Контакты Израиля с Россией сведены к необходимому минимуму, - посол Бродский
Израиль поддерживает контакты с Россией, исходя из своих жизненно важных интересов. Однако есть ряд факторов, которые повлияли на израильскую политику в отношении этой страны. Да и сотрудничество России с Ираном вызывает большое беспокойство.
Об этом заявил в интервью ZN.UA посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, передает Цензор.НЕТ.
"Нас очень беспокоит сотрудничество между Россией и Ираном. Особенно в военной сфере. Мы об этом открыто говорили много раз. Иран является для нас главной опасностью на Ближнем Востоке: он поддерживает террор и стремится обладать ядерным оружием. Если ему удастся получить ядерное оружие, это будет колоссальным дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке. Поэтому Израиль много раз говорил, что не допустит, чтобы Иран стал ядерным государством", - отметил посол.
По словам Бродского, Израиль надеется, что РФ не выберет путь поддержки иранской ядерной программы, ведь это путь в никуда. И об этом израильская сторона, добавил посол, много лет говорит с представителями России. Он надеется, что россияне все же прислушаются к доказательствам Израиля.
Ожидается, что во время саммита БРИКС, который уже скоро должен состояться в Казани, будет подписано российско-иранское соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве. Звучат разные предположения относительно содержания документа. В этом контексте у Бродского спросили, пойдет ли Израиль на разрыв дипломатических отношений с РФ, если та подпишет с Ираном самый радикальный вариант соглашения.
"Не будем говорить гипотетически о соглашении, которого еще нет. Мы поддерживаем контакты с Россией, исходя из наших жизненно важных интересов, а они заключаются в обеспечении безопасности Израиля", - сказал в ответ посол.
Он добавил, что РФ играет важную роль на Ближнем Востоке. Прежде всего это касается Сирии, где находится зона интересов Израиля. Последний пытается не допустить создания там нового плацдарма для нападения со стороны Ирана.
"В России находится 600-тысячная еврейская община, для нас важна ее безопасность, как и возможность в любой момент ее представителям выехать в Израиль", - добавил Бродский.
В то же время посол отметил, что на отношения с РФ повлияло ее полномасштабное вторжение в Украину и позиция России после 7 октября 2023 года, когда ХАМАС совершил жестокое нападение на Израиль.
"Мы открыто говорили, что нам крайне не нравится приглашение лидеров ХАМАСа в Москву: мы считаем это косвенной поддержкой террора. Наш посол в Москве говорил об этом много раз. Мы считаем, что позиция России по ситуации на Ближнем Востоке неконструктивна и не принимает во внимание интересы безопасности Израиля. Голосование России в ООН против Израиля также не может нас радовать", - отметил Бродский.
Также косвенной поддержкой террора, добавил посол, является заявление Москвы, что устранение лидера "Хезболлы" - это очередное "политическое убийство".
В ответ на вопрос, в чем кроме словесного выражения недовольства заключается несогласие Израиля с действиями россиян, Бродский обратил внимание, что хоть его страна формально не накладывала санкции на РФ, потому что не имеет такого механизма, в обход этих санкций израильтяне не действуют. К тому же, добавил посол, торговые контакты Израиля и РФ сведены к минимуму.
"В МИД создан специальный отдел, который следит за тем, чтобы израильские официальные и частные структуры не действовали в обход американских и европейских санкций, введенных против России после начала войны в Украине. Если вы обратите внимание, то, в принципе, наши контакты с Россией сведены к необходимому минимуму", - подытожил Бродский.
Зато Нетаньяху з Путіним ''павших дєдов чтіл'', а в Україні його жінка піднесений їй хліб на землю кидала.
Ніби непогані ви люди, ізраїльтяни, але все ж чужі. І повністю своїми в Україні ніколи не станете
Чи у кожного в валізі персональний "Залізний Кумпол" ?
Просто вони знають, що Шоломов-Циновер-"путін" ніколи по своїх не стрілятиме.
Росія співпрацює з Іраном як шпигун в інтересах Ізраілю.
Таке вже булоз арабами, які вірили, що СРСР проти сіоністського Ізраілю.
Чим це кінчилось для арабів, ми пам'ятаємо - розгромом.
Примаков (Євген Максимович) грав роль активного борця із сіонізмом.
Чистісінький цирк, але араби купились.
Складається враження що у Росії та Ізраїлю десь у чомусь є якісь надто важливі спільні інтереси.
...і не тільки на Близькому Сході..
І коли над головою висить рашистский дрон, можна "дякувати" не лише Ірану за Шахеди, а і Ізраїлю, котрий свого часу продав технології розвідувальних дронів, в т.ч. Searcher/Форпост
Якби не посильна допомога ізраїльтян, котрі фактично відродили дронобудування в рашці, максимум що нам зараз допікало (з розвідувальних БПЛА), так це радянські Пчела, які в ЗСУ збивали б камінцями. Але - "щира подяка" Ізраїлю.