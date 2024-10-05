РУС
Россияне готовят новые штурмы под Орехово и Работино, - Силы обороны юга

Росіяни готують нові штурми під Оріховим і Роботиним

Оккупанты готовят новые штурмовые действия под Орехово и Работино на Запорожье, враг перебрасывает туда личный состав.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ", об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"По данным разведки, противник готовит новые штурмовые действия под Орехово и Работино, враг перебрасывает туда личный состав и через несколько дней, вероятно, активизирует новые штурмы", - отметил он.

После Угледара следующей целью россиян, вероятно, станет Большая Новоселка в Запорожской области, - британская разведка

Также Волошин отметил, что если на этом направлении произойдет прорыв, то противник сможет взять под огневой контроль логистические пути, которые идут из Запорожья на восток Украины, где Силы обороны держат Донецкую и южную часть Запорожской области.

Кроме того, он сообщил, что за минувшие сутки только в Запорожской области населенные пункты подверглись более 400 обстрелам, а по позициям украинских военных на этом направлении было зафиксировано около 300 обстрелов.

Россияне готовятся к штурмам на Запорожском направлении, чтобы оккупировать Донетчину, - Силы обороны

Напомним, по данным британской разведки, после захвата Угледара Донецкой области, российские оккупанты могут направить свои усилия на оккупацию Великой Новоселки в Запорожской области.

Запорожская область (3434) Волошин Владислав (62) Силы обороны юга (424)
+6
А як же Курщина? Зеленський і Мирський, а як же Курщина? Звідки забирали резерви? Чи то була пастка для дурників?
05.10.2024 18:07 Ответить
+4
"...в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин..." - краще б в жОПу доповів перед вечірнім відосиком....
05.10.2024 18:03 Ответить
+4
Гарні в нас "речники". Розказали про посилення у кацапів, по прорив який буде(!), про кількість обстрілів, а от що роблять ЗСУ? типу терпілами рахують прильоти, чи як?
05.10.2024 18:06 Ответить
В ОПу там зовсім інші, спеціально навчені люди доповідають.
05.10.2024 18:13 Ответить
Не мирський, Сирський
05.10.2024 18:08 Ответить
Всё правильно. Именно Мирский. Потому что скоро, говорят, мир подпишет.
05.10.2024 18:35 Ответить
Мірскій План
05.10.2024 19:33 Ответить
Чи просто зрада гаранта?
05.10.2024 18:10 Ответить
Зато Курской кусочек области наш…,печалька полная
05.10.2024 18:27 Ответить
Очень на то похоже.КАБами закидывают по графику,с 21.30 по 23.00.пока што.
06.10.2024 08:32 Ответить
 
 