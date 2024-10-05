РУС
Посол Бродский о переданной Киеву системе раннего оповещения: "Вопросы - к Украине, а не к нам. Все, что мы обещали, мы выполнили"

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський

Еще в декабре 2023 года Израиль передал Украине систему раннего/умного оповещения для установки ее в Киеве. Но она до сих пор не начала работать. Однако Израиль, в свою очередь, выполнил все, что обещал, и дальше дело исключительно за украинской стороной.

Об этом заявил в интервью ZN.UA посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос к Украине, а не к нам. Все, что мы обещали, мы выполнили. Поэтому обратитесь к вашим структурам, которые занимаются внедрением израильской системы. Единственная информация, которая у меня есть от наших военных, которые работали над этой системой, мы выполнили свои обещания и передали украинской стороне все, что должны были передать. Это был достаточно долгий процесс, который длился много месяцев. С нашей стороны, он закончен", - отметил Бродский.

Читайте также: Контакты Израиля с Россией сведены к необходимому минимуму, - посол Бродский

В то же время его спросили, может ли Украина рассчитывать на системы противовоздушной обороны Patriot, которые Израиль получил от США в начале 1990-х годов и собирался уже снимать их с вооружения. В ответ посол отметил, что решение отказаться от этих систем действительно приняли раньше, однако сейчас еще не решено, что с ними делать дальше. Ведь Израилю сейчас нужны все системы ПВО, чтобы отражать ракетные удары с севера и юга, из Ирана, Йемена, Ирака.

На уточняющий вопрос, не сняты ли еще Patriot с вооружения, Бродский отметил: "Насколько я знаю, нет. Поэтому окончательного решения пока нет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Израиль не заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке, - посол Бродский

Посол отметил, что в любом случае решение о снятии этих систем и их дальнейшую судьбу Израиль будет принимать совместно с США. Поскольку их поставили Соединенные Штаты Америки.

Израиль (2088) Киев (26000) Бродский посол (36) воздушная тревога (834)
Как всегда, западные партнеры передали что то .....
и это что то просто так лежит, как гуманитарка в поле, как генераторы, как защита АЭС...

чисто провокация изнутри страны... Саботаж...
05.10.2024 20:51 Ответить
Зато так удобно во всем обвинять союзников, а не собственную тупость и безответственность. И сколько чудных открытий о нашей власти нам еще предстоит узнать в дальнейшем!
05.10.2024 21:10 Ответить
А кто отвечает за гуманетарку - ЕЛДАК.
05.10.2024 21:44 Ответить
Так это вроде не гуманитарка, а парафия МО или ДСУНС.
05.10.2024 21:51 Ответить
Вся помощь фильтруется и "распределяется елдаком.
05.10.2024 22:08 Ответить
Можно и так сказать. Он там везде вроде как начальник, но без четкой ответственности за результат.
05.10.2024 22:13 Ответить
ой дойдёт, ну будет розно
05.10.2024 20:52 Ответить
Це проти мавп з гранатами та система працює, бо ті запускають прості ракети-"труби", некеровані взагалі. Вони летять по передбачуваній траекторії.
А кацапи вже більше року як запускають крилаті ракети та дрони-камікадзе по "заплутаній" траекторії, воно може долетіти до Києва і повернути на 180 градусів.
Дуже "дякуємо" за ту систему, вона вже не потрібна. Все, чим Ізраїль реально міг допомогти - він не зробив.
05.10.2024 20:52 Ответить
Намагайтеся писати про те, що ви розумієте.
У цій темі ви не розумієте нічого .
Система раннього оповіщення не запитує чи летить "труба" чи балістика. Вона повідомляє про будь-яку ціль в діапазоні відстаней 1 - 100 км і висот 0.1 км - 80 км з будь-якою траєкторією
05.10.2024 21:12 Ответить
Это система ОПОВЕЩЕНИЯ, а не отслеживания.
05.10.2024 21:45 Ответить
Это система оповещения, а не система ПВО. Ее задача предупредить как можно раньше о любых целях. Дать людям и военным еще немного времени на реагирование.
05.10.2024 21:46 Ответить
"... ми виконали свої обіцянки і передали українській стороні все, що мали передати."

Татаров не перевірив на наявність кадирвців? Дєрьмаку з Лубянки не дали дозвіл і "Ставка" ігнорує цю систему? Чи подляку ще не прийшла в голову "геніальна" ідея: як цим можна скористатись щоб можна було зробити таку заяву, яка ще більше погіршить стосунки з західними партнерами? 🤔
05.10.2024 20:55 Ответить
Чекають наказ з Москви.
05.10.2024 22:01 Ответить
Наказ надійшов не встановлювати щоб більше гинуло жертв агресії
06.10.2024 01:01 Ответить
Татаров не перевірив тому шо чеченцями зайнятий був
05.10.2024 22:06 Ответить
ЗЕКО-***** у всій красі - спочатку виклянчувати, а потім "на склад", хай гниє (((
05.10.2024 20:58 Ответить
100%. Єрмак вкрав, а Гетманцев пропив А якщо без гумору, то де вона?
05.10.2024 21:01 Ответить
Окуїти....наволоч тупо вимагає а як отримує закидає і не використовує....с...ки
05.10.2024 21:01 Ответить
Якщо б передали грошами,їх би швидко пристроїли,а так......Не цікаво
05.10.2024 21:05 Ответить
Тільки єврейський SQL-сервкр може відповісти на запит зустрічним запитом
05.10.2024 21:07 Ответить
Напевно та система раннього оповіщення десь закопана в лісі разом з гуманітарною допомогою, або кацапи вже розібрали її на деталі і копіюють.
05.10.2024 21:08 Ответить
Справа в тому що нічого не контролюється. Передали, воно десь валяється, узгоджується, десь затормозилось, бо когось звільнили, що мав би щось погодити, то і забули мабуть вже про ту систему, що і було таке. Маю надію, що не в поле під Борисполем викинули (як гуманітарку, що недавно знайшли погнившу), а просто забули впровадити.
показать весь комментарий
05.10.2024 21:11 Ответить
Все контролируется шобы не попало туда куда нужно и прячется.
05.10.2024 21:50 Ответить
Как можно "забыть" такое? Это все очень похоже на ситуацию с газовыми миниТЭС, переданными союзниками еще зимой 2023 года. Их тоже "забыли" в Укрэнерго и Энергоатоме.
05.10.2024 21:55 Ответить
Газотурбінні установки надавались ДТЕКу і Енергоатому. ДТЕК наче свою установив, а Енергоатом навіть не почухався. Там деркачівня, всі ставленники деркача, який зараз народним депутатом російської думи став, зеленій владі такі зручні і їх не наказують. А Укренерго не займається генерацією електрики, воно тільки передає і їм таких установок не давали. Проте їхьнього директора зняли.
05.10.2024 22:00 Ответить
Они шли по нескольким каналам. Энергоатом вроде первую запустил этим летом. А Укрэнерго и министерство вроде как должны были выступать заказчиками-распорядителями и выдавать ТЗ и ТУ. Но могу и ошибиться, не особо следил и вникал в детали.
05.10.2024 22:10 Ответить
Укренерго не може генерувати електроенергію, у них це статутом не передбачено, це передавальна організація. Це як залізниця - є що перевозити - перевозить, а немає - то не перевозить. В даному випадку це електроенергія. Генеруючі компанії це ДТЕК, енергоатом, різні обленерго, все це під проводом міністра-юриста. Але у влади немає питань, у них все нормально, бо тож свої
06.10.2024 14:51 Ответить
Нарид, о чем вы? Одна только Япония поставила сто штук таких установок!!!
Сколько из них установлено?
05.10.2024 23:34 Ответить
А зачем эта система именно в Киеве? Ху#ло что, по своим агентам Янелоху, Козырю и прочей парашной шобле стрелять будет? Ну вы и лохи, кто так на самом деле думает...
05.10.2024 21:42 Ответить
05.10.2024 21:49 Ответить
А українська (вона справді українська?) сторона познімала які-небудь "клістрони" та й поставила ту систему в самий дальній куток складу.
05.10.2024 21:44 Ответить
Я уже ******** писать - ******** делают все для здачи УКРАИНЫ.
05.10.2024 21:49 Ответить
Систему передали далі.
05.10.2024 21:56 Ответить
Система спіткнулась о другу систему.
05.10.2024 22:05 Ответить
Мені здається тут як завжди... передають якійсь школі ******** потужний генератор Сіменс наприклад, а там... однорукий, одноокий електрик, і та рука з ду*, з зарплатою 5 тис грн, і бюджет тільки на лампочки.
05.10.2024 22:45 Ответить
Інтеграція усіх цих новинок вимагає... витрат і компетенції. А потім виявляється що нічого не робити взагалі то простіше і дешевше)
05.10.2024 22:50 Ответить
Систему раннього оповіщення зелетварі звісно спи₴дили. Замість неї будуть гупати в барабани і пательні.
05.10.2024 23:19 Ответить
Не встановлюють бо вона нах нікому не треба, у нас кожен телефон оповіщує а дебіли тут знову на Україну наїзжають і виправдовують на добросовісних партнерів (щоб гірше не сказати)
06.10.2024 00:08 Ответить
Шейтельман часто вспоминает Бродского. И часто напоминает про анти израильские голосование Украины в ООН.. Война как и деньги любят тишину. Все эти закидоны про пэтриот мобилизует врага, чтобы нам его не дали. В этой войне было уже многослучаев, когда анонсировали и потом отказывались. Квартальщикам нужен пиар. Смотаться на полигоне, чтобы туда прилетело....
06.10.2024 06:33 Ответить
У цій владі суцільні профі по як красти, а не працювати, як пи..ти а не робити...
06.10.2024 07:11 Ответить
 
 