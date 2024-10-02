РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8777 посетителей онлайн
Новости
4 025 29

Президент Хорватии Миланович выступил против участия армии своей страны в миссии НАТО относительно поддержки Украины

Міланович виступив проти участі армії своєї країни в місії НАТО з підтримки України

Президент Хорватии Зоран Миланович не позволил хорватской армии участвовать в мероприятиях НАТО по поддержке безопасности и подготовки Украины (NSATU).

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Хорватии, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что правительство Хорватии обратилось к Милановичу как Верховному главнокомандующему вооруженными силами страны с просьбой предоставить предварительное согласие отправить хорватских армейцев в миссии Североатлантического альянса в поддержку Украины. Однако Миланович отказал.

В Офисе президента Хорватии отказ Милановича обосновали тем, что основная задача президента - "защитить Хорватию от войны и принять все меры, чтобы удержать ее от военных конфликтов".

В заявлении также говорится, что "несмотря на огромную военную помощь, которую получает Украина, конца войне не видно, но есть угроза, что война выходит за пределы Украины". В то же время Миланович заявил, что российская агрессия против Украины недопустима, это нарушение международного права, а Украина в этих обстоятельствах - жертва агрессии.

"Хорватия помогает и будет помогать Украине, но эта помощь не может заключаться в любой форме участия военнослужащих хорватской армии... Любое другое участие, особенно то, которое предусматривает участие хорватских солдат, является выходом за пределы национальных интересов Республики Хорватия и потенциально ставит под угрозу ее граждан", - говорится в заявлении.

Читайте также: Хорватия предоставляет Украине новый пакет военной помощи и 5 млн евро на восстановление энергетики

Для справки:

NSATU - это структура по оказанию помощи и тренировки Украине в области безопасности. Она будет заниматься координацией предоставления военной техники и тренировок для Украины от стран-членов и партнеров Альянса.

NSATU будет действовать на территории стран-членов Альянса и поддерживать самооборону Украины в соответствии с Уставом ООН.

Решение о создании NSATU лидеры стран-членов приняли на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоялся в этом году в июле.

Читайте также: Вторжение России в Украину стало ключевым фактором расширения ЕС, - премьер Хорватии Пленкович

 

Автор: 

НАТО (10255) Хорватия (275) Миланович Зоран (9)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Грозная ната починає сипатись навіть не вступивши у війну,це було прогнозовано.Нам треба дивитись і робити як Ізраїль,можна не любити євреїв,але за свою країну вони стояти вміють.
показать весь комментарий
02.10.2024 20:27 Ответить
+9
Каже, попри допомогу війна не скінчилася, українці не взяли Москву та не запобігли світовій війні яку почав *****. Так і є. Але відсидітись хорватам не вдасться у такому випадку. Коли кацапи дійдуть до Сербії то та з їх допомогою скине хорватів у Адріатику. Тих кого братушки-серби зарізати не встигнуть.
показать весь комментарий
02.10.2024 20:21 Ответить
+8
еххх....
хорвати хорвати.
забули про вуковар?
нато бомбило белград, та допомагало їбати мілошевича.
але ж, ви були рівні по силам.
а, до нас лізе орда в п'ять разів більше.
показать весь комментарий
02.10.2024 20:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Каже, попри допомогу війна не скінчилася, українці не взяли Москву та не запобігли світовій війні яку почав *****. Так і є. Але відсидітись хорватам не вдасться у такому випадку. Коли кацапи дійдуть до Сербії то та з їх допомогою скине хорватів у Адріатику. Тих кого братушки-серби зарізати не встигнуть.
показать весь комментарий
02.10.2024 20:21 Ответить
Міхей ти москалів зупиниш ..ми за тебе впевнені
показать весь комментарий
02.10.2024 20:27 Ответить
Я так. А ти ні.
показать весь комментарий
02.10.2024 20:31 Ответить
Так це проросійський кадр . Як Царев. На нього є компромат у ФСБ
показать весь комментарий
02.10.2024 20:28 Ответить
Забув, як на вас же ш Сєрби за допомогою раші напали, чи де ваша батьківщина забули?
показать весь комментарий
02.10.2024 20:26 Ответить
Певно, не забув, як "с в я т и й" Володимир, вигнав хорватів з батьківщини
показать весь комментарий
02.10.2024 20:30 Ответить
Консерви россійські відкриваються
показать весь комментарий
02.10.2024 20:26 Ответить
Забув, як ви вирвалися від сербів-братушек москальськіх? Чи не була Хорватія на положенні України?
показать весь комментарий
02.10.2024 22:04 Ответить
Взагалі то я у Словаччині . А хорвати взяли і випхали сербів і не з ким не радилися. Їздили рік тому на плитвицкі озера , так там досі є дома з отворами від пуль і снарядів
показать весь комментарий
02.10.2024 22:28 Ответить
Грозная ната починає сипатись навіть не вступивши у війну,це було прогнозовано.Нам треба дивитись і робити як Ізраїль,можна не любити євреїв,але за свою країну вони стояти вміють.
показать весь комментарий
02.10.2024 20:27 Ответить
Так країна для євреїв створила хороші умови життя..їм є шо захищати .. а наша влада 15 років тішилась шо поступання валюти від заробітчан більші ніж від зірубіжних інвестицій
показать весь комментарий
02.10.2024 20:30 Ответить
Gemix, як там зараз погода в Сиктивкарі?
показать весь комментарий
02.10.2024 20:34 Ответить
Ну ти ж вумний..глянь гуглю
показать весь комментарий
02.10.2024 20:45 Ответить
Нашу владу обирали ми самі,ото яку країну построїли таку і маємо.Як прийдуть кацапи то нашу погану владу усіх скликань будем згадувати як кращу владу усіх років незалежності.Спитайте у простих дончан які підтримували вялікую расєю матушку.
показать весь комментарий
02.10.2024 20:40 Ответить
Ну ща дончан ти мені не розказуй в мене там повно знайомих.газ дешевшив в 3рази .електрика в 5 раз.
показать весь комментарий
02.10.2024 20:47 Ответить
За шо там ще подякувати нашій владі??
показать весь комментарий
02.10.2024 20:49 Ответить
"Грозная ната" - це по кацапських підручниках.
НАТО не вступає у війни, це оборонний альянс. Коли хтось нападе на країну НАТО, тоді й можна буде розповідати про те що щось "посипалося".
показать весь комментарий
02.10.2024 20:34 Ответить
Швиденько шукайте банківський рахунок таваріщя Мілановічя. Там відповідь на сві питання.
показать весь комментарий
02.10.2024 20:32 Ответить
еххх....
хорвати хорвати.
забули про вуковар?
нато бомбило белград, та допомагало їбати мілошевича.
але ж, ви були рівні по силам.
а, до нас лізе орда в п'ять разів більше.
показать весь комментарий
02.10.2024 20:33 Ответить
О, ще одна кацапська кансерва бахнула
показать весь комментарий
02.10.2024 20:45 Ответить
а ось це нато воно взагалі існує бо може бути так що всі думають що воно є а його нема
показать весь комментарий
02.10.2024 20:49 Ответить
Не плутайте оборону НАТО, і конфлікти в інших країнах. Більшість європейських країн ніколи не підтримує військові операції. Зате Україна завжди була в короткому списку підтримуючих, починаючи з Іраку.
показать весь комментарий
02.10.2024 21:00 Ответить
Хорошая страна Хорватия и реформы провела отлично и живут не плохо. В давние года побывал не раз и не десять, правда называлось всё то Югославия тогда. И на ремонте в Сплите и в круизах Дубровник был всегда и в Загребе пару раз пришлось. Хороший народ и девки там ничего тоже, красивые часто. Но армии там на три общаги чулочной фабрики всех разместить. Сильно укорять не станем. Когда жизнь удалась не воюют. Война удел бедных. А победа в войне, удел богатых и умных.
показать весь комментарий
02.10.2024 21:06 Ответить
ще одна путiнська матрьошка откупорилась
показать весь комментарий
02.10.2024 21:20 Ответить
Добре що тут лаятись не треба.
Бо "хорват" і так звучить, як смачна лайка!
показать весь комментарий
02.10.2024 22:05 Ответить
Не хорошие эти хорваты. То так то сяк Все будет УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
02.10.2024 22:52 Ответить
 
 