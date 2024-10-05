РУС
Экс-глава ЦРУ Петреус о Курской операции: Стала сюрпризом для всех, особенно - для россиян, но еще рано делать окончательный анализ

Генерал, ексголова ЦРУ Девід Петреус

Курская операция показала, что украинцы могут достичь внезапности на поле боя, проводить потрясающие операции и удерживаться на территории России. Но на самом деле только время покажет эффективность и важность этой операции.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал командующий Международными объединенными вооруженными силами в Ираке и Афганистане, экс-директор ЦРУ (в 2011-2012 годах) генерал Дэвид Петреус, передает Цензор.НЕТ.

Курская операция стала сюрпризом для всех, особенно - для самих россиян, сказал Петреус. И это уже выдающаяся история - в эпоху беспилотников и повсеместного наблюдения украинское командование фактически смогло собрать силы четырех (или более) бригад у границы и достичь неожиданности на поле боя.

"Операция продемонстрировала недостаточное качество российских сил безопасности и их неспособность к защите. Она подчеркнула способность Украины проводить сложные комбинированные операции, когда различные элементы используются с разным уровнем координации и синхронизации", - добавил он.

Захватить тысячу квадратных километров территории - это очень существенно, отметил генерал. Взять в плен сотни российских военнослужащих - также. Продолжительность этой операции - тоже стала сюрпризом.

"Это очень важная операция. И она еще продолжается. В какой-то момент, если Россия привлечет достаточно сил, возможно, ВСУ придется организованно отступить", - предупреждает генерал.

Однако пока - операция продолжается и украинские силы и их командование "развивают ситуацию, чтобы увидеть, получится ли воспользоваться дополнительными возможностями". Поэтому делать выводы из этой операции еще рано.

"Некоторые наблюдатели справедливо заметили, что те силы, которые Россия использовала для контрнаступления на Курщине, могли быть привлечены на фронте в Украине. Это противоречивый тезис. Но на самом деле только время покажет эффективность и важность этой операции. Она имела и огромное психологическое влияние. Показала, что украинцы могут достичь внезапности на поле боя, проводить потрясающие операции и удерживаться на территории России. Но еще раз: операция все еще продолжается. Россияне имеют успехи в Донецкой и Луганской областях. Они даются им невероятной ценой [потерь], но они есть. ... Думаю, многое будет зависеть от того, что произойдет в следующие недели месяца. Как по мне, еще слишком рано делать окончательный анализ", - подчеркнул Петреус.

+2
Так нехай цей Дунда та інші Слуги КВНу, беруть в руки автомат і заходять в Білрусь. Бажано шляхом- Маріуполь-Донецьк-Луганськ-Білгород-Мінськ, по дорозі зайдуть в Ялту випити кави.
І взагалі, на якій підставі цей ..... виїхав за кордон? Стефанчук погодив відрядження на "Форум вільної Росії"? Наші депутати мають бути на зібранні імперців, що мріють самі дорватись до корита і робити те саме, що робить Путлєр? "Апазиціонерів" з 0% впливу?
06.10.2024 00:09 Ответить
+2
О-ооо, красава!!! Кафедра простих рішень Трускавецького університету турборежимних технологій має пишатися своїм випускником! А "прості люди" в знак восхіщєнія" цією пламєнной рєчью вже на низькому старті, біля тцк...на колінах підписують заяви - відмови від грошового забезпечення...
06.10.2024 07:34 Ответить
+1
Браво - не пропадет мой скорбный труд...
Самое "смешное" еще впереди - потом выяснится, шо всю эту "курскую операцию разработали кремляди.
29.08.2024 19:06 Відповісти Видалити
05.10.2024 23:09 Ответить
такою несподіванкою, що розвідки країн нати кажуть про те що кацапи знали про атаку курвщини.
план забрати з донбасу основні бойові бригади писався в кремлі, як показали події серпня вересня.
п.с. екси такі екси.
05.10.2024 22:58 Ответить
Браво - не пропадет мой скорбный труд...
Самое "смешное" еще впереди - потом выяснится, шо всю эту "курскую операцию разработали кремляди.
29.08.2024 19:06 Відповісти Видалити
05.10.2024 23:09 Ответить
Петреус сам *****, коли взнав про заход ВСУ на теріторію рф. Навіть біфштекс з виделки впав.
05.10.2024 23:14 Ответить
Екс-глава ЦРУ Петреус інформований про Курську операцію як стара бабця на лавці двору.

"Для рабcії вторгнення України в Курську область було несподіваним"
Tа ти шо?

Рабсіяне просто не повiрили что українці решаться на такє..
05.10.2024 23:18 Ответить
Ми й не очікували, що наш славний воїн Олєжик Татаров перебє самотужки всіх чеченів на Банковій. А воно во як!
05.10.2024 23:26 Ответить
Хріновий глобальний сюрприз - це вервечка куколдів після Рейгана і Буша.
05.10.2024 23:27 Ответить
Народний депутат України від "Слуги Народу" Олег Дунда вважає за необхідне збільшити кількість асиметричних ударів по РФ на кшталт успішної Курської офензиви й, зокрема, "зайти у Білорусь"

Про це політик, що входить до складу міжфракційного об'єднання "За деколонізацію Росії", заявив на 13-му "Форумі вільної Росії", який 4-5 жовтня 2024 року проходить у Вільнюсі (Литва), https://ru.belsat.eu/82680374/ukrainskij-deputat-oleg-dunda-nado-perenosit-vojnu-v-belarus інформує білоруський опозиційний телеканал "Белсат".

"Ми не повинні зупинятися, ми маємо розширювати ці операції. Будь-яке зволікання у цьому напрямі загрожує загибеллю", - наголосив нардеп.

"Моя думка - абсолютно важливо переносити (бойові дії, - ред.) не лише на територію Брянська та Курська, а й до Білорусі. Я глибоко впевнений - якщо зайдемо відносно невеликими підрозділами до Білорусі, білоруська армія складе свою зброю. А це великий удар під дих Москві - показати, що вона не контролює ці території, не готова захищати їх. Фактично це історія "а-ля Пригожин", - сказав Дунда.
05.10.2024 23:37 Ответить
О-ооо, красава!!! Кафедра простих рішень Трускавецького університету турборежимних технологій має пишатися своїм випускником! А "прості люди" в знак восхіщєнія" цією пламєнной рєчью вже на низькому старті, біля тцк...на колінах підписують заяви - відмови від грошового забезпечення...
06.10.2024 07:34 Ответить
Главный сюрприз в том, что никто до сих пор не понимает, нахера она была нужна. Зелин бубнёж про стратегическое значение не в счёт
06.10.2024 12:01 Ответить
Американська преса писала, що для покращення низько рейтинга преЗЕдента, а військові задають питання, як і Залужний - а далі, що з цим робити?...
06.10.2024 12:06 Ответить
 
 