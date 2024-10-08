РУС
Прямого запрета на мобилизацию военнообязанных в возрасте от 50 до 60 лет нет, - Сумской ТЦК

Мобілізація військовозобов'язаних віком від 50 до 60 років

В Украине изменили правила мобилизации военнообязанных в возрасте от 50 до 60 лет. Таких граждан могут призвать только по специальному мобилизационному распоряжению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главреду" рассказал начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало.

По его словам, процедура мобилизации указанной категории военнообязанных является абсолютно прозрачной.

Запрета как такового нет - такие лица призываются с письменного согласия воинских частей отдельным мобилизационным распоряжением и в те части, которые не требуют особых требований для военнообязанных. То есть не в военно-штурмовые войска, а в подразделения обеспечения или в государственную службу специального транспорта (ГСПП)", - пояснил Монукало.

Читайте также: Генштаб о нововведениях в механизме мобилизации: "Доброволец вообще не будет заходить в ТЦК"

Он отмечает, что такие военнообязанные проходят военно-врачебную комиссию для определения пригодности, после чего с ними работают рекрутеры соответствующих частей и проводятся собеседования в ТЦК.

По результатам им оформляют отношение к части и назначают соответствующую военную специальность.

"После этого списки утверждаются Генеральным штабом, и в мобилизационном распоряжении указываются конкретные фамилии, чтобы человек понимал, что он никуда в другую часть или на другую специальность не поедет", - резюмировал начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало.

Читайте также: Экс-военкома Борисова, который вместо службы отдыхал на Сейшельских островах, будут судить

Ранее сообщалось, что более 130 воинских частей Вооруженных Сил Украины признаны приоритетными для комплектования добровольцами без участия ТЦК во время мобилизации.

мобилизация (2888) ТЦК (728)
+20
Правильно. Если не наловили от 25 до 50 лет, то что это теперь сотрудникам ТЦК идти Родину защищать и умирать там? Не для того мамки квиткы ростили. Не ребята, так не пойдет, пусть диды идут служат у которых болячки и здоровья кот наплакал. Генофонд нада беречь
показать весь комментарий
08.10.2024 11:15 Ответить
+13
показать весь комментарий
08.10.2024 11:35 Ответить
+9
розповідають гниди , які 24 лютого першими втекли з Сумщини .
показать весь комментарий
08.10.2024 11:22 Ответить
Брехуни-таких в першу чергу везуть на передок бо вважають що таких не жалко бо вони вже своє віджили
показать весь комментарий
08.10.2024 11:15 Ответить
Та да, щоб швидше обезкровити підрозділи і щоб ваші орки швидше до Дніпра прорвалися
показать весь комментарий
08.10.2024 11:38 Ответить
Правильно. Если не наловили от 25 до 50 лет, то что это теперь сотрудникам ТЦК идти Родину защищать и умирать там? Не для того мамки квиткы ростили. Не ребята, так не пойдет, пусть диды идут служат у которых болячки и здоровья кот наплакал. Генофонд нада беречь
показать весь комментарий
08.10.2024 11:15 Ответить
от якщо хтось має призвіще Фонд, йому варто назвати свого сина Гєной! Як гарно виходить, прям як в кіно:
- Агент 008, Фонд! Гєна Фонд!
показать весь комментарий
08.10.2024 11:43 Ответить
...і головне! Гєну Фонда будут постійно берігти
показать весь комментарий
08.10.2024 11:48 Ответить
Йому варто назвати сина Інвєст!
Фонд! Інвєст Фонд!
показать весь комментарий
08.10.2024 12:14 Ответить
що це за імʼя таке Інвєст? якесь польське? хоча більше схоже на армянське...
показать весь комментарий
08.10.2024 12:16 Ответить
Це таке новомодне. Інвест, Інцест, Квест...
показать весь комментарий
08.10.2024 12:29 Ответить
Агент 0,5
показать весь комментарий
08.10.2024 12:39 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2024 13:27 Ответить
Ти сьогоді у тролів на темі "ТЦК" старший?
показать весь комментарий
08.10.2024 11:45 Ответить
К чему этот высер, закон говорит что с 50 не мобилизируют, хотя нормально это с 40 не мобилизируют, а с 18 - примусова мобілізація.
показать весь комментарий
08.10.2024 14:00 Ответить
Зато они могут голосовать на выборах, а это самое главное в наше время
показать весь комментарий
08.10.2024 11:17 Ответить
це називається - умри ти сьогодні а я завтра . Звичайно ніхто не хоче воювати - ані Ігнат, ані Козловський, ані Коля серга, ані Бронюк.... ані тисячі їх. Тому і гребуть всіх подряд. А взагалі найрідкісніша спец назарі - стрілець, тобто всі
показать весь комментарий
08.10.2024 12:30 Ответить
А, якщо, людині 59, але після завтра день народження...
показать весь комментарий
08.10.2024 11:18 Ответить
Давай еще 9 месяцев в утробе матери приплюсуем к возрасту. Не, ну а что?
показать весь комментарий
08.10.2024 11:20 Ответить
Нє. А, раптом - недоношений?
показать весь комментарий
08.10.2024 11:21 Ответить
60 включительно, чтоб не трогали - нужно 61
показать весь комментарий
08.10.2024 12:05 Ответить
Нє-нє-нє! 60 це вже 60
показать весь комментарий
08.10.2024 14:11 Ответить
Старі, та хворі люди з окопів не втечуть, та в полон не здадутьця! Про це є купа відео в інтернеті від командирів рот, батальонів, бригад!
показать весь комментарий
08.10.2024 11:22 Ответить
Дідів з берданками можна посадить на єраплани і нехай збивають шахеди.

показать весь комментарий
08.10.2024 13:47 Ответить
розповідають гниди , які 24 лютого першими втекли з Сумщини .
показать весь комментарий
08.10.2024 11:22 Ответить
З Херсону, Харкова...
А зараз вони вже давно втекли з Покровська та Костянтинівки.
показать весь комментарий
08.10.2024 14:13 Ответить
Одной рукой давать какие-то послабления, а другой отбирать.
показать весь комментарий
08.10.2024 11:24 Ответить
годі вже мусолити тему призову до ЗСУ.. усі ці тЬорки лише на користь кацапам та корисним ідіотам розвага...
показать весь комментарий
08.10.2024 11:25 Ответить
А чего товарищь Шмыгаль сократил своей постановой явку по повесте с двух недель до 7-10 дней? Что все так плохо?
показать весь комментарий
08.10.2024 11:27 Ответить
чудово - в ТЦК завжди перевиконання плану, а бригади й досі лишаються недоукомплектованими..., чомусь командири не хочуть брати п'яниць, нариків та старих й хворих дідуганів... й немає ніякої відповідальності...
показать весь комментарий
08.10.2024 11:28 Ответить
може поки вони недоукомплектовані їх ніхто не має права відправляти на ЛБЗ?
показать весь комментарий
08.10.2024 11:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mCnrPSiGmGE Про "комплектацію" бригад на ЛБЗ...
показать весь комментарий
08.10.2024 14:15 Ответить
https://x.com/VladymyrVVV Vladymyr

І ще про «героїв»: -на першому фото барбершоп в чудовій фіз.формі розказує з теплої студії кого і де треба мобілізувати,та як «всім доведеться боронити Неньку».

-на другому боєць 123 бр., якого реально відправили обороняти Вугледар.

То може не в офісах,а у студіях пошукати?
показать весь комментарий
08.10.2024 11:34 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2024 11:35 Ответить
Ага, "студия 95 квартал". Правда, те уже почти все за бугор сбежали, но то такое!
показать весь комментарий
08.10.2024 11:45 Ответить
https://www.slovoidilo.ua/2024/09/26/novyna/bezpeka/komiteti-naczbezpeky-pidtverdyly-mobilizacziyu-cholovikiv-vikom-50-rokiv-********* У комітеті нацбезпеки підтвердили, що мобілізацію чоловіків віком від 50 років обмежили

Чоловіків https://www.slovoidilo.ua/2024/09/02/novyna/suspilstvo/zelenskyj-maye-rozhlyanuty-petycziyu-pro-znyzhennya-mobilizaczijnoho-viku-50-rokiv віком 50-60 років , згідно з новою директивою, призивають виключно за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Це https://news.liga.net/ua/politics/news/pozytsiia-viiskovoho-kerivnytstva-v-ukraini-diisno-*********-mobilizatsiiu-cholovikiv-50-ale-niuans LIGA.net підтвердив член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський.
показать весь комментарий
08.10.2024 11:38 Ответить
Верить Иннокентию Смоктуновскому Федору Вениславскому тоже самое, что доверять Даниле Гетьманцеву
показать весь комментарий
08.10.2024 11:41 Ответить
чого не мобілізовують наших патріотичноналаштованих громадян з лондон-відня? там здорові бугаї, їм є що захищати в Україні - купа різного рухомо- нерухомого майна,яке приносить бабло щоденно. Та й в Україні "майновиті" спокійно почуваються. Бідні не хочуть мобілізовуватися, бо багаті українці аж занадто хитрожопі. Тому мобілізація і провалилася, і фронт посипеться, то лише питання часу. У депутатів були усі можливості і усі важелі,щоб змінити підхід до мобілізації, зробити її справедливою, але вони роблять як завжди за принципом - "бєз лоха жізнь плоха". Тепер нас чекає руїна і повна срака.
показать весь комментарий
08.10.2024 11:40 Ответить
Руіна і полна срака нас чекала одразу когда вибрали кловуна в 2019 году. Так шо годі скігліті
показать весь комментарий
08.10.2024 11:43 Ответить
...біріть ліпату і кіпайти звідси і до абіда
показать весь комментарий
08.10.2024 11:46 Ответить
Варто сказати заради справедливості,що срака почалася набагато раніше, а 2019 рік - то був лише закономірний наслідок процесу знаходження при владі гнид різного гатунку з початку Незалежності. Якщо в 1991р проголосували за незалежну, демократичну, суверенну і правову України, то потрібно було б бути послідовними і активними і на виборах, і в суспільному житті, бо справедлива держава сама собою не збудується. А народу у своїй більшості все до сраки, він звик лише пристосовуватися, деколи огризатися, то побачимо як пристосується тепер в руїнах.
показать весь комментарий
08.10.2024 11:58 Ответить
Ну по такой логике выходит, что в 1991 независимость досталась нам на шару, не через какой-та революционный или идейный процесс, а тупо на шару, бо совок развалился. Какой не благодарный нарид кароче
показать весь комментарий
08.10.2024 12:02 Ответить
совок розвалився, бо він був совком,
показать весь комментарий
08.10.2024 13:17 Ответить
Так, на шару, проголосували в ВР і все, тому що в москві були Горбачов і Ельцин які не зробили Югославії в срср хоча могли.
показать весь комментарий
08.10.2024 13:38 Ответить
ТЦК, при усій неповазі до начальників- крайні між молотом і ковадлом. Із одного боку- всі сплошяком заброньовані, до 25 років- взагалі ядерний ілікторат Зеленьського, а із іншого фронт голий.
От і виникає ситуація, що гребуть усіх підряд. А винен у цьому хто? Хто таку систему завів, ТЦК?

показать весь комментарий
08.10.2024 11:48 Ответить
ТЦК, при усій неповазі до начальників- крайні між молотом і ковадлом. А винен у цьому хто?

Перепрошую, а як можна попасти під такий молот з ковадлом?

Двох очільників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Київській області - Бориспільського та Бучанського - 19 серпня відправили під варту без альтернативи застави. Обох підозрюють в отриманні грошей від ухилянтів. За попередніми підрахунками, загальна сума неправомірної вигоди перевищила мільйон доларів США.

показать весь комментарий
08.10.2024 12:09 Ответить
Яким боком це до того, що мною писане?
Пер4читай ще раз, може до тебе дійде.
показать весь комментарий
08.10.2024 12:29 Ответить
Це про те, що твої "крайні" дуже добре на цьому наживаються. І саме тцк-шні пацюки в цьому винні. Дійшло?
показать весь комментарий
08.10.2024 14:19 Ответить
А хто із вас, двох тролів старший, ти чи той, що фотки постить ?
показать весь комментарий
08.10.2024 15:05 Ответить
Тебе вигнали з ТЦК, і тепер ти шукаєш роботу? Тут не подають, звернися до своїх кацапів
показать весь комментарий
08.10.2024 15:21 Ответить
А шо ж тобі не сподобалося, росіянин, що тебе вище Санчо- Панси на фермі ніяк далі не просувають ?
показать весь комментарий
08.10.2024 15:35 Ответить
Які ви "зелені" тролі, примітивні. Усі, хто називає злодія - злодієм, дєрьмака - дєрьмаком.... у вас росіянін, кремль... тощо. Ущербні ушльопки
показать весь комментарий
08.10.2024 15:56 Ответить
Блііін, ви колись визначитеся, хто у кого із вас, тролів Санчо- Пансою, хто ослом працює ?
показать весь комментарий
08.10.2024 16:02 Ответить
А з чого ти висмоктуєш висновки про те, що мені подобається а що ні? Ти мабуть позашлюбний внучок Ванги?
показать весь комментарий
08.10.2024 16:13 Ответить
Так сподобалось, чи несподобалось тобі що Санчо- Пансою кар'єра скінчилась,?
Ти визначись остаточно, напиши, потім
показать весь комментарий
08.10.2024 16:21 Ответить
Ти ж сам вже все вирішив за всіх, то навіщо питаєш?
показать весь комментарий
08.10.2024 16:31 Ответить
ой *** - кожен нач тцк законотворець ? той плаче - той скаче.той на дивані гроші рахує,а той тису штурмує.оце начудив янелох боневтік оманський !!!
показать весь комментарий
08.10.2024 11:50 Ответить
Кароче! Як гребли всх підряд,так і будуть гребти!
показать весь комментарий
08.10.2024 12:11 Ответить
Правильно,стариков нах в кровавые окопы, оставаться в тылу должна только молодая элита - податкивцы,таможенники,судьишки и детишки депутатиков.
показать весь комментарий
08.10.2024 12:20 Ответить
З останкіно?
показать весь комментарий
08.10.2024 13:00 Ответить
А я чув, що ти кацапський посіпака.
показать весь комментарий
08.10.2024 14:35 Ответить
блін, просто капець, сумський тцк прямо генеральний носій інформації, головний елемент в розповсюдженні "юридичних правил" в Україні, так би мовити, глобальне джерело правди...від пляснявих... кабміну, генштабу, міноборони, верховного і конституційного суду не існує - тільки сумський тцк. Хоча зрозуміло, ті знають, що це все афера і незаконно, тому мовчать, а ці додіки озвучують що треба.
показать весь комментарий
08.10.2024 13:26 Ответить
Снижайте курвы конченые возраст до 18. Это на голову не налазит. Кто то может обьяснить, что например в Израиле, где перманентная война и служат все, возраст призыва с 18 до 40 !!! В 40 никого не призывают, а 18ти летних сук надо просто бусифицировать прямо с универа. Конченые.
показать весь комментарий
08.10.2024 14:03 Ответить
Я сподіваюсь це був сарказм ? 18 років дитину в окоп ? Я вважаю що єдине що має бути це служба за контрактом, якщо не можуть набрати нікого, то значить влада себе дискредитувала і ніхто не хоче її захищати 🤷
показать весь комментарий
08.10.2024 18:12 Ответить
якщо "дитина" не хоче жити під рашкою і потім воювати за нею то її треба в окоп
показать весь комментарий
08.10.2024 22:30 Ответить
А у вас інших варіантів не існує, або окоп або рашка ? Світ великий, ризикувати своїм життям через якусь конкретну країну немає сенсу, тим паче дитині якій ця країна взагалі нічого не дає і ніколи не дасть. Бо з 91 року єдине що робила влада це обкрадала свій народ і брехала, замість того щоб зміцнювати економіку і армію, а тепер діти мають іти за них воювати. Ні дякую, краще спокійно жити десь в Іспанії.
показать весь комментарий
09.10.2024 19:31 Ответить
Ну це якась інша інтерпретація. Були ж роз'яснення, що після 50-ти можуть мобілізувати за наявності рідкої спеціальності. А цей щось своє намутив.
показать весь комментарий
08.10.2024 15:10 Ответить
За останні кілька тижнив вже було декілька інтерв'ю з тцк-шним начальством.
Що ці всі заяви об'єднує? Вони всі брехливі!
А ще вони всі прямим текстом кажуть: "так, ми регулярно порушуємо закони цієї країни".
показать весь комментарий
08.10.2024 15:25 Ответить
Та і в цілому закони не для тцк, вони у нас особливі 🐓
показать весь комментарий
08.10.2024 18:09 Ответить
А потім «за особливим наказом» переведуть у штурмову. І ось у нас і посадці 3-є чудових і сильних штурмовиків, а пофакту - просраний фронт
показать весь комментарий
08.10.2024 20:54 Ответить
 
 