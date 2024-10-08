Выборы в США: Россия продолжает кампанию влияния на повышение шансов Трампа. Иран заинтересован в победе Харрис
Россия, Иран и Китай наращивают усилия, чтобы влиять на американских избирателей.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом говорится в последнем докладе Офиса директора национальной разведки США.
Согласно документу, нет никаких признаков того, что любая из этих стран изменила свои цели.
В то же время, как отметили в разведке, Россия и Иран имеют разные предпочтения относительно победителя президентских выборов.
РФ, в частности, продолжает проводить кампании влияния, направленные на повышение шансов бывшего президента США Дональда Трампа, а также пытается навредить кампании вице-президента Камалы Харрис.
А усилия Ирана остаются сосредоточенными на том, чтобы помочь Харрис, нанеся ущерб Трампу, отметили в разведке, напомнив об операции по взлому и утечке информации, направленной против кампании Трампа, к которой причастны трое оперативников, работающих на иранский Корпус стражей исламской революции.
По оценкам американских спецслужб, Китай еще не вмешался в президентскую кампанию в США, сосредоточившись на том, чтобы убедить американских избирателей отвергнуть кандидатов от штатов и местных органов власти, которые считаются вредящими интересам Пекина, особенно тех, кто выражает поддержку Тайваню.
Кроме того, Россия и Куба присоединились к Китаю, нацелившись на выборы в Конгресс, штаты и местные органы власти.
Выборы в США в 2024 году
Выборы в США пройдут 5 ноября 20224 года. В этот день американские избиратели проголосуют не только за будущего президента, но и за кандидатов в Конгресс, которые займут места в Палате представителей и Сенате.
В отличие от многих стран, выборы в США проходят не на выходных, а во вторник (после первого понедельника ноября).
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться в президенты в 2028 году, если проиграет на текущих выборах.
Президент США Джо Байден заявил, что он не уверен в том, что президентские выборы в США будут мирными.
