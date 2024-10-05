РУС
Депутат Бундестага Вагенер о разрешении на удары по РФ: Мы защищаем российские военные объекты больше, чем население Украины

Депутат Бундестагу від Союзу

Германия должна позволить наносить дальнобойные удары, ведь нет смысла в том, чтобы сдерживать Украину от ударов по объектам РФ, откуда происходят атаки.

Такое мнение в интервью "Главкому" выразил Робин Вагенер, депутат Бундестага от Союза "90/Зеленые", который входит в правительственное большинство в нынешнем составе парламента, передает Цензор.НЕТ.

"Я не понимаю, почему мы защищаем российские военные объекты больше, чем украинское гражданское население в городах. На самом деле гораздо сложнее и дороже обеспечить защиту от ракет, когда они уже воздухе (в отличие от уничтожения военных целей. - Ред.), а иногда эту защиту даже невозможно обеспечить. Мы должны позволить Украине использовать свое собственное оружие. И мы говорим именно об украинском оружии, потому что в тот момент, когда поставили оружие в Украину - оно уже не наше, оно украинское", - подчеркнул депутат.

Вагенер выступает за это в Германии, а партия "90/Зеленые" это лоббирует. По его словам, они делают "все возможное и невозможное в таких дебатах". Также, информирует депутат, что партия поддерживает и передачу Украине Taurus, а до этого была поддержка за поставки танков, боевых машин пехоты и всего остального.

"К сожалению, этого не желает канцлер (Олаф Шольц. - Ред.) от Социал-демократической партии. На данный момент он не поддерживает идеи позволить Украине наносить удары (по России. - Ред.) дальнобойным оружием. Эта дискуссия продолжается, но я не могу сказать вам, каким будет результат", - подчеркивает депутат Бундестага.

Относительно передачи ракет Taurus - дебаты до сих пор продолжаются, объясняет Вагенер, поскольку это должно быть единогласное решение, и это проблема внутри Социал-демократической партии на данный момент.

"Я не являюсь военным экспертом, поэтому не могу сказать вам, какая именно система вооружения (предоставленная Германией, может быть использована для дальнобойных ударов по России. - Ред.). Политическое решение заключается в том, какой должна быть цель того, что мы делаем, и границы того, что мы делаем. И это является политическим решением, я бы сказал", - подытожил депутат.

Браво, жаль шо ты один такой?
показать весь комментарий
05.10.2024 22:19 Ответить
Браво!
показать весь комментарий
05.10.2024 22:24 Ответить
краще й не скажеш
показать весь комментарий
05.10.2024 22:24 Ответить
Дебати - балачки а віз і нині там
показать весь комментарий
05.10.2024 22:31 Ответить
Малороси таке саме про поляків пишуть. І це правда. Продажних малоросів ненавидять всі
показать весь комментарий
05.10.2024 22:51 Ответить
Дамочка с немецким именем явный кацапский бот. Русская немка из Казахстана, да?
показать весь комментарий
05.10.2024 23:22 Ответить
Шольц (Меркель) не дасть згоди,тому що він у (блокнотику),а у кого ви знаїте.
показать весь комментарий
05.10.2024 22:55 Ответить
Несподівано, особливо зважаючи на перші п'ять літер свого прізвища.
показать весь комментарий
05.10.2024 23:16 Ответить
Не всі Вагенери погані )
показать весь комментарий
05.10.2024 23:31 Ответить
ну так. І не всі Вагенкнехти гарні.
показать весь комментарий
05.10.2024 23:47 Ответить
Ми захищаємо російські військові об'єкти більше, ніж населення України ,одже ми є пасивні співучасниками геноциду куйлом українців
показать весь комментарий
06.10.2024 00:37 Ответить
Стосовно передачі ракет Taurus - шольцу залишився рівно рік влади
показать весь комментарий
06.10.2024 01:01 Ответить
А натомість хто прийде? Шольц еволюціонував від касок до Іріс та Леопардів, це треба пам'ятати.
показать весь комментарий
06.10.2024 01:15 Ответить
переможе партія CDU, голова якої вимагає передати TAURUS
показать весь комментарий
06.10.2024 13:22 Ответить
Ну і толку від одного якогось депутата який нічого не вирішує.
показать весь комментарий
06.10.2024 05:40 Ответить
Спочатку було слово. І слово було "Таурус".
показать весь комментарий
06.10.2024 07:08 Ответить
 
 