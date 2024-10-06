РУС
Самым перспективным является формат создания трибунала на базе соглашения между Украиной и Советом Европы, - Кориневич

Антон Кориневич

Наиболее перспективным форматом создания трибунала является такой, который базируется на двустороннем соглашении между Украиной и Советом Европы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в Гааге сказал посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич.

"Действительно, мы пришли к выводу, что формат создания трибунала на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы является наиболее перспективным и таким, которому надо следовать, и собственно который надо разрабатывать в дальнейшем. Поэтому Core Group продолжает работать и у нас еще будут обязательно встречи в этом году и до конца года. И потом, конечно, мы будем работать дальше над проектами учредительных документов, в частности, для трибунала. Поэтому работа ведется", - сказал он.

Также читайте: Формат спецтрибунала относительно РФ могут согласовать осенью, - Малюська

Кроме того, Кориневич отметил, что "вопрос того, каким образом должны избираться судьи, как будет формироваться судейский корпус, то все эти вопросы мы уже, конечно, обсуждаем. Потому что эти вопросы будут заложены в учредительные документы, в частности в устав трибунала. И как раз над разработкой соответствующих документов сейчас, в частности, мы тоже работаем".

По его словам, встреча Core Group по созданию специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины, которая состоялась в сентябре в Вене "была положительной, и это в целом общая оценка всех, кто принимал участие во встрече".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Своим решением Суд ООН впервые признал Россию нарушителем международного права, - Кориневич

+3
Ну и кому нужна эта очередная говорильня, на которую положит болт не только РФ, а и сами подписанты?
06.10.2024 07:50 Ответить
+3
Трибунал це останній етап !
спочатку створюється корпус армій франціі німеччини польщі фінляндіі балтійських країн для допомоги зсу у перемозі над ******** фашизмом , а потім вже ***** і все шобло іде під трибулал а потім вже шибениця на майдані

ось які повинні бути плани , а не те все лайно яке 11 рік по вухах їздить
06.10.2024 07:59 Ответить
+3
а чому лиш над рф????
а трибунал для влади України???
для безуглих та верещучок
для преза, який призначив на посади ворогів України
для казнокрадів
нач мсек, воєнкомів
для командирів, які знищували особовий склад
для тих хто відмазав силовиків від бойових дій
для самих мусарів..
такий трибунал край потрібен
06.10.2024 09:06 Ответить
а на більше, ніж "говорільня" чинна влада ЕрЗе і не здатна.
Щоправда, всередині України та "говорільня" досить таки ефективна, судячи з повідомлень соціологічних контор з данними про рейтинги ЕрЗе.
06.10.2024 08:59 Ответить
Влада вигадала якусь дурню зістворення українських легіонів за кордоном , замість утворення інтернаціональних легіонів для перемоги України . І всю цю дурню явно пишуть у мацкві
показать весь комментарий
Але спочатку буде 25-рамштайн, другий глобальний саміт миру, безпекові угоди з народами Арктики, оновлений план миру і потужна Формула перемоги
06.10.2024 08:57 Ответить
Ще одна ''кантора'' для розбазарування грошей
06.10.2024 09:22 Ответить
Який в сраці Трибунал, ЗЄшобло збирається домовлятися з Пуйлом? Для чого ця вистава з ІБД?
06.10.2024 09:28 Ответить
Тот, у кого на диване миллионы бабла баксов, не сдастся никогда
06.10.2024 09:33 Ответить
06.10.2024 09:54 Ответить
 
 