Слив из НАБУ: Второе служебное расследование выявило "определенные нарушения", материалы направят в Дисциплинарную комиссию, - Кривонос

В Национальном антикоррупционном бюро завершили проведение второго служебного расследования в отношении "сливов" материалов дел Бюро, которое было возбуждено по заявлению ОО "Центр противодействия коррупции".

Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос в комментарии Укрінформ, передает Цензор.НЕТ.

"Все служебные расследования завершены. Вчера мне передали материалы еще одного служебного расследования, которое начали по заявлению "Центра противодействия коррупции". Я знакомлюсь с материалами и буду направлять его в Дисциплинарную комиссию бюро", - сказал он.

По словам Кривоноса, во втором служебном расследовании "есть находки, зафиксированы определенные нарушения, но по результату проверки Гизо Углавы уже мер никаких нельзя будет принять, потому что он уволен".

"Относительно других сотрудников - посмотрим. Пусть этот вопрос изучает Дисциплинарная комиссия и определяется", - добавил директор бюро.

Утечка данных из НАБУ

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.

Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.

Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РГА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.