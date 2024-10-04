Контакты Израиля с Россией сведены к необходимому минимуму, - посол Бродский

Израиль поддерживает контакты с Россией, исходя из своих жизненно важных интересов. Однако есть ряд факторов, которые повлияли на израильскую политику в отношении этой страны. Да и сотрудничество России с Ираном вызывает большое беспокойство.

Об этом заявил в интервью ZN.UA посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, передает Цензор.НЕТ.

"Нас очень беспокоит сотрудничество между Россией и Ираном. Особенно в военной сфере. Мы об этом открыто говорили много раз. Иран является для нас главной опасностью на Ближнем Востоке: он поддерживает террор и стремится обладать ядерным оружием. Если ему удастся получить ядерное оружие, это будет колоссальным дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке. Поэтому Израиль много раз говорил, что не допустит, чтобы Иран стал ядерным государством", - отметил посол.

По словам Бродского, Израиль надеется, что РФ не выберет путь поддержки иранской ядерной программы, ведь это путь в никуда. И об этом израильская сторона, добавил посол, много лет говорит с представителями России. Он надеется, что россияне все же прислушаются к доказательствам Израиля.

Ожидается, что во время саммита БРИКС, который уже скоро должен состояться в Казани, будет подписано российско-иранское соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве. Звучат разные предположения относительно содержания документа. В этом контексте у Бродского спросили, пойдет ли Израиль на разрыв дипломатических отношений с РФ, если та подпишет с Ираном самый радикальный вариант соглашения.

"Не будем говорить гипотетически о соглашении, которого еще нет. Мы поддерживаем контакты с Россией, исходя из наших жизненно важных интересов, а они заключаются в обеспечении безопасности Израиля", - сказал в ответ посол.

Он добавил, что РФ играет важную роль на Ближнем Востоке. Прежде всего это касается Сирии, где находится зона интересов Израиля. Последний пытается не допустить создания там нового плацдарма для нападения со стороны Ирана.

"В России находится 600-тысячная еврейская община, для нас важна ее безопасность, как и возможность в любой момент ее представителям выехать в Израиль", - добавил Бродский.

В то же время посол отметил, что на отношения с РФ повлияло ее полномасштабное вторжение в Украину и позиция России после 7 октября 2023 года, когда ХАМАС совершил жестокое нападение на Израиль.

"Мы открыто говорили, что нам крайне не нравится приглашение лидеров ХАМАСа в Москву: мы считаем это косвенной поддержкой террора. Наш посол в Москве говорил об этом много раз. Мы считаем, что позиция России по ситуации на Ближнем Востоке неконструктивна и не принимает во внимание интересы безопасности Израиля. Голосование России в ООН против Израиля также не может нас радовать", - отметил Бродский.

Также косвенной поддержкой террора, добавил посол, является заявление Москвы, что устранение лидера "Хезболлы" - это очередное "политическое убийство".

В ответ на вопрос, в чем кроме словесного выражения недовольства заключается несогласие Израиля с действиями россиян, Бродский обратил внимание, что хоть его страна формально не накладывала санкции на РФ, потому что не имеет такого механизма, в обход этих санкций израильтяне не действуют. К тому же, добавил посол, торговые контакты Израиля и РФ сведены к минимуму.

"В МИД создан специальный отдел, который следит за тем, чтобы израильские официальные и частные структуры не действовали в обход американских и европейских санкций, введенных против России после начала войны в Украине. Если вы обратите внимание, то, в принципе, наши контакты с Россией сведены к необходимому минимуму", - подытожил Бродский.