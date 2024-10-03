Более трети снарядов в рамках чешской инициативы - уже в Украине, - посол Зварич

Более трети из 500 тысяч боеприпасов, которые должны быть переданы Украине в рамках чешской инициативы до конца года, уже находятся на месте.

Об этом в интервью сообщил посол Украины в Праге Василий Зварич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Зварыч отметил, что украинским военным нужны прежде всего боеприпасы калибра 155 миллиметров.

"Это положительно влияет на укрепление нашей обороноспособности", - подчеркнул он.

По словам посла, Украина ведет переговоры с Министерством обороны Чехии по расширению инициативы. Он также заверил, что не располагает информацией о проблемах с передаваемыми боеприпасами, о чем недавно сообщила немецкая газета Handelsblatt.

Дипломат высказал предположение, что публикация была попыткой дискредитировать инициативу и подчеркнул, что она на самом деле действенная и имеет пространство для развития, а также выразил надежду, что поставки будут продолжаться и в следующем году.

Кроме того, инициатива призвана стать инструментом инвестирования в украинское отечественное производство боеприпасов.

"Украина увеличила свои возможности, но нам нужны определенные финансовые ресурсы, чтобы их больше развивать и иметь возможность производить боеприпасы меньшего калибра", - сказал посол, добавив, что Украина также обсуждает и этот вопрос с Минобороны Чехии.

Зварич также акцентировал на том, что Украина не должна быть ограничена в использовании поставленного оружия для поражения военных целей на территории России. Это, подчеркнул он, в интересах всех свободных стран, включая Соединенные Штаты. Он убежден, что снятие этих ограничений - вопрос времени, ведь все понимают, что без этого война будет продолжаться, а Путин будет иметь возможность для эскалации.

"Мы должны сделать все, чтобы ограничить военный потенциал России... Мы ежедневно подвергаемся ракетным и беспилотным ударам. Мы знаем, из каких частей России они идут. Знаем конкретные места расположения авиабаз, складов, логистических центров", - сказал глава посольства, добавив, что в отличие от России, Украина таким образом избежит жертв среди мирного населения.

"Я уверен, что в интересах США - также как можно быстрее остановить войну. Но остановить ее на основе Устава ООН и международного права, а это означает, что Россию следует подтолкнуть к справедливому и устойчивому миру не на условиях Путина, а на условиях свободного мира, демократических стран... Хочу подчеркнуть, что единственное, что может остановить Путина — это наше единство, сила, решительность", - подчеркнул Зварич.