Посол Бродский о переданной Киеву системе раннего оповещения: "Вопросы - к Украине, а не к нам. Все, что мы обещали, мы выполнили"

Еще в декабре 2023 года Израиль передал Украине систему раннего/умного оповещения для установки ее в Киеве. Но она до сих пор не начала работать. Однако Израиль, в свою очередь, выполнил все, что обещал, и дальше дело исключительно за украинской стороной.

Об этом заявил в интервью ZN.UA посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос к Украине, а не к нам. Все, что мы обещали, мы выполнили. Поэтому обратитесь к вашим структурам, которые занимаются внедрением израильской системы. Единственная информация, которая у меня есть от наших военных, которые работали над этой системой, мы выполнили свои обещания и передали украинской стороне все, что должны были передать. Это был достаточно долгий процесс, который длился много месяцев. С нашей стороны, он закончен", - отметил Бродский.

В то же время его спросили, может ли Украина рассчитывать на системы противовоздушной обороны Patriot, которые Израиль получил от США в начале 1990-х годов и собирался уже снимать их с вооружения. В ответ посол отметил, что решение отказаться от этих систем действительно приняли раньше, однако сейчас еще не решено, что с ними делать дальше. Ведь Израилю сейчас нужны все системы ПВО, чтобы отражать ракетные удары с севера и юга, из Ирана, Йемена, Ирака.

На уточняющий вопрос, не сняты ли еще Patriot с вооружения, Бродский отметил: "Насколько я знаю, нет. Поэтому окончательного решения пока нет".

Посол отметил, что в любом случае решение о снятии этих систем и их дальнейшую судьбу Израиль будет принимать совместно с США. Поскольку их поставили Соединенные Штаты Америки.