"Слуга народа" Кривошеев: Увеличение выплат для стимулирования вступления в ВСУ - это не наши методы, неправильная мотивация

Народный депутат от "Слуги народа" Игорь Кривошеев считает, что заманивать добровольцев в украинскую армию большими деньгами неправильно. Мол, такие методы присущи государству-агрессору и они не годятся для Украины.

Такое мнение высказал член комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества в эфире телеканала "Киев24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Он отметил, что в России считается нормой заманивать жителей "депрессивных" регионов большими выплатами за контракт с российской армией. Но это не наши методы.

"Украинцы на самом деле готовы воевать за свою землю и за свою идеологию, за право жить свободно, свободными людьми. Соответственно, такая мотивация как деньги, не сработает, даже если согласятся западные партнеры помогать этими деньгами, потому что это неправильная мотивация", - заявил Игорь Кривошеев.

Автор: 

выплаты (690) мобилизация (2880) добровольцы (1201) Кривошеев Игорь (5)
Топ комментарии
+110
Звісно. Ваші методи це більше вкрасти
05.10.2024 23:25 Ответить
+101
СН - антидержавна антиукраїнська партія.
05.10.2024 23:26 Ответить
+87
То есть военным зарплаты большие не нужны, они вообще за "идею" должны умирать... А ментам, судьям, депутатам и прочим чиновникам зарплаты надо повышать, судя по плану бюджета. Получается, они не "украинцы", если только за деньги готовы выполнять свои обязанности?)

P.s. Это кстати, квнщик...
05.10.2024 23:29 Ответить
Навіть ідіотом цього дебіла назвати не можна--бо це буде для нього як похвала.
06.10.2024 04:15 Ответить
Краще депутатам виплати збільшити, дуже він хоче.
06.10.2024 04:32 Ответить
У 2023 році Кривошеєв https://www.pravda.com.ua/news/2023/07/28/7413203/ оголосив про вихід із партії "Слуга народу", назвавши причиною кадрову політику партії.
06.10.2024 05:31 Ответить
Шо гопота з банди "слуг" буде ох...євати все більше і більше це було відомо ще з 2019 року, навіть регіонали були скромніші в своїх висловлюваннях.Безкарість порождає повний хаос і беспредел.Оце так наголосували інфантільні довбні.
06.10.2024 05:35 Ответить
Якщо по ідеї там повинні сидіти самі кращі і розумніші то все вийшло навпаки- зібрали весь хлам людський.
06.10.2024 05:36 Ответить
Вон в соседней ветке отдали Тимошенке лавры лучшего премьера, за то что она выплачивала по 1000 грн с советских вкладов.

Ну и кого по-вашему могут навыбирать вот такие?)
06.10.2024 07:00 Ответить
Ну совєцкі вклади залишились в москві. Вона виплатила з продажу Криворіжсталі.
06.10.2024 09:31 Ответить
А наша сім'я і того не встигла отримати(
06.10.2024 11:09 Ответить
у цього депутата-ряха відгодованого борова,якому все пох
06.10.2024 15:28 Ответить
Патріотизм - соус для бідних
06.10.2024 05:53 Ответить
«Патріотизм - останній прихисток негідника» (англ. Patriotism is the last refuge of a scoundrel) - афоризм британського літератора Семюела Джонсона.
Це про нашу нинішню владу.
06.10.2024 13:36 Ответить
Метод блазня ійого шобли це мародерити ,брехати в кожному відосіку,
06.10.2024 06:05 Ответить
Правильна мотивація - набиті долярами ліжка та шафи.
06.10.2024 07:00 Ответить
06.10.2024 12:00 Ответить
Анекдот:
Питання кореспондента.
- Що зараз з Програмою президента міліярд дерев?
- Її призупинили, злякавшись хештеку:
- Зеленяку на гіляку!
06.10.2024 07:06 Ответить
які вони кончені ці зелені мразі
06.10.2024 07:18 Ответить
після кожних виборів отримуємо підорів кривошеєвих . дмитруків. куницьких . колю каклєту. маньку безмозглу . трухіних . одарчуків . там половина лайна у вр а може й більше і що з цим робити не знає ніхто . вибори проводити не можна бо війна . впливати на кадрові рішення опозиція не може бо ..монобільшість.. риги і нафталінова жюлька голосують разом --- замкнуте коло на жаль
06.10.2024 07:20 Ответить
Ніфвга,такого сброду ще не було.
06.10.2024 23:16 Ответить
🤦‍♂️
06.10.2024 07:20 Ответить
3,14дар
06.10.2024 07:52 Ответить
ПП (Проосто підар)
06.10.2024 08:02 Ответить
Він зауважив, що в Росії вважається нормою заманювати мешканців "депресивних" регіонів великими виплатами за контракт з російською армією. Але це не наші методи.

Так. Бо рашка, то є тоталітарна держава, а в нас дєрьмаково-зелена демократична...

06.10.2024 08:03 Ответить
Правильна мотивація це коли депутатам слугам народа в ВР збільшують зарплатню під час війни.
06.10.2024 08:12 Ответить
А коли це кривошеєв став українцем?
Давайте речі називати своїми іменами.
06.10.2024 08:19 Ответить
Спитали у мародерів як по совісті треба робити.
Відповідь не забарилась.
06.10.2024 08:31 Ответить
Слуга урода у всій красі з типовим кацапським прізвищем якоїсь дурниці не скаже: то українець має покинути свою сім'ю голу й голодну, і воювати без нормальної зброї РЕБів і дронів, бо в нього немає іншого вибору, а слуга народу хєр проголосує без пачки доларів у конверті, він же вам не якийсь русссскій.
06.10.2024 08:42 Ответить
Авжеж не наші. Бо дуже мотивують декілька мільйонів доларів у ліжку.
06.10.2024 08:44 Ответить
Да да, мотивація грошима потрібна тільки для керівників МСЕК )))
06.10.2024 09:43 Ответить
... головне ,щоб набити кишені конвертами з вкрадених грошей та відкатів ,патужними прислугами .
06.10.2024 09:49 Ответить
Ха!!!!!!!
06.10.2024 10:06 Ответить
Може йому шию випрямити щоб криво не варнякав.
06.10.2024 10:29 Ответить
а безпосередньо цей свинорилий готовий воювати? маю на увазі взагалі; що він зробив заради вільної України?
06.10.2024 10:45 Ответить
Він може і робив би щось, але ж їм не вільна Україна треба, а рускій мір. А для цього якраз вони роблять все, що в їхніх силах.
06.10.2024 11:26 Ответить
Пля... зебіли, кого ви вибрали? Я ніяк не звикну до цього...
06.10.2024 10:47 Ответить
Я навіть до яника у якийсь час став звикати... но зелені такого дна досягли(((
06.10.2024 10:48 Ответить
Зебильное, необходима ротация на передовой и отдых(3месяца службы-две недели отпуска) и, ессно, деньги. Никакие льготы не нужны. Дайте деньгами. Знаю. Два года добровольцем воевал, как ветеран об этом говорю.
06.10.2024 11:00 Ответить
Найпотужніша мотивація на вступ до лав ЗСУ , по версії зелених , це чотири рази відкосивший від служби Верховний Головнокомандувач ! Має бути таке собі зелене кріпацтво, ні грошей, ні демобілізації! Бо комусь конче потрібно і надалі будувати дороги, а улі, схема то робоча ! Ви зробили це разомом !
06.10.2024 11:14 Ответить
Тобто конверти слуг, то мотивація кремля! Отак прямо і зізнався на кого вони працюють.
06.10.2024 11:21 Ответить
У нас є Таємна Супер Зброя
Малюк+Тотаров
Вони самотужки відкинули ворога з під Київа!
Трошки тре почекати,вони накопичують сили,а потім яяааааак ****** на всіх фронтаг по ворогу-***** то НАТО,самі впораємося
а гроші то *****,кому вони *************
06.10.2024 11:28 Ответить
06.10.2024 11:58 Ответить
06.10.2024 11:53 Ответить
Народний депутат України від "Слуги Народу" Олег Дунда вважає за необхідне збільшити кількість асиметричних ударів по РФ на кшталт успішної Курської офензиви й, зокрема, "зайти у Білорусь"

Про це політик, що входить до складу міжфракційного об'єднання "За деколонізацію Росії", заявив на 13-му "Форумі вільної Росії", який 4-5 жовтня 2024 року проходить у Вільнюсі (Литва), https://ru.belsat.eu/82680374/ukrainskij-deputat-oleg-dunda-nado-perenosit-vojnu-v-belarus інформує білоруський опозиційний телеканал "Белсат".

"Ми не повинні зупинятися, ми маємо розширювати ці операції. Будь-яке зволікання у цьому напрямі загрожує загибеллю", - наголосив нардеп.

"Моя думка - абсолютно важливо переносити (бойові дії, - ред.) не лише на територію Брянська та Курська, а й до Білорусі. Я глибоко впевнений - якщо зайдемо відносно невеликими підрозділами до Білорусі, білоруська армія складе свою зброю. А це великий удар під дих Москві - показати, що вона не контролює ці території, не готова захищати їх. Фактично це історія "а-ля Пригожин", - сказав Дунда.
06.10.2024 11:55 Ответить
Я ж кажу - зелені виродки ведуть Україну парагвайським сценарієм.
06.10.2024 13:57 Ответить
не, ну оно понятно. ваш метод и правильная мотивация - это свои собственные карманы поплотнее набить
06.10.2024 11:57 Ответить
От коли депутатам піднімають зарплати то це на 100% наш метод.Це вірна мотивація.
06.10.2024 11:58 Ответить
Зелені гниди
06.10.2024 12:47 Ответить
Зато себе коханих пухкими ''плюшками'' постійно мотивуєте. Най би вас шляк трафив!
06.10.2024 13:08 Ответить
Корумповані недодепутати підори -це не наш метод, а рашкінський. Нах*й цю бл**ську недопартію і цього підора разом з нею.
06.10.2024 13:23 Ответить
А на якій підставі помічникам нардепів і ВР підняли зарплати до138 тис. гривень? Вони там, що, як на ''нулі'' ''працюють''?...
06.10.2024 13:52 Ответить
Так, ваші ******** методи - мародерство на крові, бусифікація і знищення української нації. А виплати військовим, які б мотивували їх йти на фронт - звісно не ваші. Блд, як це зелене лайнище взагалі могли привести до владИ?!
06.10.2024 13:55 Ответить
... змогли , коли просрали мозги в телеящику , коли " хуже не будет , хоть паржом ", поржали ..
06.10.2024 14:07 Ответить
А на москві вже любому алкашу готові платити 20т зеленими тільки за підписання контракту.
Це відповідь на питання "А чого вони сюди лізуть і за що вони воюють"?
06.10.2024 14:19 Ответить
Ваші методи вже всім відомі коли пих….ть мільйонами а на армію збирають донати.
06.10.2024 14:20 Ответить
бусифікація - ваш метод?
06.10.2024 14:41 Ответить
Вєрной дорогой ідьотє, товаріщі!
06.10.2024 14:43 Ответить
правильно- дешевле поймать и в окоп послать
06.10.2024 14:59 Ответить
платити гроші військовим - не наші методи, ловити і запихати в був - наші методи. Логічно.
06.10.2024 15:27 Ответить
Подавіться "слуги зеленого антидержавного дьявола"
06.10.2024 15:34 Ответить
Уверен, что Кривошеев и его коллеги по фракции давно отказались от зарплат, так как такая мотивация, как деньги не сработает
06.10.2024 15:42 Ответить
то може ми і депутан неправильно мотивуємо
зняти всі виплати і зарплати їм
06.10.2024 16:26 Ответить
Звісно. Ваші методи це красти гуманітарку і ставити відкати на оборонні замовлення. А мільйон дронів і фортифікації з пікапами хай недобиті пенсіонери донатять. То ж клята русня дає 20 тис.$ за контракт, а ви ітак Микол наловите по селах а з решти бабло настрижете за фіктивні відстрочки. А економіку тримати будуть мігранти яких ви вже маєте плани привезти на заводи з Пд- Сх. Азії бо українці вам тільки мороки додали зі своїм спротивом. Треба ж якось Оманський і Стамбульський договорняк з рашкою виконувати.
06.10.2024 18:07 Ответить
Хлопці - ви орли, а птахам гроші не потрібні.
06.10.2024 18:35 Ответить
Шото я зовсім не здивований. Гроші потрібні тіки ЗЕгнидам, а всім остальним їсти нє нада, їм зєлєнскій світить і пітає своєю потужністю. Тьху!
06.10.2024 19:09 Ответить
Це вже не перший дибіл таке каже що патріотам можна і не платити. Мабуть готують до таких змін. Гніди вони і є гніди
06.10.2024 19:20 Ответить
Ну звісно нафіга гроші , коли можно просто запхати в бусік )))) Метод рашки --- гроші, метод України --- бусік тцк
06.10.2024 19:31 Ответить
а давайте таку хню бусифікують, місяц учэбкі і на харківськіий або запорізьий напрямк з 90 відсотків смерті або ампутації кінцівок, як воно йому буде?? Висновок всі пдри, які сбе забронювали до кінця війни - ніколи не підут захищати Українські інтереси. Їхдіти давно у европі або на підорашці
06.10.2024 20:02 Ответить
Що казати?! Цього покидька треба в окоп і у той снарягі що держава дае,хай іде і воює за ідею!
06.10.2024 20:46 Ответить
Цю б су.ку в окопи. Я б подивися тоді на методи.
Звичайно, ваші методи - бусифікація, але ви, дебіли, не розумієте, щоб це демотивує і викликає ненависть до репресивного державного апарату.
Бл..дь, яких же кончених навибирали дегенерати
06.10.2024 21:02 Ответить
РИБА ГНИЄ З ГОЛОВИ !!!
06.10.2024 22:11 Ответить
поріжте це бидло на органи, а потім на ковбасу для полонених расіян!
06.10.2024 22:45 Ответить
Ну звісно, якщо ці зелені ляді почнуть збільшувати виплати у Армії то їм .лядям менше буде вкрасти.
06.10.2024 23:14 Ответить
Дійсно нафіга вам гроші, раб має бути бідним. Можете подавитись цією землею, головне кордони відкрийте і робіть ту що хочете виродки.
06.10.2024 23:58 Ответить
Дуже схоже на те що казала Фаріон. Казала, що воювати не є заслугою, а є обов'язком. Значить платять за заслуги, а за обов'язки не треба. А заслуг нема, то за що платити.

А для виконання обов'язків тільки заставляти треба. Отак і живем.
А патріоти мають нищими ходити.
07.10.2024 00:15 Ответить
Виродки все роблять для нашої поразки.
07.10.2024 00:25 Ответить
Дно
07.10.2024 00:29 Ответить
Слуги народу самые большие патриоты. То Московскую церковь поддерживают, то грабят военных. Молодцы !!! Браво
07.10.2024 00:58 Ответить
Бусики дешевле обходятся. Да еще и волонтеры эти бусики закупят на ТЦК который рано или поздно этого же волонтера запукает и отправит на фронт. В чем логика ???
07.10.2024 01:00 Ответить
З усього видно, що ця особа є високоідейною і вмотивованою бажанням захищати...справжній слуга народу. Правда прикольно, 73%?
07.10.2024 08:00 Ответить
"платити великі гроші це не наші методи, а російські".
Шахраї ******* тикати на москалів, що якщо москалі щось говорять чи роблять, то нам обов'язково треба навпаки.
А якщо москалі говорять, що колесо кругле, то нам треба говорити, що воно квадратне?
07.10.2024 11:19 Ответить
Для перемоги армія повинна бути велика і уміла. Для цього воїнів треба озброюати, поважати і платити їм добре. А уроди хочуть щоб воювали без поваги і достойної зарплати. А самим красти.
08.10.2024 00:43 Ответить
