Число случаев домашнего насилия в Украине за год выросло на 80%, - Офис Генпрокурора

С начала 2024 года в Украине открыли 8185 уголовных производств, связанных с домашним насилием. Это на 80% больше, чем в 2023-м году.

Об этом сообщила начальница отдела противодействия домашнему насилию Офиса Генерального прокурора Ирина Шурхно, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

По состоянию на октябрь 2024 года пострадавшими от домашнего насилия считают более 5 тысяч человек, большинство из них - женщины и дети.

В Офисе Генерального прокурора обострение проблемы связывают с войной. Там призывают не замалчивать такие случаи, а обращаться за помощью к правоохранителям.

Сейчас они работают над тем, чтобы расследование случаев насилия было более ориентировано на пострадавших, говорит Ирина Шурхно.

В частности, речь идет о недопущении повторной травматизации, минимизации следственных действий, обеспечении конфиденциальности о факте преступления и информации о пострадавших.

"Многие пострадавшие продолжают жить с обидчиком и не обращаются за помощью, поскольку считают насилие личной проблемой.

Однако сокрытие таких случаев может привести к более серьезным последствиям", - отмечают там.

Куда обращаться в случае домашнего насилия?

Пострадавшие от домашнего насилия могут обратиться за помощью в полицию или на специальные горячие линии:

  • 15-47 - правительственная горячая линия по предотвращению домашнего насилия;
  • 116-123 (для звонков с мобильного) и 0800-500-335 (со стационарного) - национальная горячая линия по предотвращению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации;
  • 116-111 (для звонков с мобильного) или 0-800-500-225 (со стационарного) - национальная горячая линия для детей и молодежи;
  • 0-800-213-103 - контактный центр системы бесплатной юридической помощи.

Обратившись за ними, пострадавшие могут получить профессиональную консультацию и информацию о доступной помощи, в частности медицинской, социальной и юридической.

Кроме того, украинцы, подвергшиеся насилию, могут рассчитывать на временный приют.

насилие (402) Офис Генпрокурора (2597)
+4
Вот и ТЦК в помощь любителям кулаки почесать.
показать весь комментарий
03.10.2024 20:18 Ответить
+4
Війна та горілка. Ось основні причини домашнього насильства.
показать весь комментарий
03.10.2024 20:20 Ответить
+4
А просто піти, без скандала, ні? Ще та проблема... Двері ж закриті (((
показать весь комментарий
03.10.2024 20:21 Ответить
Вот и ТЦК в помощь любителям кулаки почесать.
показать весь комментарий
03.10.2024 20:18 Ответить
Усиклянт такий усиклянт...
показать весь комментарий
04.10.2024 07:04 Ответить
Війна та горілка. Ось основні причини домашнього насильства.
показать весь комментарий
03.10.2024 20:20 Ответить
Тобі для цього і горілка не потрібна. 😁
показать весь комментарий
03.10.2024 21:47 Ответить
А просто піти, без скандала, ні? Ще та проблема... Двері ж закриті (((
показать весь комментарий
03.10.2024 20:21 Ответить
І куди піти? На вокзал ночувати?
показать весь комментарий
03.10.2024 22:04 Ответить
Чужинець Їрмак винен, що бидло місило ногами свою дружину?
показать весь комментарий
03.10.2024 20:32 Ответить
А хто винен за північнокорейський режим?
показать весь комментарий
03.10.2024 20:36 Ответить
як мінімум цигарки тому чму продає саме Єрмак через свої ларьки
показать весь комментарий
03.10.2024 21:45 Ответить
Єрмак працює на московію і організував дії тцк-нквс на користь кремля. Через це чоловіки сидять вдома замкнені і казяться. Не в кожного є долари відкупитись
показать весь комментарий
03.10.2024 21:47 Ответить
воно лєнку бьйоть! на 80% більше! ))
показать весь комментарий
03.10.2024 22:19 Ответить
жінки теж таки бувають шо лупцюють чоловіка 😁
а про психологічне насильство що 99% жінки роблять але хто це враховує?
показать весь комментарий
04.10.2024 05:55 Ответить
Віджим чоловічої нерухомості у розпалі.
показать весь комментарий
04.10.2024 07:51 Ответить
Был у нас сосед по фамилии Иваненко, бил свою жену постоянно. Так дед ему сказал, - ты не Иваненко, ты - Иванов. Это все что нужно знать про таких моральных уродов
показать весь комментарий
04.10.2024 15:13 Ответить
 
 