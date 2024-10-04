Агентство оборонных закупок просит правоохранителей проверить возможный подлог документов должностными лицами подчиненного ГУР "Спецтехноэкспорта", - СМИ

Агентство оборонных закупок (АОЗ) обратились в правоохранительные органы с заявлением из-за возможной подделки документов должностными лицами компании "Спецтехноэкспорт", которая до 1 октября 2024 года находилась в подчинении ГУР МО, для получения миллиардного контракта на закупку снарядов 155-го калибра.

Об этом говорится в расследовании Украинской правды, передает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, Агентство оборонных закупок должно было заплатить львиную долю стоимости партии только в случае, если такая партия была готова для отправки. Для того, чтобы понять, что партия готова для отправки, Агентство должно было получить соответствующие подтверждающие документы.

"Спецтехноэкспорт дал такие данные. Но Агентство оборонных закупок сконтактировало напрямую с американской компанией-поставщиком и обнаружило, что указанной партии на самом деле нет", - отмечается в расследовании.

Журналисты отмечают, что американская компания провела внутреннее расследование и не смогла найти людей, которые отправили документы, которые "Спецтехноэкспорт" предоставил Агентству оборонных закупок.

Руководитель "Спецтехноэкспорта" Алексей Петров, говорит, что это "либо какая-то ошибка, либо целенаправленное давление на предприятие".

"Американская компания предоставила нам график. Потом написала официально, что это ошибочно. Затем отправила этот документ в АОЗ и к нам. И сказала, что мы не разобрались, будет другой график по которому мы сообщим вам в дальнейшем", - сказал Петров.

Журналисты рассказывают также о другом контракте между "Спецтехноэкспортом" и Агентством оборонных закупок на приобретение 120 комплексов ПЗРК "Игла" общей стоимостью почти 2,7 млрд грн, заключенный в июне 2024 года. "Спецтехноэкспорт", в свою очередь, подписал контракт со словацкой фирмой-посредником, действия которой, по данным журналистов, ранее уже наносили убытки государству на ремонте танков.

"Уже в августе в Украину были доставлены первые 39 комплексов, которые не были приняты воинской частью, поскольку это оказались не ПЗРК "Игла", а другие ПЗРК, которые не используются силами обороны. Как отметили источники УП в оборонном комплексе: "Приехали никому неизвестные какие-то трубы". Контракт был расторгнут и, поскольку в рамках этого контракта государством не было осуществлено авансовых предоплат, средства не были потеряны", - отмечают журналисты.

Руководитель "Спецтехноэкспорта" Алексей Петров настаивает, что были поставлены ПЗРК, которые соответствуют потребностям.

"В потребности написано "типа "Игла". Какая именно это "Игла" должны проверить специалисты, которых мы привлекали. Поехали представители Министерства обороны, Вооруженных сил Украины. Написали свои резолюции. Приехала ПЗРК. Безвозмездно", - пояснил Петров.