Россия учится и адаптируется, воюя против Украины, - Пентагон

Россия учится и адаптируется к военным условиям, поэтому страны НАТО должны быстро модернизировать свою оборонно-промышленную базу.

Об этом заявила помощница министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Волландер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим, как Россия учится и адаптируется, воюя против Украины... Российские вооруженные силы на самом деле способны адаптироваться к вызовам, с которыми столкнулась Россия, воюя с невероятно мотивированными, боеспособными и современными украинскими Вооруженными силами", сказала Волландер во время дискуссии на Варшавском форуме по безопасности.

По ее словам, российская экономика не развалилась, а оборонная промышленность производит продукцию - "может, и не на советском уровне", но достаточную для поддержания и восстановления военных возможностей РФ.

Помощница главы Пентагона подчеркнула, что союзники должны "серьезно отнестись к расширению и модернизации своей оборонно-промышленной базы, чтобы не просто производить больше, но и в более сжатые сроки" и иметь возможность пополнять запасы и адаптировать оборонную промышленность к современным условиям.

Читайте также: Минобороны США не может оказывать военную помощь сейчас, поскольку нечем восстановить собственные запасы

По ее убеждению, принятый в странах НАТО показатель расходов на оборону в объеме 2% ВВП является минимальным, а не предельным.

"На самом деле нам нужно тратить более 2%, чтобы полностью удовлетворять наши оборонные потребности", - отметила Волландер, добавив, что усиление оборонно-промышленной базы "является реальной следующей задачей, к решению которой НАТО должно быть готово".

Топ комментарии
+23
А ви ніх*я не вивчили і так далі просираєте шанс знищити парашу. Але враження вже давно таке що вас все задовільняє і геноцид Українців і захват територій двуличні гниди заморські
02.10.2024 23:34 Ответить
+16
А Белій дом зато віработал 3 новіх вида озабоченностей
02.10.2024 23:38 Ответить
+16
Вона прекрасно адаптувалась безкарно знищуючи наші передові позиції і міста кабами... і жодного запропонованого реального рішення цієї проблеми ми не бачимо.
Останнім часом не чутно про жодного знищенного носія, просто знищують нас безкарно і все.
02.10.2024 23:39 Ответить
Пьєнтагон? Адаппувався?
02.10.2024 23:33 Ответить
Пентагон курить бамбук. Пилять трильйонні бюджети, а за два роки, ніяких інновацій від них не чути.

Наше Міноборони на фоні Пентагону виглядає як алхіміки.
03.10.2024 00:15 Ответить
А вы чо ж не адаптируетесь
02.10.2024 23:34 Ответить
А ви ніх*я не вивчили і так далі просираєте шанс знищити парашу. Але враження вже давно таке що вас все задовільняє і геноцид Українців і захват територій двуличні гниди заморські
02.10.2024 23:34 Ответить
У 1933 році тільки декілька західних мислителів розповіли пол голодомор в Україні. А решта людей їх зацитькувало.
02.10.2024 23:37 Ответить
А ви? А то доведеться не дай боже колись теж так само як Україна проти росіян воювати. А воно до того йде.
02.10.2024 23:36 Ответить
Та ясний перець..шо русня вчиться ..а нах ж ви, США та Захід, відгодували цих всесвітьніх вбивць ? русню з китаєм ,та цяцькалися з ними ...? !!!
02.10.2024 23:37 Ответить
Китай відгодовували на противагу СРСР. І також тому, що там дуже дешева робоча сила, дешевша набагато за українську. А також влада може закрити очі на екологічну шкідливість західних заводів. Ось і все.
02.10.2024 23:42 Ответить
який СРСР у 90-ті ?
03.10.2024 08:11 Ответить
А Белій дом зато віработал 3 новіх вида озабоченностей
02.10.2024 23:38 Ответить
Вона прекрасно адаптувалась безкарно знищуючи наші передові позиції і міста кабами... і жодного запропонованого реального рішення цієї проблеми ми не бачимо.
Останнім часом не чутно про жодного знищенного носія, просто знищують нас безкарно і все.
02.10.2024 23:39 Ответить
Як не чуємо?

Федоров та Умеров кожен день розповідають про потужні розробки.
03.10.2024 00:20 Ответить
Не знаю як в інших країнах, а в Німеччині я досить часто бачу все більше громадян у військовій формі. Як чоловіків так і жінок. І останні думаю що не поступаються чоловікам. Як мінімум тягнуть такі ж за розмірами рюкзаки на полігони для навчання.
02.10.2024 23:39 Ответить
Реклама недавно ще висіла зі змістом ''ти записався/записалася вже в бундесвер?''

Навіть ютуберів і тіктокерів інстаграмерів до реклами бундесверу підключали.

Німеччина готується якщо що.
02.10.2024 23:45 Ответить
Добре що готується, але ж нам від цього не легше.
02.10.2024 23:49 Ответить
Бреше Пентагон. Та ні хріна вони не вчаться та не адаптуються. Вони не можуть цього робити.

Просто їм дозволяють робити те, що вони можуть, а нас "тримають за руки", щоб ми кацапа не розх@ярили, невзначай.

Це стало вже очевидним після того, як ми кацапа пендалями виперли з Харківської та Херсонської областей - США нам зупинили усю допомогу. Суто після звільнення областей.
02.10.2024 23:49 Ответить
ти мабуть забуло що після Харкова і Херсона союзники нас ще півроку натрамбовували найкращою з доступної на той час техніки заради успішного контрнаступу влітку 2023 року, а допомога припинилась вже у 2024 після того як трампісти в конгресі почали блокувати її перед наступом русні
03.10.2024 00:18 Ответить
Ти мабуть забув, що просив генерал Залужний восени 22-го, і для чого він це просив. Не дали нічого. Це у тебе склероз.
03.10.2024 08:07 Ответить
Нічого вже не йшло. Тому кацап поліз на Соледар, а потім на Бахмут. Так що, тренуй пам'ять.
03.10.2024 08:23 Ответить
прочитав усі коментарі, усі про те, який ******* пентагон, й жодного - жодного!! - про те, а чи вчимося ми? жодне не згадало рік весеощів й кепкувань з чмобиків й чмонь, які, звісно ж, тупі і завжди п'яні. жодне не згадало про те, як ми збиралися "контрнаступити" та так, що одразу мали на набережній ялті за філіжанкою кави опинитися, etc... і я певен, що це всі ті ж самі люди, які, так - вчитися просто не спроможні...
02.10.2024 23:50 Ответить
БО ТРЕБА РІЗКО ЗНЕСТИ МОСКВУ Й ПІТЕР МОГУЧІМ УРАГАНОМ !!! А ВИ ДУПЛИТЕСЬ ДЕБІЛИ !!!
02.10.2024 23:51 Ответить
А що з цього США, крім геморою з тим, що залишиться від Роісі?
03.10.2024 00:17 Ответить
З часом з рашкостану гємору буде все більше і більше.
03.10.2024 05:07 Ответить
І м'ясні штурми, як у першу світову, явно це доводять.

А результати у кацапів є саме завдяки м'ясним штурмам, а не вундервафлям чи геніальній тактиці.
Ну це, якщо не брати до уваги саботаж та довбоїбізм ЗЄрмаків.
03.10.2024 00:16 Ответить
Щось від ваших заяв вже зле, можна меньше заявляти і більше робити?
03.10.2024 00:27 Ответить
Ну то ще почекайте, росія адаптується, іран майже адаптувався, китай адаптувався на 100%, почекайте ще КНДР, щоб вже dream team
03.10.2024 01:24 Ответить
Так це вже є -"dream team"
03.10.2024 05:05 Ответить
Селесте стоило бы напомнить, что Гитлер проиграл не потому, что русские завалили его пушечным мясом, а потому, что союзники бомбардировками уничтожили промышленность Рейха, лишив его возможности делать самолеты, танки и пушки. А сегодня НАТО любезно предоставляет рф время на "адаптацию".
03.10.2024 07:13 Ответить
 
 