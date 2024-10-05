РУС
Украинские и западные чиновники рассматривают модель "земля - в обмен на НАТО" для завершения войны, - Financial Times

ЗСУ

Украина и ее западные союзники обсуждают возможный компромисс, по которому Киев может получить членство в НАТО в обмен на дипломатическое решение вопроса оккупированных Россией территорий в будущем.

Об этом пишет Financial times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В статье говорится, что новая стратегия, которую президент Владимир Зеленский представил американским лидерам на прошлой неделе, заключается в том, чтобы попросить своих союзников укрепить ее позиции в военном и дипломатическом плане, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

Также читайте: Столтенберг считает, что Украину могут принять в НАТО с оккупированными территориями: "Когда есть воля, есть способы найти решение"

Западные дипломаты и все больше украинских чиновников склоняются к мысли, что значимые гарантии безопасности могут стать основой переговорного урегулирования, в котором Россия сохранит де-факто, но не де-юре, контроль над всей или частью украинской территории, которую она сейчас оккупирует.

Ни Киев, ни его сторонники не предлагают признать суверенитет России над пятой частью украинской территории, которую она незаконно захватила с 2014 года. Признание этого факта поощряло бы дальнейшую российскую агрессию и серьезно подорвало бы международный правопорядок. Вместо этого предполагается молчаливое согласие на то, что эти земли должны быть возвращены дипломатическим путем в будущем. Однако даже это является чувствительным вопросом для украинцев, особенно когда это подается как основа компромисса с Москвой.

Что обсуждается более открыто, так это характер и сроки гарантий безопасности, которые Украина должна получить для поддержки урегулирования. В Вашингтоне Зеленский повторил свою позицию относительно ускоренного членства в НАТО.

Читайте также: Законное место Украины - в НАТО, - Рютте

США боятся брать Украину под зонтик 5-й статьи Договора о НАТО до завершения войны. Однако некоторые союзники Украины предполагают, что такой вариант все же может быть реальным.

Йенс Столтенберг, который на этой неделе покинул пост генерального секретаря НАТО, напомнил, что гарантии безопасности, которые США предоставляют Японии, не распространяются на Курильские острова, четыре из которых Япония считает своими, но которые контролируются Россией после захвата Советским Союзом в 1945 году. Он также привел пример Германии, которая вступила в НАТО в 1955 году, несмотря на то, что страна была разделена. Только Западная Германия была под защитой НАТО.

Издание сообщает, что западногерманская модель для Украины обсуждается во внешнеполитических кругах уже более 18 месяцев. Теперь идея набирает обороты и в официальных кругах.

Большинство сторонников признают, что Москве эта идея не понравится, а скептики опасаются, что это может спровоцировать эскалацию. Членство в НАТО гарантировало бы суверенитет Украины и позволило бы ей продолжать свою западную ориентацию - цели, которые российский лидер Владимир Путин полон решимости разрушить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден может одобрить продвижение заявки Украины в НАТО до конца президентства, - FT

Американский историк Мэри Саротт в своей статье для Foreign Affairs приводит убедительные аргументы, что условия членства в НАТО могут быть адаптированы к индивидуальным обстоятельствам. Например, Норвегия обязалась не размещать базы НАТО на своей территории, когда стала членом-основателем Альянса. Стратегия Западной Германии заключалась в том, чтобы дать понять, что ее границы являются временными. Она должна была терпеть разделение на неопределенное время, но не смириться с ним и отказаться от применения силы, чтобы вернуть Восточную Германию.

Саротт утверждает, что Украина должна определить границу, которую можно защитить с военной точки зрения, согласиться не размещать на своей территории войска (вероятно, речь идет о войсках партнеров - ред.) или ядерное оружие на постоянной основе, если только не будет угрозы нападения, и отказаться от применения силы за пределами этой границы, кроме как для самообороны.

Членство в НАТО на этих условиях было бы представлено Москве как свершившийся факт, отмечает Саротт.

+43
Меморандун пам'ятаєте - "Віддайте ядерну зброю і буде вам безпека". Віддали. А ні безпеки, а ні зброї. Зараз - віддайте щмат України і будете в НАТО. Тільки схоже що не буде ні землі, ,ні НАТО. Якщо хотіли прийняти, прийнали зараз.
05.10.2024 19:39 Ответить
+38
05.10.2024 19:38 Ответить
+37
На Будапештському меморандумі напишіть ті гарантії
05.10.2024 19:35 Ответить
З феесбешниками на чолі,ніхто в НАТО не візьме.
Допоти-допоки.
06.10.2024 16:41 Ответить
Что-то в этом ходе есть, поэтому не торопитесь осуждать. Ивана-дурака снова и опять на*бут, как всегда. Даже не сумлевайтесь. Украина свои земли вернет и путло за яйки повесит. Вот что будет уже в 2026 году по весне. Слава Украине
06.10.2024 17:31 Ответить
А слабо западным «воякам» взять завтра Украину в НАТО и послезавтра объявить, что РФ напал на члена альянса и задействовать 5-ю статью Договора о коллективной безопасности. И вместе раздолбать к е*еней матери «армию» зэков, алкашей и наркоманов. Но для всего этого нужно иметь для начала стальные яйки. А вот с этим, к сожалению, на Западе дефицит. Пардоньте.
06.10.2024 17:49 Ответить
Сначало в НАТО.а потом остальное.тогда норм
06.10.2024 18:06 Ответить
Обіцянки-цяцянки. Ви віддайте землі і людей пуйлу, а там ми вже подивимся, як він відреагує і чи не буде проти. А то ще почнеться ескалація не дай бог. Тіки пуйло буде проти і ми останемось біля розбитого корита. Дай Бог, шоб я помилявся
06.10.2024 19:04 Ответить
Скоріш за все нічого не змінеться ,Европа тобто основні держави НАТО не хочуть приймати Україну до себе,і не тільки до НАТО а і до еврозони.,особливо зараз,і в них є все щоб це не сталося ,я маю на увазі керівницьтво Уорщини, Словатчини,Турції.А що до переговорів ,то хто сказав що оркостан піде на переговори ,вони їм треба? В них зараз успіхи в наступі ,мяса хватає , зброї багато, грошей як у дурня махорки і план мінімум лівобережна Україна.
Та й влада українська їх задовольняє ,а то раптом якесь перемірья ,вибори розгонять (менеджерів) де ти ще таких знайдеш ? А скільки грошей було птрачено що б їх впровадити.
06.10.2024 19:17 Ответить
ЛЮбой израильтянин вам объяснит, что земля в обмен на будь - что - это на***алово! с самой первой буквы и до последней точки ...
в 2006 году отдали Газу в обмен на мир..Международное сообщество ну, бл*ть оочень нас просило...на ср**у падало "отдайте и будет мир! дальше все знают ...Мы ушли из Газы и 18 лет получаем оттуда "мирные ракетные приветы" а 7.10 ?! Кто-то , кто просил нас уйти из Газы извинился перед нами. Х*ра !
Да украинцам это и по своей истории известно. Было ядро и писулька взамен. Ядро забрали . Писулькой подтерлись.
Вот торчно так же будет и с землёй... Земдю родную..родину заберут... А писульку заныкают..Начнут выжвигать допольнит условия до потери пулься...лет 50.
Не отдавайте своей земли ни за какие посулы... ни за какую лапшу на уши... какой бы сладкой она ни казалась!
06.10.2024 20:36 Ответить
А якщо би у вас завівся свій козир,щоби робили?
показать весь комментарий
Це уявити навіть неможливо. Поперше тому, що в нас немає лижні із Карпат в Оман. За сімдесят з гаком років такого не було. Але в нас , згідно рішення суду за злочини реально сиділи й міністри, й прем'єр-міністрй президент. ОТримали терміни - й відсиділи. Це факт
показать весь комментарий
Ваш противник жесток и коварен, у него нет человеческого лица. кремлевская россия отнимет все, что только сможет отнять. Вы останетесь без дома, без семьи. Потому Украина не должна отступать ни в чем, иначе россия будет продвигаться все дальше и дальше. путин доказал миру, что его слово ничего не стоит.
Если россияне говорят о перемирии, значит, объявляют войну, будут вас убивать, если они просят прекращения огня, чтобы якобы вывести тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам «зелёный коридор» - они будут вас убивать. Они будут убивать каждый день прикрываясь «соглашениями», «меморандумами», и «перемириями». Они оглашают перемирие только для рокировки - не отводят войска, а удваивают их численность.
Наемники путина понимают только один язык - язык силы. Их необходимо остановить!
Украинский солдат должен знать, что борется за право жить, за ним стоит его семья - жена, дети.
У армады, которая нам противостоит, нет ни чести, ни совести. Ни, тем более, благородства. В ходе двух чеченских войн Иса Мунаев потерял отца, брата и дочь. А сам погиб на украинской земле, сражаясь за свободу нашей страны.
06.10.2024 20:54 Ответить
На передаче Бесмертный Роман сказал, что все эти резолюции ООН до лампочки.
На Израиль было подготовлено и сообщено 50 резолюций, а Израиль посылал ООН на **й.
И где был бы сейчас Израиль, если бы слушал гневные резолюции ООН.
Бесмертный Р. сказал, что то что ООН в резолюции сообщает о обязательном выполнении протоколов.
А протоколы, это туалетная бумага.!!!
06.10.2024 20:59 Ответить
Оригінальний придумано план перемоги: підтримка від організації НАТО, яка всралась від захоплення московитами земель які ще залишились. Проте починалась ця дорога в прірву все з тих самих обмінів: "ядерна зброя в обмін на гарантії безпеки", "земля в обмін на доларові бамажки" згідно так званого Закону про ринок землі №2178-10 2020 року. Ага, підзаробити захотіли Слуги за що і отримали вторгнення орків, які таким втрачали Малоросію, а зараз Український народ таким чином втратив п'яту частину землі своїх прададів. Тому черговий наперсточний "обмін" тут не допоможе. Отже, тільки покаяння влади в поклонінні Золотому Тельцю може звести Божу милість на цю країну.
06.10.2024 22:41 Ответить
07.10.2024 00:11 Ответить
давайте розлянемо модель "нато в обнін на землю"
07.10.2024 00:22 Ответить
Это просто смешно. 100 лет просили возьмите. А теперь берут . ЭТО УЖАСНО !!!
07.10.2024 00:51 Ответить
В любом случае это будет частичная бумажка. Никто помогать не будет. Это лохотрон !!!
07.10.2024 00:52 Ответить
головне щоб нато від такого розгляду не всралось
07.10.2024 00:54 Ответить
Самый адекватный вариант в данной ситуации. Если конечно это будет именно вступление в НАТО, а не очередное обещание. На столько, что я даже слабо верю в него. Про границы 91го года это сказки и фантазии. Если кто-то хочет воевать до последнего украинца.. ну, адресы ТЦК я думаю есть в общем доступе. Правда я что-то не наблюдаю очередей в эти самые ТЦК. А вот толпы копов и вояк отлавливающих работяг возле метро я наблюдаю регулярно. Так что смелость и патриотизм подавляющего большинства заканчивается в соцсетях и комментариях. Простой факт, который каждый может опровергнуть взяв в руки автомат и пойти воевать. Но желающих, как я уже заметил, почти не осталось. Ну или можно еще воевать год-два, пока это совсем не надоест западу и они попросту пошлют нас на три буквы самим разбираться с ******. Тогда гипотетические стамбульские договоренности покажутся манной небесной. Тут некоторые так пишу, будто у нас прям масса вариантов из которых можно выбирать и размышлять. И смешно и грустно. Дадут оружие, будем воевать и как-то еще брыкаться. Но тоже не сильно долго. Не дадут. Станем федеральным округом рахи уже через пол года. На этом наши варианты заканчиваются. Так что если дают реальные гарантии в обмен на территории, это еще очень хороший вариант. Сохранить хоть кусок Украины или потерять всю. Весь выбор.
07.10.2024 02:18 Ответить
