Столтенберг о "красных линиях" Путина: Пересекли уже многие, а он ничего не сделал
Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину сформулировал подход НАТО - поддерживать Украину, но не быть частью конфликта. Вместе с тем, на данный момент, пересечено много "красных линий", которые объявлял Путин, а он ничего не сделал.
Об этом он сказал в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Во всяком случае, я настаивал на пересечении всех тех так называемых "красных линий", которые поставил Путин. И мы их много пересекли, а он ничего не сделал. Реальность такова, что если президент Путин захочет осуществлять эскалацию с применением оружия массового уничтожения, он сможет придумать все необходимые ему оправдания. Пока что мы называем это блефом", - сказал он.
Столтенберг вспомнил, что были дни и недели, особенно в начале полномасштабного российского вторжения в Украину, когда НАТО приходилось обсуждать вопрос так называемых российских красных линий.
"Конечно, вы должны остановиться и подумать, что это, возможно, слишком опасно. Но тогда альтернатива прекратить поддержку Украины через определенную риторику, на самом деле не является вариантом", - отметил он.
Столтенберг также рассказал, что с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину он сформулировал подход НАТО - поддерживать Украину, но не быть частью конфликта.
Відколи звільнився!
Рабом Ти був...
Під гнетом...
Азараз розмовляєш, як поеет...
У кожній фразі - як багнет!
А чемоданчик для екскрементів для чого за ним постійно тягають..?
1 - выгнать рашку и всех ее пособников с ООН
2 - Принять Украину в НАТО в границах 1991 года.
4 - Ввести миротворческую миссию ООН на линию разграничения.
Или сдать оккупированные территории Украины США на 100 лет - чтобы рашка оплачивала США десятки миллиардов долларов в день за оккупацию этих территорий. Думаю что для США такой вариант будет очень выгодным в отличии от рашистов.
За этим последует и принятие Украины в НАТО безоговорочно и миротворческая миссия на линии разграничения.