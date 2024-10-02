РУС
На ВОТ Донетчины россияне "приговорили" трех украинских морпехов к почти 30 годам лишения свободы

Окупанти влаштували судилище над українськими полоненими

"Суд" так называемой "ДНР" приговорил трех украинских морпехов к почти 30 годам заключения.

Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о Богдане Потапове, Дмитрии Брайко и Эскендере Кудусове - военных бригады морской пехоты ВСУ.

"Очередное судилище. Теперь морпехи. Псевдосуд "ДНР" приговорил по сфальсифицированному обвинению к 28 и 29,5 годам лишения свободы трех военных бригады морской пехоты ВСУ: Богдана Потапова, Дмитрия Брайко и Эскендера Кудусова",- рассказал Андрющенко.

По информации Андрющенко, украинским пленным оккупанты инкриминируют "убийство гражданских во время боевых действий".

"Стоит напомнить, что именно россияне заставляли гражданское население надевать белые повязки, аналогичные тактической маркировке именно россиян. Еще тогда, весной 2022 года писал, что потом они это используют - пришло время. В общем уже более 120 героев обороны Мариуполя приговорены к безумным срокам за преступления, которых они не совершали",- написал советник городского головы.

Читайте также: Оккупанты расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении: правоохранители начали расследование

Автор: 

военнопленные (1180) Андрющенко Петр (592)
На жаль наша влада і її судди не можуть чи не хочуть ворогів колоборантів суддити так що б мало не показалось ,а краще цих виродків розстрілювати як рашисти вчиняють з нашими полоненими.
02.10.2024 22:13 Ответить
Чого ж не судять. Судять тих, до кого неможливо дотягнутись.
03.10.2024 10:29 Ответить
За що ці рашофашисти засудмли наших захісників? За те, що 95 кавртал підставив ціх хлопців та поржав з них?
02.10.2024 22:13 Ответить
Зате з кацапів пилинки здуваємо, бо конвенція..
02.10.2024 22:28 Ответить
а у нас самий гуманний суд. таку піхтуру з рф засудиб на 3 місяці умовно
02.10.2024 22:57 Ответить
Чого не вимагаєте коментарів і дій від цілої зграї "міжнародних структур "??
02.10.2024 23:28 Ответить
ВОТ ТАК хрень... сам не пойму... что пишут...
03.10.2024 00:10 Ответить
да вас ****** народ Украины засудил до изщезновения российской *********
03.10.2024 04:44 Ответить
 
 