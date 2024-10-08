Прямого запрета на мобилизацию военнообязанных в возрасте от 50 до 60 лет нет, - Сумской ТЦК
В Украине изменили правила мобилизации военнообязанных в возрасте от 50 до 60 лет. Таких граждан могут призвать только по специальному мобилизационному распоряжению.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главреду" рассказал начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало.
По его словам, процедура мобилизации указанной категории военнообязанных является абсолютно прозрачной.
Запрета как такового нет - такие лица призываются с письменного согласия воинских частей отдельным мобилизационным распоряжением и в те части, которые не требуют особых требований для военнообязанных. То есть не в военно-штурмовые войска, а в подразделения обеспечения или в государственную службу специального транспорта (ГСПП)", - пояснил Монукало.
Он отмечает, что такие военнообязанные проходят военно-врачебную комиссию для определения пригодности, после чего с ними работают рекрутеры соответствующих частей и проводятся собеседования в ТЦК.
По результатам им оформляют отношение к части и назначают соответствующую военную специальность.
"После этого списки утверждаются Генеральным штабом, и в мобилизационном распоряжении указываются конкретные фамилии, чтобы человек понимал, что он никуда в другую часть или на другую специальность не поедет", - резюмировал начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало.
Ранее сообщалось, что более 130 воинских частей Вооруженных Сил Украины признаны приоритетными для комплектования добровольцами без участия ТЦК во время мобилизации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Агент 008, Фонд! Гєна Фонд!
Фонд! Інвєст Фонд!
А зараз вони вже давно втекли з Покровська та Костянтинівки.
І ще про «героїв»: -на першому фото барбершоп в чудовій фіз.формі розказує з теплої студії кого і де треба мобілізувати,та як «всім доведеться боронити Неньку».
-на другому боєць 123 бр., якого реально відправили обороняти Вугледар.
То може не в офісах,а у студіях пошукати?
Чоловіків https://www.slovoidilo.ua/2024/09/02/novyna/suspilstvo/zelenskyj-maye-rozhlyanuty-petycziyu-pro-znyzhennya-mobilizaczijnoho-viku-50-rokiv віком 50-60 років , згідно з новою директивою, призивають виключно за окремим мобілізаційним розпорядженням.
Це https://news.liga.net/ua/politics/news/pozytsiia-viiskovoho-kerivnytstva-v-ukraini-diisno-*********-mobilizatsiiu-cholovikiv-50-ale-niuans LIGA.net підтвердив член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський.
Иннокентию СмоктуновскомуФедору Вениславскому тоже самое, что доверять Даниле Гетьманцеву
От і виникає ситуація, що гребуть усіх підряд. А винен у цьому хто? Хто таку систему завів, ТЦК?
Перепрошую, а як можна попасти під такий молот з ковадлом?
Двох очільників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Київській області - Бориспільського та Бучанського - 19 серпня відправили під варту без альтернативи застави. Обох підозрюють в отриманні грошей від ухилянтів. За попередніми підрахунками, загальна сума неправомірної вигоди перевищила мільйон доларів США.
Пер4читай ще раз, може до тебе дійде.
Ти визначись остаточно, напиши, потім
Що ці всі заяви об'єднує? Вони всі брехливі!
А ще вони всі прямим текстом кажуть: "так, ми регулярно порушуємо закони цієї країни".