Фицо планирует убедить Украину сохранить транзит газа после 2024 года

Роберт Фіцо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует убеждать Украину не прекращать транзит газа с завершением 2024 года, когда истекает срок действия соглашения Украины с "Газпромом" о транзите.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Фицо сказал, что не исключает проблем с поставками газа в Словакию, который она получает транзитом через Украину, с начала 2025 года, и что на межправительственной встрече 7 октября будет убеждать Киев сохранить транзит.

Также читайте: Фицо: Сделаю все, чтобы восстановить "нормальные отношения" с РФ после войны

"Мы будем убеждать украинских партнеров использовать их энергетическую инфраструктуру для импорта газа и нефти в Европу... Если она (Украина) хочет сохранить эту инфраструктуру, ее нужно использовать", - сказал Фицо.

Он отметил, что Словакия поддерживает евроинтеграцию Украины и рассчитывает на дружественные шаги со стороны Украины.

"От этого выиграли бы и Словакия, и Украина, ведь за транзит платится плата", - отметил Роберт Фицо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия не планирует вмешиваться в вопрос транзита газа между РФ и Украиной

Отметим, что Фицо говорит о "сохранении транзита", избегая упоминания о российском газе.

В конце 2024 года, как известно, истекает действие контракта с "Газпромом" о транзите через украинскую ГТС. В Киеве категорически отвергали возможность его продления. Это является вызовом для тех немногих стран ЕС - в частности Словакии и Австрии - которые еще продолжают получать российский газ через трубопровод.

Газ (10253) Фицо Роберт (216) Транзит газа (371)
Топ комментарии
+19
Я вообще в **** что до сих пор ни газовая ни нефтяная труба с Сосии не разрушена. Десятки городов и сотни сел выкорчеваны под 0, больницы, школы, детские сады и многоетажки по всей Украине в руинах, а между ними идут трубы из Сосии и качают ей бабло на войну.
05.10.2024 20:24 Ответить
+12
Люди, чи це не торгівля на крові??? вважаю це злочином і геноцидом, як і нафту уграм!
05.10.2024 20:28 Ответить
+9
"Сіинарчуки"! "Торгівля на крові"! "Барига"!
Де всі ці "корисні ідіоти" поділись після виборів у 2019-му? Все норм? І "пів вареника" заходять, і "борщовий набір" вже дешевше багнюки, і пенсіонери зі смартфонами вже морду вернуть від бутербродів з чорною чи червоною ікрою, бо хочеться "свєкольніка" та "щєй"... Ага...
05.10.2024 20:39 Ответить
ти нам членство в НАТО, ми тобі транзит
05.10.2024 20:20 Ответить
ПНХ. Пускай поговорит с кобзоном
05.10.2024 20:21 Ответить
может даже спеть дуєтом)))
05.10.2024 20:22 Ответить
Так наш Буратіна *********** нафту транзитує. Чому б і газ не транзитувати.
05.10.2024 20:21 Ответить
Взамін перестане пакостити на Україну, та вставляти палки в справах євроінтеграції, та військової допомоги.
05.10.2024 20:22 Ответить
Я вообще в **** что до сих пор ни газовая ни нефтяная труба с Сосии не разрушена. Десятки городов и сотни сел выкорчеваны под 0, больницы, школы, детские сады и многоетажки по всей Украине в руинах, а между ними идут трубы из Сосии и качают ей бабло на войну.
05.10.2024 20:24 Ответить
Люди, чи це не торгівля на крові??? вважаю це злочином і геноцидом, як і нафту уграм!
05.10.2024 20:28 Ответить
уявіть що в контракті 100% записаний пункт невиконання через форсмажор!!!
але нніхто навіть не заікнувся про це згалати.
ні лідери світу ні наша ...буча влада.
а чому так!!!
1 а нема офіційно оголошеного стану війни, чомусь....
2 ВСтан оголошений але його, з підписом зе та гербовою печаткою ніхто не бачив, чомусь...
3 саме наша влада заробляє на цьому бешені бабки, чи приближені до влади.....
4 можливий договорняк з ******

тому буде текти газ та нафта в ЄС і особливо цинічно, до тих хто нам не допомагає і навіть перешкоджає....
05.10.2024 20:43 Ответить
печатки чи ні, а договір в цьому році по нафті закінчився, а потім вискочів єрмак і знову щось попідписував.
показать весь комментарий
Хай фіцо з орбаном каністрами та балонами нафту та газ з рашки вручну носять!
05.10.2024 20:37 Ответить
"Сіинарчуки"! "Торгівля на крові"! "Барига"!
Де всі ці "корисні ідіоти" поділись після виборів у 2019-му? Все норм? І "пів вареника" заходять, і "борщовий набір" вже дешевше багнюки, і пенсіонери зі смартфонами вже морду вернуть від бутербродів з чорною чи червоною ікрою, бо хочеться "свєкольніка" та "щєй"... Ага...
05.10.2024 20:39 Ответить
Да они согласны.Не нужно никого убеждать
05.10.2024 20:50 Ответить
Нехай поїде на зустріч з орбаном і підсипле тому "новачка" от тоді можна буде домовитися.
05.10.2024 20:59 Ответить
рашистський вбивця українського народу і руйнівник України вже переконав іпальником мадярським (ОП-офіс путлєра) в Україні) про транзит рашистської нафти для фінансування продовження війни в Україні і вбивства .та знищення українського народу.тепер ще куйло іпальником словацького фіці переконає рашистську агентуру і зрадників в Україні про необхідність транзиту "грязьпромівського " газу.для поповнення війскової кишені куйла....
05.10.2024 21:15 Ответить
Шооооооо ? Це тільки мені здалося ? фіцо погрожує ? якщо не будемо їм качати газ то щось може статися з цією інфраструктурою ?
05.10.2024 21:45 Ответить
Досить допомагати кацапам заробляти гроші на війну. Життя українців не стоїть тих грошей за транзит кацапського газу.
05.10.2024 21:48 Ответить
жалко что его тогда не добили!
05.10.2024 21:49 Ответить
Ну да , может сразу кацапам не деньгами, а патронами и снарядами за газ платить ?Дебил ***..ь.
05.10.2024 22:01 Ответить
Пішов *****
05.10.2024 22:24 Ответить
Хороший відкат, і все буде добре. Зєрмаковщина вже з надією чекає пропозицій. Як з кацапською нафтою мадярам.
05.10.2024 22:25 Ответить
У Словаччини вже роблять снаряди . Для України.
05.10.2024 22:32 Ответить
Ермак дал добро на нефть, даст добро и на газ.
05.10.2024 22:33 Ответить
Напевне все так і буде, обміняють на щось, членство в ЄС наприклад, чи НАТО (якщо Україна виживе), бо можуть
05.10.2024 22:54 Ответить
а у нас є спецслужби які стріляють влучно для цього фріцо?
05.10.2024 23:49 Ответить
Хай переконаєкремль вивести з України війська - тоді буде газ.
А поки йде війна - ту трубу може покришити будь-якої миті.
06.10.2024 07:12 Ответить
 
 