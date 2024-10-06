Самым перспективным является формат создания трибунала на базе соглашения между Украиной и Советом Европы, - Кориневич

Наиболее перспективным форматом создания трибунала является такой, который базируется на двустороннем соглашении между Украиной и Советом Европы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в Гааге сказал посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич.

"Действительно, мы пришли к выводу, что формат создания трибунала на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы является наиболее перспективным и таким, которому надо следовать, и собственно который надо разрабатывать в дальнейшем. Поэтому Core Group продолжает работать и у нас еще будут обязательно встречи в этом году и до конца года. И потом, конечно, мы будем работать дальше над проектами учредительных документов, в частности, для трибунала. Поэтому работа ведется", - сказал он.

Кроме того, Кориневич отметил, что "вопрос того, каким образом должны избираться судьи, как будет формироваться судейский корпус, то все эти вопросы мы уже, конечно, обсуждаем. Потому что эти вопросы будут заложены в учредительные документы, в частности в устав трибунала. И как раз над разработкой соответствующих документов сейчас, в частности, мы тоже работаем".

По его словам, встреча Core Group по созданию специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины, которая состоялась в сентябре в Вене "была положительной, и это в целом общая оценка всех, кто принимал участие во встрече".

