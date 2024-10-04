РУС
Офис генпрокурора располагает информацией о казни россиянами на поле боя 93 украинских пленных, 80% случаев зафиксировано в этом году

Страта росіянами українських військовополонених

Правоохранители имеют данные о казни российскими военными на поле боя 93 украинских военнопленных.

Об этом сообщил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас мы имеем информацию о гибели 93 наших бойцов, которые были казнены именно на поле боя", - сказал Белоусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По меньшей мере 177 украинских военных погибли в российском плену, - Минобороны

По его словам, 80% случаев казней украинских военнопленных зафиксировано в этом году. При этом тенденция начала появляться в ноябре прошлого года, когда "произошли изменения в отношении военнослужащих РФ к нашим военнопленным в худшую сторону", отметил руководитель "департамента войны".

Он также сообщил, что 3 октября снова появилась информация о казни украинского военнопленного.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты казнили мечом безоружного пленного воина ВСУ в Новогродовке Донецкой области. ФОТО 18+

"В Телеграм-каналах было распространено видео возможной казни еще одного военнослужащего в дерзкой форме. Мы сразу с Главным следственным управлением СБУ зарегистрировали еще одно уголовное производство", - отметил начальник "департамента войны".

Автор: 

армия РФ (20331) военнопленные (1180) казнь (125) военные преступления (1498) Белоусов Юрий (10)
Толку? Медвідчука віддали, а то взагалі не громадяни України
04.10.2024 17:22 Ответить
Потрібно робити та розповсюджувати по всьому світу матеріали іноземною мовою. Щоб світ бачив хто такі насправді кацапи і чи варто з ними мати якусь співпрацю
04.10.2024 17:25 Ответить
А ще Медвідчуків та Цемахів-:громадян України відводити від українського правосуддя! Що там з судами проти ціх персонажів?
04.10.2024 17:30 Ответить
Не страту російськими військовими на полі бою 93 наших військових, а тих, хто здався в полон.
04.10.2024 18:04 Ответить
І що тепер ?
04.10.2024 18:44 Ответить
 
 