Заявки на вступление в Украинский легион подали почти двести человек со всей Европы, - Минобороны Польши
В Польше продолжается набор в добровольческий Украинский легион, заявки в который подали почти двести человек со всей Европы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.
Как сообщается, в Люблине продолжается масштабный набор в добровольческий украинский легион, в который могут вступить все граждане Украины. Сейчас заявки подали почти двести человек со всей Европы.
"Если будет создана первая группа из нескольких сотен добровольцев, мы их сразу будем обучать", - сказал Залевский.
Кроме того, он напомнил, что Польша в рамках программы обучения ЕС уже подготовила более 20 тысяч украинских военных.
"Мы полностью осознаем, что обороноспособность Украины и устойчивость Украинского государства являются крайне важными для нашей безопасности, поэтому поддерживаем ее во всех возможных измерениях", - добавил он.
Как отмечается, в Легион могут вступить все гражданам Украины независимо от пола и места жительства.
"Мы видим очень большой интерес к этой инициативе среди наших граждан. Точные цифры доступны Министерству обороны, но я могу сказать, что по состоянию на пятницу, 4 октября, цифра составляла 196 человек, которые подали заявки со всей Европы", - указано в сообщении.
Украинский легион в Польше
Напомним, создание Украинского легиона предусматривает соглашение по безопасности, подписанное Украиной и Польшей 8 июля.
Президент Владимир Зеленский сказал, что каждый гражданин Украины, который решит присоединиться к легиону, сможет подписать контракт с ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За что умирать?
За Кирюшу Тимошенко?
За убийцу чеченцев Татарова?
Или за козлов Зеленского - которые обожают ЗЕЛЕНЬ?
Собирают эту ЗЕЛЕНЬ по КРУПице
Нема дурных
У нас президент - только выглядит как еврей
А на самом деле -он редкий ПОЦ
А кто захочет идти в бой с ПОЦОМ?
Помню ,как говорила 25 -летним пацанам
Вам придется пройти воевать
Но уже по- серьезному
И как пацаны надо мной ржали - очень хорошо помню
Не уверена сегодня, что все они живы....
Пацаны ,видимо, голову использовали
Чтобы видосики смотреть
И пиво в нее заливать
А голова не только для этого нужна....
Ну ничего - война научит ГОЛОВОЙ думать
А не ДУПОЙ
Чтобы ЭТО ЧМО было ВЕРХОВНЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ?
Вот и воюйте теперь с ЭТИМ ЧМОМ!!!!
А не пишите всякие отмазки
Поздно уже отмазки писать
И путин сделал все, чтобы ПРОРОССИЙСКИЙ кандидат
Стал украинским президентом
Он был нужен путину для мягкой экспансии
У путина с Зеленским - не получилось
И в конце 2021 года рейтинги Зеленского
Упали с 73% до 25 %
Я почти уверена - что Зеленский с путиным договорились о войне
Если бы это было не так
То Зеленский после предупреждений Байдена в октябре 2021 года
О том, что путин готовит вторжение
Стал бы готовить страну и народ - к войне
Зеленский сделал наоборот
То есть ПОДЫГРАЛ ПУТИНУ
Только за одно это его должен судить ТРИБУНАЛ
Разминирование Чонгара - это тоже на пользу путину
Отстранение Залужного - это ПОДАРОК ПУТИНУ
Я считаю зеленского агентом путина
И самым страшным врагом Украины
Печально,что вы этого не понимаете
Чи гадаєте, що кацапи не зроблять відповідний висновок: справи в цьому напрямку йдуть дуже погано?
Що