Переплата более 200 млн евро: СМИ о контрактах, подписанных экс-главой Агентства оборонных закупок Пикузо с подконтрольным ГУР "Спецтехноэкспортом"
Владимир Пикузо за время, когда он был руководителем Агентства оборонных закупок, заключил со "Спецтехноэкспортом", который возглавляет Алексей Петров, контрактов на 50 млрд грн, переплата в которых, по данным журналистов, по сравнению с рыночными ценами составила не менее 200 млн евро.
Об этом говорится в расследовании Украинской правды, передает Цензор.НЕТ.
Журналисты отмечают, что после увольнения Владимир Пикузо стал советником руководителя "Спецтехноэкспорта" Алексея Петрова, с которым до того, находясь на высшей должности, подписал контрактов на около 50 млрд грн.
"В целом мы проанализировали более десяти контрактов, подписанных Пикузо со "Спецтехноэкспортом", расхождения с рыночными ценами на те или иные виды вооружения, только по этим котрактам, подписанным в 2023 году, которые нам удалось достать, составляет более 200 млн евро или около 10 млрд грн", - акцентировали журналисты.
28.08.2022
Школа старих ветеранів та досвід не проп'єш.
Поки зе-мразі при владі перемога, на жаль, НЕМОЖЛИВА!
1. зайняв посаду в уряді
2. вкрав скільки міг нагребсти (і поділився з ким треба)
3. журналісти викрили злодюжку
4. втік
5. набу відкрили справу
6. ОП назначили наступного
7. перейти до пункту 1
Як оці розслідувачі встановлюють "ринкову ціну" ?
Так само, як Бігус на російські клістрони в 2018 році ?
Крадуть скільки можуть...
А хто ж інший потурбується про їхні сім'ї..?
Вони і про народ подбали і створили:
- серіал Свати;
- серіал Слуга народу;
- шоу Вечірній квартал;
- відосіки Зеленського.
Не вдячні ви такі...
Ми маємо президентом найкращого в світі спеціаліста по грі пенісом по роялю.
Гордитись треба...
Щоб втриматись на посадах, в розхід планують пустити деяких, занадто активних статусних фронтових вояк з конкуруючих структур. Серед них будуть навіть депутати столичного регіону. С самісінської Слуги Народу. Обшуки та статті мають бути максимально жорсткі. Розборки ДБР між СБУ та ГУР.
Мета - показати активність на Гору та втриматись в кріслах. Війна силовиків може стати початком перерозподілу найсуттєвіших крісел силовиків.
Початок планується цього тижня.
Понеслась🤣
З цим би треба щось робити, бо якщо і далі будуть закидувати інформ простір такими корупційними скандалами - то це лише шкодить. Якщо іх не саджають, та краще журналістам вже мовчати, бо красти меньше не стають, а суспільство деморалізується все більше і більше.
Не знаю як правильно, але здається, що краще ситуація не стає.