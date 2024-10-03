Путин не переживет поражения России, - глава эстонской разведки Розин

Поражение России в войне против Украины станет роковым для российского диктатора Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью DW завил глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

"Первый большой вопрос - чем закончится конфликт в Украине? И от этого будет зависеть дальнейший путь России, которая является агрессором в этом случае. Если после украинско-российской войны сложится ситуация, при которой Россия, допустим, выйдет из нее победителем, очень уверенным в себе государством, то все расчеты она будет делать, исходя из этой новой ситуации", - отметил начальник эстонской разведки.

Поэтому Запад должен быть заинтересован в том, чтобы Россия вышла из войны против Украины ослабленным государством, властям которого надо будет решать внутренние проблемы, с которыми она, вероятно, столкнется в случае поражения в военном конфликте.

"Я думаю, что Путин не переживет поражения России", - подчеркнул Розин.

Еще один важный фактор - время, которое понадобится России на восстановление своих вооруженных сил. Розин отмечает, что на восстановление потерь в живой силе и технике России понадобятся годы. Однако, по его словам, страна не сможет быстро вернуться к уровню боеспособности, который она имела до войны.

Напомним, ранее Розин сообщил, что для долгосрочного мира нужна победа Украины. Замороженный конфликт не закончит войну в среднесрочной перспективе.

