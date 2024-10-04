Путин мог бы не напасть на Украину, если бы президентом США был Трамп, - Джонсон

Непредсказуемости Дональда Трампа было бы достаточно, чтобы убедить российского диктатора Владимира Путина не рисковать войной с суверенной страной.

Как информирует Цензор.НЕТ, такие предположения высказал в интервью The Telegraph экс-премьер Великобритании Борис Джонсон перед публикацией своих мемуаров Unleashed.

Он подчеркнул, что мир становится лучше, когда у Соединенных Штатов есть сильный лидер.

"С точки зрения Кремля, существовал реальный риск того, что Трамп воспринял бы нападение на европейскую страну как оскорбление Америки и мирового порядка, и мог бы принять жесткие меры", - сказал он.

Трамп неоднократно отмечал, что российские вторжения в Украину 2014 и 2022 года происходили не во времена его президентства, и Джонсон соглашается, что это не случайность.

"Одним из достоинств Трампа является его абсолютная непредсказуемость. Это одна из причин, почему я смотрю на то, как он на самом деле вел себя во внешней политике, и сравниваю это с тем, что о нем говорят люди", - пояснил Джонсон.

Он добавил, что после инцидента с отравлением в Солсбери Трамп выслал 60 российских шпионов и был гораздо жестче в отношении Сирии, чем администрации демократов.

"Он был жестче и в отношении КСИР [Корпуса стражей исламской революции Ирана], а потом он дал украинцам ракету Javelin", - напомнил британский политик.

Поэтому Украине, по его словам, не стоит бояться президентства Трампа. Джонсон подчеркнул, что борьба Украины является абсолютно экзистенциальной для свободы и демократии в Европе, и если Украина потерпит поражение, это будет абсолютной катастрофой. И Трамп, по его мнению, это понимает.

"Я не думаю, что он захочет войти в историю как человек, который начал свой второй президентский срок не с того, чтобы сделать Америку великой, а с того, чтобы снова сделать Советский Союз великим", - уверен экс-премьер.

Напомним, в середине сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-премьером Джонсоном, который приехал в Киев для участия в ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии. Во время встречи обсудили важность наращивания военной, политической и экономической помощи Украине.