Тимошенко: в Украине искусственно создали монополию торговли лекарствами

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что два посредника искусственно создали в Украине монополию торговли лекарствами. Из-за этого некоторые лекарства стоят в несколько раз дороже аналогов в странах ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

По ее мнению, для решения проблемы надо разрешить аптечным сетям покупать лекарства иностранного производства, которые не зарегистрированы в Украине, но имеют сертификаты качества США, Великобритании, стран ЕС, Канады, Японии и других. "Это сломает монополию посредников и приведет к немедленному снижению цены", - говорит Тимошенко.

Кроме того, аптечные сети должны закупать лекарства исключительно в системе Prozzoro, на тендерной основе.

Также для них надо упростить кредитование. А для посредников - установить лимит на выкуп медпрепаратов у производителя на уровне 15-20 %, убеждена Тимошенко.

Политик также рассказала, что уже в ближайшее время инициирует в парламенте создание следственной комиссии, которая детально расследует махинации посредников.

По информации СМИ, вероятно речь идет о посредниках ООО "БАДМ" и СП "ОПТИМА-ФАРМ ЛТД".

Качественных изменений в этой сфере Тимошенко также планирует достичь, приняв соответствующие поправки к законопроекту №11520.