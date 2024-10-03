Румыния вслед за Болгарией просит Еврокомиссию ограничить импорт яиц и мяса птицы из Украины
Министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу заявил, что по просьбе румынских производителей обратился в Еврокомиссию с просьбой запретить импорт продукции птицеводства из Украины.
Об этом сообщило румынское Министерство сельского хозяйства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Там отметили, что Барбу уже поддержал предложение Болгарии на заседании Совета Евросоюза 23 сентября этого года запретить импорт яиц из Украины и уже обратился к Еврокомиссии с просьбой защитить европейских фермеров от демпинговых цен, которые практикует Украина.
"Существует необходимость вмешательства Европейской комиссии относительно украинского импорта яиц и мяса птицы, учитывая, что наши фермеры подчиняются определенным условиям по птицеводству, которые влекут за собой гораздо более высокие расходы, чем у фермеров за пределами Европейского Союза", - утверждает румынский министр.
Он добавил, что Бухарест ожидает быстрых решений от Брюсселя, но в случае необходимости готов применить механизм лицензирования импорта, "который мы уже успешно применили в случае импорта зерновых, сахара и муки".
Напомним, что Европейский Союз снял ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после полномасштабного военного вторжения России.
Но во время последнего его продления весной 2024 года ЕС создал механизм предохранителей для ограничения свободной торговли, если она угрожает европейским производителям. В июне этот механизм был применен впервые и распространился только на украинский овес, впоследствии его задействовали в отношении яиц и сахара. С 21 августа ЕС запустил механизм защитных пошлин для украинского меда, он будет действовать для всего дальнейшего импорта продукции до начала июня 2025 года.
Треба думати як вирішити проблему, наприклад створити тут умови для приходу великих корпорації що мають вплив і будуть лобіювати відкриття для нас ринку разом із своєю продукцією.
подохнемо....15.03.22р ми виїзжаємо
з оточення рашистами з Макарівського
району через орківський блокпост...проїхали 15 км,бачимо обгорілий
труп ворога,ще один біля БТР....по газам,
колона з білими тканинами під'їзджає
до Брусилова...Сльози,що ти вже в безпеці
і тут українці.В селі торгують м'ясом,молоком...Самі смачні продукти
в Україні!!!Працювала в Болгарії,Чехії,Італії...
їхні харчі можна їсти,але наші смачніші! -
от і не пускають!
Сосати розучилась?Втратила дипломатичний хист?
- ми вже забанили цукор, зернові та борошно. Але лишній долар лишнім не буде, яйця теж забанимо)
- Війна - це ж не пропуск яєць на ринок ЄС, І взагалі, українці, вмирайте трошки тихіше.
Если кто и нужен, то только потребители