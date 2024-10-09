В Пентагоне рассматривают возможность переноса заседания "Рамштайн"

В Министерстве обороны США решают, переносить ли встречу в формате "Рамштайн", которая должна была состояться 12 октября, в связи с отменой визита Джо Байдена в Германию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Из-за урагана Милтон президент Байден больше не едет на Рамштайн для участия в Контактной группе по вопросам обороны Украины. Мы все еще работаем над тем, как это скажется на расписании министра", - заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Отвечая на вопрос журналиста, планируют ли перенести заседание группы по вопросам обороны Украины, объединив ее с заседанием министров обороны НАТО 17-18 октября, в Пентагоне заявили, что пока не имеют окончательного решения:

"Мы только сейчас это выясняем. Поэтому когда появятся обновления, я обязательно их сообщу. Как вы знаете, президент только сегодня утром отменил свое путешествие. Поэтому мы работаем с этими деталями. Сообщим, когда будем знать больше".

Напомним госсекретарь США Энтони Блинкен отменил визит в Германию во время которого должен был принять участие в заседании контактной группы "Рамштайн".

Напомним президент США Джо Байден отложил визит в Германию и Анголу из-за угрозы нового урагана Милтон.

Также читайте: На "Рамштайне" могут снять ограничения на удары вглубь РФ, "анонсы" состоятся уже на территории врага, - Чернев