Верховный суд Румынии исключил лидера ультраправой партии S.O.S. Romania Диану Шошоаке из списка кандидатов в президенты на предстоящих выборах за ее пророссийские, антиевропейские и антинатовские взгляды.

Согласно Конституции Румынии, любой гражданин этой страны в возрасте от 35 лет, не имеющий судимости, имеет право баллотироваться на пост президента.

Однако суд утверждал, что взгляды Шошоаке делают ее неспособной соблюдать президентскую клятву уважать Конституцию и защищать демократию в случае ее избрания.

Суд в составе девяти членов проголосовал пятью голосами за отстранение Шошоаке, двумя против, а двое отсутствовали.

Большинство судей заявили, что заявления политика "являются достаточным основанием для того, чтобы указать на то, что Диана Шошоаке как кандидат в президенты ставит под сомнение и пренебрегает обязанностью уважать Конституцию через публичные выступления с призывами к отмене фундаментальных государственных ценностей и выбора, а именно членства в ЕС и НАТО".

Что известно о Диане Шошоаке

Диана Шошоаке - лидер "SOS Румыния", небольшой ультранационалистической евроскептической оппозиционной партии, которая получила два места в Европейском парламенте в июне.

Шошоакэ неоднократно критиковали за связи с Москвой. Недавно в своей первой речи в Европарламенте она обвинила Евросоюз в "разорении Румынии" в результате предоставления помощи Украине и призвала прекратить поставки оружия Киеву.

