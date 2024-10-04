Столтенберг о "красных линиях" Путина: Пересекли уже многие, а он ничего не сделал

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину сформулировал подход НАТО - поддерживать Украину, но не быть частью конфликта. Вместе с тем, на данный момент, пересечено много "красных линий", которые объявлял Путин, а он ничего не сделал.

"Во всяком случае, я настаивал на пересечении всех тех так называемых "красных линий", которые поставил Путин. И мы их много пересекли, а он ничего не сделал. Реальность такова, что если президент Путин захочет осуществлять эскалацию с применением оружия массового уничтожения, он сможет придумать все необходимые ему оправдания. Пока что мы называем это блефом", - сказал он.

Столтенберг вспомнил, что были дни и недели, особенно в начале полномасштабного российского вторжения в Украину, когда НАТО приходилось обсуждать вопрос так называемых российских красных линий.

"Конечно, вы должны остановиться и подумать, что это, возможно, слишком опасно. Но тогда альтернатива прекратить поддержку Украины через определенную риторику, на самом деле не является вариантом", - отметил он.

