На ВОТ Донетчины россияне "приговорили" трех украинских морпехов к почти 30 годам лишения свободы

"Суд" так называемой "ДНР" приговорил трех украинских морпехов к почти 30 годам заключения.

Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о Богдане Потапове, Дмитрии Брайко и Эскендере Кудусове - военных бригады морской пехоты ВСУ.

"Очередное судилище. Теперь морпехи. Псевдосуд "ДНР" приговорил по сфальсифицированному обвинению к 28 и 29,5 годам лишения свободы трех военных бригады морской пехоты ВСУ: Богдана Потапова, Дмитрия Брайко и Эскендера Кудусова",- рассказал Андрющенко.

По информации Андрющенко, украинским пленным оккупанты инкриминируют "убийство гражданских во время боевых действий".

"Стоит напомнить, что именно россияне заставляли гражданское население надевать белые повязки, аналогичные тактической маркировке именно россиян. Еще тогда, весной 2022 года писал, что потом они это используют - пришло время. В общем уже более 120 героев обороны Мариуполя приговорены к безумным срокам за преступления, которых они не совершали",- написал советник городского головы.

