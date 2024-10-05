Фицо планирует убедить Украину сохранить транзит газа после 2024 года
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует убеждать Украину не прекращать транзит газа с завершением 2024 года, когда истекает срок действия соглашения Украины с "Газпромом" о транзите.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Фицо сказал, что не исключает проблем с поставками газа в Словакию, который она получает транзитом через Украину, с начала 2025 года, и что на межправительственной встрече 7 октября будет убеждать Киев сохранить транзит.
"Мы будем убеждать украинских партнеров использовать их энергетическую инфраструктуру для импорта газа и нефти в Европу... Если она (Украина) хочет сохранить эту инфраструктуру, ее нужно использовать", - сказал Фицо.
Он отметил, что Словакия поддерживает евроинтеграцию Украины и рассчитывает на дружественные шаги со стороны Украины.
"От этого выиграли бы и Словакия, и Украина, ведь за транзит платится плата", - отметил Роберт Фицо.
Отметим, что Фицо говорит о "сохранении транзита", избегая упоминания о российском газе.
В конце 2024 года, как известно, истекает действие контракта с "Газпромом" о транзите через украинскую ГТС. В Киеве категорически отвергали возможность его продления. Это является вызовом для тех немногих стран ЕС - в частности Словакии и Австрии - которые еще продолжают получать российский газ через трубопровод.
але нніхто навіть не заікнувся про це згалати.
ні лідери світу ні наша ...буча влада.
а чому так!!!
1 а нема офіційно оголошеного стану війни, чомусь....
2 ВСтан оголошений але його, з підписом зе та гербовою печаткою ніхто не бачив, чомусь...
3 саме наша влада заробляє на цьому бешені бабки, чи приближені до влади.....
4 можливий договорняк з ******
тому буде текти газ та нафта в ЄС і особливо цинічно, до тих хто нам не допомагає і навіть перешкоджає....
Де всі ці "корисні ідіоти" поділись після виборів у 2019-му? Все норм? І "пів вареника" заходять, і "борщовий набір" вже дешевше багнюки, і пенсіонери зі смартфонами вже морду вернуть від бутербродів з чорною чи червоною ікрою, бо хочеться "свєкольніка" та "щєй"... Ага...
А поки йде війна - ту трубу може покришити будь-якої миті.