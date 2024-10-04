РУС
Столтенберг о "красных линиях" Путина: Пересекли уже многие, а он ничего не сделал

Єнс Столтенберг

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину сформулировал подход НАТО - поддерживать Украину, но не быть частью конфликта. Вместе с тем, на данный момент, пересечено много "красных линий", которые объявлял Путин, а он ничего не сделал.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во всяком случае, я настаивал на пересечении всех тех так называемых "красных линий", которые поставил Путин. И мы их много пересекли, а он ничего не сделал. Реальность такова, что если президент Путин захочет осуществлять эскалацию с применением оружия массового уничтожения, он сможет придумать все необходимые ему оправдания. Пока что мы называем это блефом", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Столтенберг считает, что Украину могут принять в НАТО с оккупированными территориями: "Когда есть воля, есть способы найти решение"

Столтенберг вспомнил, что были дни и недели, особенно в начале полномасштабного российского вторжения в Украину, когда НАТО приходилось обсуждать вопрос так называемых российских красных линий.

"Конечно, вы должны остановиться и подумать, что это, возможно, слишком опасно. Но тогда альтернатива прекратить поддержку Украины через определенную риторику, на самом деле не является вариантом", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы все должны признать, что мы должны были предоставить Украине больше оружия до вторжения и быстрее после него, - Столтенберг

Столтенберг также рассказал, что с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину он сформулировал подход НАТО - поддерживать Украину, но не быть частью конфликта.

путин владимир (32016) Столтенберг Йенс (1620)
Путлєр нічого не зробив - ну так ідіть в допомозі далі - чого зупинилися?
04.10.2024 22:49 Ответить
04.10.2024 22:49 Ответить
А може...путін дальтонік! замість червоних ліній бачить зелені!
04.10.2024 22:49 Ответить
04.10.2024 22:49 Ответить
Я же змінився, ТИ!
Відколи звільнився!

Рабом Ти був...
Під гнетом...

Азараз розмовляєш, як поеет...

У кожній фразі - як багнет!
04.10.2024 22:50 Ответить
04.10.2024 22:50 Ответить
Під сраку Всьому Світу...
04.10.2024 23:05 Ответить
04.10.2024 23:05 Ответить
так говоре нібіто чекають щоб він щось зробив ...
04.10.2024 22:54 Ответить
04.10.2024 22:54 Ответить
А о том скільки ліній перетнув пан путін?
04.10.2024 22:54 Ответить
04.10.2024 22:54 Ответить
Якось не переконливо Столтенберг виглядає, наче тільки памперси поміняв. Які саме "червоні" лінії перетнуло НАТО? Україна ще не в НАТО, тому дії України не рахуються. Коли "шлюхеди" та ракети залітали на територію країн НАТО, яка була реакція - робили вигляд що не помітили?
04.10.2024 23:03 Ответить
04.10.2024 23:03 Ответить
А чого ж тоді ви так обсираєтеся навіть ракети та шахеди збивати?
04.10.2024 23:17 Ответить
04.10.2024 23:17 Ответить
Тупі дибіли недооцінюють міль ..він по ЕС не вдарить ядеркою..він 10000000 ручок новачком намажуь
04.10.2024 23:19 Ответить
04.10.2024 23:19 Ответить
Не правда, що ***** нічого не зробив...
А чемоданчик для екскрементів для чого за ним постійно тягають..?
04.10.2024 23:25 Ответить
04.10.2024 23:25 Ответить
Можно было бы избежать всех человеческих жертв если бы у западных лидеров хватило воли.
1 - выгнать рашку и всех ее пособников с ООН
2 - Принять Украину в НАТО в границах 1991 года.
4 - Ввести миротворческую миссию ООН на линию разграничения.

Или сдать оккупированные территории Украины США на 100 лет - чтобы рашка оплачивала США десятки миллиардов долларов в день за оккупацию этих территорий. Думаю что для США такой вариант будет очень выгодным в отличии от рашистов.

За этим последует и принятие Украины в НАТО безоговорочно и миротворческая миссия на линии разграничения.
05.10.2024 00:02 Ответить
05.10.2024 00:02 Ответить
Ха ха ха. Путин чмо.
05.10.2024 00:17 Ответить
05.10.2024 00:17 Ответить
Дуже схоже, ні на поведінку впевненого бійця, а на якесь самозаспокоєння переляканої дитини,),
05.10.2024 08:37 Ответить
05.10.2024 08:37 Ответить
лінії коричневі, вже давно
05.10.2024 09:31 Ответить
05.10.2024 09:31 Ответить
 
 