Заявки на вступление в Украинский легион подали почти двести человек со всей Европы, - Минобороны Польши

В Польше продолжается набор в добровольческий Украинский легион, заявки в который подали почти двести человек со всей Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

Как сообщается, в Люблине продолжается масштабный набор в добровольческий украинский легион, в который могут вступить все граждане Украины. Сейчас заявки подали почти двести человек со всей Европы.

"Если будет создана первая группа из нескольких сотен добровольцев, мы их сразу будем обучать", - сказал Залевский.

Кроме того, он напомнил, что Польша в рамках программы обучения ЕС уже подготовила более 20 тысяч украинских военных.

"Мы полностью осознаем, что обороноспособность Украины и устойчивость Украинского государства являются крайне важными для нашей безопасности, поэтому поддерживаем ее во всех возможных измерениях", - добавил он.

Как отмечается, в Легион могут вступить все гражданам Украины независимо от пола и места жительства.

"Мы видим очень большой интерес к этой инициативе среди наших граждан. Точные цифры доступны Министерству обороны, но я могу сказать, что по состоянию на пятницу, 4 октября, цифра составляла 196 человек, которые подали заявки со всей Европы", - указано в сообщении.

Украинский легион в Польше

Напомним, создание Украинского легиона предусматривает соглашение по безопасности, подписанное Украиной и Польшей 8 июля.

Президент Владимир Зеленский сказал, что каждый гражданин Украины, который решит присоединиться к легиону, сможет подписать контракт с ВСУ.