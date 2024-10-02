Президент Хорватии Миланович выступил против участия армии своей страны в миссии НАТО относительно поддержки Украины
Президент Хорватии Зоран Миланович не позволил хорватской армии участвовать в мероприятиях НАТО по поддержке безопасности и подготовки Украины (NSATU).
Об этом сообщается на сайте Офиса президента Хорватии, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что правительство Хорватии обратилось к Милановичу как Верховному главнокомандующему вооруженными силами страны с просьбой предоставить предварительное согласие отправить хорватских армейцев в миссии Североатлантического альянса в поддержку Украины. Однако Миланович отказал.
В Офисе президента Хорватии отказ Милановича обосновали тем, что основная задача президента - "защитить Хорватию от войны и принять все меры, чтобы удержать ее от военных конфликтов".
В заявлении также говорится, что "несмотря на огромную военную помощь, которую получает Украина, конца войне не видно, но есть угроза, что война выходит за пределы Украины". В то же время Миланович заявил, что российская агрессия против Украины недопустима, это нарушение международного права, а Украина в этих обстоятельствах - жертва агрессии.
"Хорватия помогает и будет помогать Украине, но эта помощь не может заключаться в любой форме участия военнослужащих хорватской армии... Любое другое участие, особенно то, которое предусматривает участие хорватских солдат, является выходом за пределы национальных интересов Республики Хорватия и потенциально ставит под угрозу ее граждан", - говорится в заявлении.
Для справки:
NSATU - это структура по оказанию помощи и тренировки Украине в области безопасности. Она будет заниматься координацией предоставления военной техники и тренировок для Украины от стран-членов и партнеров Альянса.
NSATU будет действовать на территории стран-членов Альянса и поддерживать самооборону Украины в соответствии с Уставом ООН.
Решение о создании NSATU лидеры стран-членов приняли на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоялся в этом году в июле.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
НАТО не вступає у війни, це оборонний альянс. Коли хтось нападе на країну НАТО, тоді й можна буде розповідати про те що щось "посипалося".
хорвати хорвати.
забули про вуковар?
нато бомбило белград, та допомагало їбати мілошевича.
але ж, ви були рівні по силам.
а, до нас лізе орда в п'ять разів більше.
Бо "хорват" і так звучить, як смачна лайка!