РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10652 посетителя онлайн
Новости
3 583 16

Контакты Израиля с Россией сведены к необходимому минимуму, - посол Бродский

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський

Израиль поддерживает контакты с Россией, исходя из своих жизненно важных интересов. Однако есть ряд факторов, которые повлияли на израильскую политику в отношении этой страны. Да и сотрудничество России с Ираном вызывает большое беспокойство.

Об этом заявил в интервью ZN.UA посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, передает Цензор.НЕТ.

"Нас очень беспокоит сотрудничество между Россией и Ираном. Особенно в военной сфере. Мы об этом открыто говорили много раз. Иран является для нас главной опасностью на Ближнем Востоке: он поддерживает террор и стремится обладать ядерным оружием. Если ему удастся получить ядерное оружие, это будет колоссальным дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке. Поэтому Израиль много раз говорил, что не допустит, чтобы Иран стал ядерным государством", - отметил посол.

По словам Бродского, Израиль надеется, что РФ не выберет путь поддержки иранской ядерной программы, ведь это путь в никуда. И об этом израильская сторона, добавил посол, много лет говорит с представителями России. Он надеется, что россияне все же прислушаются к доказательствам Израиля.

Читайте также: Израиль не заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке, - посол Бродский

Ожидается, что во время саммита БРИКС, который уже скоро должен состояться в Казани, будет подписано российско-иранское соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве. Звучат разные предположения относительно содержания документа. В этом контексте у Бродского спросили, пойдет ли Израиль на разрыв дипломатических отношений с РФ, если та подпишет с Ираном самый радикальный вариант соглашения.

"Не будем говорить гипотетически о соглашении, которого еще нет. Мы поддерживаем контакты с Россией, исходя из наших жизненно важных интересов, а они заключаются в обеспечении безопасности Израиля", - сказал в ответ посол.

Он добавил, что РФ играет важную роль на Ближнем Востоке. Прежде всего это касается Сирии, где находится зона интересов Израиля. Последний пытается не допустить создания там нового плацдарма для нападения со стороны Ирана.

Читайте также: Человечество на пороге Третьей мировой войны. Остановить ее может Израиль, - The Telegraph

"В России находится 600-тысячная еврейская община, для нас важна ее безопасность, как и возможность в любой момент ее представителям выехать в Израиль", - добавил Бродский.

В то же время посол отметил, что на отношения с РФ повлияло ее полномасштабное вторжение в Украину и позиция России после 7 октября 2023 года, когда ХАМАС совершил жестокое нападение на Израиль.

"Мы открыто говорили, что нам крайне не нравится приглашение лидеров ХАМАСа в Москву: мы считаем это косвенной поддержкой террора. Наш посол в Москве говорил об этом много раз. Мы считаем, что позиция России по ситуации на Ближнем Востоке неконструктивна и не принимает во внимание интересы безопасности Израиля. Голосование России в ООН против Израиля также не может нас радовать", - отметил Бродский.

Также косвенной поддержкой террора, добавил посол, является заявление Москвы, что устранение лидера "Хезболлы" - это очередное "политическое убийство".

Читайте также: МИД осудил атаку Ирана по Израилю и призвал партнеров также решительно защищать небо над Украиной

В ответ на вопрос, в чем кроме словесного выражения недовольства заключается несогласие Израиля с действиями россиян, Бродский обратил внимание, что хоть его страна формально не накладывала санкции на РФ, потому что не имеет такого механизма, в обход этих санкций израильтяне не действуют. К тому же, добавил посол, торговые контакты Израиля и РФ сведены к минимуму.

"В МИД создан специальный отдел, который следит за тем, чтобы израильские официальные и частные структуры не действовали в обход американских и европейских санкций, введенных против России после начала войны в Украине. Если вы обратите внимание, то, в принципе, наши контакты с Россией сведены к необходимому минимуму", - подытожил Бродский.

Автор: 

Израиль (2088) россия (96917) Бродский посол (36)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Почекайте трохи і ваші ж Ланцети, технології на виробництво яких ви продали росіянам полетять з Ірану на ваші голови.

Зато Нетаньяху з Путіним ''павших дєдов чтіл'', а в Україні його жінка піднесений їй хліб на землю кидала.

Ніби непогані ви люди, ізраїльтяни, але все ж чужі. І повністю своїми в Україні ніколи не станете
показать весь комментарий
04.10.2024 23:29 Ответить
+9
Щоб там приватно не говорив посол, а офіційний Ізраїль жодного разу не гавкнув на кацапів. Ладно Україна їм не цікава, але російська зброя не раз була засвічена у бойовиків, проте реакції Ізраїлю - нуль.
Складається враження що у Росії та Ізраїлю десь у чомусь є якісь надто важливі спільні інтереси.
...і не тільки на Близькому Сході..
показать весь комментарий
05.10.2024 00:12 Ответить
+3
Уманські гості анітрошечки не переживають через ракетні обстріли - вони що, такі сміливі ?
Чи у кожного в валізі персональний "Залізний Кумпол" ?
Просто вони знають, що Шоломов-Циновер-"путін" ніколи по своїх не стрілятиме.
Росія співпрацює з Іраном як шпигун в інтересах Ізраілю.
Таке вже булоз арабами, які вірили, що СРСР проти сіоністського Ізраілю.
Чим це кінчилось для арабів, ми пам'ятаємо - розгромом.
показать весь комментарий
04.10.2024 23:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почекайте трохи і ваші ж Ланцети, технології на виробництво яких ви продали росіянам полетять з Ірану на ваші голови.

Зато Нетаньяху з Путіним ''павших дєдов чтіл'', а в Україні його жінка піднесений їй хліб на землю кидала.

Ніби непогані ви люди, ізраїльтяни, але все ж чужі. І повністю своїми в Україні ніколи не станете
показать весь комментарий
04.10.2024 23:29 Ответить
Уманські гості анітрошечки не переживають через ракетні обстріли - вони що, такі сміливі ?
Чи у кожного в валізі персональний "Залізний Кумпол" ?
Просто вони знають, що Шоломов-Циновер-"путін" ніколи по своїх не стрілятиме.
Росія співпрацює з Іраном як шпигун в інтересах Ізраілю.
Таке вже булоз арабами, які вірили, що СРСР проти сіоністського Ізраілю.
Чим це кінчилось для арабів, ми пам'ятаємо - розгромом.
показать весь комментарий
04.10.2024 23:37 Ответить
Ну не скажіть СРСР закидав арабів найновішою на той час технікою і навіть фахівців направляв. Хто ж їм винуватий, що євреї їх всіх перемогли. Великою ціною, але перемогли.
показать весь комментарий
04.10.2024 23:39 Ответить
СРСР давав арабам новітні винищувачі, а ізраільтянам - координати стоянок.
Примаков (Євген Максимович) грав роль активного борця із сіонізмом.
Чистісінький цирк, але араби купились.
показать весь комментарий
04.10.2024 23:47 Ответить
Хасиди фанатики. Вони не бояться нічого. Навіть у ковід вони повністю не підтримували карантин. Мабуть думають, що у рай попадуть у випадку смерті. Не знаю що там у настільки віруючих в голові.
показать весь комментарий
04.10.2024 23:42 Ответить
Ну не скажу, що це фейк
показать весь комментарий
04.10.2024 23:48 Ответить
Від першого китайського штаму було досить довге відновлення. Від Омікрону боліла голова так ніби вона розкололася від удару. Всі випадки підтверджені.
показать весь комментарий
04.10.2024 23:52 Ответить
Хворий?
показать весь комментарий
05.10.2024 01:32 Ответить
Тоді поточніть у який(рай), бо їх аж три: - для двоногого звіра - дикі джунглі, для двоногої скотини: - бліє, щоб жрачку кинули, - загін для биків чи баранів, а для ЛЮДЕЙ це зовсім інша планета Земля, їх тут тільки створюють, за визначений БОГОМ термін часу, - маленькі діти(до п,яти років) іноді говорять(генетична пам,ять) про це, також можна про це почитати в книгах чи статтях єдиного в світі доктора наук з реінкарнації(воскресіння) Джима Такера.
показать весь комментарий
05.10.2024 04:20 Ответить
от повезло євреям, що ребе Нахман не був похований на росії.
показать весь комментарий
04.10.2024 23:38 Ответить
ребе Нахман знав, що російський антисемітизм не дозволить дожити до старості. В Україні було набагато спокійніше
показать весь комментарий
05.10.2024 00:11 Ответить
при чому тут знав? Просто він народився в Україні, жив в Україні, і помер в Україні. А як би народився на росії, то і поховали би на росії.
показать весь комментарий
05.10.2024 01:45 Ответить
Щоб там приватно не говорив посол, а офіційний Ізраїль жодного разу не гавкнув на кацапів. Ладно Україна їм не цікава, але російська зброя не раз була засвічена у бойовиків, проте реакції Ізраїлю - нуль.
Складається враження що у Росії та Ізраїлю десь у чомусь є якісь надто важливі спільні інтереси.
...і не тільки на Близькому Сході..
показать весь комментарий
05.10.2024 00:12 Ответить
У Росії знаходиться 600-тисячна єврейська громада, для нас важлива її безпека - от вам і короткий опис що робитиме Ізраїль. В ідеальному випадку - НІЧОГО, а в найгіршому тихенько торгуватиме з рашистами, в т.ч. певними технологіями (так, щоб США не репетувало).
І коли над головою висить рашистский дрон, можна "дякувати" не лише Ірану за Шахеди, а і Ізраїлю, котрий свого часу продав технології розвідувальних дронів, в т.ч. Searcher/Форпост
Якби не посильна допомога ізраїльтян, котрі фактично відродили дронобудування в рашці, максимум що нам зараз допікало (з розвідувальних БПЛА), так це радянські Пчела, які в ЗСУ збивали б камінцями. Але - "щира подяка" Ізраїлю.
показать весь комментарий
05.10.2024 02:33 Ответить
 
 