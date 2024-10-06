Залужный высказался против снижения мобилизационного возраста: "Категорию 18-25 лет нужно максимально беречь"

Бывший главнокомандующий ВСУ и ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный высказался против снижения мобилизационного возраста в Украине ниже 25 лет.

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне Посол Украины в Великобритании, Валерий Залужный встретился с украинскими студентами в Лондоне. Событие, прошедшее 3 октября, организовал Украинский студенческий союз. Это первая встреча Залужного со студентами в должности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы.

Экс-глава рассказал, что не поддерживает идею снижения мобилизационного возраста ниже 25 лет.

"Категорию 18-25 лет нужно максимально беречь. Я почему всегда протестовал, чтобы мобилизация не заходила на людей ниже 25 лет, когда был на должности Главнокомандующего, потому что нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет. А она вот - ей сейчас 18 лет. Это совсем другие люди, которые спасут эту страну", - убежден Залужный.

Он рассказал, что военные старшего возраста имеют постсоветский менталитет, поэтому с ними работать в определенной степени труднее.

"Если мы возьмем 50-летнего "дядю", мы должны ему объяснить, почему именно его рота, его батальон должен штурмовать высоту или оборонять опорный пункт. У них ментальность совсем другая, постсоветская, что это "может сделать кто-то другой" за них", - рассказал экс-глава.

Однако, по мнению Залужного, принудительно привлекать молодежь в армию можно только в крайнем случае.

"Если страна дойдет до такого барьера, когда будет угроза существованию государства как такового, ее могут спасти только молодые люди в возрасте 18-25 лет, потому что это совершенно другие люди", - сказал он.