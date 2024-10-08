Прямого запрета на мобилизацию военнообязанных в возрасте от 50 до 60 лет нет, - Сумской ТЦК

В Украине изменили правила мобилизации военнообязанных в возрасте от 50 до 60 лет. Таких граждан могут призвать только по специальному мобилизационному распоряжению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главреду" рассказал начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало.

По его словам, процедура мобилизации указанной категории военнообязанных является абсолютно прозрачной.

Запрета как такового нет - такие лица призываются с письменного согласия воинских частей отдельным мобилизационным распоряжением и в те части, которые не требуют особых требований для военнообязанных. То есть не в военно-штурмовые войска, а в подразделения обеспечения или в государственную службу специального транспорта (ГСПП)", - пояснил Монукало.

Он отмечает, что такие военнообязанные проходят военно-врачебную комиссию для определения пригодности, после чего с ними работают рекрутеры соответствующих частей и проводятся собеседования в ТЦК.

По результатам им оформляют отношение к части и назначают соответствующую военную специальность.

"После этого списки утверждаются Генеральным штабом, и в мобилизационном распоряжении указываются конкретные фамилии, чтобы человек понимал, что он никуда в другую часть или на другую специальность не поедет", - резюмировал начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало.

Ранее сообщалось, что более 130 воинских частей Вооруженных Сил Украины признаны приоритетными для комплектования добровольцами без участия ТЦК во время мобилизации.