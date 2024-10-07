Если Запад перестанет поддерживать Украину, война закончится за две недели, и Путин достигнет своих целей, - Боррель

Война России против Украины может закончиться в течение двух недель, если западные страны прекратят оказывать поддержку Киеву. Европа должна продолжать помощь.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью изданию 20minutos, сообщает Цензор.НЕТ.

"Многие хотят, чтобы война закончилась как можно скорее. Прежде всего, сами украинцы. Но главное - как. Если мы перестанем поддерживать Украину, война закончится за две недели, и Путин достигнет своих целей", - отметил он.

По словам Борреля, Европа должна "сделать все возможное" и продолжать поддерживать Украину, чтобы в будущем переговоры проходили на условиях, которые обеспечивают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Дипломат подчеркнул, что это важно для безопасности Европы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за Венгрии у ЕС нет единства относительно помощи Украине, - Боррель