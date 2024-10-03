МВФ прогнозирует дефицит финансирования Украины на 2025 год до $26 млрд

Оценки прогноза Международного валютного фонда по дефициту государственного финансирования в Украине на 2025 год сохраняются на уровне до $26 млрд, но по результатам последнего пересмотра программы EFF этот показатель может измениться.

Об этом сказала в четверг в Вашингтоне директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время четвертого пересмотра (по программе EFF. - Ред.) дефицит финансирования Украины на 2025 год прогнозировался на уровне почти $26 млрд",- отметила представитель Фонда.

Читайте также: Украина и МВФ достигли предварительной договоренности относительно очередного транша по программе EFF

Она отметила, что этот прогноз будет обновлен по результатам пятого пересмотра - над этим сейчас продолжается работа в Фонде.

Козак также проинформировала, что заседание исполнительного совета МВФ о выделении следующего транша для Украины в рамках программы расширенного финансирования ожидается до годового собрания МВФ и Всемирного банка, запланированного на 21-26 октября.