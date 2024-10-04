Шестерым военным РФ объявили подозрения за расстрелы украинских пленных, - Офис Генпрокурора

На сегодня шестерым российским военным объявлены подозрения за расстрелы украинских военнопленных.

Об этом сообщил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы говорим о казнях наших военнопленных, то мы расследуем 38 уголовных производств по этим фактам. Мы имеем 6 военнослужащих, которые получили подозрения. По трем из них дела находятся в судах, по двум есть приговоры. Работа ведется. Мы точно установим каждого из них", - сказал Белоусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Расстрелянные россиянами 16 военнопленных ВСУ могли быть из двух подразделений, предварительно установлены их данные, - ОГП

По его словам, также украинские правоохранители объявили 808 подозрений российским военным за совершение военных преступлений. Из них 131 уже осужден за "военные преступления всего диапазона", отметил Белоусов.

Он также отметил, что украинские следователи вместе с представителями Международного уголовного суда "отрабатывают тех, кто пытает наших бойцов в местах несвободы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис генпрокурора располагает информацией о казни россиянами на поле боя 93 украинских пленных, 80% случаев зафиксировано в этом году

"Уже 34 человека получили подозрения от украинских правоохранительных органов за пытки", - добавил начальник "департамента войны".