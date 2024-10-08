РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9336 посетителей онлайн
Новости
2 815 18

В Румынии суд снял пророссийского кандидата Шошоаке с президентской гонки

У Румунії зняли з президентських виборів проросійську Діану Шошоаке

Верховный суд Румынии исключил лидера ультраправой партии S.O.S. Romania Диану Шошоаке из списка кандидатов в президенты на предстоящих выборах за ее пророссийские, антиевропейские и антинатовские взгляды.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Согласно Конституции Румынии, любой гражданин этой страны в возрасте от 35 лет, не имеющий судимости, имеет право баллотироваться на пост президента.

Однако суд утверждал, что взгляды Шошоаке делают ее неспособной соблюдать президентскую клятву уважать Конституцию и защищать демократию в случае ее избрания.

Также читайте: В Грузии оппозиционным телеканалам грозит штраф за отказ крутить предвыборную агитацию руководящей партии с кадрами разрушений в Украине

Суд в составе девяти членов проголосовал пятью голосами за отстранение Шошоаке, двумя против, а двое отсутствовали.

Большинство судей заявили, что заявления политика "являются достаточным основанием для того, чтобы указать на то, что Диана Шошоаке как кандидат в президенты ставит под сомнение и пренебрегает обязанностью уважать Конституцию через публичные выступления с призывами к отмене фундаментальных государственных ценностей и выбора, а именно членства в ЕС и НАТО".

Что известно о Диане Шошоаке

Диана Шошоаке - лидер "SOS Румыния", небольшой ультранационалистической евроскептической оппозиционной партии, которая получила два места в Европейском парламенте в июне.

Шошоакэ неоднократно критиковали за связи с Москвой. Недавно в своей первой речи в Европарламенте она обвинила Евросоюз в "разорении Румынии" в результате предоставления помощи Украине и призвала прекратить поставки оружия Киеву.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На парламентских выборах в Австрии побеждает ультраправая Австрийская партия свободы, - Politico

Автор: 

выборы (24778) Румыния (1147)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Нам би так....але не з нашими людьми
показать весь комментарий
08.10.2024 14:06 Ответить
+4
Румуни наймудріші (разом з балтійськими країнами) у всьому ЄС
показать весь комментарий
08.10.2024 15:33 Ответить
+2
В даному випадку мова йде про любительку всього рашистського. Її в Європарламенті невід довелось примусово виводити із зали засідань, бо вона з іконами бігала і волала про утиски православних. Це ще та любителька пуйла чи за гроші чи може ідейна.
показать весь комментарий
08.10.2024 15:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нам би так....але не з нашими людьми
показать весь комментарий
08.10.2024 14:06 Ответить
точніше не з нашими судами .
показать весь комментарий
08.10.2024 14:20 Ответить
Судді наші знайомі-сусіди-родичі-однокласники-товариші.Ми їх бачимо гавкруги.Але ми не осуджуємо їх а просто заздримо що їм "пощастило" більше ніж нам і надіємося що при потребі вони нам "порєшають".Це як бабця внуком-мусором пишається.Ну що що він хабарник і бидло але ж все до хати тягне,машина в нього файна,дітки длглянуті і в достатку.Якось так.
показать весь комментарий
08.10.2024 14:36 Ответить
скільки ваших однокласників працюють в Верховному Суді ? туди попадають не тому що є юридична освіта , а тому що зацікавлені люди привели .
показать весь комментарий
08.10.2024 14:45 Ответить
Проблема в верховному суді?
показать весь комментарий
08.10.2024 14:54 Ответить
проблема в мафіозній системі , яку збудував Кучма, а всі інші нею користуються .
показать весь комментарий
08.10.2024 14:58 Ответить
Не заважало б перевірити тих двох суддів що відробляли кацапські гроші
показать весь комментарий
08.10.2024 14:10 Ответить
Антиєврейські, антиєвропейські та антинатовські погляди, то не обов'язково проросійські
показать весь комментарий
08.10.2024 14:10 Ответить
В даному випадку мова йде про любительку всього рашистського. Її в Європарламенті невід довелось примусово виводити із зали засідань, бо вона з іконами бігала і волала про утиски православних. Це ще та любителька пуйла чи за гроші чи може ідейна.
показать весь комментарий
08.10.2024 15:43 Ответить
Вот только у ********** антиеврейские, антиевропейские и антинатовские "взгляды". А у всех ультраправых - еще и антиукраинские.
показать весь комментарий
08.10.2024 15:54 Ответить
Шошоаке

Огоссди...
показать весь комментарий
08.10.2024 14:17 Ответить
5 з 9-ти...Цікаво. Гарно,що в Україні ще не розглядають аналогічні питання....поки
показать весь комментарий
08.10.2024 14:24 Ответить
5 из 7. Двое ОТСУТСТВОВАЛИ.
показать весь комментарий
08.10.2024 14:48 Ответить
По ії їб.. лу зразу видно, що прокацапська шльондра! 😁
показать весь комментарий
08.10.2024 14:38 Ответить
Румуни наймудріші (разом з балтійськими країнами) у всьому ЄС
показать весь комментарий
08.10.2024 15:33 Ответить
Як би в 2019 зняли з виборів одного прокацапа за висловлювання про "Україну проститутку", №Термос", і висміювання українства, то жили б зараз, ой як красиво, і мирно...
показать весь комментарий
08.10.2024 16:13 Ответить
Шошо?
показать весь комментарий
08.10.2024 17:10 Ответить
З якого смітника її витягнули її кацапьскі приятелі?😳
показать весь комментарий
08.10.2024 17:32 Ответить
 
 