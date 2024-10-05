Украинские и западные чиновники рассматривают модель "земля - в обмен на НАТО" для завершения войны, - Financial Times
Украина и ее западные союзники обсуждают возможный компромисс, по которому Киев может получить членство в НАТО в обмен на дипломатическое решение вопроса оккупированных Россией территорий в будущем.
Об этом пишет Financial times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
В статье говорится, что новая стратегия, которую президент Владимир Зеленский представил американским лидерам на прошлой неделе, заключается в том, чтобы попросить своих союзников укрепить ее позиции в военном и дипломатическом плане, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.
Западные дипломаты и все больше украинских чиновников склоняются к мысли, что значимые гарантии безопасности могут стать основой переговорного урегулирования, в котором Россия сохранит де-факто, но не де-юре, контроль над всей или частью украинской территории, которую она сейчас оккупирует.
Ни Киев, ни его сторонники не предлагают признать суверенитет России над пятой частью украинской территории, которую она незаконно захватила с 2014 года. Признание этого факта поощряло бы дальнейшую российскую агрессию и серьезно подорвало бы международный правопорядок. Вместо этого предполагается молчаливое согласие на то, что эти земли должны быть возвращены дипломатическим путем в будущем. Однако даже это является чувствительным вопросом для украинцев, особенно когда это подается как основа компромисса с Москвой.
Что обсуждается более открыто, так это характер и сроки гарантий безопасности, которые Украина должна получить для поддержки урегулирования. В Вашингтоне Зеленский повторил свою позицию относительно ускоренного членства в НАТО.
США боятся брать Украину под зонтик 5-й статьи Договора о НАТО до завершения войны. Однако некоторые союзники Украины предполагают, что такой вариант все же может быть реальным.
Йенс Столтенберг, который на этой неделе покинул пост генерального секретаря НАТО, напомнил, что гарантии безопасности, которые США предоставляют Японии, не распространяются на Курильские острова, четыре из которых Япония считает своими, но которые контролируются Россией после захвата Советским Союзом в 1945 году. Он также привел пример Германии, которая вступила в НАТО в 1955 году, несмотря на то, что страна была разделена. Только Западная Германия была под защитой НАТО.
Издание сообщает, что западногерманская модель для Украины обсуждается во внешнеполитических кругах уже более 18 месяцев. Теперь идея набирает обороты и в официальных кругах.
Большинство сторонников признают, что Москве эта идея не понравится, а скептики опасаются, что это может спровоцировать эскалацию. Членство в НАТО гарантировало бы суверенитет Украины и позволило бы ей продолжать свою западную ориентацию - цели, которые российский лидер Владимир Путин полон решимости разрушить.
Американский историк Мэри Саротт в своей статье для Foreign Affairs приводит убедительные аргументы, что условия членства в НАТО могут быть адаптированы к индивидуальным обстоятельствам. Например, Норвегия обязалась не размещать базы НАТО на своей территории, когда стала членом-основателем Альянса. Стратегия Западной Германии заключалась в том, чтобы дать понять, что ее границы являются временными. Она должна была терпеть разделение на неопределенное время, но не смириться с ним и отказаться от применения силы, чтобы вернуть Восточную Германию.
Саротт утверждает, что Украина должна определить границу, которую можно защитить с военной точки зрения, согласиться не размещать на своей территории войска (вероятно, речь идет о войсках партнеров - ред.) или ядерное оружие на постоянной основе, если только не будет угрозы нападения, и отказаться от применения силы за пределами этой границы, кроме как для самообороны.
Членство в НАТО на этих условиях было бы представлено Москве как свершившийся факт, отмечает Саротт.
