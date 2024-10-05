Экс-глава ЦРУ Петреус о Курской операции: Стала сюрпризом для всех, особенно - для россиян, но еще рано делать окончательный анализ
Курская операция показала, что украинцы могут достичь внезапности на поле боя, проводить потрясающие операции и удерживаться на территории России. Но на самом деле только время покажет эффективность и важность этой операции.
Об этом в интервью LIGA.net рассказал командующий Международными объединенными вооруженными силами в Ираке и Афганистане, экс-директор ЦРУ (в 2011-2012 годах) генерал Дэвид Петреус, передает Цензор.НЕТ.
Курская операция стала сюрпризом для всех, особенно - для самих россиян, сказал Петреус. И это уже выдающаяся история - в эпоху беспилотников и повсеместного наблюдения украинское командование фактически смогло собрать силы четырех (или более) бригад у границы и достичь неожиданности на поле боя.
"Операция продемонстрировала недостаточное качество российских сил безопасности и их неспособность к защите. Она подчеркнула способность Украины проводить сложные комбинированные операции, когда различные элементы используются с разным уровнем координации и синхронизации", - добавил он.
Захватить тысячу квадратных километров территории - это очень существенно, отметил генерал. Взять в плен сотни российских военнослужащих - также. Продолжительность этой операции - тоже стала сюрпризом.
"Это очень важная операция. И она еще продолжается. В какой-то момент, если Россия привлечет достаточно сил, возможно, ВСУ придется организованно отступить", - предупреждает генерал.
Однако пока - операция продолжается и украинские силы и их командование "развивают ситуацию, чтобы увидеть, получится ли воспользоваться дополнительными возможностями". Поэтому делать выводы из этой операции еще рано.
"Некоторые наблюдатели справедливо заметили, что те силы, которые Россия использовала для контрнаступления на Курщине, могли быть привлечены на фронте в Украине. Это противоречивый тезис. Но на самом деле только время покажет эффективность и важность этой операции. Она имела и огромное психологическое влияние. Показала, что украинцы могут достичь внезапности на поле боя, проводить потрясающие операции и удерживаться на территории России. Но еще раз: операция все еще продолжается. Россияне имеют успехи в Донецкой и Луганской областях. Они даются им невероятной ценой [потерь], но они есть. ... Думаю, многое будет зависеть от того, что произойдет в следующие недели месяца. Как по мне, еще слишком рано делать окончательный анализ", - подчеркнул Петреус.
план забрати з донбасу основні бойові бригади писався в кремлі, як показали події серпня вересня.
п.с. екси такі екси.
Самое "смешное" еще впереди - потом выяснится, шо всю эту "курскую операцию разработали кремляди.
29.08.2024 19:06 Відповісти Видалити
"Для рабcії вторгнення України в Курську область було несподіваним"
Tа ти шо?
Рабсіяне просто не повiрили что українці решаться на такє..
Про це політик, що входить до складу міжфракційного об'єднання "За деколонізацію Росії", заявив на 13-му "Форумі вільної Росії", який 4-5 жовтня 2024 року проходить у Вільнюсі (Литва), https://ru.belsat.eu/82680374/ukrainskij-deputat-oleg-dunda-nado-perenosit-vojnu-v-belarus інформує білоруський опозиційний телеканал "Белсат".
"Ми не повинні зупинятися, ми маємо розширювати ці операції. Будь-яке зволікання у цьому напрямі загрожує загибеллю", - наголосив нардеп.
"Моя думка - абсолютно важливо переносити (бойові дії, - ред.) не лише на територію Брянська та Курська, а й до Білорусі. Я глибоко впевнений - якщо зайдемо відносно невеликими підрозділами до Білорусі, білоруська армія складе свою зброю. А це великий удар під дих Москві - показати, що вона не контролює ці території, не готова захищати їх. Фактично це історія "а-ля Пригожин", - сказав Дунда.
І взагалі, на якій підставі цей ..... виїхав за кордон? Стефанчук погодив відрядження на "Форум вільної Росії"? Наші депутати мають бути на зібранні імперців, що мріють самі дорватись до корита і робити те саме, що робить Путлєр? "Апазиціонерів" з 0% впливу?
А по дорозі на Мінськ і Москву бригада КВН ім.О.Маслякова дає концерти перед білоруською і кацапською ордами , ті весело регочуть, потім нонстоп-перегляд "Сватів" з саморозброянням противника! Далі дивись план перемоги Зеленського пункт 303/1.