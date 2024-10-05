РУС
Тимошенко: в Украине искусственно создали монополию торговли лекарствами

Лідер партії

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что два посредника искусственно создали в Украине монополию торговли лекарствами. Из-за этого некоторые лекарства стоят в несколько раз дороже аналогов в странах ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

По ее мнению, для решения проблемы надо разрешить аптечным сетям покупать лекарства иностранного производства, которые не зарегистрированы в Украине, но имеют сертификаты качества США, Великобритании, стран ЕС, Канады, Японии и других. "Это сломает монополию посредников и приведет к немедленному снижению цены", - говорит Тимошенко.

Читайте также: "Батькивщина" будет блокировать подписание закона о медицинском каннабисе

Кроме того, аптечные сети должны закупать лекарства исключительно в системе Prozzoro, на тендерной основе.

Также для них надо упростить кредитование. А для посредников - установить лимит на выкуп медпрепаратов у производителя на уровне 15-20 %, убеждена Тимошенко.

Политик также рассказала, что уже в ближайшее время инициирует в парламенте создание следственной комиссии, которая детально расследует махинации посредников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Тимошенко встретила начало нового года на вилле пятизвездочного отеля в Дубае, - СМИ. ФОТОрепортаж

По информации СМИ, вероятно речь идет о посредниках ООО "БАДМ" и СП "ОПТИМА-ФАРМ ЛТД".

Качественных изменений в этой сфере Тимошенко также планирует достичь, приняв соответствующие поправки к законопроекту №11520.

лекарства (1239) Тимошенко Юлия (24593) цены (2298) монополия (108)
Топ комментарии
+41
Обізвалась жовта Диня, Гарбузова господиня:
- Іще живі та здорові всі родичі Гарбузові!
показать весь комментарий
05.10.2024 19:01 Ответить
+34
Юля на сцені. Скоро вибори .
показать весь комментарий
05.10.2024 19:07 Ответить
+22
Якщо баба Юля вилізла, то значить скоро вибори. (с) не моє

Ще одне "підтвердження" того, що (за чутками) вибори відбудуться восени 2025-го...
показать весь комментарий
05.10.2024 19:23 Ответить
О, бабця злізла з пічки.
показать весь комментарий
05.10.2024 22:54 Ответить
Значить юльці притиснули хвоста цими законопроектами, бо вона була і є саме одним із великих імпортерів ліків в Україну...
показать весь комментарий
05.10.2024 23:55 Ответить
О! Мабуть, Йуля дізналася, що її рейтинг уже менший за жирність кефіру. Але до виборів ще є трохи часу. Отже, колеги, налаштовуймось на регулярні виступи цієї чупакабри.
показать весь комментарий
06.10.2024 04:20 Ответить
По прогнозам получается, шо старую шапокляк штучно пропихнут во второй тур... Ваапше-та , меня нипадецки улыбнуло... Как будто контора старой калоши, ЕЭСУ, не была создана штучно, в сговоре с группой лиц, как монополия по тары-бары, растабары украинских энергоресурсов. Эх, Ванеха вовремя переобулся, а то бы ща по нему отвязался.
показать весь комментарий
06.10.2024 07:50 Ответить
Я не став би стверджувати що наш Іван взяв і "перезувся". Тут щось інакше. Схоже, він обрав якусь нову - страшенно хитру - тактику. В чому вона полягає - наразі сказати не можу, бо не зрозумів того.
...І не здивуюся, коли й Іван пояснити не зможе.
Бо й сам того не розуміє.
показать весь комментарий
06.10.2024 22:39 Ответить
Гидота Вона !
показать весь комментарий
06.10.2024 08:25 Ответить
Ти гля, а в Дубаї вже надоїло? поіздержалась?..
показать весь комментарий
06.10.2024 08:32 Ответить
юля, то як мар"яна. тильки вимита.
показать весь комментарий
06.10.2024 08:56 Ответить
Юля дело говорит! Я покупаю таблетки постоянно, каждые два месяца они повышаются на сотню при том что доллар практически стоит.
показать весь комментарий
06.10.2024 12:23 Ответить
