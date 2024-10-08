РУС
Украина призывает организаторов Всемирных игр-2025 продлить санкции против спортсменов из РФ и Беларуси. ДОКУМЕНТ

Министерство молодежи и спорта Украины, Министерство иностранных дел Украины и Спортивный комитет Украины обратились к президенту Международной Ассоциации Всемирных игр Хосе Перурени Лопесу с официальным письмом, в котором призвали сохранить запрет на участие российских и белорусских спортсменов в ХІІ Всемирных играх 2025 года.

Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство молодежи и спорта Украины, Министерство иностранных дел Украины и Спортивный комитет Украины обратились к президенту Международной Ассоциации Всемирных игр Хосе Перурени Лопесу с официальным письмом. Украинская сторона выразила благодарность за поддержку и призвала сохранить запрет на участие российских и белорусских спортсменов в ХІІ Всемирных играх 2025 года, которые состоятся в городе Чэнду (Китай)", - говорится в сообщении.

Україна закликає на допускати спортсменів з РФ та Білорусі до участі у Всесвітніх ігор-2025

В письме отмечается, что агрессия, развязанная Россией и поддержанная Беларусью, продолжается, а российские оккупанты продолжают совершать зверства против украинского народа. В течение полномасштабного вторжения Россия уже убила более 500 спортсменов и тренеров и нанесла разрушения более чем 500 объектам спортивной инфраструктуры. С учетом этих фактов, Украина настаивает на продолжении санкций против России и Беларуси до прекращения агрессии и восстановления всеобъемлющего, справедливого и длительного мира.

Кроме того, представители Украины напомнили о позиции Международной Ассоциации Всемирных игр, которая в 2022 году запретила участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях. Украинская сторона призывает сохранить эти ограничения и на предстоящих соревнованиях в 2025 году.

"Рассчитываем на вашу дальнейшую солидарность с Украиной и нашим спортивным движением", - говорится в письме.

Отмечается, что письмо подписали министр молодежи и спорта Матвей Бедный, министр иностранных дел Андрей Сибига и президент Спортивного комитета Украины Илья Шевляк.

А бойкот...? Не розглядаємо...?
