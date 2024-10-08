Вражеские ДРГ совершают рейды прифронтовыми городами под видом ВСУ, - и.о. пресс-офицера 33 ОМБр Войтенков
ДРГ под видом ВСУ ездят по прифронтовым городам. А Курахово находится под постоянными обстрелами КАБов, РСЗО, артиллерии, FPV-дронов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Еспресо" сообщил исполняющий обязанности пресс-офицера бригады Назар Войтенков.
"В Курахово до сих пор остается более тысячи жителей, которые рискуют своей жизнью, ведь город находится под постоянными обстрелами. Сюда прилетают и КАБы, и РСЗО, и артиллерия. FPV-дроны поражают как гражданский, так и военный транспорт. Россиянам безразлично, куда они стреляют - для них это просто зона обстрелов. Мы не понимаем, что происходит в головах местных, чего они ждут", - отметил Войтенков.
Кроме того, российские ДРГ, маскируясь под бригады ВСУ, ездят по прифронтовым городам, расспрашивая, где кто живет. А потом наносят по этим домам точечные удары.
"Если бы всех гражданских эвакуировали, нам было бы значительно проще", - подчеркнул Войтенков.
Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщали, что на границе уменьшилось количество российских ДРГ. Враг сосредоточился на минировании местности. Однако российские оккупанты усиленно обстреливают приграничные области Украины на севере.
Вони чекають "своїх" (с)
Відповідно різні і менталітет і достаток і культура - Фламанці протестанти більш успішні фінансово і розвивали торгівлю, Валлони - католики менш багатші але мають кращу промисловість. Вони різні, але попри культуру, мову, і релігію, вони все ще тої самої фламанської крові, і воювали за Бельгію в двох світових війнах (хоч і не довго бо населення відносно мало).
Це я навів більш хардову аналогію ніж Схід і Захід України