Путин мог бы не напасть на Украину, если бы президентом США был Трамп, - Джонсон
Непредсказуемости Дональда Трампа было бы достаточно, чтобы убедить российского диктатора Владимира Путина не рисковать войной с суверенной страной.
Как информирует Цензор.НЕТ, такие предположения высказал в интервью The Telegraph экс-премьер Великобритании Борис Джонсон перед публикацией своих мемуаров Unleashed.
Он подчеркнул, что мир становится лучше, когда у Соединенных Штатов есть сильный лидер.
"С точки зрения Кремля, существовал реальный риск того, что Трамп воспринял бы нападение на европейскую страну как оскорбление Америки и мирового порядка, и мог бы принять жесткие меры", - сказал он.
Трамп неоднократно отмечал, что российские вторжения в Украину 2014 и 2022 года происходили не во времена его президентства, и Джонсон соглашается, что это не случайность.
"Одним из достоинств Трампа является его абсолютная непредсказуемость. Это одна из причин, почему я смотрю на то, как он на самом деле вел себя во внешней политике, и сравниваю это с тем, что о нем говорят люди", - пояснил Джонсон.
Он добавил, что после инцидента с отравлением в Солсбери Трамп выслал 60 российских шпионов и был гораздо жестче в отношении Сирии, чем администрации демократов.
"Он был жестче и в отношении КСИР [Корпуса стражей исламской революции Ирана], а потом он дал украинцам ракету Javelin", - напомнил британский политик.
Поэтому Украине, по его словам, не стоит бояться президентства Трампа. Джонсон подчеркнул, что борьба Украины является абсолютно экзистенциальной для свободы и демократии в Европе, и если Украина потерпит поражение, это будет абсолютной катастрофой. И Трамп, по его мнению, это понимает.
"Я не думаю, что он захочет войти в историю как человек, который начал свой второй президентский срок не с того, чтобы сделать Америку великой, а с того, чтобы снова сделать Советский Союз великим", - уверен экс-премьер.
Напомним, в середине сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-премьером Джонсоном, который приехал в Киев для участия в ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии. Во время встречи обсудили важность наращивания военной, политической и экономической помощи Украине.
Каже що Трамп непередбачуваний дурень, і фуйло б побоявся б напасти тому що не зрозуміло що Трамп може зробити у відповідь.
Та оркам треба було захопити нові ресурси щоб дальше мати вплив на світову економіку, у звязку із світовою програмою до 2050 року скоротити споживання газу і нафти до мінімуму.
Це величезні запаси літію точні дані по яким чомусь засекречені але є старі статті що до 25% світового запасу, нагадаю що їх союзники китайці викупили на сьогодні 50%-60% світових запасів , сг господарство, яке буде мати значний вплив із подальшим ростом населення та уран із розвитком атомки по всьому світу.
І давайте будемо чесними зовсім не готувались до війни ні одного укріплення не збудовано, всі війська по полігонах, Україна виглядала легкою ціллю на місяць боїв. тому ху..ло і напав, велика потреба в нових ресурсах, слабкий лідер в штатах часів Обами та неготовність нас до війни.
Нужен пример? "У Міністерстві оборони США вважають, що участь НАТО у збитті російських ракет і дронів у повітряному просторі України буде "втягуванням у війну".
Какие-то решительные действия можно ожидать только от республиканцев.
А договори США укладає. Окремі з них називаютьсч "Союзник США поза НАТО"
По поводу збиття, вони заборонять іншим країнам це робити
Всі країни кажуть, потрібне колективне рішення НАТО
Ізраїлю допомагали збивати США, Великобритані, Франція
Ці три країни члени НАТО. Ізраїль територіально далеко від НАТО
Всі країни НАТО не погоджувались на втягнення блока НАТО у війну з іраном
Тільки США мають договір з Ізраїлем
Збивали ракети та безпілотники над територією інших країн
А тут навіть над територією НАТО збивати відмовляються
Демократи вміють видумувати відмазки...
"Однією з чеснот Трампа є його абсолютна непередбачуваність. Це одна з причин, чому я дивлюся на те, як він насправді поводився у зовнішній політиці, і порівнюю це з тим, що про нього говорять люди", - пояснив .
"Я не думаю, що він захоче увійти в історію як людина, яка розпочала свій другий президентський термін не з того, щоб зробити Америку великою, а з того, щоб знову зробити Радянський Союз великим", - впевнений експрем'єр."
Саме так! Джонсон має рацію! І Трамп у приватній бесіді із Зеленським це підтвердив.
А так , як завжди : всі винні окрім своїх.