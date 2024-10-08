Более 3500 ударов нанесли оккупанты по приграничье Сумщины, Черниговщины и Харьковщины в течение сентября, - Госпогранслужба

В течение сентября зафиксировано более 3,5 тыс. вражеских обстрелов приграничных территорий Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Больше всего обстрелов - на Сумщине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Фактически ежедневно враг продолжает обстреливать территорию Украины. И в пределах Черниговщины, Сумщины, Харьковщины только в течение сентября нашими пограничными нарядами, пограничными подразделениями, группами было зафиксировано более 3,5 тысячи обстрелов, которые совершил враг по территории этих областей. Большинство обстрелов - по Сумскому направлению", - отметил он.

Демченко добавил, что для атак на погранзаставу враг использует артиллерию, БПЛА ударного типа. Большинство обстрелов приходится на населенные пункты, враг продолжает бить по мирным людям.

