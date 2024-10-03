РУС
МВФ прогнозирует дефицит финансирования Украины на 2025 год до $26 млрд

Директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак

Оценки прогноза Международного валютного фонда по дефициту государственного финансирования в Украине на 2025 год сохраняются на уровне до $26 млрд, но по результатам последнего пересмотра программы EFF этот показатель может измениться.

Об этом сказала в четверг в Вашингтоне директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время четвертого пересмотра (по программе EFF. - Ред.) дефицит финансирования Украины на 2025 год прогнозировался на уровне почти $26 млрд",- отметила представитель Фонда.

Она отметила, что этот прогноз будет обновлен по результатам пятого пересмотра - над этим сейчас продолжается работа в Фонде.

Козак также проинформировала, что заседание исполнительного совета МВФ о выделении следующего транша для Украины в рамках программы расширенного финансирования ожидается до годового собрания МВФ и Всемирного банка, запланированного на 21-26 октября.

+5
Зате я прогнозую шо у фінансуванням Вальоді, жОПи, помічників депутатів, будівництві доріг тощо, у 2025 році дефіциту не буде.
03.10.2024 19:53 Ответить
+2
Дилема в оп-як кредит в мвф отримати і з реформами той же мвф до біса послати
03.10.2024 20:06 Ответить
+1
03.10.2024 19:52 Ответить
03.10.2024 19:52 Ответить
Зате я прогнозую шо у фінансуванням Вальоді, жОПи, помічників депутатів, будівництві доріг тощо, у 2025 році дефіциту не буде.
03.10.2024 19:53 Ответить
Як нещодавно сказав О. Гончаренко, від підвищення зарплат депутатам та їх помічникам відмовитися неможливо.)
03.10.2024 20:06 Ответить
Ссилочку на це дасте?
03.10.2024 20:20 Ответить
Затягнем пояси -- пенсія 2725 грн
03.10.2024 19:58 Ответить
Все нормально, у нас заплановане лише будівництво доріг та з/п прокурорам. Тому недофінансування для нас не критичне.
03.10.2024 20:04 Ответить
Дилема в оп-як кредит в мвф отримати і з реформами той же мвф до біса послати
03.10.2024 20:06 Ответить
Але спочатку треба отримати кредит.
03.10.2024 20:54 Ответить
Або спочатку все таки послати а потім волати шо європа кинула нас на призволяще
03.10.2024 21:38 Ответить
Меньше ******* гроші треба підарам усяким. Я зараз можну назвати де можно сотні десятки млрд грн взяти в бюджет без усіляких підвищинь податків але грабувати народ навіть під час війни припиняти не бажають
03.10.2024 20:22 Ответить
Досі нема в Україні судів тому можно ******* усім, а під час війни це навіть не мародерство це ворог який називає себе "своїм"
03.10.2024 20:24 Ответить
ще до 73 далеко
03.10.2024 20:39 Ответить
 
 