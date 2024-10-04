РУС
Помощь НАТО в сбивании ракет над Украиной будет "втягиванием в войну", - Пентагон

Пентагон прокоментував ідею збиття ракет над Україною

В Министерстве обороны США считают, что участие НАТО в сбивании российских ракет и дронов в воздушном пространстве Украины будет "втягиванием в войну".

Об этом сказала представитель Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Сингх попросили прокомментировать слова президента Владимира Зеленского, который призвал союзников помочь в закрытии воздушного пространства Украины - так же, как США помогали Израилю отразить ракетный обстрел Ирана 1 октября.

В ответ Сингх отметила, что речь идет о "двух крайне отличных полях боя".

"Президент (Байден. - Ред.) с самого начала, когда Россия вторглась в Украину, распорядился, чтобы его министерство (Пентагон. - Ред.) предоставило Украине все, в чем она нуждается на поле боя. Они очень успешно применяли средства противовоздушной обороны и другие средства для того, чтобы продолжать отвоевывать свои территории", - добавила она.

Также, по ее словам, Байден не раз подчеркивал, что США не будут отправлять свои войска в Украину.

На уточнение, будет ли считаться вмешательством в войну сбивание российских ракет с территории Польши или Румынии - государств НАТО и соседей Украины, - представитель Пентагона сказала, что "это будет означать наше втягивание в войну другим способом".

"И сейчас мы считаем, что Украина успешно защищалась и защищается против российских ударов по своим городам, населению, инфраструктуре. И мы и дальше будем гарантировать, что они имеют необходимую для этого поддержку", - добавила Сингх.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что партнеры могли сбивать ракеты над Украиной, как это делают над Израилем.

Топ комментарии
+42
Кончені нікчеми.🥴
04.10.2024 00:20 Ответить
04.10.2024 00:20 Ответить
+24
Рада, на прийняття Конгресом резолюції,
шо Україна може стати партнером США поза НАТО,
в 2021 році відпівіла твердим НІ! - наголоснули.
а Ізраїль, в свій чяс, згодився...
загуглите, почитайте - буде цікаволово гарантоване)))
04.10.2024 00:57 Ответить
04.10.2024 00:57 Ответить
+23
********, по другому никак.
04.10.2024 00:25 Ответить
04.10.2024 00:25 Ответить
Комментировать
А может тут нужен Трамп?
С "непредсказуемыми решениями"?
04.10.2024 10:07 Ответить
04.10.2024 10:07 Ответить
"Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор"
04.10.2024 10:18 Ответить
04.10.2024 10:18 Ответить
© 2019
04.10.2024 12:55 Ответить
04.10.2024 12:55 Ответить
Маніпуляції. Це технічно не можливо зробити як в Ізраїлі.
Це відволікання від тем нафти і газу, що ми допомагаємо продавати ворогу.
04.10.2024 10:26 Ответить
04.10.2024 10:26 Ответить
сцикуни американські
04.10.2024 10:29 Ответить
04.10.2024 10:29 Ответить
"в сбивании российских ракет и дронов в воздушном пространстве"

Пусть сбивают в безвоздушном. В космосе. Баллистику на верхней точке траектории наверно даже легче, скорость минимальная. И под лозунгом защиты своих граждан - посольства и прочих сотрудников. А вообще, если уж сами боятся, то в чём проблема просто передать средства. Через третьи страны. И на все претензии - "а вы докажите"©.
04.10.2024 10:59 Ответить
04.10.2024 10:59 Ответить
Тоб-то коли США затребували від України знищення ЯЗ бувшого СРСР 2 тис ядерних боєголовок разом з ракетами і шахтами ,націлених на США і ЕС в обмін на свою беспеку - Україна виконала - це, а коли у відповідь Україна для своєї беспеки просить США і ЕС закрити небо від агресора хоча-б над містами від ракет і дронів в яких не літають орки , не вводячі війська НАТО, то США відповідають , що це втягування у війну, а коли вони по суті відібрали в України ЯЗ не розуміли що буде війна і повинні взамін надати нам теж гарантії беспеки як по суті Україна дала їх в межах своєї відповідальності США і ЕС. Це просто не виконання всоїх обовязків, про що "українська" влада чомусь мовчить, мабуть тому що всі статки які награбовані в Україні в них не відібрали тільки надувши щоки з важним видом кажуть українцям що зброї в нас немає бо, ми бідні, але будимо воювати 40 років до останнього раба- тобто українця.
04.10.2024 11:19 Ответить
04.10.2024 11:19 Ответить
Українці для них - ніщо. Гарматне м'ясо для виснаження кацапів, а потім, хоть вимирайте, як мамонти. Боже, які ми ідіоти, кому країну і націю довірили!
04.10.2024 11:25 Ответить
04.10.2024 11:25 Ответить
А коли було інакше? Афганці гинули тисячами, можливо й сотнями тисяч поки Совок ссср не надломився і тріснув по швах...
А потім їх знову кинули при Додіку Трампу, бо вони начебто "самі захотіли повернутися до мракобісся талібану"….
Світ цинічний! Щоб зберегти Націю потрібно відновити Державність = знищити ЗЕтварюк
04.10.2024 12:53 Ответить
04.10.2024 12:53 Ответить
подонки
04.10.2024 11:55 Ответить
04.10.2024 11:55 Ответить
Донатим на банку ..Банка під назвою "Памперси для НАТО" ..Відправити цілий контейнер і написати - від народу України
04.10.2024 12:10 Ответить
04.10.2024 12:10 Ответить
і слюнявчики.
05.10.2024 02:13 Ответить
05.10.2024 02:13 Ответить
Ссыкня или договорняки?
04.10.2024 12:49 Ответить
04.10.2024 12:49 Ответить
існування НАТО - це небезпека для всіх підписантів., бо за себе не постоїть
04.10.2024 13:12 Ответить
04.10.2024 13:12 Ответить
Гаранти безпеки
04.10.2024 13:13 Ответить
04.10.2024 13:13 Ответить
Мы индейцы , люди конечно не хотят в это верить , типа мы что то а не просто так, но поверьте мы индейцы для них ,
04.10.2024 13:17 Ответить
04.10.2024 13:17 Ответить
Ага, особенно для афроамериканца из Бронкса который сидя на ступеньках дома забивает косячок. Может ты и индеец (что конечно не позорно), а я нет, я украинец! Чем и горжусь
04.10.2024 13:43 Ответить
04.10.2024 13:43 Ответить
гірше
05.10.2024 02:14 Ответить
05.10.2024 02:14 Ответить
Допомога НАТО у збиті ракет над Україною буде "втягуванням у війну", - Пентагон ----ну то що? втягуйтесь ...І ЩО БУДЕ? а нічого просто русня отвалить і все....недолугий байден та його совєтники не мають розумк або там крот рашистський сидить..
04.10.2024 13:30 Ответить
04.10.2024 13:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BHbd0hyx2cc Почему США помогают Израилю сбивать ракеты. А Украине нет.
04.10.2024 13:35 Ответить
04.10.2024 13:35 Ответить
Я може щось не розумію- НАТО буде стріляти по рашистських ракетах звідки? Зайдуть на Україну? Чи з Німеччини по фашистському іскандеру над Херсоном? Чи з Польщі по шахідах уПолтавщині. Чи поляки нехай чекають що б той кинджал до Пшемисля долетів а потім вдарять??? Шо мається на увазі? Достає мене це бл…..е питання….
04.10.2024 13:39 Ответить
04.10.2024 13:39 Ответить
сцыкуны.
04.10.2024 13:54 Ответить
04.10.2024 13:54 Ответить
підри сцикливі
04.10.2024 14:07 Ответить
04.10.2024 14:07 Ответить
