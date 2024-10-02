Президент Хорватии Миланович выступил против участия армии своей страны в миссии НАТО относительно поддержки Украины

Президент Хорватии Зоран Миланович не позволил хорватской армии участвовать в мероприятиях НАТО по поддержке безопасности и подготовки Украины (NSATU).

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Хорватии, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что правительство Хорватии обратилось к Милановичу как Верховному главнокомандующему вооруженными силами страны с просьбой предоставить предварительное согласие отправить хорватских армейцев в миссии Североатлантического альянса в поддержку Украины. Однако Миланович отказал.

В Офисе президента Хорватии отказ Милановича обосновали тем, что основная задача президента - "защитить Хорватию от войны и принять все меры, чтобы удержать ее от военных конфликтов".

В заявлении также говорится, что "несмотря на огромную военную помощь, которую получает Украина, конца войне не видно, но есть угроза, что война выходит за пределы Украины". В то же время Миланович заявил, что российская агрессия против Украины недопустима, это нарушение международного права, а Украина в этих обстоятельствах - жертва агрессии.

"Хорватия помогает и будет помогать Украине, но эта помощь не может заключаться в любой форме участия военнослужащих хорватской армии... Любое другое участие, особенно то, которое предусматривает участие хорватских солдат, является выходом за пределы национальных интересов Республики Хорватия и потенциально ставит под угрозу ее граждан", - говорится в заявлении.

Для справки:

NSATU - это структура по оказанию помощи и тренировки Украине в области безопасности. Она будет заниматься координацией предоставления военной техники и тренировок для Украины от стран-членов и партнеров Альянса.

NSATU будет действовать на территории стран-членов Альянса и поддерживать самооборону Украины в соответствии с Уставом ООН.

Решение о создании NSATU лидеры стран-членов приняли на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоялся в этом году в июле.

