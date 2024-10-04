За год боев под Угледаром Россия потеряла больше элитных воинов, чем за 10 лет в Чечне, - BBC

Элитные подразделения российской морской пехоты за год боев под Угледаром понесли потери, вчетверо превышающие их потери за десять лет войны в Чечне. Только ликвидированных насчитывается более 200 человек.

Об этом свидетельствуют подсчеты российской службы BBC, передает Цензор.НЕТ.

Наиболее интенсивные бои происходили вокруг Угледара осенью 2022 года и зимой 2023-го. К штурму города были привлечены элитные 155-я и 40-я бригады морской пехоты ВС РФ, также известные как черные береты, с поддержкой бронетехники, включая БМП и танки. Им помогали мотострелковые подразделения, укомплектованные мобилизованными и добровольцами.

По данным BBC, во время боев за Угледар были ликвидированы по меньшей мере 211 морских пехотинцев 155-й бригады, еще 42 человека считаются пропавшими без вести.

"Это почти вчетверо больше, чем потери этого подразделения за десять лет войны в Чечне. Среди погибших - 19 офицеров, в том числе командир батальона Цирен Лубсанов", - отмечает издание.

В боях также участвовали оккупанты из 40-й бригады из Петропавловска-Камчатского. Журналисты BBC смогли получить подтверждение ликвидации 72 россиян этого подразделения. Серьезность потерь подтверждается тем, что в состав обеих бригад стали добавлять подразделения Шторм-Z, сформированные из заключенных российских колоний, отметило издание.

"Установленное нами число потерь 155-й и 40-й бригад включает только тех военнослужащих, о смерти которых сообщалось в публикациях чиновников Приморского и Камчатского края, СМИ и соцсетях, и чье место службы мы смогли подтвердить. Реальное количество "черных беретов", погибших во время штурма Угледара, может быть примерно вдвое выше - то есть около 570 человек. К такому выводу мы пришли, изучая фотографии с кладбищ в Приморье, на Камчатке и соседних регионах. Мы заметили, что в среднем там появляются имена всех тех, о ком сообщалось публично, и еще примерно такое же количество могил военных, о гибели которых не было упоминаний в СМИ или соцсетях. В нескольких десятках могил стояли флаги 155-й и 40-й бригад морской пехоты, но места службы других погибших установить не удалось, поэтому мы не внесли их в список потерь "черных беретов". С учетом пропавших без вести, большинство из которых, скорее всего, погибли, реальная цифра погибших в штурмах Угледара морпехов может вырасти до 700 человек", - пишет издание.

"Число тяжелораненых солдат 155-й и 40-й бригад морской пехоты достоверно установить невозможно. При подсчете этой категории мы опираемся на документы о выплатах компенсаций всем раненым, которые в результате увечья уволены со службы. Количество людей, окончательно выбывших из строя по ранению в 155-й и 40-й бригадах, может составлять примерно 1400 человек. А общее количество потерь "черных беретов" под Угледаром - до 2100 человек", - добавляет издание.