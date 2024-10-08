РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10066 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
391 3

Более 3500 ударов нанесли оккупанты по приграничье Сумщины, Черниговщины и Харьковщины в течение сентября, - Госпогранслужба

Обстріли прикордоння Чернігівщини

В течение сентября зафиксировано более 3,5 тыс. вражеских обстрелов приграничных территорий Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Больше всего обстрелов - на Сумщине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Фактически ежедневно враг продолжает обстреливать территорию Украины. И в пределах Черниговщины, Сумщины, Харьковщины только в течение сентября нашими пограничными нарядами, пограничными подразделениями, группами было зафиксировано более 3,5 тысячи обстрелов, которые совершил враг по территории этих областей. Большинство обстрелов - по Сумскому направлению", - отметил он.

Демченко добавил, что для атак на погранзаставу враг использует артиллерию, БПЛА ударного типа. Большинство обстрелов приходится на населенные пункты, враг продолжает бить по мирным людям.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала приграничье Черниговщины: 3 человека погибли, в том числе ребенок. 4 раненых (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (29146) Сумская область (3606) Харьковщина (5577) Черниговщина (1486) Демченко Андрей (309)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось про Курщину жодних новин🤔
показать весь комментарий
08.10.2024 17:39 Ответить
Новини про Курщину біля сумських моргів.
показать весь комментарий
08.10.2024 18:55 Ответить
Демченко не все каже, наприклад, забуває про Каби і ракети.
показать весь комментарий
08.10.2024 18:52 Ответить
 
 