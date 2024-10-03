Переплата более 200 млн евро: СМИ о контрактах, подписанных экс-главой Агентства оборонных закупок Пикузо с подконтрольным ГУР "Спецтехноэкспортом"

Владимир Пикузо за время, когда он был руководителем Агентства оборонных закупок, заключил со "Спецтехноэкспортом", который возглавляет Алексей Петров, контрактов на 50 млрд грн, переплата в которых, по данным журналистов, по сравнению с рыночными ценами составила не менее 200 млн евро.

Об этом говорится в расследовании Украинской правды, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты отмечают, что после увольнения Владимир Пикузо стал советником руководителя "Спецтехноэкспорта" Алексея Петрова, с которым до того, находясь на высшей должности, подписал контрактов на около 50 млрд грн.

Читайте также: Подконтрольный ГУР "Спецтехноэкспорт" заключил контракты с чешским посредником на поставку снарядов с переплатой в 51 млн евро, - СМИ

"В целом мы проанализировали более десяти контрактов, подписанных Пикузо со "Спецтехноэкспортом", расхождения с рыночными ценами на те или иные виды вооружения, только по этим котрактам, подписанным в 2023 году, которые нам удалось достать, составляет более 200 млн евро или около 10 млрд грн", - акцентировали журналисты.