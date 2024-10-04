Помощь НАТО в сбивании ракет над Украиной будет "втягиванием в войну", - Пентагон

В Министерстве обороны США считают, что участие НАТО в сбивании российских ракет и дронов в воздушном пространстве Украины будет "втягиванием в войну".

Об этом сказала представитель Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Сингх попросили прокомментировать слова президента Владимира Зеленского, который призвал союзников помочь в закрытии воздушного пространства Украины - так же, как США помогали Израилю отразить ракетный обстрел Ирана 1 октября.

В ответ Сингх отметила, что речь идет о "двух крайне отличных полях боя".

"Президент (Байден. - Ред.) с самого начала, когда Россия вторглась в Украину, распорядился, чтобы его министерство (Пентагон. - Ред.) предоставило Украине все, в чем она нуждается на поле боя. Они очень успешно применяли средства противовоздушной обороны и другие средства для того, чтобы продолжать отвоевывать свои территории", - добавила она.

Также читайте: Россия учится и адаптируется, воюя против Украины, - Пентагон

Также, по ее словам, Байден не раз подчеркивал, что США не будут отправлять свои войска в Украину.

На уточнение, будет ли считаться вмешательством в войну сбивание российских ракет с территории Польши или Румынии - государств НАТО и соседей Украины, - представитель Пентагона сказала, что "это будет означать наше втягивание в войну другим способом".

"И сейчас мы считаем, что Украина успешно защищалась и защищается против российских ударов по своим городам, населению, инфраструктуре. И мы и дальше будем гарантировать, что они имеют необходимую для этого поддержку", - добавила Сингх.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что партнеры могли сбивать ракеты над Украиной, как это делают над Израилем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский на встрече с Рютте: Украина сфокусирована на получении приглашения в НАТО