В Украине с начала года в ДТП погибли 1 918 человек, 20 862 - получили травмы

Почти 2 тысячи человек погибли, а еще почти 21 тысяча была травмирована в ДТП с начала года. Почти половина аварий в Украине происходит из-за нарушения скорости движения: 39,9%. В топе причин ДТП также нарушение правил маневрирования (23%) и нарушение правил проезда перекрестков (9,6%).

16 621 ДТП с пострадавшими произошло в Украине с начала 2024 года. Это на 11% больше, чем за тот же период в прошлом году. В результате этих аварий погибли 1 918 человек, 20 862 - получили травмы.

Большинство ДТП с пострадавшими - 80% - случается в населенных пунктах, еще 15% аварий произошло на автодорогах государственного значения. Стоит отметить, что в этом году в населенных пунктах аварий стало больше на 13%. В то же время количество ДТП на трассах осталось почти неизменным.

Наибольшее количество ДТП с пострадавшими зафиксировано в Киеве - 1 393 аварии. Следуют населенные пункты в Днепропетровской и Одесской областях: второе и третье места с 1 350 и 1 148 дорожных происшествий соответственно.

Именно в Одесской области количество аварий в этом году рекордно возросло - аж на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А количество погибших в этом регионе вообще увеличилось на 70%.

Наиболее опасной автодорогой уже не первый год остается трасса M-06 Киев - Чоп: 292 ДТП с пострадавшими за 8 месяцев 2024 года. Далее следует трасса М-30 Стрый - Умань - Днепр - Изварино, где зарегистрировано 291 ДТП. В тройку дорог, где случается больше всего аварий, также попала трасса M-03 Киев - Харьков - Довжанский: 156 ДТП с пострадавшими.