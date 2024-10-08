Осуществили более 5 тыс. кибератак на государственные органы Украины: К 15 годам заочно осуждены два хакера ФСБ

Двух участников хакерской группировки ФСБ под названием "Armageddon" заочно приговорили к тюремному заключению благодаря доказательной базе, собранной СБУ и ГБР.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленники совершили более 5 тыс. кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины. Самое большое количество из них пришлось на электронные системы Министерства иностранных дел и Министерство экономического развития Украины. Установлено, что целью хакерских атак было получить доступ к системе электронного документооборота и серверам с секретными данными правительственных структур Украины.

Так, ключевыми организаторами подрывной деятельности являются двое бывших сотрудников управления СБУ в АР Крым, которые в 2014 году изменили присяге. Тогда они добровольно вступили в "филиал" ФСБ на временно оккупированном полуострове.

По материалам украинских правоохранителей суд назначил обоим изменникам 15 лет лишения свободы. Они признаны виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и автоматизированных систем).

Отмечается, что судебное разбирательство состоялось в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемых). Срок отбывания наказания будет исчисляться с даты фактического задержания осужденных.

