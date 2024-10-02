Китай вместе с Россией будет способствовать поддержанию мира и стабильности в мире, - Си Цзиньпин

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов расширять всестороннее сотрудничество с Россией и вместе с ней вносить вклад в поддержание глобальной стабильности.

Об этом сообщили в МИД КНР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я придаю большое значение развитию китайско-российских отношений и готов работать с президентом Путиным, чтобы... постоянно расширять всестороннее сотрудничество между Китаем и Россией... и продолжать вносить вклад в поддержание мира и стабильности на планете", - отметил Си в приветственном послании Путину по случаю 75-летия установления дипотношений между двумя странами.

Он отметил, что Китай и Россия являются мировыми державами и крупными развивающимися странами, чье политическое взаимное доверие продолжает укрепляться и чье практическое сотрудничество достигло отличных результатов.

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Как отмечает МИД Китая, Путин назвал нынешние российско-китайские отношения на рекордно высоком уровне за всю историю.

По словам диктатора РФ, Россия и Китай активно сотрудничают в различных сферах, эффективно взаимодействуют в международных и региональных делах и он верит, что "российско-китайское всеобъемлющее стратегическое партнерство будет продолжать укрепляться и способствовать безопасности и стабильности в Евразии и мире".

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