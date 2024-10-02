Китай вместе с Россией будет способствовать поддержанию мира и стабильности в мире, - Си Цзиньпин
Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов расширять всестороннее сотрудничество с Россией и вместе с ней вносить вклад в поддержание глобальной стабильности.
Об этом сообщили в МИД КНР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Я придаю большое значение развитию китайско-российских отношений и готов работать с президентом Путиным, чтобы... постоянно расширять всестороннее сотрудничество между Китаем и Россией... и продолжать вносить вклад в поддержание мира и стабильности на планете", - отметил Си в приветственном послании Путину по случаю 75-летия установления дипотношений между двумя странами.
Он отметил, что Китай и Россия являются мировыми державами и крупными развивающимися странами, чье политическое взаимное доверие продолжает укрепляться и чье практическое сотрудничество достигло отличных результатов.
Как отмечает МИД Китая, Путин назвал нынешние российско-китайские отношения на рекордно высоком уровне за всю историю.
По словам диктатора РФ, Россия и Китай активно сотрудничают в различных сферах, эффективно взаимодействуют в международных и региональных делах и он верит, что "российско-китайское всеобъемлющее стратегическое партнерство будет продолжать укрепляться и способствовать безопасности и стабильности в Евразии и мире".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Від Матвія 7:15-20 UMT
https://www.bible.com/uk/bible/compare/MAT.7.15-20
https://www.bible.com/uk/bible/compare/MAT.7.15-20 «Стережіться лжепророків, які приходять замасковані в овечу шкіру, а насправді є вовками лютими. Ви їх впізнаєте по їхніх вчинках: бо не буде добрих вчинків від злої людини, саме як не буває винограду на терновому кущі або фіґ в будяках.
Стабілізатори від ракет вам обом в анальний вітвір!
Третя Всесвітня все ближче.
Риторика китайського УЙО показує, що скоро будуть поставки китайської зброї.
Як Кореї, В'єтнамі, а зараз в Україні.
хтось ще, крім укрінформ, чув цю балаканину від сінь піня?
Але при приході до влади Байден зняв ці податки що типу полки велмарту пусті і це приводить до інфляції і фактично відкрив ринок штатів для їхніх товарів. Що врятувало косооких та дало їм великі ресурси на озброєння.
Дякуемо!
Сруть на нижчі етажі, гігієни їм чужі.
Видана давно бамага , то шо світить їм Гаага,
Але підрам покую, їм не в лом робить куйню,
Я не втямлю, люди добрі, нашо ждать ,що б самі здохли??
між побігеньками за хот-догами на перервах
усі полиці в магазинах заповнені китайськими товарами,будь що вироблено в Китаї. Якщо рашка торгує нафтою ,то Китай усім забезпечує,від лопати до чайника
Ми за мир! За руССкій мір! І китайський...
Ну это же понятно. что так сказать VIP персоны содержались в других условиях. Как к примеру и сын Сталина Яков тоже содержался далеко е в общих бараках. Но концлагерь все равно остается концлагерем….. В предверии Второй Мировой Войны все страны и политические силы искали себе союзников и сотрудничества Исходя из своих планов, ожиданий и надежд. Вы хотите сказать что Сталин не сотрудничал с Гитлером или НКВД не сотрудничало с Гестапо? (Если копать еще глубже- то это Сталин помог Гитлеру прийти к власти в Германии в 33 году, запретив через Коминтерн коммунистам и другим политическим партиям идти на выборы единым блоком. Не послушай они Сталина- у Гитлера бы не было не единого шанса победить на выборах.) Разве будущие немецкие офицеры летчики, танкисты, артиллеристы не учились в советских военных академиях и училищах?(Потому что Германия согласно Версальского договора не имела права их иметь) Разве Германия и Советский Союз не подписывали в 39 году так называемый пакт о ненападении с секретным протоколом в котором они делили между собой Европу? Разве Гитлер и Сталин не вторглись в Польшу, а потом еще устроив совместній парад победы в захваченном Бресте, фактически вместе развязав Вторую Мировую Войну? И разве Сталин не снабжал Гитлера всем необходимым стратегическим сырьем пока тот захватывал Европу? (И без которого Германия бы не смогла вовевать) И разве Сталин не посылал поздравительные телеграммы Гитлеру в связи с очередной захваченной им страны? Но сотрудничество Сталина с Германией закончилось 22 Июня 1941 года в связи нападением. У Бандеры оно закончилось неделей позже после попытки обьявить о создании независимого государства…..И нужно понимать что если у Бандеры это сотрудничество имело чисто декларативный и поверхностный характер и имело целью освобождение своего народа и своей страны, и не имело практически никаких результатов и последствий, то сотрудничество Сталина с Гитлером имело целью захват чужих стран и покорение чужих народов ,и результат и последствия от такого сотрудничества для всего мира были просто катастрофические…. И самое главное что нужно уже наконец то признать- Что меч фашизма ковался в свое время в СССР. И что Россия не победила тогда фашизм в 45 году. Она его тогда усыновила. И теперь сынок подрос. Набрался сил и вновь пытается зашагать по планете пытаясь снова разжечь огонь очередной Мировой Войны……