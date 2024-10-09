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В Пентагоне рассматривают возможность переноса заседания "Рамштайн"

У Пентагоні вирішують чи переносити засідання Рамштайн

В Министерстве обороны США решают, переносить ли встречу в формате "Рамштайн", которая должна была состояться 12 октября, в связи с отменой визита Джо Байдена в Германию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Из-за урагана Милтон президент Байден больше не едет на Рамштайн для участия в Контактной группе по вопросам обороны Украины. Мы все еще работаем над тем, как это скажется на расписании министра", - заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Отвечая на вопрос журналиста, планируют ли перенести заседание группы по вопросам обороны Украины, объединив ее с заседанием министров обороны НАТО 17-18 октября, в Пентагоне заявили, что пока не имеют окончательного решения:

"Мы только сейчас это выясняем. Поэтому когда появятся обновления, я обязательно их сообщу. Как вы знаете, президент только сегодня утром отменил свое путешествие. Поэтому мы работаем с этими деталями. Сообщим, когда будем знать больше".

Напомним госсекретарь США Энтони Блинкен отменил визит в Германию во время которого должен был принять участие в заседании контактной группы "Рамштайн".

Напомним президент США Джо Байден отложил визит в Германию и Анголу из-за угрозы нового урагана Милтон.

Также читайте: На "Рамштайне" могут снять ограничения на удары вглубь РФ, "анонсы" состоятся уже на территории врага, - Чернев

Автор: 

Пентагон (1467) Рамштайн (147)


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Топ комментарии
+11
Мабуть Байден 100500 разів просив Зеленського прибрати єрмака а той вперся. От Байден і проігнорував "Рамштайн".
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09.10.2024 01:46
+5
Собака не здатна самостійно змінити свого власника. Байден в курсі, сам має пса
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09.10.2024 02:23
+5
Згоден на 100% що повністю підтримувати нову владу ворів та диктатора в Европі ніхто не буде. Частково підтримають аби країна не лягла під диктатора-кацапа і щоб була площадкою для стримування орків, а не повноцінним партнером. Ми самі винні в цьому.
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09.10.2024 06:09
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09.10.2024 01:28 Ответить
Мабуть Байден 100500 разів просив Зеленського прибрати єрмака а той вперся. От Байден і проігнорував "Рамштайн".
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09.10.2024 01:46 Ответить
Собака не здатна самостійно змінити свого власника. Байден в курсі, сам має пса
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09.10.2024 02:23 Ответить
Згоден на 100% що повністю підтримувати нову владу ворів та диктатора в Европі ніхто не буде. Частково підтримають аби країна не лягла під диктатора-кацапа і щоб була площадкою для стримування орків, а не повноцінним партнером. Ми самі винні в цьому.
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09.10.2024 06:09 Ответить
Під час війни вибори ніхто не проводить
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09.10.2024 07:15 Ответить
Проводить.
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09.10.2024 07:32 Ответить
Проводять, і можливо хватить свою ОПешну херню просувати? Якщо не поміняти зеленого піськограя і його кодло, можливо буде шанс... А так коах однозначний!
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09.10.2024 09:16 Ответить
Читай Конституцію і не неси маячню. Під час війни - заклики до повалення влади мають невідворотно каратись.
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11.10.2024 21:50 Ответить
Та ти чого, хто ж закликає до повалення? Я вже давно зрозумів що це втрачена тема і вся ця пурга про свободу не більше ніж пустий звук....
А вам як представнику хімічної таблиці скажу, що я лише спостерігаю в яку ж дупу загонить країну зелений піськограй)))).... Це ж так весело та ПОТУЖНО, і головне НЕЗЛАМНО!!!
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12.10.2024 17:18 Ответить
Байден х*й ложив на Україну і тут нічого несподіваного в нього ураган і це нормально для президента піклуватись про свою державу. Але тенденція така що він давно вже забив і навіть дозвіл на далекобійні ракети не дав. Зе і жОПа Єрмака в цьому допомогли. Вкраїчики самі винуваті що терпіли три рокі цю х*йню
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09.10.2024 06:49 Ответить
А чого тебе це так колоте ? З'їбався з України то і сиди в Штатах мовчки , експерт херов .
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09.10.2024 06:56 Ответить
Та вже давно помітили, що самі фахові експерди по усіх українських питаннях сидять саме за кордоном.
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09.10.2024 08:17 Ответить
тут ще є варіант, що люди які не тут в Україні, можуть більш реально дивитись на перспективи. Вони всеж не ранені в голову гавномарафонами, псом патроном і картами таро буданова.
Але це всього лише думка)
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09.10.2024 09:18 Ответить
Приїхали тут до знайомих родичі які як біженці звалили в Польщу ще в лютому 22 року , приїжали на тиждень але побувши один день під сиренами повітряних тривог втекли назад в Польщу зі словами , що в такому стрессі неможливо жити .То які поради Україні можуть дати такі колишні співвітчизники .
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09.10.2024 09:42 Ответить
Дєда-мопєда заглох ...Вже всім стадо зрозуміло,що Бідон просто забив ...на війну в Україні та і на саму нашу неньку.
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09.10.2024 07:15 Ответить
Байден физически не может что то обсуждать. Отложили для следующего президента.
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09.10.2024 07:16 Ответить
Ну ,причём тут физически не может ??

Он страхуется ураганом ,чтобы отменить
свою поездку на "Рамштайн" .

Видимо не готов принимать план победы от Зеленского .
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09.10.2024 07:22 Ответить
может ещё рейтинг Камалы не хотят портит, в т.ч. внешним видом деда.
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09.10.2024 07:34 Ответить
Относительно того ,чтобы не портить рейтинг
Харрис ,согласна .
Ну ,а внешний вид -всё-таки не определяющая часть
личности для президента ,были бы мудрые решения
в поддержку Украины .
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09.10.2024 10:22 Ответить
ТІЛЬКИ ПЕРЕНОСИТИ !

Без президента США- то марне зібрання .

Жодне життєво-необхідне питання по Україні не
можливо зараз вирішити без США .
А головне питання - наше членство в НАТО .

Ураган -це привід для Байдена не поїхати на "Рамштайн"
і це поганий для України знак .
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09.10.2024 07:18 Ответить
Питання України в НАТО добре щоб при наших онуках вирішилось.
Але якщо виберуть Зезедента на другий термін, то не факт, що країна виживе.
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09.10.2024 09:13 Ответить
Рамштайн - це посиденьки, під час яких українцям нагадують про загальну кількість грошей, які їм надали західні партнери. Ну і ще повторюють всі попередні заяви щодо надання чергової мізерної партії зброї та ***********.

Жодних доленосних рішень тут не приймають. Просто фіксують те, що було раніше озвучено.
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09.10.2024 09:45 Ответить
А як прелюдія до саміту G20 ?
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09.10.2024 10:01 Ответить
Українці ніяк не можуть зрозуміти, що вони не є пупом землі, а інструментом на користь інших.
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09.10.2024 08:32 Ответить
Так вся проблема в тому що Захід зрозумів що Україна може стати пупом Землі , тому і бояться нашої перемоги , нашої потенційної сили . Помилково вважають що з часом ми зможемо диктувати Світу свою волю .Хоттяя ...))
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09.10.2024 09:37 Ответить
Та гаразд тобі. Треба тверезо подивитися на ситуацію, що склалася. Це Захід переконав, що Україна самостійна та незалежна, а тепер він сам за це розплачується. Сьогодні західні громадяни самі страждають від санкцій, які були введені проти Росії, але призвели до зростання цін на енергію, скорочення ВВП, загострення війни. І не треба мене звинувачувати у ворожій пропаганді. Реальність така яка є.
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09.10.2024 10:03 Ответить
Що ти можеш знати про реальність?! Чи, може, ти Бог?
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09.10.2024 10:23 Ответить
А ти викинь телевізор і теж станеш реалістом.
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09.10.2024 12:11 Ответить
НПЗД!
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09.10.2024 15:03 Ответить
Дуже легко спростовується. Де ще зараз у світі відбувається військовий конфлікт, одна зі сторін якого, маючи ядерну зброю, постійно погрожує її застосувати і таким чином може ініціювати початок Третьої світової війни?
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09.10.2024 09:49 Ответить
Ніяк не побудую логічного ланцюжка. Що саме спростовується фактом воєнного конфлікту?
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09.10.2024 10:07 Ответить
Ось тому і не можете, що ланцюжок будуєте, спираючись не на те. Даю підказку: "ядерна зброя" і "Третя світова війна".
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09.10.2024 15:13 Ответить
шланг
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09.10.2024 18:24 Ответить
.Какой там Рамштайн. Его посрать на возыку возят. и следят, чтобы штаны не забыл снять.
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09.10.2024 09:07 Ответить
То ли пыня, из питерской подворотни, всегда на ходу, и целый взвод ФСОшников носят за ним чемоданы с говном....
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09.10.2024 11:03 Ответить
 
 