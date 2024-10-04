РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10212 посетителей онлайн
Новости
5 034 22

Россия получает от КНДР половину снарядов, - The Times

Росія та КНДР

Половина из около трех миллионов артиллерийских снарядов в год, которые использует Россия, поступают из Северной Кореи.

Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на данные западной разведки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам собеседника The Times, который цитировал разведданные, Россия стала зависеть от поставок из КНДР после визита кремлевского хозяина Владимира Путина в Пхеньян в начале года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для содействия миру в Украине необходимо остановить военное сотрудничество РФ с Ираном, КНДР и Китаем, - Блинкен

Западная разведка оценивает, что многие северокорейские снаряды могут быть неисправными, но именно их количество позволило России достичь стабильных успехов на поле боя.

Несмотря на это, добавил собеседник The Times, Россия несет высокие потери в Украине - 1200 военных в сутки, из них 480 - только в боях за город Покровск Донецкой области.

Также, по словам чиновника, Россия пока не в состоянии одновременно захватить Покровск и оттеснить украинские силы из Курской области без массовой мобилизации, но российские власти пока на этот шаг не идут.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине больше всего проблем среди союзников России создает КНДР, - Буданов

"Мы не видим никаких признаков того, что Путин отступает от своей главной цели - покорения суверенитета Украины. Я не вижу никакой перспективы для переговоров в ближайшем будущем", - добавил источник.

Автор: 

боеприпасы (2398) КНДР (1263) россия (96917)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Країни, на які накладено найбільше санкцій ( кндр, іран, підороссія) виготовляють найбільше зброї. Цікаві санкції🤔
показать весь комментарий
04.10.2024 22:10 Ответить
+9
КНДР навіть чхнути не сміє без дозволу Китаю , а отже - якщо треба натиснути на кацапів чи корейців , то тиснути треба еа китай !
показать весь комментарий
04.10.2024 22:20 Ответить
+7
- Ми не бачимо жодних ознак того, що Путін відступає від своєї головної мети - підкорення суверенітету України. Я не бачу жодної перспективи для переговорів у найближчому майбутньому", - але бити по військовим активам расії то неначасі????
Отак вони ліцемірно пукали і під час Холокосту, і під час бойні в Сирії
показать весь комментарий
04.10.2024 22:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пупсу закон не писании -- все иде на зброю
показать весь комментарий
04.10.2024 22:03 Ответить
КНДР навіть чхнути не сміє без дозволу Китаю , а отже - якщо треба натиснути на кацапів чи корейців , то тиснути треба еа китай !
показать весь комментарий
04.10.2024 22:20 Ответить
Так - тільки як тои Китаи привести до тями -- торгівля зі США 600 млд - з ЄС - 800 млд
показать весь комментарий
04.10.2024 22:25 Ответить
От Ви і відповіли на своє питання ...((
показать весь комментарий
04.10.2024 22:27 Ответить
Це невеликий приклад тим, хто тут кричить, що нам потрібно мати своє і багато, а не просити у наших партнерів. Потрібно просто мати хороших партнерів та надійних друзів.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:06 Ответить
Просто КНДР за вагон російського рису передає росії десяток ракет, а наші партнери вагон рису можуть лише розсипати на кордоні. Коротше кажучи - ми нічого не можемо запропонувати нашим "партнерам" в обмін на зброю.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:12 Ответить
Багато чого можемо , а головне - їхню європейську безпеку !
показать весь комментарий
04.10.2024 22:23 Ответить
- Ми не бачимо жодних ознак того, що Путін відступає від своєї головної мети - підкорення суверенітету України. Я не бачу жодної перспективи для переговорів у найближчому майбутньому", - але бити по військовим активам расії то неначасі????
Отак вони ліцемірно пукали і під час Холокосту, і під час бойні в Сирії
показать весь комментарий
04.10.2024 22:08 Ответить
Країни, на які накладено найбільше санкцій ( кндр, іран, підороссія) виготовляють найбільше зброї. Цікаві санкції🤔
показать весь комментарий
04.10.2024 22:10 Ответить
Согодні чув інфу - наші десь на лугандоні в....ли ракетой по якійсь місцевісті - серед загблих - штук шість- сім корейців. Переймали опит. Вдачно перейняли.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:10 Ответить
Це все, що потрібно знати про "пекельні санкції" від США та ЄС для КНДР.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:13 Ответить
НАТО проигрывает гонку снарядов КНДР. Как говорится было бы смешно если бы не было так дебильно.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:22 Ответить
З цієї співпраці між Росією та КНДР, окрім України мали б сильно перейматись в Південній Кореї, Японії та навіть в КНР. Адже, навіть якщо оплата не включає в себе передачу технологій (а схоже це не так) то таке масштабування в-ва озброєнь, приведе і до зростання якості і їх характеристик і фактично ще більше збільшить їх здатність до масштабного конфлікту. Але... з якоїсь причини тиша. Те саме стосується і противників Ірану, які фактично спостерігають за ростом їх військових можливостей.
Думаю лише питання часу, коли всі ці країни сильно пожалкують, відносно своєї інертності щодо приборкання рашистів.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:23 Ответить
Треба визнати, що у 21 сторіччі, рабовласницькі економіки, виявилися ефективнішими, ніж ці всі ваші демократії. Власне в ВПК. Пу і Ин, обнулили всі їх вікові досягнення
показать весь комментарий
04.10.2024 22:24 Ответить
Ніфіга вони не ефективні - просто захід дозволяє їм бути "ефективними" , бо не хоче втрачати прибутки ...
показать весь комментарий
04.10.2024 22:29 Ответить
Які прибутки з Північної Кореї? Не смішіть
показать весь комментарий
04.10.2024 22:48 Ответить
Читайте вище - мова про рф і китай
показать весь комментарий
04.10.2024 22:55 Ответить
КНДР - "Корейська народно-демократична республіка". А Китай - це КНР
показать весь комментарий
04.10.2024 23:03 Ответить
Поки на Банковій сидить кремлівська агентура Х**ло на щось надіється.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:29 Ответить
Без вимоги Китаю це робити і без настійливого благословіння Сідзяньпіня, юн і одного б снаряда ніколи в житті не дав рашці. Всі це добре знають.
показать весь комментарий
04.10.2024 23:17 Ответить
північна Корея може виробити більше снарядів ніж "сильне як ніколи раніше" НАТО
показать весь комментарий
04.10.2024 23:30 Ответить
Найдефіцитнішою сировиною у світі для виробництва артилерійського пороху є нітроцелюлоза. Яка виробляється з бавовни. Найбільшим виробником бавовни у світі є Китай. Бавовна в КНДР не росте!
Далі продовжувати? КНДР кажете ... Ню, ню.
показать весь комментарий
05.10.2024 07:30 Ответить
 
 