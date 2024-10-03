Число случаев домашнего насилия в Украине за год выросло на 80%, - Офис Генпрокурора
С начала 2024 года в Украине открыли 8185 уголовных производств, связанных с домашним насилием. Это на 80% больше, чем в 2023-м году.
Об этом сообщила начальница отдела противодействия домашнему насилию Офиса Генерального прокурора Ирина Шурхно, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
По состоянию на октябрь 2024 года пострадавшими от домашнего насилия считают более 5 тысяч человек, большинство из них - женщины и дети.
В Офисе Генерального прокурора обострение проблемы связывают с войной. Там призывают не замалчивать такие случаи, а обращаться за помощью к правоохранителям.
Сейчас они работают над тем, чтобы расследование случаев насилия было более ориентировано на пострадавших, говорит Ирина Шурхно.
В частности, речь идет о недопущении повторной травматизации, минимизации следственных действий, обеспечении конфиденциальности о факте преступления и информации о пострадавших.
"Многие пострадавшие продолжают жить с обидчиком и не обращаются за помощью, поскольку считают насилие личной проблемой.
Однако сокрытие таких случаев может привести к более серьезным последствиям", - отмечают там.
Куда обращаться в случае домашнего насилия?
Пострадавшие от домашнего насилия могут обратиться за помощью в полицию или на специальные горячие линии:
- 15-47 - правительственная горячая линия по предотвращению домашнего насилия;
- 116-123 (для звонков с мобильного) и 0800-500-335 (со стационарного) - национальная горячая линия по предотвращению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации;
- 116-111 (для звонков с мобильного) или 0-800-500-225 (со стационарного) - национальная горячая линия для детей и молодежи;
- 0-800-213-103 - контактный центр системы бесплатной юридической помощи.
Обратившись за ними, пострадавшие могут получить профессиональную консультацию и информацию о доступной помощи, в частности медицинской, социальной и юридической.
Кроме того, украинцы, подвергшиеся насилию, могут рассчитывать на временный приют.
а про психологічне насильство що 99% жінки роблять але хто це враховує?