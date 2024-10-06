Залужный высказался против снижения мобилизационного возраста: "Категорию 18-25 лет нужно максимально беречь"
Бывший главнокомандующий ВСУ и ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный высказался против снижения мобилизационного возраста в Украине ниже 25 лет.
Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне Посол Украины в Великобритании, Валерий Залужный встретился с украинскими студентами в Лондоне. Событие, прошедшее 3 октября, организовал Украинский студенческий союз. Это первая встреча Залужного со студентами в должности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы.
Экс-глава рассказал, что не поддерживает идею снижения мобилизационного возраста ниже 25 лет.
"Категорию 18-25 лет нужно максимально беречь. Я почему всегда протестовал, чтобы мобилизация не заходила на людей ниже 25 лет, когда был на должности Главнокомандующего, потому что нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет. А она вот - ей сейчас 18 лет. Это совсем другие люди, которые спасут эту страну", - убежден Залужный.
Он рассказал, что военные старшего возраста имеют постсоветский менталитет, поэтому с ними работать в определенной степени труднее.
"Если мы возьмем 50-летнего "дядю", мы должны ему объяснить, почему именно его рота, его батальон должен штурмовать высоту или оборонять опорный пункт. У них ментальность совсем другая, постсоветская, что это "может сделать кто-то другой" за них", - рассказал экс-глава.
Однако, по мнению Залужного, принудительно привлекать молодежь в армию можно только в крайнем случае.
"Если страна дойдет до такого барьера, когда будет угроза существованию государства как такового, ее могут спасти только молодые люди в возрасте 18-25 лет, потому что это совершенно другие люди", - сказал он.
дебіл,а також бидлота зрадлива зі своєю зеленою гидотою!Ні одному «їх» слову не вірю і зневажаю цю погань!
Жаль,що цього не розуміє пан генерал.Злочин,що цього не робить довбана зелена влада...
Вибори.
Тільки одна людина була з1897 року, усі інші с1904 та далі.
Вікова людина не може виконувати все необхідне в наслідок
свого стану. Чого у спорті в ігрових дисціплінах грають до 35років.
А фронт, це маневри і треба бути готовим для виконання поставлених
задач. Сидячі в обороні перемоги не досягнути.
Якщо мова про відтворення нації, то першу дитину в основному заводять в 25-30, а не у 18-25, і в горизонті планування 20-30 років взагалі *****, в 25 тебе мобілізували, чи у 26. У бусики зараз запихають тих, кому на початок повномасштабки 22 було.
Он хотя бы сможет победить Зеленского, раз Путина победить не смог.
Сам.
Голыми руками.
Берегти нада суспільно корисних - що навчаються чи працюють . Трезвомислячих, адекватних.
А так неясно- чого дядькам 40+ 50+ "більше всіх треба" а молодь буде думати про розваги - а не кров'ю виправляти помилки населення, тобто і свою бездумність та байдужість !
"дисертацію та анотацію до неї переглянути неможливо, оскільки вони становлять державну таємницю. Однак відомо, виходячи з ключових слів, що тема дисертації Залужного пов'язана з військовою дисципліною, дисциплінарними проступками та стягненнями."
"У роботах Залужний підписаний як аспірант кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу академії Державної пенітенціарної служби"
Розчарування...
людина з досвідом на час захисту, а тема дисертації "дисципліна". - замість наприклад застосування безпілотників, як нового роду військ...
"Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 16 грудня захистив дисертацію для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань "Право" в Національному університеті "Одеська юридична академія"
кінець 2023 року - є час на навчання, та захист дисертації
з приводу того, що для залужного більше значення мала "дисципліна" замість новітнього застосування безпілотних систем - це, згоден, яскравий показник!! спочатку, своїми безпорадними діями і діями своїх горе-командирів довести керівний склад до погіршення дисципліни, потім потужно боротися з наслідками
Навіщо ж тоді прездинент призначав військового на цивільну посаду, коли прийняти її способу ніякого не було? Провокація? Щоб потім обливати помиями, що купив влк?
А чиї вони діти (віком до 25 років) , що можуть навчатися в Лондоні ???
бо наскільки я знаю, там навчання для іноземців ( і не кажу вже про мешкання) коштує шалені гроші.
З ким тоді зустрічався Залужний?
