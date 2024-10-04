РУС
Путин мог бы не напасть на Украину, если бы президентом США был Трамп, - Джонсон

Борис Джонсон та Дональд Трамп

Непредсказуемости Дональда Трампа было бы достаточно, чтобы убедить российского диктатора Владимира Путина не рисковать войной с суверенной страной.

Как информирует Цензор.НЕТ, такие предположения высказал в интервью The Telegraph экс-премьер Великобритании Борис Джонсон перед публикацией своих мемуаров Unleashed.

Он подчеркнул, что мир становится лучше, когда у Соединенных Штатов есть сильный лидер.

"С точки зрения Кремля, существовал реальный риск того, что Трамп воспринял бы нападение на европейскую страну как оскорбление Америки и мирового порядка, и мог бы принять жесткие меры", - сказал он.

Трамп неоднократно отмечал, что российские вторжения в Украину 2014 и 2022 года происходили не во времена его президентства, и Джонсон соглашается, что это не случайность.

"Одним из достоинств Трампа является его абсолютная непредсказуемость. Это одна из причин, почему я смотрю на то, как он на самом деле вел себя во внешней политике, и сравниваю это с тем, что о нем говорят люди", - пояснил Джонсон.

Он добавил, что после инцидента с отравлением в Солсбери Трамп выслал 60 российских шпионов и был гораздо жестче в отношении Сирии, чем администрации демократов.

"Он был жестче и в отношении КСИР [Корпуса стражей исламской революции Ирана], а потом он дал украинцам ракету Javelin", - напомнил британский политик.

Поэтому Украине, по его словам, не стоит бояться президентства Трампа. Джонсон подчеркнул, что борьба Украины является абсолютно экзистенциальной для свободы и демократии в Европе, и если Украина потерпит поражение, это будет абсолютной катастрофой. И Трамп, по его мнению, это понимает.

"Я не думаю, что он захочет войти в историю как человек, который начал свой второй президентский срок не с того, чтобы сделать Америку великой, а с того, чтобы снова сделать Советский Союз великим", - уверен экс-премьер.

Напомним, в середине сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-премьером Джонсоном, который приехал в Киев для участия в ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии. Во время встречи обсудили важность наращивания военной, политической и экономической помощи Украине.

+41
***** би не напало на Україну, якби Порох і далі був президентом.
04.10.2024 07:16
+35
Напало пуйло в феврале-марте 2014 года, Пороха избрали тремя месяцами позже.
Не нужно примитивных манипуляций и вранья, рассчитанных на идиотов.
04.10.2024 07:50
+28
Чому ху###о напало на Україну в 2022 році?А хіба не зрозуміло ...Три роки наш дурень не готувався до війни,крав,і готувався ,,на шашлики''...Кращого шансу у ху##ла ще ніколи не було...
04.10.2024 08:14
Джонсон сміється над Трампом.
Каже що Трамп непередбачуваний дурень, і фуйло б побоявся б напасти тому що не зрозуміло що Трамп може зробити у відповідь.
04.10.2024 09:07
Неправда - ваша , бо там непередбачуванiсть у квадратi... Почто вы муйлушу сбросил со счетов.
04.10.2024 09:14
І таки не напав би... Вони з Байденом або все порішали в липні 2021 року в Женеві, або навпаки - не знайшли спільної мови, і Пуйло вирішив зробити свій хід.
04.10.2024 09:16
Якби-якби. Якби *уйло не народилося то не напалоб. Якби зелене не народилося то не стало б припіздентом. Для чого отака дурна мова? Це вже сталося! Це доконаний факт! І минулого вже не зміниш.
04.10.2024 09:18
Экс.
04.10.2024 09:19
У 2008-ому, коли рашисти грузинів душили, при владі був нібито республіканець Буш. Справа вже не в партіях, а у величезні кризі у політикумі США
04.10.2024 09:20
Який послав американські військові транспортні літаки в Тбілісі,рід яким вже була русня
04.10.2024 09:33
Ху...ло напав тому що Байден зняв мита з китайської продукції та дав їм великі ресурси і можливість підтримати орків. Без дозволу китайців він б не рішився.

Та оркам треба було захопити нові ресурси щоб дальше мати вплив на світову економіку, у звязку із світовою програмою до 2050 року скоротити споживання газу і нафти до мінімуму.

Це величезні запаси літію точні дані по яким чомусь засекречені але є старі статті що до 25% світового запасу, нагадаю що їх союзники китайці викупили на сьогодні 50%-60% світових запасів , сг господарство, яке буде мати значний вплив із подальшим ростом населення та уран із розвитком атомки по всьому світу.

І давайте будемо чесними зовсім не готувались до війни ні одного укріплення не збудовано, всі війська по полігонах, Україна виглядала легкою ціллю на місяць боїв. тому ху..ло і напав, велика потреба в нових ресурсах, слабкий лідер в штатах часів Обами та неготовність нас до війни.
04.10.2024 09:20
... а теперь спускаемся с небес( в догазовую эпоху 17-го столетия... Развитая экономика или нет(помогает кацапам) , кацап - це вурка. У него в руках даже лайно ржавеет. Кацап ничего не сеет и ничего не производит, что бы кого-то это заинтересовало. Но мы также знаем, шо кацап храбр в своих"подвигах" - когда кагалом. Но когда одному браво заторцуешь, остальные разбегаются... И истчьо, если вожжи попустишь, начнется наша пестня - хороша начинай сначала, бо кацап - це вурка звичайний, он бросает вокруг косяки(на то, что и где плохо что лежит). А у нас таккие далпаиопы, как чучма и иже, распродали военку. Вот дл я.уйла Украина плохо и лежала.
04.10.2024 09:33 Ответить
ЗЫ... 17-е столетие кацапский урка украл у народов севера и народов Востоуа всю Сибирь и ДВК. Но с божией помощью, одним словом, да здравствует парад суверенитетов в темнице народов.
...Бублики-пряники, леденцы-бубенчики.
Прошлое ты как не крой, будешь им ты ленченый...

ХХХ

Рюриковичей род иссяк на Иване Грозном.
В Безвременье и Безвластьи Москвины погрязли.
Не смогли простые люди Русью обозначиться.
И Романовы , на смену, люд тот озадачили
на манер германца - злобный, стали земли умыкать.
Во Сибири . На Востоке - землю кровью орошать.
Не своей - туземца, сиречь. От туземца кровь ту брать.
Так пришел конгломерат к ним - это Кузькина им мать...
04.10.2024 09:40 Ответить
MORE ЗЫ... в 17-ом столетии Штатов еще не было, а почерк у кацапов тот , что и сейчас, независимо от разных там Байденов с их программами по развитию таукитайцев.
04.10.2024 09:43 Ответить
а ваапше-та, противостояние с кацапами началось еще со времен наших предков АНТОВ, которые построили Киев. Когда навала готов со Ср.Азии совершилась с востока, на антов напали с Запада бастарны(выходцы из северной Италии , расселившиеся по Западной Европе и смешавшиеся с лужичанами, германцами Полабья, которые и двинули из северов в подунавье; к ним присоединились и скандинавские урки. Вот по ошибке тех бастарнов и назвали готами, пришедших со Скандинавии. Да в Скандинавию готы еще не доши, на пути со Средней Азии , подзастряли в наших землях , напав на антов, а тут в спину - бастарны, из-за Дуная(помните певкинов?). Анты были истощены, но гунны подсобили, разбили общими усилиями готов... Часть бастарнов ушла в сторону Балкан, а часть в сторону Киева , воспылав желанием его захватить. Но уже обескровленные анты все же отшили тех недобитых бастарнов. И они пошли дальше блудить. Так бастарны и поучаствовали с утигами и ляхами, с их вождем Вятко, в этногенезе вятиче-кацапов. Вот с антских времен и пошла вражда с бастарно-кацапами вражда, бо они нападают изподтишка со спины. (всем известно, что в Полабье проживали кассубы. С тех мест пришли бастарны. кассубы , малой диаспорой, проживают в Польше до сих пор).
04.10.2024 10:02 Ответить
ремейк по истори, кто от кого, куда пошел(мы - это мы)...

ремейк-2

Вiд мурдасiв в свiт пiшли слов*яни гуляти…

Едне плем*я вiд кассубiв стало вiддаляти.

До схiд-Сонця все бiжить - в свiлее майбутне,

Та не годне до ПУТТЯ знайти собi ПУТНЕ.

Англосакси хитрi стали-Iндiю лишили:

З окупацiей витрати iм казну гнiтили.

Кредит-дебет - не потрiбен:В сальдо нема сили.

ВВП ж своiм видатком iм казну пiдсилив.

Лиш Бiг-Бендом, шiдi-рiдi, Новый рiк вiдбили

Iз ТээСу крiзь оффшори грошей пiдвалили.

Гей-гоп! Щедрий край - корисних копалин,

Вся Европа в вус не дме : знае що придбае.

Das ist, шiдi-рi , arbeit ist «работа» ,

На ресурси ся кивають: Ванi е «забота».

По мурдасам вятичiв-

братцiв ми пiзнаем,

Та й в полабцях е утiги:

най брат цим пишае.

Гей-гоп! Шiдi-рi , та-та-рiдi дана,

Нестор славить ся варягiв -

чом не басурманiв?

Гей-гоп! Хан Батий -

батько вам ся рiдний.

А в ТээСi , що за йден -

кажуть, що спорiдний.

Всi варяги - то кассуби, крадii завзятi.

За прибутки вiд грабункiв в Европi проклятi.

Гей-гоп! Шiдi-рi, хай кассуб то знае:

Що кафтан, який вiд Трiшкi - ТээСэсiана.

Так кассуби, нашi любi, на ТС попались,

- Якби знали , що так буде, ви би не кохались.

Ой! Матрьошки, шiдi-рi, Шiдi-рiдi-дана,

Циган Ян ся вiдпочие : ТээСэсiана.

Над всим свiтом iз Кремля

хочуть панувати,

Та за тее iхнi люди

мають вiк страждати.

Горизонтiв майбуття,

обрii щасливi -

Про цi байки царям «милим»

цiпить лиш в могилi.

Ой! Вей! Шiдi-рiдi,

рiдна леле-мати,

Але манну чомусь мають

однi лише Штати.

ВВП, ВВП,Шiдi-рiдi дана

ВВПовi «BAUNTY»- Ось ваша МОРГАНА.

ЩО ДУРНIШЕ Е ЗА ДУМКУ

Що Задорнов згородив-

Що Атилла - е царь руський

Й по-мадярськи говорив?

Котрий так тiснив мурдасiв,

що утигiв з них зробив...

Тее вятичi вам скажуть,

бо Атилла iх гнобив...

Вiд мурдасiв в свiт пiшли

слов*ни гуляти,

а вiд них i Русь родилась-

Росiянам мати,

Котра готiв примусила

До Норман тiкати.

Там вестготи мали мiсце

асимiлювати.

Вiкiнгами тих ворюг

стали люди звати,

а при Нестору варягiв-

Свеi називати.

Крадiя вже стали греки

Росiусом звати,

А словени приiльмення

в царi зазивати....

Рерiк iх була столиця,

але Рюрiк залюбки

Став нацiлюватись в Киiв,

Новий град щоб там звести.

Рерiк звався й Велиградом,

та лиш Киiв , що в Русi,

Мамою всi стали звати -

Навiть мокшi та весi.

Та Задорнов у натхненнi

В Рерiк хоче залюбки

Кремль свiй худко вже вiднести,

Щоб кассубiв зберегти...

Вiд мурдасiв в свiт пiшли

слов*яни гуляти -

Едне племя вiд кассубiв

стало вiддаляти.

До Схiд-Сонця все бiжить-

в свiтлее майбутне,

Та не годне до ПУТТЯ

Знайти собi ПУТНЕ.

АРКАIМ НЕ В НОВIЙ ЭРI-

За 3 тисяч рокiв був.

Росiяни в них ся бачать,

Але дехто з них забув,

Що мурдас iз Аркаiму

Росiянином не був-

Ар*ем став, пiшов в Европу

Й Аркаiм свiй позабув.

У Европi галлом ставши,

Антом до Днiпра прибув.

Тут вiн в русь самоназвавшись,

До Iльменю ся гайнув.

Так словен став новгородцем ,

Русью зовсiм вiн не був,

А Москва, коли родилась,

Вiн в москалики загув.

Та лиш 300 рокiв тому,

Рiд Романових вже був,

Москаль русскiм ним назвався,

Певне, те вiн не збагнув.

Як загарбник Аркаiму,

Гуном всю Сибiр нагнув:

Кровожадний вурдалака-

Славу там собi здобув....

Вiд мурдасiв в свiт пiшли

слов*яни гуляти -

Едне племя вiд кассубiв

стало вiддаляти.

До Схiд-Сонця все бiжить-

в свiтлее майбутне,

Та не може до ПУТТЯ

Знайти собi ПУТНЕ.

04.10.2024 10:12
РЕМЕЙК-5:

СКIЛЬКИ ЗЛА Й ЛИХОI ДОЛI

Мае схiдний слов*янин,

Як вiн звався ще Заморцем,

Бо вiд ЗЕМРi походив...

Ось ГiРКАНЕЦЬ зо 5 раз

Iз грабунком йде до нас,

Слава холоду та морю:

Врятували вiд них нас...

Льодовик та Каспiй-море

Приховали нас вiд горя:

Львiв-Донецьк i весь Кавказ

За межу були для нас.

То була доба ТРИПiЛЬСЬКА-

Вiд Замори вся пiшла,

А з МУРДАСОМ, що е гальським,

До ЗАРУБiНЦiВ дiйшла...

Бо мурдаси - вiд Замори,

Що вiд стужi утекли,

В Приуральi знудьгували

Й Аркаiм полишили:

Предкiв iм земля милiша,

РУСЬЮ звалась вже в той час,

Ще як Новгород в пректi

Й брат не згадувалися в нас.

Брат в той час переселявся

До Ладоги iз Карпат,

Та i що грiха таiти,

Вiд ВАНДАЛIВ ще й кассаб.

Я про вiкiнгiв промовчу,

Що грабунком йшли з НОРМАНН.

Скандiнавiв та бритунцiв

Вiкiнг також грабував.

А при Нестору - ВАРЯГИ,

Звали спритних крадiiв,

На Iльмень напав iх РЮРИК.

Ввесь IЛЬМЕНЬ у дань влетiв.

Що ж наш Киiв-РУСЬ столиця?

Чим вона тодi жила?

Готiв з гуном виганяла,

Ще й авар пережила.

А венет склавiном ставши,

Поселився й на Днiпрi,

Там вiн в АНТА скоро вбрався,

До аварськоi орди.

Пiсля АНТ самоназвався

У СЛОВ*ЯН - що на РУСI...

Та прийшли у Киiв вурки -

Рюрики вони були.

Тi Аскольда пiдло вбили,

Й Церкву нам не зберегли-

Лиш у 104 роки iдолiв своiх несли.

Рюрикович Володимир

Все ж у ТРЕТЕ нас хрестив,

Згодом Суздаль не барився-

Вiн з вiйною в нас ходив.

Так брати нашi пiвнiчнi

Пiдсобили тiй Ордi,

Що колись в Гiрканцях була-

Скiфiв то були батьки.

Що же РУСЬ, що у Киева?

-З двiстi рокiв ще була,

Братiв Невських пережила-

Свою чесь в тiм зберегла.

Тiльки РУСЬ тепер - УКРАЙНА,

ЛАДОГА вже - РАССЕЯ*.

Як колись, до нас - з вiйною,

МАРС чи СРАМ - iх здобуття.

Тiльки те все - наноснее,

I Тарас про те казав,

Якщо ти - мастак на злее,

Ти в АНАФЕМi пропав...

P.S. Ой, ти Леле моя рiдна -

Украiночко моя!

Ти трояндою розквiтнеш -

Зоренька зiйде твоя.

I тебе в сiм*i великiй

Будемо разом плекать,

Не хвилюйся, моя Нене,

Прийшов час перемагать.

11.06.2014

Ремейк-6

Чи снуе у свiтi нарiд?

Чи у них е маячня-

Щоби краю iхня площа

Чисто цвинтарем була?

Чи матрьошки у черевi

Мали б стiльки матрьошок,

Щоби вуi там стругали

тих "Матрен" за понюшок?

А на гулянцi в них гуляють

Пiд брагульку й "Портюшок"?

В пустi ложки вибивають

з мордобоем пiд шумок?

А чи е такi народи,

Щоб таке у них було:

Будь то Космос, люд чи море-

Щоби в тiм рiвню знайшло.

Може в них е горизонти,

Дутись щоб як гордii,

Наче зграя в вирiй знявшись,

Щоб ганяти обрii?

Може правда у них краща

Про iсторiю землi,

В якiй ти б не смiв нiколи

Передбачити ii?...

P.S.Вiд мурдасiв в свiт пiшли

слов*яни гуляти -

Едне племя вiд кассубiв

стало вiддаляти.

До Схiд-Сонця все бiжить-

в "свiтлее" майбутне,

Та не може до ПУТТЯ

Знайти собi ПУТНЕ.
04.10.2024 10:15
Як би у трампа були полові органи рейгена , то ху,ло накрився би половими органами бабушки.
04.10.2024 09:27
ага, на підлозі лежали, так статевий невіглас?
04.10.2024 09:39
Байден політичний імпотент і не тільки
04.10.2024 09:33
Трампісти взагалі з рогами на Капітолій кидалися
04.10.2024 13:31
Якби в роті росли гриби...
04.10.2024 09:35
ще місяць нам слухати цю маячню
04.10.2024 09:38
***** напал, потому что считает Украину важнейшим "осколком" бывшей роssийской империи, который нужно вернуть обратно, а всех кто считает себя украинцем - уничтожить. Остальное - не важно. трамп и его сторонники - *****вские шавkи, готовые сдать Украину по первому желанию их шефа и кумира пyтлepa.
04.10.2024 09:53
Авантюрист авантюриста бачить з іншого кінця міста.
04.10.2024 09:54
Щось не те з Борюсіком .Видно трампон ,добряче хапнув це мурло за ляшку...)))
04.10.2024 10:13
Джонсона викреслюємо з друзів.
04.10.2024 10:22
Будь у вас капля мозгов в голове - вы бы сообразили, что политика демократов - не дать Украине проиграть и вести её руками бесконечную войну на истощение Расии.
Нужен пример? "У Міністерстві оборони США вважають, що участь НАТО у збитті російських ракет і дронів у повітряному просторі України буде "втягуванням у війну".

Какие-то решительные действия можно ожидать только от республиканцев.
04.10.2024 10:25
Капля мізків? Це сюр. Це не про українців.
04.10.2024 10:38
а ти хотів, щоб американці зайшли на ЛБЗ, чи хоча би завели своє ППО і ним охороняли наше небо? - Та для цього хоча би договір України з США потрібен, з відповідним пунктом в ньому. Такий є?
04.10.2024 10:57
Ан Мур. Дописувач писав не про свої хотєлки. То ваші домисли. А ось ви хочете якогось ''договору'' зі сша. Нагадаю одне. Наші хотелкі відображені в соц. опитуванні 21 року, де мудрі українці в кількості 53% не бажали вступу до нато. Про що мова?
04.10.2024 11:02
Брехня за 53% "проти НАТО"; вже в 16-му, пригадую, була більшість. Але так, ще пригадую, промертвечуковські лжеконтори давали такі цифри аж до 24/02.22р.
А договори США укладає. Окремі з них називаютьсч "Союзник США поза НАТО"
04.10.2024 18:15
Дорогой Мур, попробуй подумать над тем, что "американцы" - это на только демократы, но и республиканцы..
04.10.2024 12:49
Без юридичного обгрунтування до іншої країни може сунутися тільки волюнтарист. *****, наприклад. Трамп? - навряд чи, побоїться... Він же не остаточний дурень, хоч, і клоун. Вже раз попадався на імпічмент, і слідство...
04.10.2024 18:07
Млять! Так это "юридичного обгрунтування" демократы не подпишут никогда, а с республиканцами есть надежда. Так понятно?
04.10.2024 18:54
якби в планах Трампа було би укласти такий договір - він би сказав про це. Але він каже про якійсь домовленості з ******. А так тобі зрозуміло?
05.10.2024 14:55
"якійсь домовленості" - и что он тебе рассказал про эти договорённости?
06.10.2024 11:17
Саме так

По поводу збиття, вони заборонять іншим країнам це робити
Всі країни кажуть, потрібне колективне рішення НАТО

Ізраїлю допомагали збивати США, Великобритані, Франція
Ці три країни члени НАТО. Ізраїль територіально далеко від НАТО
Всі країни НАТО не погоджувались на втягнення блока НАТО у війну з іраном
Тільки США мають договір з Ізраїлем
Збивали ракети та безпілотники над територією інших країн

А тут навіть над територією НАТО збивати відмовляються

Демократи вміють видумувати відмазки...
04.10.2024 11:11
"

"Однією з чеснот Трампа є його абсолютна непередбачуваність. Це одна з причин, чому я дивлюся на те, як він насправді поводився у зовнішній політиці, і порівнюю це з тим, що про нього говорять люди", - пояснив .

"Я не думаю, що він захоче увійти в історію як людина, яка розпочала свій другий президентський термін не з того, щоб зробити Америку великою, а з того, щоб знову зробити Радянський Союз великим", - впевнений експрем'єр."

Саме так! Джонсон має рацію! І Трамп у приватній бесіді із Зеленським це підтвердив.
04.10.2024 12:30
Трамп не Трамп, не треба було розпускати, скорочувати війська і розміновувати мости, поля і Чонгари. І тоді все було би добре з боями десь поблизу Маріуполя.
А так , як завжди : всі винні окрім своїх.
04.10.2024 14:12
Страница 2 из 2
 
 