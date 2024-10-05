РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10652 посетителя онлайн
Новости
2 553 10

Эстония призвала ПАСЕ составить план спасения вывезенных в РФ украинских детей: "Последствия от русификации будут необратимы"

Керівник делегації Естонії в ПАРЄ Кадрі Талі

Руководитель делегации Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Кадри Тали призвала ассамблею составить конкретный план действий по спасению вывезенных из Украины в Россию детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По некоторым оценкам, более 700 000 украинских детей для "спасения" были перевезены в Россию. На самом деле речь идет о преднамеренной деятельности, целью которой является украсть будущее и идентичность одного народа", - отметила Тали.

Читайте также: Канада и Франция разработают "дорожную карту" по возвращению похищенных РФ украинских детей

Представительница Эстонии отметила, что война России против Украины привела к масштабным похищениям и принудительному переселению людей, особенно детей. Речь идет о кризисе, который требует немедленного реагирования.

Она добавила, что когда в обычной жизни ребенок оказывается в беде, "от нас ждут немедленного вмешательства": "Почему же мы ждем сейчас? Медлили бы вы, если бы это был ваш ребенок?".

Тали призвала международную общественность немедленно принять решительные меры. "То, что детей насильно вывозят за пределы родины и подальше от их семей - не просто преступление. Последствия от русификации будут необратимы", - подчеркнула руководитель делегации Эстонии.

Также читайте: Еще четырех украинских детей вернули из российской оккупации

Тали назвала происходящее геноцидом и провела параллели с историей Эстонии, сославшись на опыт своей семьи.

"Если бы в Эстонии дети исчезли в тех же пропорциях, целый народ был бы стерт с лица земли", - подчеркнула она.

Автор: 

геноцид (416) дети (6679) ПАСЕ (1675) россия (96917) Эстония (1492)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
При ньому він не напав, хоча мав для цього 5 років. Тому що при ньому все робилося, щоб ворог не напав. При таких президентах не нападають. А при новому все робилося, щоб напав, щоб дагаварицца пасредине, щоб оман, щоб чонгар, 2 роки військовий бюджет не виконувався при Тарані і т. д., і т. п. Напав при Янику і при Зе.
показать весь комментарий
05.10.2024 00:43 Ответить
+6
Наслідки голосування їхніх батьків на виборах у 2019 році за Зе, слуг та опзж.
показать весь комментарий
05.10.2024 00:06 Ответить
+5
Естонці, латвійці і литовці так сильно за Україну тільки тому, що вони розуміють, що у випадку програшу такої великої і сильної не побоюсь цього слова дійсно такої великої і сильної людьми країни як Україна вони наступні.
показать весь комментарий
05.10.2024 00:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Естонці за нас, як ніхто.
показать весь комментарий
05.10.2024 00:03 Ответить
Це так,незворотні.
показать весь комментарий
05.10.2024 00:05 Ответить
Наслідки голосування їхніх батьків на виборах у 2019 році за Зе, слуг та опзж.
показать весь комментарий
05.10.2024 00:06 Ответить
Путін напав би навіть при Порошенко. Зміріться з цим. Йому плювати хто в Україні президент йому хочеться нових територій.
показать весь комментарий
05.10.2024 00:19 Ответить
При ньому він не напав, хоча мав для цього 5 років. Тому що при ньому все робилося, щоб ворог не напав. При таких президентах не нападають. А при новому все робилося, щоб напав, щоб дагаварицца пасредине, щоб оман, щоб чонгар, 2 роки військовий бюджет не виконувався при Тарані і т. д., і т. п. Напав при Янику і при Зе.
показать весь комментарий
05.10.2024 00:43 Ответить
Рашку можно остановить одним политическим решением. Сдать оккупированные территории Украины в аренду США на 100 лет.

Ведь выгодно же. США за оккупацию выставит Рашке счёт - приблизительно в 500 миллиардов долларов в год с процентами конечно же в случае несвоевременной оплаты. И пока не рассчитается, не снимать санкции, а усиливать.

Таким образом Украину и в НАТО возьмут и рашку и ее пособников из ООН вышвырнут и миротворческие войска введут на линию разграничения и самое главное - не нужно ждать одобрения от кремлёвских пидаров
показать весь комментарий
05.10.2024 00:11 Ответить
В США до влади іде Трамп, так що Америка- нові території рашки.
показать весь комментарий
05.10.2024 08:16 Ответить
Русская Америка - общее название владений Российской империи на Североамериканском континенте. Они включали Аляску, Алеутские острова, архипелаг Александра, поселения на побережье Тихого океана (крепость Росс) и Гавайских островах (Елизаветинская крепость).
показать весь комментарий
05.10.2024 09:08 Ответить
Естонці, латвійці і литовці так сильно за Україну тільки тому, що вони розуміють, що у випадку програшу такої великої і сильної не побоюсь цього слова дійсно такої великої і сильної людьми країни як Україна вони наступні.
показать весь комментарий
05.10.2024 00:17 Ответить
План ПАРЄ: Зачекати поки діти стануть дорослими.
показать весь комментарий
05.10.2024 01:58 Ответить
 
 