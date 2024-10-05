Эстония призвала ПАСЕ составить план спасения вывезенных в РФ украинских детей: "Последствия от русификации будут необратимы"

Руководитель делегации Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Кадри Тали призвала ассамблею составить конкретный план действий по спасению вывезенных из Украины в Россию детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По некоторым оценкам, более 700 000 украинских детей для "спасения" были перевезены в Россию. На самом деле речь идет о преднамеренной деятельности, целью которой является украсть будущее и идентичность одного народа", - отметила Тали.

Представительница Эстонии отметила, что война России против Украины привела к масштабным похищениям и принудительному переселению людей, особенно детей. Речь идет о кризисе, который требует немедленного реагирования.

Она добавила, что когда в обычной жизни ребенок оказывается в беде, "от нас ждут немедленного вмешательства": "Почему же мы ждем сейчас? Медлили бы вы, если бы это был ваш ребенок?".

Тали призвала международную общественность немедленно принять решительные меры. "То, что детей насильно вывозят за пределы родины и подальше от их семей - не просто преступление. Последствия от русификации будут необратимы", - подчеркнула руководитель делегации Эстонии.

Тали назвала происходящее геноцидом и провела параллели с историей Эстонии, сославшись на опыт своей семьи.

"Если бы в Эстонии дети исчезли в тех же пропорциях, целый народ был бы стерт с лица земли", - подчеркнула она.