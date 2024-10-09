В Пентагоне рассматривают возможность переноса заседания "Рамштайн"
В Министерстве обороны США решают, переносить ли встречу в формате "Рамштайн", которая должна была состояться 12 октября, в связи с отменой визита Джо Байдена в Германию.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
"Из-за урагана Милтон президент Байден больше не едет на Рамштайн для участия в Контактной группе по вопросам обороны Украины. Мы все еще работаем над тем, как это скажется на расписании министра", - заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.
Отвечая на вопрос журналиста, планируют ли перенести заседание группы по вопросам обороны Украины, объединив ее с заседанием министров обороны НАТО 17-18 октября, в Пентагоне заявили, что пока не имеют окончательного решения:
"Мы только сейчас это выясняем. Поэтому когда появятся обновления, я обязательно их сообщу. Как вы знаете, президент только сегодня утром отменил свое путешествие. Поэтому мы работаем с этими деталями. Сообщим, когда будем знать больше".
Напомним госсекретарь США Энтони Блинкен отменил визит в Германию во время которого должен был принять участие в заседании контактной группы "Рамштайн".
Напомним президент США Джо Байден отложил визит в Германию и Анголу из-за угрозы нового урагана Милтон.
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А вам як представнику хімічної таблиці скажу, що я лише спостерігаю в яку ж дупу загонить країну зелений піськограй)))).... Це ж так весело та ПОТУЖНО, і головне НЕЗЛАМНО!!!
Але це всього лише думка)
Он страхуется ураганом ,чтобы отменить
свою поездку на "Рамштайн" .
Видимо не готов принимать план победы от Зеленского .
Харрис ,согласна .
Ну ,а внешний вид -всё-таки не определяющая часть
личности для президента ,были бы мудрые решения
в поддержку Украины .
Без президента США- то марне зібрання .
Жодне життєво-необхідне питання по Україні не
можливо зараз вирішити без США .
А головне питання - наше членство в НАТО .
Ураган -це привід для Байдена не поїхати на "Рамштайн"
і це поганий для України знак .
Але якщо виберуть Зезедента на другий термін, то не факт, що країна виживе.
Жодних доленосних рішень тут не приймають. Просто фіксують те, що було раніше озвучено.