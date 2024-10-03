Украина в ОБСЕ: ВСУ доказали, что мы не собираемся капитулировать. Не должно быть никаких ограничений в поддержке жертв вооруженной агрессии

Вооруженные силы Украины и весь украинский народ доказали, что Украина не собирается капитулировать и решительно настроена на дальнейшую борьбу с российским агрессором.

Об этом говорится в заявлении делегации Украины при ОБСЕ, произнесенном первым секретарем постоянного представительства государства при международных организациях в Вене Даниилом Кубаем во время заседания Форума по безопасности сотрудничества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вооруженные силы Украины и весь народ доказали, что Украина не собирается капитулировать и решительно настроена на борьбу с агрессором. Единственное, что РФ может противопоставить этой решимости - это тактика непрерывных "мясных" штурмов, а также неизбирательные атаки на гражданское население и объекты критической инфраструктуры", - сказал он.

Дипломат указал на то, что российские войска еженедельно теряют до тысячи солдат. "Только за предыдущую неделю российские войска потеряли более 9 300 солдат, более 100 танков, 250 бронированных машин, 470 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня", - заявил Кубай.

Кроме того, украинским силам удалось "превратить печально известный российский Черноморский флот в набор кораблей, а не боеспособное военно-морское соединение, уничтожив штаб флота и повредив или потопив по меньшей мере одну подводную лодку и 28 российских военных кораблей, включая флагманский ракетный крейсер".

"По иронии судьбы, война, начатая Кремлем под фальшивым предлогом защиты своей территории от внешних угроз, теперь перенесла боевые действия на территорию России, где украинская армия контролирует более 1300 квадратных километров российской территории в рамках оборонительной операции в Курской области", - отметил дипломат украинской миссии при ОБСЕ.

В то же время он подчеркнул, что российское государство-агрессор продолжает ежедневно нарушать международное гуманитарное право и убивать украинских мирных жителей, и это является напоминанием для всех партнеров, что "Украине нужно больше дальнобойных средств, больше противовоздушной обороны и больше санкций против агрессора".

"Мы ведем войну за свободу и выживание Украинского государства и его народа, поэтому нам нужно оружие, чтобы защитить себя. Не должно быть никаких ограничений в поддержке жертв вооруженной агрессии", - подчеркнул Кубай.