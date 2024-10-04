РУС
Агентство оборонных закупок просит правоохранителей проверить возможный подлог документов должностными лицами подчиненного ГУР "Спецтехноэкспорта", - СМИ

Снаряди 155-го калібру

Агентство оборонных закупок (АОЗ) обратились в правоохранительные органы с заявлением из-за возможной подделки документов должностными лицами компании "Спецтехноэкспорт", которая до 1 октября 2024 года находилась в подчинении ГУР МО, для получения миллиардного контракта на закупку снарядов 155-го калибра.

Об этом говорится в расследовании Украинской правды, передает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, Агентство оборонных закупок должно было заплатить львиную долю стоимости партии только в случае, если такая партия была готова для отправки. Для того, чтобы понять, что партия готова для отправки, Агентство должно было получить соответствующие подтверждающие документы.

Также читайте: Переплата более 200 млн евро: СМИ о контрактах, подписанных экс-главой Агентства оборонных закупок Пикузо с подконтрольным ГУР "Спецтехноэкспортом"

"Спецтехноэкспорт дал такие данные. Но Агентство оборонных закупок сконтактировало напрямую с американской компанией-поставщиком и обнаружило, что указанной партии на самом деле нет", - отмечается в расследовании.

Журналисты отмечают, что американская компания провела внутреннее расследование и не смогла найти людей, которые отправили документы, которые "Спецтехноэкспорт" предоставил Агентству оборонных закупок.

Руководитель "Спецтехноэкспорта" Алексей Петров, говорит, что это "либо какая-то ошибка, либо целенаправленное давление на предприятие".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подконтрольный ГУР "Спецтехноэкспорт" заключил контракты с чешским посредником на поставку снарядов с переплатой в 51 млн евро, - СМИ

"Американская компания предоставила нам график. Потом написала официально, что это ошибочно. Затем отправила этот документ в АОЗ и к нам. И сказала, что мы не разобрались, будет другой график по которому мы сообщим вам в дальнейшем", - сказал Петров.

Журналисты рассказывают также о другом контракте между "Спецтехноэкспортом" и Агентством оборонных закупок на приобретение 120 комплексов ПЗРК "Игла" общей стоимостью почти 2,7 млрд грн, заключенный в июне 2024 года. "Спецтехноэкспорт", в свою очередь, подписал контракт со словацкой фирмой-посредником, действия которой, по данным журналистов, ранее уже наносили убытки государству на ремонте танков.

"Уже в августе в Украину были доставлены первые 39 комплексов, которые не были приняты воинской частью, поскольку это оказались не ПЗРК "Игла", а другие ПЗРК, которые не используются силами обороны. Как отметили источники УП в оборонном комплексе: "Приехали никому неизвестные какие-то трубы". Контракт был расторгнут и, поскольку в рамках этого контракта государством не было осуществлено авансовых предоплат, средства не были потеряны", - отмечают журналисты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хищения в "Спецтехноэкспорте": Суд уменьшил залог для бывшего директора в 4 раза

Руководитель "Спецтехноэкспорта" Алексей Петров настаивает, что были поставлены ПЗРК, которые соответствуют потребностям.

"В потребности написано "типа "Игла". Какая именно это "Игла" должны проверить специалисты, которых мы привлекали. Поехали представители Министерства обороны, Вооруженных сил Украины. Написали свои резолюции. Приехала ПЗРК. Безвозмездно", - пояснил Петров.

закупки (808) Спецтехноэкспорт (27) Петров Алексей (18) Агентство оборонных закупок (103)
Хтось вже захищає Буданова, хтось його "топить".
Моя точка зору проста - зараз я не вірю жодному чиновники, силовику, депутату, котрий був поставлений на посаду Зеленським, або по наказу з Офісу. Яким чесним та патріотичним він не здавався, але чим далі, тим більше чорнухи від зелених вилазить. Від корупції з розкраданнями до підроблених дисертацій.
Яким б гарними вони не видавались, але отруйне дерево не дає їстівних плодів.
04.10.2024 00:17 Ответить
+8
Де Зельониє ще не обісрались своїм злодійкуватим нутром, який тепер виріс до неймовірного поспіху красти всюди, до чого дотягнуться?
04.10.2024 00:01 Ответить
+4
Це все схоже на спектакль єрмака щоб прибрати буданова перед можливими перевиборами зепуки
03.10.2024 23:57 Ответить
Це все схоже на спектакль єрмака щоб прибрати буданова перед можливими перевиборами зепуки
03.10.2024 23:57 Ответить
Ну вибори ще десь в ...,але копають під нього.
04.10.2024 00:09 Ответить
Вони його і без шоу можуть зняти, якщо захочуть.
Не потрібно ліпити теорії змови.
Скоріше це бородьба за контроль над фінансовими потоками між зеленими жабами.
Спочатку буданову надали у підпорядкування компанію спецтехноекспор, щоб міг збагачуватися на закупівлях, а тепер хтось з міноборони хоче всі закупівлі забрати собі.
04.10.2024 09:25 Ответить
це вже точто "співпраця США з пітьмою", чи самі *******?
03.10.2024 23:58 Ответить
Хто ж у цьому зміїному кублі **********, усі невинуватими не можуть бути біля таких грошей.
04.10.2024 00:01 Ответить
04.10.2024 00:01 Ответить
Забагато галасу. Більшість припущень у розслідуванні - журналістські маніпуляції. Війна - це дорого. Дуже дорого. Вже очевидно що Ткач отримав "компромати" з ОП перед відставкою керівництва ГУР МО.

Ніхто по шаровим цінам у війну не буде поставляти зброю. Це ринок, і на ринку є розуміння що покупець вимушений платити. А якщо не платити, то не буде ні снарядів, ні зброї, і кацап по берегу Дніпра.
04.10.2024 00:06 Ответить
"Красива " спроба прибрати Буданова?
04.10.2024 00:06 Ответить
Кому воно потрібне , те тріпло …
04.10.2024 07:29 Ответить
04.10.2024 00:17 Ответить
Зараз будуть кидати каменюками, але подібна ситуація під час війни можлива бути у кожному українському уряді. Крадуть як несамовиті. Згадую протеже нашого дописувача Суліми пані Тимошенко з косою. Вона у свойому виборному спічі сказала що у разі перемоги її уряд буде красти державних грошей не більше ніж 50 відсотків. Тобто це було як гасло - Ми будемо красти набагато менше ніж попередники. Наскільки можна було зневажати виборців щоб казати це публічно. Красти. Але менше. Вибирайте мене. Так що ми завжди вибираємо покидьків до влади. Навіть Гетьмана( я за нього голосував у 19 році) з його ,,сиротами,, при владі.
04.10.2024 00:34 Ответить
Я взагалі не розумію, яке відношення має ГУР до закупівлі ПЗРК ?
04.10.2024 01:51 Ответить
Ну, як би нові люди - бо раніше були свинарчуки Порошенко та невірно купували клістрони для ППО - були якись операції розвідки.
04.10.2024 04:26 Ответить
Клятий порошенко...
Продовжує срати danger zone у штани...
04.10.2024 09:30 Ответить
Мені - ні. А знаєш чому - бо я голосував у 19 році саме за Порошенко. І знов буду голосувати за Порошенко. Звичайно, як шо він буде висувати свою кандидатуру на ближчих виборах. Якшо не буде - мені якось похрін країна у форматі зеленского.
04.10.2024 15:11 Ответить
Буданову виділили поток для збагачення.
Нічого незвичайного.
04.10.2024 09:27 Ответить
"Керівник "Спецтехноекспорту" Олексій Петров, каже, що це "або якась помилка",-

Помилка у 2019 в президентське крісло влізла!
Це ж лише її наслідки- тотальна корупція у всіх гілках української влади.
РФ знаходиться під санкціями і закупає потрібну для ВПК електронику вдвічи дорожче.
Україну ж якби всі підтримують, тому вона закупає товари військового призначення у 3÷5 раз дорожче за ринок.
Про незлічені польські/кіпрські/словацькі і т.д. "прокладки" не писав тільки лінивий.
Помилку2019 це цілком влаштовує- нехай мальчікі прібарахляться. Всі ж свої.
04.10.2024 06:35 Ответить
Оце крадуть! А кацапи вже майже третину країни захопили....оце президент, оце влада!!!!
04.10.2024 07:19 Ответить
Гугл перекладач і кольоровий принтер. І всього дєлов. У наших посольствах так вже давно роблять.
04.10.2024 07:26 Ответить
Мабуть прийшов вже і за Будановим північний лис...
04.10.2024 07:56 Ответить
 
 