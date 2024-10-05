Посол Бродский о переданной Киеву системе раннего оповещения: "Вопросы - к Украине, а не к нам. Все, что мы обещали, мы выполнили"
Еще в декабре 2023 года Израиль передал Украине систему раннего/умного оповещения для установки ее в Киеве. Но она до сих пор не начала работать. Однако Израиль, в свою очередь, выполнил все, что обещал, и дальше дело исключительно за украинской стороной.
Об этом заявил в интервью ZN.UA посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, передает Цензор.НЕТ.
"Вопрос к Украине, а не к нам. Все, что мы обещали, мы выполнили. Поэтому обратитесь к вашим структурам, которые занимаются внедрением израильской системы. Единственная информация, которая у меня есть от наших военных, которые работали над этой системой, мы выполнили свои обещания и передали украинской стороне все, что должны были передать. Это был достаточно долгий процесс, который длился много месяцев. С нашей стороны, он закончен", - отметил Бродский.
В то же время его спросили, может ли Украина рассчитывать на системы противовоздушной обороны Patriot, которые Израиль получил от США в начале 1990-х годов и собирался уже снимать их с вооружения. В ответ посол отметил, что решение отказаться от этих систем действительно приняли раньше, однако сейчас еще не решено, что с ними делать дальше. Ведь Израилю сейчас нужны все системы ПВО, чтобы отражать ракетные удары с севера и юга, из Ирана, Йемена, Ирака.
На уточняющий вопрос, не сняты ли еще Patriot с вооружения, Бродский отметил: "Насколько я знаю, нет. Поэтому окончательного решения пока нет".
Посол отметил, что в любом случае решение о снятии этих систем и их дальнейшую судьбу Израиль будет принимать совместно с США. Поскольку их поставили Соединенные Штаты Америки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
и это что то просто так лежит, как гуманитарка в поле, как генераторы, как защита АЭС...
чисто провокация изнутри страны... Саботаж...
А кацапи вже більше року як запускають крилаті ракети та дрони-камікадзе по "заплутаній" траекторії, воно може долетіти до Києва і повернути на 180 градусів.
Дуже "дякуємо" за ту систему, вона вже не потрібна. Все, чим Ізраїль реально міг допомогти - він не зробив.
У цій темі ви не розумієте нічого .
Система раннього оповіщення не запитує чи летить "труба" чи балістика. Вона повідомляє про будь-яку ціль в діапазоні відстаней 1 - 100 км і висот 0.1 км - 80 км з будь-якою траєкторією
Татаров не перевірив на наявність кадирвців? Дєрьмаку з Лубянки не дали дозвіл і "Ставка" ігнорує цю систему? Чи подляку ще не прийшла в голову "геніальна" ідея: як цим можна скористатись щоб можна було зробити таку заяву, яка ще більше погіршить стосунки з західними партнерами? 🤔
Сколько из них установлено?