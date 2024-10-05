Россияне готовят новые штурмы под Орехово и Работино, - Силы обороны юга

Оккупанты готовят новые штурмовые действия под Орехово и Работино на Запорожье, враг перебрасывает туда личный состав.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ", об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"По данным разведки, противник готовит новые штурмовые действия под Орехово и Работино, враг перебрасывает туда личный состав и через несколько дней, вероятно, активизирует новые штурмы", - отметил он.

Также читайте: После Угледара следующей целью россиян, вероятно, станет Большая Новоселка в Запорожской области, - британская разведка

Также Волошин отметил, что если на этом направлении произойдет прорыв, то противник сможет взять под огневой контроль логистические пути, которые идут из Запорожья на восток Украины, где Силы обороны держат Донецкую и южную часть Запорожской области.

Кроме того, он сообщил, что за минувшие сутки только в Запорожской области населенные пункты подверглись более 400 обстрелам, а по позициям украинских военных на этом направлении было зафиксировано около 300 обстрелов.

Читайте также: Россияне готовятся к штурмам на Запорожском направлении, чтобы оккупировать Донетчину, - Силы обороны

Напомним, по данным британской разведки, после захвата Угледара Донецкой области, российские оккупанты могут направить свои усилия на оккупацию Великой Новоселки в Запорожской области.