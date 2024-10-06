РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9425 посетителей онлайн
Новости
17 260 283

Залужный высказался против снижения мобилизационного возраста: "Категорию 18-25 лет нужно максимально беречь"

Валерій Залужний

Бывший главнокомандующий ВСУ и ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный высказался против снижения мобилизационного возраста в Украине ниже 25 лет.

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне Посол Украины в Великобритании, Валерий Залужный встретился с украинскими студентами в Лондоне. Событие, прошедшее 3 октября, организовал Украинский студенческий союз. Это первая встреча Залужного со студентами в должности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы.

Экс-глава рассказал, что не поддерживает идею снижения мобилизационного возраста ниже 25 лет.

"Категорию 18-25 лет нужно максимально беречь. Я почему всегда протестовал, чтобы мобилизация не заходила на людей ниже 25 лет, когда был на должности Главнокомандующего, потому что нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет. А она вот - ей сейчас 18 лет. Это совсем другие люди, которые спасут эту страну", - убежден Залужный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Залужный был против наступления на Курщину, - Politico

Он рассказал, что военные старшего возраста имеют постсоветский менталитет, поэтому с ними работать в определенной степени труднее.

"Если мы возьмем 50-летнего "дядю", мы должны ему объяснить, почему именно его рота, его батальон должен штурмовать высоту или оборонять опорный пункт. У них ментальность совсем другая, постсоветская, что это "может сделать кто-то другой" за них", - рассказал экс-глава.

Однако, по мнению Залужного, принудительно привлекать молодежь в армию можно только в крайнем случае.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мобилизационный возраст в Украине должен быть с 20 лет, - нардеп "Голоса", воин Костенко. ВИДЕО

"Если страна дойдет до такого барьера, когда будет угроза существованию государства как такового, ее могут спасти только молодые люди в возрасте 18-25 лет, потому что это совершенно другие люди", - сказал он.

Автор: 

мобилизация (2881) Залужный Валерий (666)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
І чому ти особисто не робиш те, про що тут пишеш?
показать весь комментарий
06.10.2024 01:24 Ответить
+22
Держава повинна максимально берегти абсолютно всіх своїх громадян. Але у нас люди для держави це ресурс, і нажаль для певної частини українців теж. Людина може жити без держави, а держава без людей існувати не може.
показать весь комментарий
06.10.2024 01:33 Ответить
+21
Чим ті особливі?! Горілку відрами жрати по клубам і махатися барах розум і здоров'я є, а воювати не можуть.
показать весь комментарий
06.10.2024 07:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Якщо програємо , то як раз потім 18 річні будуть відбудовувати московію в складах штраф батів до тогож вони всі в побуті і між собою спілкуються виключно московською , окрім західних областей
показать весь комментарий
06.10.2024 08:21 Ответить
Дебіл
показать весь комментарий
06.10.2024 08:22 Ответить
Зеленського ви також називаєте дебілом?
показать весь комментарий
06.10.2024 10:07 Ответить
Не тільки «Зе»
дебіл,а також бидлота зрадлива зі своєю зеленою гидотою!Ні одному «їх» слову не вірю і зневажаю цю погань!
показать весь комментарий
06.10.2024 11:46 Ответить
От якраз Залужний і не дебіл. Розумний пристосуванець, з якого мудрий нарід ліпить чергового рятівника нації. Мрія про доброго справедливого царя в головах більшості посполитих домінує.
показать весь комментарий
06.10.2024 10:31 Ответить
Там майбутнє України, Залужного, палить автівки військових за пару баксів та не вилазить з російських соцмереж. Утім все одно, особисто мені моя країна не дала нічого, щоб я боявся щось втратити, тому пан Залужний теж не зможе пояснити мені нащо та висота. Тільки по* років двадцять мого життя заради статистики для чиновників.
показать весь комментарий
06.10.2024 08:33 Ответить
Я знаю 20-річних, які зі зварювальним апаратом гарують і донатять на ЗСУ.
показать весь комментарий
06.10.2024 09:58 Ответить
??
показать весь комментарий
06.10.2024 10:11 Ответить
Узагальнення не відповідає дійсності. Поки сотня палить автівки, тисячі працюють, донатять на армію, ідуть добровольцями на фронт.
показать весь комментарий
06.10.2024 11:46 Ответить
І усе дуже радує. А вам уу смуток. Ніщо так не тішить, як ваша смуток. Ставка на Залужного скасовується).
показать весь комментарий
06.10.2024 08:42 Ответить
ОПі і упоротим зебілам радість. Має лишитись ОДИН, безальтернативний криворізький Лідор.
показать весь комментарий
06.10.2024 10:04 Ответить
Він завжди був зеленим, можливо менш упоротим як ті хто над ним, але лайно теж саме, хоч і менш смердюче
показать весь комментарий
06.10.2024 10:50 Ответить
Перемоги для українських героїв.
показать весь комментарий
06.10.2024 08:51 Ответить
Обговорювати висмикнуті фрази то таке. Факт остається фактом, середній вік захисника зараз 45 років, ми і тут попереду всій планети, таких прикладів в історії ще не було . Дорогі Українці, вам ще не набридло в умняк довбитись, вас вже залишилось не так то і багато, а на ТОТ мобілізують усіх, там про вік не питають, для них чим молодший, тим краще.
показать весь комментарий
06.10.2024 09:04 Ответить
А ще попереду планети в корупції, розкраданні країни та армії, працюванні, так званої влади, на ворога, ле таке ще є? А наслідувати кацапів - "он на ТОТ вони гребуть усіх, і чим молодше тим краще" - так, а кого їм гребти? Не своїх же дітей, а тупих малоросів, пищали за кацапією, хрюкали їзньою балачкою, от тепер мясом воювати за своїх одноплемінників.
показать весь комментарий
06.10.2024 10:17 Ответить
В Курській області кацапи залучають строковиків, бо це захист їхньої країни, і це при їхньому моб ресурсі, а в нас виходить СВО, нехай каліки воюють. А молоді в Лондоні, Залужний розповість, як треба любити Батьківщину з за кордону…
показать весь комментарий
06.10.2024 10:28 Ответить
Ні, мають кинути навчання та йти здихати за цю країну мрій, а всілякі Кривошеєві та Кошові зі слуг кацапів будуть тільки реготати.
показать весь комментарий
06.10.2024 10:34 Ответить
А внас виходить, що каліки воюють, бо ухилянти з тцк ловлять кривих-сліпих та за 5 хвилин проводять влк, а в той час сотні тисяч підготовлених бугаїв з поліції та того ж тцк сидять в тилу, та підготовлені молоді військові пенсіонери 45+, є кому воювати.
показать весь комментарий
06.10.2024 10:39 Ответить
В нас віковий срач, хто кому більше винний, тому держави своєї ніколи не мали, і цю що комуняки «подарували» просремо. В 1991 році було 53 млн., а зараз 30? І це не війна винна, а дурість людська, пиха та жадібність, …а що ця Україна мені далааа?! І вареник з рота випав. Моя хата з краю!…
показать весь комментарий
06.10.2024 11:33 Ответить
Мені нічого не дала, навпаки обікрала та малим на вулицю викинула подихати, то з якого я переляку маю йти захищати цей концлагер щоб на мені ще й намародерили слуги кінченого населення? Чому поляки за 30 років побудувала свою країну? Чому мешканці країн Балтії побудували свої країни, а розумні та офігенні українці сидять в сраці? Хто винен, що заради пакету гречки готові вдавитись та продати своє майбутнє та майбутнє своїх дітей? Хто хотів довбтися в ясна з кацапами, хрюкати кацаплячою та увійти у "таможений союз" обираючи зека рецидивісті? Хто хотів премоги за два тижні? Хто хотів перестати стріляти та поржати? Не це їбануте населення? Ну нарешті доголосувалися до ручки, жеріть і не обляпайтесь. Віковий срач? Сильно кацапам помогли строковики? Хто не здох, то цілими табунами здавався в полон. І не треба про клуби та спиртне, це молодь має дозволу питати у тих, хто сам жере горілку відрами під генделиками, а як воювати, то ноги не несуть та болячок букет, хай краще молоді воюють, а ми за їх здоров'я ще хильнем. Он ще економічне бронювання на підході, воювати має худоба, а правильні та при грошах сидіти в тилу та посміюватись, всі воюватимуть, ага, аякже. Територія мрії.
показать весь комментарий
06.10.2024 12:03 Ответить
Та я ж не про конкретного тебе, хоча ти теж бачу з принижених ті скривджених, з тих хто шукає всі проблеми де завгодно, тільки не в собі. Тільки від себе не втечеш. Це марно.
показать весь комментарий
06.10.2024 12:29 Ответить
Так, це треба пошукати причину в собі чому пообіцявши тобі країна тебе потім кидає.Ну так це ж я винен, що мене в 13 років з сім'єю викинули на вулицю, а не ця офігенна країна. Треба все проаналізувати та перестати шукати проблеми де завгодно, а просто послати цю клоаку та її ******* населення подалі.
показать весь комментарий
06.10.2024 13:08 Ответить
Маєш право, нехай щастить.
показать весь комментарий
06.10.2024 17:29 Ответить
Еще один популист вылез. А что будет когда всех стариков выбьют и останутся одни молодые? Я неоднократно видел как идет работа где одни старики. Там не работа и мужицкие посиделки. А там где одни молодые там одни пьянки. Так что нужно миксовать чтобы первые подбадривали вторых а другие делились опытом и сдерживали первых. Иначе будет как в анекдоте...
показать весь комментарий
06.10.2024 09:12 Ответить
А насчет беречь, так нужно беречь и тех и других. И расстреливать таких хенералов которые по своей тупости или ради пиара делают братские могилы из наших людей.
показать весь комментарий
06.10.2024 09:18 Ответить
Ви, великі стратеги, пролюбили четверту частину держави, це ще не нагроза існуванню країни?
показать весь комментарий
06.10.2024 09:23 Ответить
А хворих дідусів, в утіль, щоб не платити пенсії та інвалідності
показать весь комментарий
06.10.2024 09:39 Ответить
Самый эффективный для войны возраст 18 - 25 лет. Почти все асы Вермахта войну закончили или убиты в возрасте до 25 лет. В то же время численность 20-летних вдвое ниже 40-летних.

показать весь комментарий
06.10.2024 09:43 Ответить
В нас є свої вчені, випускники трускавецького універу, вони краще знають, коли треба з країни змитися…
показать весь комментарий
06.10.2024 10:29 Ответить
Ну, оце і є відповідь чому не мобілізовують до 25. Їх тупо мало. А тим хто тут оре "в савкє з 18 воювали" так і треба було народжувати як в совкє. Тоді б і вдома зараз сиділи.
показать весь комментарий
06.10.2024 16:31 Ответить
Чего не сделаешь, тем более не скажешь ради президентства!
показать весь комментарий
06.10.2024 09:48 Ответить
ну а с точки зрения боеспособности армии ? Есть мнение, что сознательный набор бойцов в возрасте 50+ -- это по сути диверсия против боеспособности ВСУ (в условиях дефицита оружия, мат ресурсов , денег.) Вроде бы генералы уровня Залужного должны это понимать...
показать весь комментарий
06.10.2024 09:52 Ответить
Він це розуміє, але що він сам собі ворог.
показать весь комментарий
06.10.2024 10:35 Ответить
Він сказав свою точку зору. Скоріш за все він помиляється. Ми вирощуємо молодь для яких це чужа війна.
показать весь комментарий
06.10.2024 09:53 Ответить
Залужний все прекрасно розуміє, він не ідіот, але мусить казати те, що сподобається виборцям.
показать весь комментарий
06.10.2024 10:37 Ответить
Можливо з 18-20 років посилати в окопи зарано,але з такого віку усі вже повинні проходити військову підготовку.Такі ******* реалії,запорука виживання нації.
Жаль,що цього не розуміє пан генерал.Злочин,що цього не робить довбана зелена влада...


показать весь комментарий
06.10.2024 10:04 Ответить
Повірте, був би він президентом ,було б так , як ви пишете . І цілком можливо, що мобілізували б з 20.
показать весь комментарий
06.10.2024 10:39 Ответить
Залужний думає про майбутнє країни. І він щирий, не те, що зєля, що думає лише про себе.

Вибори.
показать весь комментарий
06.10.2024 10:32 Ответить
які успіхи залужного на посаді посла в ВБ? може є дозвіл лупити ракетами по території кацапів?
показать весь комментарий
06.10.2024 12:58 Ответить
Про що думає Залужний,знає тільки він сам.А про майбутнє країни потрібно було думати до війни,зараз за неї треба воювати.Мене, особисто ,такі його заяви лякають,він уже лукавить,як політик-вливає в вуха аудиторії те,що вона хоче чути.
показать весь комментарий
06.10.2024 19:38 Ответить
После войны и открытия границ все 18-25 уедут за границу.А все эти заявления левый популизм.Я уехать могу(ребенок инвалид)но не хочу.
показать весь комментарий
06.10.2024 10:39 Ответить
Гучно зєлю поцілував в дупу, гучно
показать весь комментарий
06.10.2024 11:17 Ответить
Колись дивився штатний розклад своєї частини у 1944році.
Тільки одна людина була з1897 року, усі інші с1904 та далі.
Вікова людина не може виконувати все необхідне в наслідок
свого стану. Чого у спорті в ігрових дисціплінах грають до 35років.
А фронт, це маневри і треба бути готовим для виконання поставлених
задач. Сидячі в обороні перемоги не досягнути.
показать весь комментарий
06.10.2024 10:48 Ответить
Якщо вікова людина не може виконувати завдання, то хай тоді і не голосує "попріколу". А як наголосував - то вперед, оздоровлюватись, кидати бухати і починати день з пробіжки і нічого, життя налагодиться. Щодо 2 світової, то обидва мої прадіди, один 1900 і другий 1904 року були взяти на війну, і дід 1922 року. Тоді не розбирались, хто там генофонд, тоді було чим більше загине українців, тим краще, рсню зза уралу привезуть заселятись. Русня і не воювала майже, все в тилу сиділи.
показать весь комментарий
06.10.2024 15:05 Ответить
А кількість молодого населення тоді і зараз порівняти не хочете, нє? Тоді в кожній родині було 3-6 дітей, звісно молодь брали в першу чергу, бо їх було дофіга. Я не можу зрозуміти як така проста математика недоступна коментаторам на цензорі....
показать весь комментарий
06.10.2024 16:34 Ответить
Єрмак просто тримає Залужного за яйця компроматом, тому той сидить як миша, і пищить тільки тоді і те, коли і що йому дозволяють пропищати.

Якщо мова про відтворення нації, то першу дитину в основному заводять в 25-30, а не у 18-25, і в горизонті планування 20-30 років взагалі *****, в 25 тебе мобілізували, чи у 26. У бусики зараз запихають тих, кому на початок повномасштабки 22 було.
показать весь комментарий
06.10.2024 10:54 Ответить
Значит есть компромат.Не такой уж белый и пушистый Залужнный,хотя вменяемым людям это давно известно.Интересно, чего там в компроматах,я бы полистал .
показать весь комментарий
06.10.2024 11:33 Ответить
Як що це причетність до підриву північних потоків то на мою думку це героїчний вчинок.
показать весь комментарий
08.10.2024 13:26 Ответить
От 25 до 45 и не иначе! Детей депутатов-министров, чинуш, судей-прокуроров и прочих властьпридержащих, а также отставных ментов в первую очередь!
показать весь комментарий
06.10.2024 11:11 Ответить
Я так зрозумів берегти для росії?
показать весь комментарий
06.10.2024 11:26 Ответить
Виходить так, ті що по світу не розбіглись, будуть кацапам служити, як завжди, нічого нового.
показать весь комментарий
06.10.2024 11:39 Ответить
Будуть звільняти російскомовних громадян Европи.
показать весь комментарий
08.10.2024 13:29 Ответить
Вот и началась предвыборная кампания Залужного... ну не самый плохой вариант для следующего президентства...
Он хотя бы сможет победить Зеленского, раз Путина победить не смог.
показать весь комментарий
06.10.2024 11:33 Ответить
" раз Путина победить не смог".
Сам.
Голыми руками.
показать весь комментарий
06.10.2024 11:47 Ответить
хрєнасе "голые руки"! в нього, взагалі-то, під командуванням, була армія в МІЛЬОН людей
показать весь комментарий
06.10.2024 13:00 Ответить
С 2014 по 2016 год численность украинской армии увеличилась на 100 тысяч человек и составила 250 тысяч военныхhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-122 [99] .
показать весь комментарий
06.10.2024 13:30 Ответить
Не дивуйтесь. Розумні люди вже давно казали що 'мудра більшість' що рік тому носила Залужного на руках, скоро буде його хYRми обкладати- чим ближче до виборів, тим агресивніше
показать весь комментарий
06.10.2024 18:14 Ответить
Цікаво, де був цей великий військовий теоретик з "несовковим менталітетом", коли ми, студенти київських ВУЗів, виходили на демонстрації у 1989-90 роках проти комуняки Кравчука? Тепер, коли нам далеко за 50, ми виявилися дрімучими совками і ледве не сміттям.
показать весь комментарий
06.10.2024 11:50 Ответить
Ха ха
Берегти нада суспільно корисних - що навчаються чи працюють . Трезвомислячих, адекватних.
А так неясно- чого дядькам 40+ 50+ "більше всіх треба" а молодь буде думати про розваги - а не кров'ю виправляти помилки населення, тобто і свою бездумність та байдужість !
показать весь комментарий
06.10.2024 12:20 Ответить
Є ж розумні люди, нажаль іх мало.
показать весь комментарий
06.10.2024 12:33 Ответить
"Ексголовнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним для військової служби."

"дисертацію та анотацію до неї переглянути неможливо, оскільки вони становлять державну таємницю. Однак відомо, виходячи з ключових слів, що тема дисертації Залужного пов'язана з військовою дисципліною, дисциплінарними проступками та стягненнями."

"У роботах Залужний підписаний як аспірант кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу академії Державної пенітенціарної служби"

Розчарування...
показать весь комментарий
06.10.2024 12:44 Ответить
коли здаєш дисертацію твій виступ записують на відео! цікаво, чи можна витребувати те відео, щоб подивитися на якість виступу
показать весь комментарий
06.10.2024 13:01 Ответить
"вони становлять державну таємницю" - то все інше також таємниця

людина з досвідом на час захисту, а тема дисертації "дисципліна". - замість наприклад застосування безпілотників, як нового роду військ...

"Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 16 грудня захистив дисертацію для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань "Право" в Національному університеті "Одеська юридична академія"
кінець 2023 року - є час на навчання, та захист дисертації
показать весь комментарий
06.10.2024 13:11 Ответить
ви наче не знаєте, як в Україні здаються дисертації...

з приводу того, що для залужного більше значення мала "дисципліна" замість новітнього застосування безпілотних систем - це, згоден, яскравий показник!! спочатку, своїми безпорадними діями і діями своїх горе-командирів довести керівний склад до погіршення дисципліни, потім потужно боротися з наслідками
показать весь комментарий
06.10.2024 13:16 Ответить
Так у нас з армії два виходи тільки є - або через ВЛК, або ногами вперед. Наші очільники потубувались щоб третього не було.
Навіщо ж тоді прездинент призначав військового на цивільну посаду, коли прийняти її способу ніякого не було? Провокація? Щоб потім обливати помиями, що купив влк?
показать весь комментарий
06.10.2024 15:11 Ответить
Як же ж справно ці політікани однією фразою розділяют суспільство. Непридатний генерал, який воліє стати президентом, кинув кістку і ми гриземося за неї,як дурні. Це ж той генерал,що рекомендував мобілізовувати інвалідів 2 та 3 групп, а сам списався у своїх підлеглих по ВЛК. Якщо виберемо його, він загребе усіх від 18 до 60 років та запропонує розширити вікові межи до 65.Дивіться на те яку тему дисертації він захищав у Ківалова - посилення відповідальності війсковослужбовців, бойовий імунітет,дісціплінарний устав.Далі- закон 7351, про застосування зброї командирами проти підлегліх, він просував руками Марьяни Безуглої?Він,це ж доконаний факт. Не дай нам Боже зачаруватись цією постатью. Це буде жах.
показать весь комментарий
06.10.2024 12:51 Ответить
Представники, цьої спілки студентів не хотіли запитати у Залужного, про обставини його поранення? Хай би Він або підтвердив, або спростував цю історію. Чи це ще не на часі?
показать весь комментарий
06.10.2024 12:52 Ответить
А був Залужний кандидатом якись наук?
показать весь комментарий
06.10.2024 13:19 Ответить
мда.хуево на тебя Валера заграница повлияла.
показать весь комментарий
06.10.2024 13:22 Ответить
Зустрівся з УКР студентами в Лондоні. ...
А чиї вони діти (віком до 25 років) , що можуть навчатися в Лондоні ???
бо наскільки я знаю, там навчання для іноземців ( і не кажу вже про мешкання) коштує шалені гроші.
показать весь комментарий
06.10.2024 14:24 Ответить
"Також юристи зазначили, що особам, які станом на 24 лютого 2022 року не були студентами іноземних вишів, виїзд за межі країни не дозволено. Особа 18-річного віку не підлягає призову під час мобілізації до досягнення нею 25-річного віку, проте виїзд за кордон все одно заборонено."

З ким тоді зустрічався Залужний?
показать весь комментарий
06.10.2024 16:04 Ответить
Головний показник ревнощів Зеленої банди- подоляцька ботва з коментами типу - О, мені вже 26, значить ще трохи поживу
показать весь комментарий
06.10.2024 18:12 Ответить
Додам... Треба бути уважним з Залужним, бо він ні політикою, ні історію, ні філософією НІКОЛИ не займався. В цьому він небезпечний для країни. не знаю його військових здібностей, але в побудові демократичного урівноважено суспільства він "0". Оскільки він в тренді у піпла, його зараз будуть використовувати для своїх меркантильних інтересів українська ЖЛОБОЕЛІТА. Можливо і грати в темну ним. Не хотів би щоб в нього повірило укрсуспільство, так як повірило колись в чорта із табакерки, національного клоуна. Нагадаю, що досить з рота Залужного ще ніякої ідеї або візії майбутнього України не вийшло.
показать весь комментарий
06.10.2024 18:39 Ответить
Читай, мудило:
Як віднайти шлях до перемоги й на чому зосередитися у 2024 році. Стаття Залужного для CNN
https://texty.org.ua/fragments/111676/yak-vidnajty-shlyah-do-peremohy-j-na-chomu-zoseredytysya-u-2024-roci-stattya-zaluzhnoho-dlya-cnn/
показать весь комментарий
07.10.2024 10:10 Ответить
зараз всі мамаші вивозять дітей до 18 років. Про які 18-25р ми говоримо? Їх скоро буде 0.
показать весь комментарий
06.10.2024 22:15 Ответить
Страница 3 из 3
 
 