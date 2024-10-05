Депутат Бундестага Вагенер о разрешении на удары по РФ: Мы защищаем российские военные объекты больше, чем население Украины

Германия должна позволить наносить дальнобойные удары, ведь нет смысла в том, чтобы сдерживать Украину от ударов по объектам РФ, откуда происходят атаки.

Такое мнение в интервью "Главкому" выразил Робин Вагенер, депутат Бундестага от Союза "90/Зеленые", который входит в правительственное большинство в нынешнем составе парламента, передает Цензор.НЕТ.

"Я не понимаю, почему мы защищаем российские военные объекты больше, чем украинское гражданское население в городах. На самом деле гораздо сложнее и дороже обеспечить защиту от ракет, когда они уже воздухе (в отличие от уничтожения военных целей. - Ред.), а иногда эту защиту даже невозможно обеспечить. Мы должны позволить Украине использовать свое собственное оружие. И мы говорим именно об украинском оружии, потому что в тот момент, когда поставили оружие в Украину - оно уже не наше, оно украинское", - подчеркнул депутат.

Вагенер выступает за это в Германии, а партия "90/Зеленые" это лоббирует. По его словам, они делают "все возможное и невозможное в таких дебатах". Также, информирует депутат, что партия поддерживает и передачу Украине Taurus, а до этого была поддержка за поставки танков, боевых машин пехоты и всего остального.

"К сожалению, этого не желает канцлер (Олаф Шольц. - Ред.) от Социал-демократической партии. На данный момент он не поддерживает идеи позволить Украине наносить удары (по России. - Ред.) дальнобойным оружием. Эта дискуссия продолжается, но я не могу сказать вам, каким будет результат", - подчеркивает депутат Бундестага.

Относительно передачи ракет Taurus - дебаты до сих пор продолжаются, объясняет Вагенер, поскольку это должно быть единогласное решение, и это проблема внутри Социал-демократической партии на данный момент.

"Я не являюсь военным экспертом, поэтому не могу сказать вам, какая именно система вооружения (предоставленная Германией, может быть использована для дальнобойных ударов по России. - Ред.). Политическое решение заключается в том, какой должна быть цель того, что мы делаем, и границы того, что мы делаем. И это является политическим решением, я бы сказал", - подытожил депутат.