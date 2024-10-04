Помощь НАТО в сбивании ракет над Украиной будет "втягиванием в войну", - Пентагон
В Министерстве обороны США считают, что участие НАТО в сбивании российских ракет и дронов в воздушном пространстве Украины будет "втягиванием в войну".
Об этом сказала представитель Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Сингх попросили прокомментировать слова президента Владимира Зеленского, который призвал союзников помочь в закрытии воздушного пространства Украины - так же, как США помогали Израилю отразить ракетный обстрел Ирана 1 октября.
В ответ Сингх отметила, что речь идет о "двух крайне отличных полях боя".
"Президент (Байден. - Ред.) с самого начала, когда Россия вторглась в Украину, распорядился, чтобы его министерство (Пентагон. - Ред.) предоставило Украине все, в чем она нуждается на поле боя. Они очень успешно применяли средства противовоздушной обороны и другие средства для того, чтобы продолжать отвоевывать свои территории", - добавила она.
Также, по ее словам, Байден не раз подчеркивал, что США не будут отправлять свои войска в Украину.
На уточнение, будет ли считаться вмешательством в войну сбивание российских ракет с территории Польши или Румынии - государств НАТО и соседей Украины, - представитель Пентагона сказала, что "это будет означать наше втягивание в войну другим способом".
"И сейчас мы считаем, что Украина успешно защищалась и защищается против российских ударов по своим городам, населению, инфраструктуре. И мы и дальше будем гарантировать, что они имеют необходимую для этого поддержку", - добавила Сингх.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что партнеры могли сбивать ракеты над Украиной, как это делают над Израилем.
С "непредсказуемыми решениями"?
Це відволікання від тем нафти і газу, що ми допомагаємо продавати ворогу.
Пусть сбивают в безвоздушном. В космосе. Баллистику на верхней точке траектории наверно даже легче, скорость минимальная. И под лозунгом защиты своих граждан - посольства и прочих сотрудников. А вообще, если уж сами боятся, то в чём проблема просто передать средства. Через третьи страны. И на все претензии - "а вы докажите"©.
А потім їх знову кинули при Додіку Трампу, бо вони начебто "самі захотіли повернутися до мракобісся талібану"….
Світ цинічний! Щоб зберегти Націю потрібно відновити Державність = знищити ЗЕтварюк