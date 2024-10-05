"Слуга народа" Кривошеев: Увеличение выплат для стимулирования вступления в ВСУ - это не наши методы, неправильная мотивация

Народный депутат от "Слуги народа" Игорь Кривошеев считает, что заманивать добровольцев в украинскую армию большими деньгами неправильно. Мол, такие методы присущи государству-агрессору и они не годятся для Украины.

Такое мнение высказал член комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества в эфире телеканала "Киев24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Он отметил, что в России считается нормой заманивать жителей "депрессивных" регионов большими выплатами за контракт с российской армией. Но это не наши методы.

"Украинцы на самом деле готовы воевать за свою землю и за свою идеологию, за право жить свободно, свободными людьми. Соответственно, такая мотивация как деньги, не сработает, даже если согласятся западные партнеры помогать этими деньгами, потому что это неправильная мотивация", - заявил Игорь Кривошеев.