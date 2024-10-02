Россия учится и адаптируется, воюя против Украины, - Пентагон

Россия учится и адаптируется к военным условиям, поэтому страны НАТО должны быстро модернизировать свою оборонно-промышленную базу.

Об этом заявила помощница министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Волландер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим, как Россия учится и адаптируется, воюя против Украины... Российские вооруженные силы на самом деле способны адаптироваться к вызовам, с которыми столкнулась Россия, воюя с невероятно мотивированными, боеспособными и современными украинскими Вооруженными силами", сказала Волландер во время дискуссии на Варшавском форуме по безопасности.

По ее словам, российская экономика не развалилась, а оборонная промышленность производит продукцию - "может, и не на советском уровне", но достаточную для поддержания и восстановления военных возможностей РФ.

Помощница главы Пентагона подчеркнула, что союзники должны "серьезно отнестись к расширению и модернизации своей оборонно-промышленной базы, чтобы не просто производить больше, но и в более сжатые сроки" и иметь возможность пополнять запасы и адаптировать оборонную промышленность к современным условиям.

По ее убеждению, принятый в странах НАТО показатель расходов на оборону в объеме 2% ВВП является минимальным, а не предельным.

"На самом деле нам нужно тратить более 2%, чтобы полностью удовлетворять наши оборонные потребности", - отметила Волландер, добавив, что усиление оборонно-промышленной базы "является реальной следующей задачей, к решению которой НАТО должно быть готово".