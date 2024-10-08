РУС
Новости Война
Вражеские ДРГ совершают рейды прифронтовыми городами под видом ВСУ, - и.о. пресс-офицера 33 ОМБр Войтенков

Російські ДРГ під виглядом ЗСУ здійснюють рейди прифронтовими містами,

ДРГ под видом ВСУ ездят по прифронтовым городам. А Курахово находится под постоянными обстрелами КАБов, РСЗО, артиллерии, FPV-дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Еспресо" сообщил исполняющий обязанности пресс-офицера бригады Назар Войтенков.

"В Курахово до сих пор остается более тысячи жителей, которые рискуют своей жизнью, ведь город находится под постоянными обстрелами. Сюда прилетают и КАБы, и РСЗО, и артиллерия. FPV-дроны поражают как гражданский, так и военный транспорт. Россиянам безразлично, куда они стреляют - для них это просто зона обстрелов. Мы не понимаем, что происходит в головах местных, чего они ждут", - отметил Войтенков.

Кроме того, российские ДРГ, маскируясь под бригады ВСУ, ездят по прифронтовым городам, расспрашивая, где кто живет. А потом наносят по этим домам точечные удары.

"Если бы всех гражданских эвакуировали, нам было бы значительно проще", - подчеркнул Войтенков.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщали, что на границе уменьшилось количество российских ДРГ. Враг сосредоточился на минировании местности. Однако российские оккупанты усиленно обстреливают приграничные области Украины на севере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник концентрирует усилия в районах Лисовки и Селидово, на Кураховском направлении 37 раз пытался прорвать нашу оборону, - Генштаб

Шо там так все херово - ніяких патрулів - немає паролів?
08.10.2024 10:51 Ответить
ВойтенкоВ Фільмів про 2світову надивився.... якшо вони іїздять не для того шоб узнати хто де живе
08.10.2024 10:54 Ответить
Ну,поки вони маскуються під бригади ЗСУ, це ще не страшно. Буде гірше,як почнуть маскуватися під дивізії ЗСУ.
08.10.2024 11:14 Ответить
>Мы не понимаем, что происходит в головах местных, чего они ждут

Вони чекають "своїх" (с)
08.10.2024 11:37 Ответить
А в прифронтових містах думають, що це наша українська російськомовна армія.
08.10.2024 11:39 Ответить
Є така країна Бельгія. Історично склалось так що одна частина бельгійців- католики (бо Іспанія колись панувала там) і вони франкомовні (бо після іспанців прийшли французи і захопили ті області, а Дюнкерк і досі у Франції). Друга частина жителів Бельгії- це протестанти фламанці, які спочатку панували на всій території але пізніше Іспанія і Франція окупували половину земель і фламанці там лишились католиками і перейшли на французьку.
Відповідно різні і менталітет і достаток і культура - Фламанці протестанти більш успішні фінансово і розвивали торгівлю, Валлони - католики менш багатші але мають кращу промисловість. Вони різні, але попри культуру, мову, і релігію, вони все ще тої самої фламанської крові, і воювали за Бельгію в двох світових війнах (хоч і не довго бо населення відносно мало).
Це я навів більш хардову аналогію ніж Схід і Захід України
08.10.2024 20:54 Ответить
Пішли російські наративи про Схід і Захід України.
08.10.2024 20:56 Ответить
Отакі ждуни розаовзлися по Україні та кличуть рускій мір
08.10.2024 12:03 Ответить
 
 