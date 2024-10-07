Если Запад перестанет поддерживать Украину, война закончится за две недели, и Путин достигнет своих целей, - Боррель
Война России против Украины может закончиться в течение двух недель, если западные страны прекратят оказывать поддержку Киеву. Европа должна продолжать помощь.
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью изданию 20minutos, сообщает Цензор.НЕТ.
"Многие хотят, чтобы война закончилась как можно скорее. Прежде всего, сами украинцы. Но главное - как. Если мы перестанем поддерживать Украину, война закончится за две недели, и Путин достигнет своих целей", - отметил он.
По словам Борреля, Европа должна "сделать все возможное" и продолжать поддерживать Украину, чтобы в будущем переговоры проходили на условиях, которые обеспечивают суверенитет и территориальную целостность Украины.
Дипломат подчеркнул, что это важно для безопасности Европы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Читати вивчись
Спробуй хоч трохи читати, що тобі пишуть. Бо я відповів саме на це припущення.
А якщо не вмієш - раджу навчитись. Дуже корисне вміння.
Ти колись чув вираз- " Доведення від супротивного"?
Якщо ні, то, для людей із низиким розумовим розвитком( як ви задрали), поясню.
Борель і висловлюється, що" якщо перестанемо надавати допомогу"? Ау, в бронєвікє!
Яким чином тут взагалі твоє доведення від супротивного, якщо я заперечив не те, що вони хочуть чи не хочуть припиняти допомогу, а те, що навіть попри припинення допомоги, ЗСУ не програють за 2 тижні?
Я заперечив його припущення про 2 тижні. Безглуздість його ствердження саме у цьому.
Вже розжував як для першокласника, може зараз до тебе дійте сенс написаного, якщо ні, то спробую дізнатись якими словами треба пояснювати людям взагалі без IQ.
а ми беремо в кращому випадку в борг, в більшості даром.
Якщо коротко:
З цих $61 млрд. Україна (саме Україна) отримала кілька млрд., 6 млрд "зависло"...
Але весь світ вважає, що Україні дали 61 000 000 000 американських грошей...