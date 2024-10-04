Офис генпрокурора располагает информацией о казни россиянами на поле боя 93 украинских пленных, 80% случаев зафиксировано в этом году

Правоохранители имеют данные о казни российскими военными на поле боя 93 украинских военнопленных.

Об этом сообщил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас мы имеем информацию о гибели 93 наших бойцов, которые были казнены именно на поле боя", - сказал Белоусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По меньшей мере 177 украинских военных погибли в российском плену, - Минобороны

По его словам, 80% случаев казней украинских военнопленных зафиксировано в этом году. При этом тенденция начала появляться в ноябре прошлого года, когда "произошли изменения в отношении военнослужащих РФ к нашим военнопленным в худшую сторону", отметил руководитель "департамента войны".

Он также сообщил, что 3 октября снова появилась информация о казни украинского военнопленного.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты казнили мечом безоружного пленного воина ВСУ в Новогродовке Донецкой области. ФОТО 18+

"В Телеграм-каналах было распространено видео возможной казни еще одного военнослужащего в дерзкой форме. Мы сразу с Главным следственным управлением СБУ зарегистрировали еще одно уголовное производство", - отметил начальник "департамента войны".