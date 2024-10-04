РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10212 посетителей онлайн
Новости Война
4 895 29

За год боев под Угледаром Россия потеряла больше элитных воинов, чем за 10 лет в Чечне, - BBC

Вугледар

Элитные подразделения российской морской пехоты за год боев под Угледаром понесли потери, вчетверо превышающие их потери за десять лет войны в Чечне. Только ликвидированных насчитывается более 200 человек.

Об этом свидетельствуют подсчеты российской службы BBC, передает Цензор.НЕТ.

Наиболее интенсивные бои происходили вокруг Угледара осенью 2022 года и зимой 2023-го. К штурму города были привлечены элитные 155-я и 40-я бригады морской пехоты ВС РФ, также известные как черные береты, с поддержкой бронетехники, включая БМП и танки. Им помогали мотострелковые подразделения, укомплектованные мобилизованными и добровольцами.

Читайте также: После поста Безуглой враг бросил на Угледар втрое больше сил, - OSINT-аналитик

По данным BBC, во время боев за Угледар были ликвидированы по меньшей мере 211 морских пехотинцев 155-й бригады, еще 42 человека считаются пропавшими без вести.

"Это почти вчетверо больше, чем потери этого подразделения за десять лет войны в Чечне. Среди погибших - 19 офицеров, в том числе командир батальона Цирен Лубсанов", - отмечает издание.

В боях также участвовали оккупанты из 40-й бригады из Петропавловска-Камчатского. Журналисты BBC смогли получить подтверждение ликвидации 72 россиян этого подразделения. Серьезность потерь подтверждается тем, что в состав обеих бригад стали добавлять подразделения Шторм-Z, сформированные из заключенных российских колоний, отметило издание.

Читайте также: Зеленский об отходе ВСУ из Угледара: Правильный шаг для сохранения жизней

"Установленное нами число потерь 155-й и 40-й бригад включает только тех военнослужащих, о смерти которых сообщалось в публикациях чиновников Приморского и Камчатского края, СМИ и соцсетях, и чье место службы мы смогли подтвердить. Реальное количество "черных беретов", погибших во время штурма Угледара, может быть примерно вдвое выше - то есть около 570 человек. К такому выводу мы пришли, изучая фотографии с кладбищ в Приморье, на Камчатке и соседних регионах. Мы заметили, что в среднем там появляются имена всех тех, о ком сообщалось публично, и еще примерно такое же количество могил военных, о гибели которых не было упоминаний в СМИ или соцсетях. В нескольких десятках могил стояли флаги 155-й и 40-й бригад морской пехоты, но места службы других погибших установить не удалось, поэтому мы не внесли их в список потерь "черных беретов". С учетом пропавших без вести, большинство из которых, скорее всего, погибли, реальная цифра погибших в штурмах Угледара морпехов может вырасти до 700 человек", - пишет издание.

"Число тяжелораненых солдат 155-й и 40-й бригад морской пехоты достоверно установить невозможно. При подсчете этой категории мы опираемся на документы о выплатах компенсаций всем раненым, которые в результате увечья уволены со службы. Количество людей, окончательно выбывших из строя по ранению в 155-й и 40-й бригадах, может составлять примерно 1400 человек. А общее количество потерь "черных беретов" под Угледаром - до 2100 человек", - добавляет издание.

Автор: 

армия РФ (20339) ликвидация (3972) Угледар (134)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Не рахуйте чужі втрати. Вони нам ні до чого. ******* власні.
показать весь комментарий
04.10.2024 21:09 Ответить
+15
Покуй на кількість дохлої кацапні, а от наших полеглих героїв вже не повернеш нажаль
показать весь комментарий
04.10.2024 21:09 Ответить
+14
Любые потери свинособак на войне парашу совершенно не беспокоят.
Уничтожаться в первую очередь должно население и жилые кварталы мааацквы.
показать весь комментарий
04.10.2024 20:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Любые потери свинособак на войне парашу совершенно не беспокоят.
Уничтожаться в первую очередь должно население и жилые кварталы мааацквы.
показать весь комментарий
04.10.2024 20:57 Ответить
А шо, війна в Чечні 10 років була?
показать весь комментарий
04.10.2024 21:05 Ответить
Де-юре - майже 15.
показать весь комментарий
04.10.2024 21:29 Ответить
Друга чеченська війна офіційно вважається завершеною у 2009 році, а почалась в 1999, тому 10 років.
показать весь комментарий
04.10.2024 21:31 Ответить
А я загуглив то сказав гугля шо 15
показать весь комментарий
04.10.2024 22:12 Ответить
А ми втратили Вугледар!
показать весь комментарий
04.10.2024 21:07 Ответить
також відомі як чорні берети
**********
Спочатку прочитав "чорні буряти". Стало цікаво, яким може бути бурято-нєгр.

показать весь комментарий
04.10.2024 21:08 Ответить
Не рахуйте чужі втрати. Вони нам ні до чого. ******* власні.
показать весь комментарий
04.10.2024 21:09 Ответить
Бісить реально ..але ж довбням потібна потужна куйня
показать весь комментарий
04.10.2024 21:15 Ответить
Розповідав прес-офіцер 72 бригади - військові виходили по десять чоловік - малими групами. По виходу у групах залишалось по 4-5 військових. Майже половина бригади загинула. І якшо вважати шо зараз бригади укомплектовані на 60-65% - то втрати дуже важкі. А зеленский сказав шо для них головне люди, тому їх і вивели.
показать весь комментарий
04.10.2024 21:34 Ответить
їм по куй бійці-Герої 72 бригади сьогодні...як і по куй були всі оборонці Маріуполя.... Враження що ця влада боїться героїчних зєднань...По словам в коменті бійця Азова, КОРДу дали наказ відійти з Марика, хоча Азов воював разом з КОРДом...а в Адіївці чому так довго тримали??? Чи їм потрібна окуїтельна поразка, щоб сісти за стіл перемовин з куйлом...
показать весь комментарий
05.10.2024 06:51 Ответить
Якщо рахувати свої - тоді падає потужність.
показать весь комментарий
04.10.2024 21:40 Ответить
Покуй на кількість дохлої кацапні, а от наших полеглих героїв вже не повернеш нажаль
показать весь комментарий
04.10.2024 21:09 Ответить
Мне по@уй на их потери. Абсолютно. 72-ая у нас тоже элита. Настоящая элита и герои. И дебилы наверху, допустившие повтор "Зенита".
показать весь комментарий
04.10.2024 21:22 Ответить
Нам від цієї новини має стати легше?
показать весь комментарий
04.10.2024 21:32 Ответить
Це починаються співи заспокійливих мантрів?
показать весь комментарий
04.10.2024 21:36 Ответить
Командир 186-го батальйону 123-ї бригади ТрО застрелився , - журналіст Володимир Бойко

Йдеться про Ігоря Гриба. Журналіст, який служить у лавах ЗСУ, стверджує, що 33-річний комбат застрелився 2 жовтня - після того, як його батальйон пішов з позицій під Вугледаром, що нібито призвело до остаточної втрати міста.
показать весь комментарий
04.10.2024 21:37 Ответить
Мабуть, командир вважав, що буде краще, якщо його батальйон загине, а вже потім Вугледар буде окупований. Або ж боявся нашого славного ДБР.
показать весь комментарий
04.10.2024 21:42 Ответить
Він розумів,що як завжди ,в смерті його звинуватять,а не сирскава.Але він не боявся держави,а боявся жити з цим тягарем та що сказати родинам загиблих.
показать весь комментарий
04.10.2024 21:47 Ответить
А скільки вона втратила в Чечні? 100? 200? А Україна втратила цілу елітну 72-гу бригаду.
показать весь комментарий
04.10.2024 21:41 Ответить
Про Вугледар краще розповісти і відео викласти.
показать весь комментарий
04.10.2024 21:44 Ответить
Так це буде нерейтінговий відосік для "найвеличнішого", тому нізззя.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:28 Ответить
До чого ця інформації. Для ворога це не так відчутно, якщо він і далі наступає
показать весь комментарий
04.10.2024 22:08 Ответить
Їх на те і готували.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:08 Ответить
Українців скільки там загинуло?
показать весь комментарий
04.10.2024 22:09 Ответить
Но тиктокеры все равно победили их.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:17 Ответить
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
це цікаво, що організовують кацапи для своїх жмуріків:

https://morpex.ru/novosti/parta-geroev Парта Героев (morpex.ru)
показать весь комментарий
04.10.2024 22:49 Ответить
А що на параші є елітні війска, буряти?
показать весь комментарий
05.10.2024 07:25 Ответить
Грязный листок рашистских собак Комсомольская правда вы ступил с пропагандой,что якобы жители Угледара на остатки последней муки напекли пирожки и кормили рюссських подонков захватчиков
показать весь комментарий
05.10.2024 09:35 Ответить
 
 