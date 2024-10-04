Новый премьер Японии Исиба заверил в поддержке Киева и продлении санкций против РФ: "Сегодня Украина, а завтра может быть Восточная Азия"

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Япония будет продолжать поддержку Украины и решительные санкции против России, поскольку ее агрессия до сих пор продолжается.

Об этом новый глава японского правительства заявил в своей программной речи в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем защищать Японию в условиях радикально меняющейся среды безопасности. Агрессия против Украины со стороны России, постоянного члена Совета Безопасности ООН, все еще продолжается, война не прекращается. Сегодня Украина, а завтра может быть Восточная Азия. Многие люди этим обеспокоены", - сказал Исиба.

Он добавил, что имеет свое видение того, почему сдерживание не сработало в случае с Украиной, и заявил, что Япония будет продолжать решительно продвигать санкции против России и поддержку Украины.

Исиба также отметил, что Япония, опираясь на американо-японский альянс, будет увеличивать количество дружественных стран-единомышленников для поддержания мира в стране и стабильности в регионе через дипломатию, основанную на реалистичных национальных интересах. При этом он акцентировал, что Япония будет придерживаться международного порядка, основанного на верховенстве права, в соответствии с видением свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Относительно отношений с Россией, он отметил, что Япония, несмотря на сложности в японско-российских отношениях, будет продолжать свою предыдущую политику, направленную на решение территориальных вопросов и заключение мирного договора.