на Укрінформ

хтось ще, крім укрінформ, чув цю балаканину від сінь піня?
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02.10.2024 09:42 Ответить
так, це на сайті мзс китаю
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02.10.2024 09:50 Ответить
одні ублюдки що розпочали війну та другі ублюдки які їх підтримують та допомагають хочуть сприяти підтримці миру та стабільності у світі...
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02.10.2024 09:44 Ответить
Ну кто еще верит что ***** просто так начал войну против Европы не заручившись поддержкой Китая? Пока Запад жует сопли и призывает, Азия консолидируется и пошла в наступление против Запада.
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02.10.2024 09:44 Ответить
То о чем я говорил уже давно. Что ***** с Китаем и при помощи Трампа организовали нападение на Израиль. Пока американские авианосцы заняты босоногими бабуинами, Китай при помощи ***** захватывает Европу.
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02.10.2024 09:50 Ответить
Особенно мне нравится что китай и рашка будет стоять на поддержании мира и стабильности во всем мире. **** твари, а кто же все ети войны постоянно устраивает? Какой конфликт в любом уголке мира не ковырны везде торчат уши рашистов и китая. Ето как волк и лиса устроились в колхоз ночными сторожами ради стабильности.
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02.10.2024 09:54 Ответить
Вовк і лисиця -- милі створіння у порівнянні з цими двома людиноненависницькими режимами.
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02.10.2024 10:01 Ответить
Захват Тибета. Участие в Корейской войне(благодаря Китаю и имеем сегодня неадекватную и агрессивную Северную Корею) Провокация серии локальных пограничных конфликтов, которые чуть не развязали полномасштабную войну СССР с Китаем. Китайско-вьетнамские столкновения с 1979 по 1990 год это последняя крупная война Китая. Армия КНР вторгается во Вьетнам, захватывает приграничную территорию, но получает жёсткий отпор от партизан и местного ополчения. В результате, Китай отступил и понёс большие потери. В мае 2020 года Китай провоцирует пограничный конфликт с Индией из-за спорной территории. Бои продолжались с 5 мая по 16 июня, после чего сторонам удалось договориться о прекращении огня. Захват Филлипинских островов в Южно-Китайском море и нагнетание военной истерии вокруг Тайваня- это то что навскидку и а скорую руку.И Китай все еще белый добрый и пушистый,?И не рассказывай сказки про американские уши в нападении россии на Украину. Без разрешения и благословения со стороны своего хозяина в Пекине- путин никогда бы не осмелился напасть .....
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04.10.2024 01:15 Ответить
Т.е., ви хотите сказать, что США, такой себе, тайний союзник рашки?
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02.10.2024 10:07 Ответить
Пітух трумп ще не през сша
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02.10.2024 10:21 Ответить
Не союзник, але якщо постане питання руба -- дезінтеграція ерефії на незалежні держави, чи втрата Україною територій, то США на словах ухиляться від відповіді, а на ділі будуть все робити, щоб рабовласницький режим імперії зберігся. Бо з ним легше "імєть дєло".
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02.10.2024 10:36 Ответить
Так це і є - "тайний" союзник.
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02.10.2024 12:35 Ответить
Трамп ввів додаткові податки на китайські товари, в результаті чого загнав їх економіку в жо...пу. Їх два іпотечні гіганти були на межі банкрутства. Якби це сталось в китайців б не було ресурсів ні на які підтримки раші чи Ірану.

Але при приході до влади Байден зняв ці податки що типу полки велмарту пусті і це приводить до інфляції і фактично відкрив ринок штатів для їхніх товарів. Що врятувало косооких та дало їм великі ресурси на озброєння.
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02.10.2024 10:46 Ответить
Андрій і Анатолій завжди були веселими і життєрадісними, готовими простягнути руку допомоги з відкритим серцем і щирою душею, прагнучи робити добро і підтримувати гармонію серед людей.

Дякуемо!

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02.10.2024 09:46 Ответить
Гарна ілюстрація - два ман'яка Чикотило і Онопрієнко - няшкі на фото , звірі по суті. Пу і Сі схожі моральні виродки, які белькочуть про мир у всьому світі.
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02.10.2024 11:00 Ответить
Хоть правду сказал. Это уже плюс. Путлер тот столько врал долго, что это не они. И вот к чему пришли.
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02.10.2024 09:48 Ответить
два крокодила прикинулись килькой
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02.10.2024 09:50 Ответить
Підар! Якщо китай і росію не попустить серйозно, то Перша і Друга світова покажуться дитячим садком.
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02.10.2024 09:52 Ответить
дві мразі
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02.10.2024 09:53 Ответить
а вовки відповідатимуть за збереження овець, якась дурка
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02.10.2024 09:55 Ответить
закон джунглів, хто сильніший, той правий
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02.10.2024 09:56 Ответить
добро завжди перемагає зло, хто переміг той і добрий...
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02.10.2024 10:00 Ответить
Два "миротворці" - "хрен" та "уксус"...
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02.10.2024 09:56 Ответить
Вони обидва *******, щоб ви знали.
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02.10.2024 10:01 Ответить
На всесвітньому даху, старі підри ,Сі і Ху.
Сруть на нижчі етажі, гігієни їм чужі.
Видана давно бамага , то шо світить їм Гаага,
Але підрам покую, їм не в лом робить куйню,
Я не втямлю, люди добрі, нашо ждать ,що б самі здохли??
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02.10.2024 10:01 Ответить
Наркомани проти наркоманії !!!
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02.10.2024 10:02 Ответить
"Разом з расєєю...мир та стабільність..." Жовта потвора разом з кремлівським виб....ком знущається над Світом....
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02.10.2024 10:03 Ответить
Ці вузькоокі готують новий мировий порядок, який стане суцільним лихом. Не тільки захід їм це дозволяє, а ще планети на це ************. От сьогодні сонячне затемнення, цікаво, як воно вплине на всесвітнє зло . Найближчими днями дізнаємося, що всесвіт нам приготував.
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02.10.2024 10:04 Ответить
Два брехливих пітуха
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02.10.2024 10:09 Ответить
Уроди?
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02.10.2024 10:09 Ответить
А ***** ці два гандони вже сходили????
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02.10.2024 10:11 Ответить
Хто прочитав весь текст, скажіть, варто витрачати час чи можна одразу сміятися?
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02.10.2024 10:12 Ответить
Про що ти ********* кажеш? Єпанутий кітайози!!!
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02.10.2024 10:18 Ответить
Агрохламідія, пам'ятається, надрачував на китай зі страшною силою. Як не зелений - так вилупок. А ях виборці ще те бидло
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02.10.2024 10:18 Ответить
Ото насмішив Китай!
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02.10.2024 10:23 Ответить
Які цинічні падли...
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02.10.2024 10:25 Ответить
Тобто фактично вони кажуть що разом з росією вестимуть війну до останнього китайця
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02.10.2024 10:30 Ответить
Так потроху та потихеньку все більше міша залежить від великоі панди
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02.10.2024 10:37 Ответить
Їх треба усипляти разом, бо це два однакові виродки.
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02.10.2024 11:17 Ответить
Це явна неповага до України, коли друкують таке про мир,коли війна. Може пора уже думати, а не сенсації ловить. Що цікаво було тут, що цінного несе це?!
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02.10.2024 10:38 Ответить
Мало тих макак косорилих японці нищіли...
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02.10.2024 12:51 Ответить
Що б ти здох виродок ,це який ти мир будеш підтримувати з світовим терористом путіном невже "русский мир " ?
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02.10.2024 10:41 Ответить
косоока орда вкотре полізла на цивілізований захід і цього вже не приховують, схоже китайозам разом з кацапстаном доведеться повернутись до їх звичайного стану у середньовіччя, ну то їх вибір, ще б від нас відчепились...
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02.10.2024 10:51 Ответить
Посприяйте, напийтесь фірменого кремлівського чайку, тварюки!
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02.10.2024 11:13 Ответить
Бажаю одному і другому такого миру, як зараз в Україні
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02.10.2024 11:28 Ответить
я дуже хотів би послухати що зараз обговорюють в Держдепартаменті, ЦРУ та Пентагоні,
між побігеньками за хот-догами на перервах
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02.10.2024 11:33 Ответить
75 років тому Китай встановлював дипвідносини з нинішньою т.з. росією?! Сі теж історію за путіним вивчав?
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02.10.2024 12:49 Ответить
Історія повторюється, Бо дуже це нагадує дружбу Сталіна з Гітлером напередодні Другоі Світовоі....
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02.10.2024 12:55 Ответить
Обычно умные люди не берутся разсуждать и писать о том, чего они не знают. Или у вас так не считают? И то, что Бандера сидел в немецком концлагере с 1941 по 1944 годы, и два его родных брата были убиты немцами - это уже можно считать высшей мерой уважения Гитлера Бандерой, или еще нет?
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04.10.2024 00:39 Ответить
Знущаються ,в чого їм боятися ?
усі полиці в магазинах заповнені китайськими товарами,будь що вироблено в Китаї. Якщо рашка торгує нафтою ,то Китай усім забезпечує,від лопати до чайника
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02.10.2024 13:06 Ответить
верим!
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02.10.2024 13:10 Ответить
Ещё два клоуна нарисовалось.
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02.10.2024 13:16 Ответить
Вовки будуть пасти овець "мирно і стабільно". Світ збожеволів, якщо допускає подібне.
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02.10.2024 16:21 Ответить
Для тих хто не зрозумів, даю переклад:
Ми за мир! За руССкій мір! І китайський...
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02.10.2024 21:09 Ответить


Ну это же понятно. что так сказать VIP персоны содержались в других условиях. Как к примеру и сын Сталина Яков тоже содержался далеко е в общих бараках. Но концлагерь все равно остается концлагерем….. В предверии Второй Мировой Войны все страны и политические силы искали себе союзников и сотрудничества Исходя из своих планов, ожиданий и надежд. Вы хотите сказать что Сталин не сотрудничал с Гитлером или НКВД не сотрудничало с Гестапо? (Если копать еще глубже- то это Сталин помог Гитлеру прийти к власти в Германии в 33 году, запретив через Коминтерн коммунистам и другим политическим партиям идти на выборы единым блоком. Не послушай они Сталина- у Гитлера бы не было не единого шанса победить на выборах.) Разве будущие немецкие офицеры летчики, танкисты, артиллеристы не учились в советских военных академиях и училищах?(Потому что Германия согласно Версальского договора не имела права их иметь) Разве Германия и Советский Союз не подписывали в 39 году так называемый пакт о ненападении с секретным протоколом в котором они делили между собой Европу? Разве Гитлер и Сталин не вторглись в Польшу, а потом еще устроив совместній парад победы в захваченном Бресте, фактически вместе развязав Вторую Мировую Войну? И разве Сталин не снабжал Гитлера всем необходимым стратегическим сырьем пока тот захватывал Европу? (И без которого Германия бы не смогла вовевать) И разве Сталин не посылал поздравительные телеграммы Гитлеру в связи с очередной захваченной им страны? Но сотрудничество Сталина с Германией закончилось 22 Июня 1941 года в связи нападением. У Бандеры оно закончилось неделей позже после попытки обьявить о создании независимого государства…..И нужно понимать что если у Бандеры это сотрудничество имело чисто декларативный и поверхностный характер и имело целью освобождение своего народа и своей страны, и не имело практически никаких результатов и последствий, то сотрудничество Сталина с Гитлером имело целью захват чужих стран и покорение чужих народов ,и результат и последствия от такого сотрудничества для всего мира были просто катастрофические…. И самое главное что нужно уже наконец то признать- Что меч фашизма ковался в свое время в СССР. И что Россия не победила тогда фашизм в 45 году. Она его тогда усыновила. И теперь сынок подрос. Набрался сил и вновь пытается зашагать по планете пытаясь снова разжечь огонь очередной Мировой Войны……
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04.10.2024 03:55 Ответить
Одним дайукраїну іншим тайвант миротворці матір їхню
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23.10.2024 05:25 Ответить
 
 