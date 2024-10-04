РУС
Шестерым военным РФ объявили подозрения за расстрелы украинских пленных, - Офис Генпрокурора

Кримінальна справа

На сегодня шестерым российским военным объявлены подозрения за расстрелы украинских военнопленных.

Об этом сообщил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы говорим о казнях наших военнопленных, то мы расследуем 38 уголовных производств по этим фактам. Мы имеем 6 военнослужащих, которые получили подозрения. По трем из них дела находятся в судах, по двум есть приговоры. Работа ведется. Мы точно установим каждого из них", - сказал Белоусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Расстрелянные россиянами 16 военнопленных ВСУ могли быть из двух подразделений, предварительно установлены их данные, - ОГП

По его словам, также украинские правоохранители объявили 808 подозрений российским военным за совершение военных преступлений. Из них 131 уже осужден за "военные преступления всего диапазона", отметил Белоусов.

Он также отметил, что украинские следователи вместе с представителями Международного уголовного суда "отрабатывают тех, кто пытает наших бойцов в местах несвободы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис генпрокурора располагает информацией о казни россиянами на поле боя 93 украинских пленных, 80% случаев зафиксировано в этом году

"Уже 34 человека получили подозрения от украинских правоохранительных органов за пытки", - добавил начальник "департамента войны".

Автор: 

военнопленные (1180) подозрение (557) Офис Генпрокурора (2599)
А навіщо їх публічно про це попереджувати? Щоб вони після війни на росії змінили прізвища і місця проживання?
04.10.2024 18:40 Ответить
Цих підорів треба вбивати, а не засуджувати..., заочно.
04.10.2024 18:50 Ответить
Зі всім виводком.
04.10.2024 18:55 Ответить
А якщо б то було з розстрілом ізраільских солдат, Ізраіль теж би оголошував підозру? Чи, я сказала Голда Мейер, "посилайте хлопчиків"? Скільки вже розтрілів знято і викладено в інтернет, а підозра чи заочний арешт і все. Ті, хто розстрілював, мабуть на іншій планеті.
04.10.2024 19:15 Ответить
А эти создают вид бурной деяиельности
04.10.2024 19:23 Ответить
Головний злочинець сидит в кремлі як і вся його фашиська кліка ,а ці виродки що розстрілюють полонених виконують волю найбільшого в світі терориста який розтоптав всі світові порядки ця мерзота живе в своєму вигаданому імперському світі 19 столітті.
04.10.2024 19:53 Ответить
Дійсно, підозріла поведінка, пля!
04.10.2024 21:22 Ответить
 
 