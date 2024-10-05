Экс-глава ЦРУ Петреус о Курской операции: Стала сюрпризом для всех, особенно - для россиян, но еще рано делать окончательный анализ

Курская операция показала, что украинцы могут достичь внезапности на поле боя, проводить потрясающие операции и удерживаться на территории России. Но на самом деле только время покажет эффективность и важность этой операции.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал командующий Международными объединенными вооруженными силами в Ираке и Афганистане, экс-директор ЦРУ (в 2011-2012 годах) генерал Дэвид Петреус, передает Цензор.НЕТ.

Курская операция стала сюрпризом для всех, особенно - для самих россиян, сказал Петреус. И это уже выдающаяся история - в эпоху беспилотников и повсеместного наблюдения украинское командование фактически смогло собрать силы четырех (или более) бригад у границы и достичь неожиданности на поле боя.

"Операция продемонстрировала недостаточное качество российских сил безопасности и их неспособность к защите. Она подчеркнула способность Украины проводить сложные комбинированные операции, когда различные элементы используются с разным уровнем координации и синхронизации", - добавил он.

Захватить тысячу квадратных километров территории - это очень существенно, отметил генерал. Взять в плен сотни российских военнослужащих - также. Продолжительность этой операции - тоже стала сюрпризом.

"Это очень важная операция. И она еще продолжается. В какой-то момент, если Россия привлечет достаточно сил, возможно, ВСУ придется организованно отступить", - предупреждает генерал.

Однако пока - операция продолжается и украинские силы и их командование "развивают ситуацию, чтобы увидеть, получится ли воспользоваться дополнительными возможностями". Поэтому делать выводы из этой операции еще рано.

"Некоторые наблюдатели справедливо заметили, что те силы, которые Россия использовала для контрнаступления на Курщине, могли быть привлечены на фронте в Украине. Это противоречивый тезис. Но на самом деле только время покажет эффективность и важность этой операции. Она имела и огромное психологическое влияние. Показала, что украинцы могут достичь внезапности на поле боя, проводить потрясающие операции и удерживаться на территории России. Но еще раз: операция все еще продолжается. Россияне имеют успехи в Донецкой и Луганской областях. Они даются им невероятной ценой [потерь], но они есть. ... Думаю, многое будет зависеть от того, что произойдет в следующие недели месяца. Как по мне, еще слишком рано делать окончательный анализ", - подчеркнул Петреус.

