6 015 28

Переплата более 200 млн евро: СМИ о контрактах, подписанных экс-главой Агентства оборонных закупок Пикузо с подконтрольным ГУР "Спецтехноэкспортом"

Володимир Пікузо

Владимир Пикузо за время, когда он был руководителем Агентства оборонных закупок, заключил со "Спецтехноэкспортом", который возглавляет Алексей Петров, контрактов на 50 млрд грн, переплата в которых, по данным журналистов, по сравнению с рыночными ценами составила не менее 200 млн евро.

Об этом говорится в расследовании Украинской правды, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты отмечают, что после увольнения Владимир Пикузо стал советником руководителя "Спецтехноэкспорта" Алексея Петрова, с которым до того, находясь на высшей должности, подписал контрактов на около 50 млрд грн.

Читайте также: Подконтрольный ГУР "Спецтехноэкспорт" заключил контракты с чешским посредником на поставку снарядов с переплатой в 51 млн евро, - СМИ

"В целом мы проанализировали более десяти контрактов, подписанных Пикузо со "Спецтехноэкспортом", расхождения с рыночными ценами на те или иные виды вооружения, только по этим котрактам, подписанным в 2023 году, которые нам удалось достать, составляет более 200 млн евро или около 10 млрд грн", - акцентировали журналисты.

Спецтехноэкспорт (27) Петров Алексей (18) Пикузо Владимир (3)
+12
Чому ж це пересічні перестали донатити?
03.10.2024 22:59 Ответить
+10
а відколи це Петроф і Пікузо стали українцями?
03.10.2024 23:14 Ответить
+9
Зе-мразі можуть розікрасти будь яку допомогу заходу.
Поки зе-мразі при владі перемога, на жаль, НЕМОЖЛИВА!
03.10.2024 23:11 Ответить
Чому ж це пересічні перестали донатити?
03.10.2024 22:59 Ответить
Слов нема, хочеться узяти сокиру і сказати що так робити не можна з власним народом України.
03.10.2024 23:00 Ответить
а відколи це Петроф і Пікузо стали українцями?
03.10.2024 23:14 Ответить
Народ України не може бути «власним» за визначенням. Це кимченин може похизуватися власним народом, може ще якісь вожді у Африці
04.10.2024 00:07 Ответить
"Нещодавно Володимир Пікузо у якості експерта «Українського інституту майбутнього» дав https://hvylya.net/interview/246472-pochemu-ukraina-proizvodit-tak-malo-oruzhiya-vladimir-pikuzo-o-problemah-otechestvennogo-vpk?fbclid=IwAR2b2Gl4RjlSpQaCZLAZHHE4RHY5ZCaOm7DtXdntT16ZiERhuY7JKHZQH1U інтерв'ю Юрію Романенку, голові «УІМ». У ньому він розповів, що у сферу оборонно-промислового комплексу він потрапив у 2014 році. "
28.08.2022
*********
Школа старих ветеранів та досвід не проп'єш.
03.10.2024 23:06 Ответить
Розгадати? Селекційна робота Єрмака!
03.10.2024 23:28 Ответить
Хіба я щось задавав розгадувати? Наперед мені не потрібно, коли запитаю, тоді і розгадуйте.
03.10.2024 23:45 Ответить
Добре!
04.10.2024 00:08 Ответить
Зе-мразі можуть розікрасти будь яку допомогу заходу.
Поки зе-мразі при владі перемога, на жаль, НЕМОЖЛИВА!
03.10.2024 23:11 Ответить
03.10.2024 23:20 Ответить
Просто розтриляти і все ...вони зелені грабують ...те шо може захистити ,людину , дитину ...Україну ...це цинічне бидло ...їх треба запам'ятати і пригадувати тоді, коли будете голосувати !!!
03.10.2024 23:22 Ответить
О когда про закупки Roshel узнаете! Оху…те
03.10.2024 23:23 Ответить
Може, Ротшильда?
03.10.2024 23:34 Ответить
Кругообіг зелених крадіїв в природі, вічний цикл:

1. зайняв посаду в уряді
2. вкрав скільки міг нагребсти (і поділився з ким треба)
3. журналісти викрили злодюжку
4. втік
5. набу відкрили справу
6. ОП назначили наступного
7. перейти до пункту 1
03.10.2024 23:27 Ответить
Злодій на злодію і злодієм поганяє .
03.10.2024 23:28 Ответить
і шо ми нє в натє...
03.10.2024 23:31 Ответить
навіть на помідори в світі немає сталої ринкової ціни на всі роки у всіх місцях і на всі пори року.

Як оці розслідувачі встановлюють "ринкову ціну" ?

Так само, як Бігус на російські клістрони в 2018 році ?
03.10.2024 23:45 Ответить
Мало тут адекватних коментарів, в умовах дефіциту ціна може і зростати, особливо коли треба тут і зараз. В цілому йде тенденція від різних видань мочити ГУР, а от дійсно по ділу чи ні це вже питання без відповіді.
05.10.2024 01:12 Ответить
Ну що ви вчіпилися до Зе-команди...
Крадуть скільки можуть...
А хто ж інший потурбується про їхні сім'ї..?
Вони і про народ подбали і створили:
- серіал Свати;
- серіал Слуга народу;
- шоу Вечірній квартал;
- відосіки Зеленського.
Не вдячні ви такі...
Ми маємо президентом найкращого в світі спеціаліста по грі пенісом по роялю.
Гордитись треба...
04.10.2024 00:09 Ответить
😂👏
04.10.2024 00:14 Ответить
Очікувані відставки в слідчих органах змушують деяких ретивих полковників «посилити розкриваємість».

Щоб втриматись на посадах, в розхід планують пустити деяких, занадто активних статусних фронтових вояк з конкуруючих структур. Серед них будуть навіть депутати столичного регіону. С самісінської Слуги Народу. Обшуки та статті мають бути максимально жорсткі. Розборки ДБР між СБУ та ГУР.

Мета - показати активність на Гору та втриматись в кріслах. Війна силовиків може стати початком перерозподілу найсуттєвіших крісел силовиків.

Початок планується цього тижня.

Понеслась🤣
04.10.2024 00:09 Ответить
Це ж було вже? (с)
З цим би треба щось робити, бо якщо і далі будуть закидувати інформ простір такими корупційними скандалами - то це лише шкодить. Якщо іх не саджають, та краще журналістам вже мовчати, бо красти меньше не стають, а суспільство деморалізується все більше і більше.
04.10.2024 02:21 Ответить
Не згоден, якщо мовчати то одного разу прокинешся а ти вже наче в рашці хоч і країна називається Україна.
05.10.2024 01:15 Ответить
Та якщо тікі писати і нічого не робити, то прокинешься одного разу, а ти в краіні один залишився. Бо якось такі новини, без реакціі і наслідків для крадіів - мотивують людей бігти і відхрещуватись від краіни. Демотивує комусь допомогати і щось робити, не кажучи вже про демотивацію вступати до війська.

Не знаю як правильно, але здається, що краще ситуація не стає.
05.10.2024 03:37 Ответить
Ну от і все,приїхали
04.10.2024 06:59 Ответить
....ще один патужний рішала.
04.10.2024 08:09 Ответить
кожн1й свин1 дали своэ корито
04.10.2024 09:50 Ответить
 
 