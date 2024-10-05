"Слуга народа" Кривошеев: Увеличение выплат для стимулирования вступления в ВСУ - это не наши методы, неправильная мотивация
Народный депутат от "Слуги народа" Игорь Кривошеев считает, что заманивать добровольцев в украинскую армию большими деньгами неправильно. Мол, такие методы присущи государству-агрессору и они не годятся для Украины.
Такое мнение высказал член комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества в эфире телеканала "Киев24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Он отметил, что в России считается нормой заманивать жителей "депрессивных" регионов большими выплатами за контракт с российской армией. Но это не наши методы.
"Украинцы на самом деле готовы воевать за свою землю и за свою идеологию, за право жить свободно, свободными людьми. Соответственно, такая мотивация как деньги, не сработает, даже если согласятся западные партнеры помогать этими деньгами, потому что это неправильная мотивация", - заявил Игорь Кривошеев.
Ну и кого по-вашему могут навыбирать вот такие?)
Це про нашу нинішню владу.
Питання кореспондента.
- Що зараз з Програмою президента міліярд дерев?
- Її призупинили, злякавшись хештеку:
- Зеленяку на гіляку!
Так. Бо рашка, то є тоталітарна держава, а в нас дєрьмаково-зелена демократична...
Давайте речі називати своїми іменами.
Відповідь не забарилась.
Малюк+Тотаров
Вони самотужки відкинули ворога з під Київа!
Трошки тре почекати,вони накопичують сили,а потім яяааааак ****** на всіх фронтаг по ворогу-***** то НАТО,самі впораємося
а гроші то *****,кому вони *************
Про це політик, що входить до складу міжфракційного об'єднання "За деколонізацію Росії", заявив на 13-му "Форумі вільної Росії", який 4-5 жовтня 2024 року проходить у Вільнюсі (Литва), https://ru.belsat.eu/82680374/ukrainskij-deputat-oleg-dunda-nado-perenosit-vojnu-v-belarus інформує білоруський опозиційний телеканал "Белсат".
"Ми не повинні зупинятися, ми маємо розширювати ці операції. Будь-яке зволікання у цьому напрямі загрожує загибеллю", - наголосив нардеп.
"Моя думка - абсолютно важливо переносити (бойові дії, - ред.) не лише на територію Брянська та Курська, а й до Білорусі. Я глибоко впевнений - якщо зайдемо відносно невеликими підрозділами до Білорусі, білоруська армія складе свою зброю. А це великий удар під дих Москві - показати, що вона не контролює ці території, не готова захищати їх. Фактично це історія "а-ля Пригожин", - сказав Дунда.
Це відповідь на питання "А чого вони сюди лізуть і за що вони воюють"?
зняти всі виплати і зарплати їм
Звичайно, ваші методи - бусифікація, але ви, дебіли, не розумієте, щоб це демотивує і викликає ненависть до репресивного державного апарату.
Бл..дь, яких же кончених навибирали дегенерати
А для виконання обов'язків тільки заставляти треба. Отак і живем.
А патріоти мають нищими ходити.
Шахраї ******* тикати на москалів, що якщо москалі щось говорять чи роблять, то нам обов'язково треба навпаки.
А якщо москалі говорять, що колесо кругле, то нам треба говорити, що воно квадратне?