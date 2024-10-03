РУС
Путин не переживет поражения России, - глава эстонской разведки Розин

Каупо Розін.

Поражение России в войне против Украины станет роковым для российского диктатора Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью DW завил глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

"Первый большой вопрос - чем закончится конфликт в Украине? И от этого будет зависеть дальнейший путь России, которая является агрессором в этом случае. Если после украинско-российской войны сложится ситуация, при которой Россия, допустим, выйдет из нее победителем, очень уверенным в себе государством, то все расчеты она будет делать, исходя из этой новой ситуации", - отметил начальник эстонской разведки.

Поэтому Запад должен быть заинтересован в том, чтобы Россия вышла из войны против Украины ослабленным государством, властям которого надо будет решать внутренние проблемы, с которыми она, вероятно, столкнется в случае поражения в военном конфликте.

"Я думаю, что Путин не переживет поражения России", - подчеркнул Розин.

Еще один важный фактор - время, которое понадобится России на восстановление своих вооруженных сил. Розин отмечает, что на восстановление потерь в живой силе и технике России понадобятся годы. Однако, по его словам, страна не сможет быстро вернуться к уровню боеспособности, который она имела до войны.

Напомним, ранее Розин сообщил, что для долгосрочного мира нужна победа Украины. Замороженный конфликт не закончит войну в среднесрочной перспективе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сдержанность Запада поощряет Кремль, - глава разведки Эстонии Розин

путин владимир Эстония
+8
Куйло не вічний. Тетка вже замахнулась косою.
03.10.2024 11:43 Ответить
+8
По перше в нього найкращі в світі лікарі, по друге, там запасних путіних на 70 років ще вистачить
03.10.2024 11:54 Ответить
+5
не переживе і сдохне...
03.10.2024 11:44 Ответить
Мінуси?
03.10.2024 11:40 Ответить
Куйло не вічний. Тетка вже замахнулась косою.
03.10.2024 11:43 Ответить
По перше в нього найкращі в світі лікарі, по друге, там запасних путіних на 70 років ще вистачить
03.10.2024 11:54 Ответить
Так і кажіть, що не куйло керує парашою.
03.10.2024 11:55 Ответить
там цих Путіних за 25 років виросло, десятки мільйонів.
03.10.2024 12:11 Ответить
лілі-путін - унікальний виро*док серед кацапських виро*ків.
Прийшов голий як міль і з'їв всю *********.
Таких на кацапах більше не буде.
03.10.2024 14:10 Ответить
не переживе і сдохне...
03.10.2024 11:44 Ответить
А ти за всіх не кажи, за себе кажи, чи в тебе теж манія величи, як у Зеленського?
03.10.2024 11:55 Ответить
Так іншого виберуть. Вони перестають дивитися ненаситними очима на сусідні держави тільки коли дуже бідні як у 1990-х.
03.10.2024 11:47 Ответить
У 2014-му році на Майдані українці почали боротьбу проти Путіна, тому що не хотіли бути рабами кацапів. Його кінець це логічне завершення всієї боротьби.
03.10.2024 11:50 Ответить
На дибі.
03.10.2024 11:52 Ответить
За інтеграцію з ЄС був лише перший студентський Майдан, який чивокуня розігнав. Далі вже Майдан стояв за відйстоювання наших Конституційн
03.10.2024 14:56 Ответить
Якби він здох зараз, було б краще
03.10.2024 11:55 Ответить
це параша не переживе смерті *****, Сгине, як сніг під сонцем
03.10.2024 12:01 Ответить
Китай не оставит свое собственность на произвол судьбы. Назначит кого нибудь вместо путина.
03.10.2024 12:02 Ответить
Нехай той виб@ядок і серійний абивця ху@ло
здохне в нелюдських муках вже сьогодні 😡
03.10.2024 12:13 Ответить
Проблема не в совку ...проблема для світу, китайський віник ...
03.10.2024 12:17 Ответить
Валерия Новодворская: Проблема в народе, а не в Путине. Путин - это зеркало, в котором отражается народная душа.
03.10.2024 12:29 Ответить
московія не переживе поразку *****, ***** не переживе поразку московії 🤷🏻
03.10.2024 13:06 Ответить
Хоч би той сцарь не пережив сьогоднішній день!!!
03.10.2024 13:13 Ответить
ніякої "поразки росії" за життя ***** не буде. Через вашу сцикливість і нікчемність.
03.10.2024 13:19 Ответить
Захід і Америка також.
03.10.2024 13:34 Ответить
нехай повіситься!
03.10.2024 13:47 Ответить
А кому надо, чтобы он пережил? Вам надо? Мне нет.
03.10.2024 14:07 Ответить
Якщо Україна переможе, то ***** не переживе. А якщо ви в цьому нам не допоможете, то клони ***** ще декілька сторічь будуть володарювати у всій Європі.
03.10.2024 14:35 Ответить
мені пох..уй на путіна, головне, щоб Україна перемогла.
03.10.2024 16:15 Ответить
 
 