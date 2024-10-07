РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11168 посетителей онлайн
Новости Война
4 290 23

Если Запад перестанет поддерживать Украину, война закончится за две недели, и Путин достигнет своих целей, - Боррель

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель про допомогу Україні

Война России против Украины может закончиться в течение двух недель, если западные страны прекратят оказывать поддержку Киеву. Европа должна продолжать помощь.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью изданию 20minutos, сообщает Цензор.НЕТ.

"Многие хотят, чтобы война закончилась как можно скорее. Прежде всего, сами украинцы. Но главное - как. Если мы перестанем поддерживать Украину, война закончится за две недели, и Путин достигнет своих целей", - отметил он.

По словам Борреля, Европа должна "сделать все возможное" и продолжать поддерживать Украину, чтобы в будущем переговоры проходили на условиях, которые обеспечивают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Дипломат подчеркнул, что это важно для безопасности Европы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за Венгрии у ЕС нет единства относительно помощи Украине, - Боррель

Автор: 

помощь и поддержка (885) Боррель Жозеп (785)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Боррель , шматок ід* ота...війна продовжиться... вже на теріторії ЄС ...китайська армія чекає ...
показать весь комментарий
07.10.2024 12:44 Ответить
+6
Вона не закінчиться ні за 2 тижні, ні за 2 місяці, просто у ЗСУ в рази виростуть втрати. І в рази швидше будуть відступати до великих міст. А потім втрати виростуть ще більше. А борель буде сидіти і чекати поки війна прийде до нього додому.
показать весь комментарий
07.10.2024 12:53 Ответить
+6
Борель і говорить, що допомогу Україні припиняти неможна. Читати вивчись
показать весь комментарий
07.10.2024 13:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Боррель , шматок ід* ота...війна продовжиться... вже на теріторії ЄС ...китайська армія чекає ...
показать весь комментарий
07.10.2024 12:44 Ответить
Ромуянин а що тобі неподобається, що ЄС буде продовжувати надавати військову допомогу Україні ?
показать весь комментарий
07.10.2024 13:01 Ответить
Вона не закінчиться ні за 2 тижні, ні за 2 місяці, просто у ЗСУ в рази виростуть втрати. І в рази швидше будуть відступати до великих міст. А потім втрати виростуть ще більше. А борель буде сидіти і чекати поки війна прийде до нього додому.
показать весь комментарий
07.10.2024 12:53 Ответить
Борель і говорить, що допомогу Україні припиняти неможна. Читати вивчись
показать весь комментарий
07.10.2024 13:02 Ответить
Я відповів на те, що за його словами пу виграє війну за 2 тижні. Читати навчись.
показать весь комментарий
07.10.2024 13:11 Ответить
Борель "небуде сидіти", як за твоїми писаннями. Борель закликає і далі підтримувати Україну.
Читати вивчись
показать весь комментарий
07.10.2024 13:16 Ответить
Тобто у тебе якась сліпота чи як? Він сказав, "якщо ми перестанемо підтримувати".
Спробуй хоч трохи читати, що тобі пишуть. Бо я відповів саме на це припущення.
А якщо не вмієш - раджу навчитись. Дуже корисне вміння.
показать весь комментарий
07.10.2024 14:08 Ответить
Чувак, в тебе який рівень IQ ?
Ти колись чув вираз- " Доведення від супротивного"?
Якщо ні, то, для людей із низиким розумовим розвитком( як ви задрали), поясню.
Борель і висловлюється, що" якщо перестанемо надавати допомогу"? Ау, в бронєвікє!
показать весь комментарий
07.10.2024 15:14 Ответить
Якщо ти вилізеш з бронєвіка, то, сподіваюсь, все ж зможеш прочитати те, що я писав. Тому спробую просто повторити, може дійде з 5 разу: він сказав, що пу виграє за 2 тижні, якщо вони припинять підтримку, я сказав, що ні за 2 тижні, ні за 2 місяці пу не виграє.
Яким чином тут взагалі твоє доведення від супротивного, якщо я заперечив не те, що вони хочуть чи не хочуть припиняти допомогу, а те, що навіть попри припинення допомоги, ЗСУ не програють за 2 тижні?
Я заперечив його припущення про 2 тижні. Безглуздість його ствердження саме у цьому.
Вже розжував як для першокласника, може зараз до тебе дійте сенс написаного, якщо ні, то спробую дізнатись якими словами треба пояснювати людям взагалі без IQ.
показать весь комментарий
08.10.2024 00:03 Ответить
А якщо китай зі своїми сателітами перестане підтримувати кацапів?
показать весь комментарий
07.10.2024 12:56 Ответить
різниця в тому, що Китай та інші продають

а ми беремо в кращому випадку в борг, в більшості даром.
показать весь комментарий
07.10.2024 14:38 Ответить
Як таких довбнів ставлять на такі посади ? Взагалі немає в голові звʼязку між причинами та наслідками
показать весь комментарий
07.10.2024 12:56 Ответить
А якщо вона не "підтримуватиме",а "підтримає", то війна закінчиться вигнанням окупантів назад на болота. Питання: нахіба тягнути кота за яйця?
показать весь комментарий
07.10.2024 12:57 Ответить
Борелль це не Європа і думає по страусиному...Україна буде Україною,а він залишається страусом, але не в Європі разом з гутерішом-гуталіном...
показать весь комментарий
07.10.2024 13:10 Ответить
отото надопомагали вже
показать весь комментарий
07.10.2024 13:29 Ответить
Без допомоги не війна закінчиться за два тижні, а геноцид українців розпочнеться за два тижні.
показать весь комментарий
07.10.2024 13:45 Ответить
А з допомогою та Зеленським вона буде йти роками.
показать весь комментарий
07.10.2024 13:49 Ответить
Том Купер пише, що західні країни виділили 0,02 відсотка своїх засобів на цю велику війну.
показать весь комментарий
07.10.2024 13:51 Ответить
Все так, але за два тижні війна не закінчиться. Далі буде Молдова. Потім - середня Азія, і на закуску - Прибалтика
показать весь комментарий
07.10.2024 13:58 Ответить
"Президент США Джо Байден підписав у середу, 24 квітня, закон, який передбачає, зокрема, виділення 61 мільярда доларів для України. Поставки допомоги Україні "почнуться негайно, в найближчі кілька годин", пообіцяв президент США Джо Байден, оголошуючи про підписання документу" /24.04.2024/
Якщо коротко:
З цих $61 млрд. Україна (саме Україна) отримала кілька млрд., 6 млрд "зависло"...
Але весь світ вважає, що Україні дали 61 000 000 000 американських грошей...
показать весь комментарий
07.10.2024 14:00 Ответить
Мабуть він помиляється.
показать весь комментарий
07.10.2024 14:10 Ответить
Тобто героїчний спротив українців - то таке, головне - допомога от таких сцикливих борелів! Кацапи на своїх ресурсах вже завивають від радості від цієї дурноватої заяви, типу ну точно ж з Заходом воюють...
показать весь комментарий
07.10.2024 14:33 Ответить
 
 