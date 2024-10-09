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Новости Война
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В случае победы на выборах Трамп не будет ждать инаугурации, чтобы добиться мира в Украине, - Орбан

Орбан вважає, що Трамп доб'ється миру в Україні ще до інавгурації у разі переобрання

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае переизбрания Дональда Трампа президентом США он даже не будет ждать инаугурации, чтобы принять меры по завершению войны в Украине.

Об этом сообщает издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.

"Трамп будет действовать немедленно, поэтому мы, как европейские лидеры, не можем терять времени, потому что между выборами и инаугурацией нового президента не будет двух-трех месяцев, как это обычно бывает. Мы должны реагировать сначала интеллектуально, философски, затем стратегически, а затем на уровне действий как можно скорее", - заявил Орбан во время пресс-конференции в Страсбурге.

Он напомнил, что 7 ноября в Будапеште запланирован неформальный саммит европейских лидеров - через два дня после президентских выборов в США.

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"Я рад, что неформальный саммит европейских лидеров пройдет в Будапеште через два дня после выборов в Соединенных Штатах", - отметил Орбан.

По его словам, это будет удобный случай обсудить подходы к развязыванию войны РФ против Украины и определить дальнейшие шаги как для отдельных государств, так и для Евросоюза в целом.

Венгерский премьер также сравнил внешнеполитические подходы администрации Трампа с нынешней демократической властью США, отметив "значительную разницу" между ними.

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Он выразил уверенность, что Трамп, в случае победы, не будет ждать официальной инаугурации для того, чтобы действовать на международной арене, и "добиться мира" в Украине.

"Мы откупорим несколько бутылок шампанского, если Трамп вернется", - добавил Орбан.

Автор: 

Венгрия (1995) США (27034) Трамп Дональд (5569) Виктор Орбан (475)


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Топ комментарии
+15
"Ми відкоркуємо кілька пляшок шампанського, якщо Трамп повернеться" Орбан, можешь уже открыть 1 бутылку и сесть на неё, т.к. трампон вернётся, но только в тюрьму.
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09.10.2024 08:35
+12
Бреше і не зморгне! Для Трампа головне - не "війна в Україні... Для нього головне - припинення розслідування порушених проти нього кримінальних справ... А це він може зробить лише після інавгурації - коли отримає всю повноту влади... А то, поки він буде займаться Україною - можуть виплисти такі "штучки", що запахне негайним імпічментом... І тоді йому точно буде не до України...
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09.10.2024 08:44
+9
Орбан-здохни.
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09.10.2024 08:31
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Орбан-здохни.
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09.10.2024 08:31 Ответить
та президентом США буде Херіс! в Сімпсонах про це вже є пророцтво
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09.10.2024 08:41 Ответить
Будуть Україну ділити? Мадьярам Закарпаття?
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09.10.2024 08:34 Ответить
Для чого її ділити? Україна і так прагне стати членом Європейського Союзу - нехай приймають ВСЮ.
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09.10.2024 13:08 Ответить
"Ми відкоркуємо кілька пляшок шампанського, якщо Трамп повернеться" Орбан, можешь уже открыть 1 бутылку и сесть на неё, т.к. трампон вернётся, но только в тюрьму.
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09.10.2024 08:35 Ответить
До речі! Жирік вже відкупорював шампанське колись!
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09.10.2024 08:35 Ответить
dva ******* po kotorim tjurma plače
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09.10.2024 08:38 Ответить
Трамп порішає все на марші - такии шустряк
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09.10.2024 08:43 Ответить
корба несе повну ахінею.
В якому статусі Трамп буде рішати? Якщо до інавгурації - то що йому заважає зробити це ПРЯМО ВЖЕ?
Якщо після інавгурації - то корба нагло бреше.
А в цілому - крім Трампона є ще парламент та демократи в ньому - чи він їх до інавгурації ліквідує?
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09.10.2024 13:12 Ответить
Трамбон!
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09.10.2024 13:13 Ответить
Бреше і не зморгне! Для Трампа головне - не "війна в Україні... Для нього головне - припинення розслідування порушених проти нього кримінальних справ... А це він може зробить лише після інавгурації - коли отримає всю повноту влади... А то, поки він буде займаться Україною - можуть виплисти такі "штучки", що запахне негайним імпічментом... І тоді йому точно буде не до України...
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09.10.2024 08:44 Ответить
Згодна з вами ! В США скандал , рудий Трамп був на вечірках Пі Дідді , він є в списках , і не одноразово , притому не тільки на "білих ", а і на " брудних ". А там наркота , згвалтування неповнолітніх ... Відкупитися не вийде , навіть якщо він стане президентом .
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09.10.2024 11:35 Ответить
Ага,хіба що оголосить Україну одним із Штатів США...😁
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09.10.2024 08:47 Ответить
дорочі нармальний як для українців варіант !!! американське цру, фбр спересадило б цих зе-агентів кремля при владі ...
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09.10.2024 09:33 Ответить
дурік ти орбан, тобі то ублюдку звідки знати.
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09.10.2024 08:48 Ответить
А він і не знає, йому головне ляпнути, і гроші от ху... ла за це порахувати
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09.10.2024 09:32 Ответить
Таке йому Трамп сказав, чи наснилося?
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09.10.2024 08:50 Ответить
Чекати не буде...Одразу самоубьється!
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09.10.2024 08:53 Ответить
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09.10.2024 08:56 Ответить
Буде нова "Ось" - Вашингтон-Будапешт-Москва-Пхеньян-Тегеран?
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09.10.2024 09:24 Ответить
Він висловив упевненість, що Трамп, у разі перемоги, не чекатиме офіційної інавгурації для того, щоб діяти на міжнародній арені, та "домогтися миру" в Україні. - що воно меле х/зн???(((Трамп, у разі перемоги, не чекатиме офіційної інавгурації для того, щоб діяти на міжнародній арені)))тоді що він чекає зараз, і недіє на міжнародній арені, щоб до інавгурації "домогтися миру" ???
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09.10.2024 09:44 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/vojna-i-tajnye-zvonki-putina/ Олег Пономарь :
Трамп таємно отримував від ***** особисті інструкції, спілкувався з ним щонайменше сім разів з моменту відставки з посади Президента.
На протязі 2023-24рр. Трамп чинив тиск на конгресменів-республіканців, вимагаючи заблокувати військову допомогу Україні для боротьби з російськими загарбниками. Про це йдеться в новій книзі журналіста Боба Вудворда "Війна".
У книзі під назвою "Війна", Вудворд описує епізод, що стався в січні ц.р. в Мар-а-Лаго, маєтку Трампа у Флориді, коли колишній президент наказав помічникові вийти зі свого кабінету, щоб провести телефонну розмову з ******. За словами неназваного помічника, відтоді як Трамп залишив Білий дім, ці двоє спілкувалися щонайменше ще шість разів.
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09.10.2024 10:06 Ответить
https://t.me/Ol_Sharp Олег Шарп :
Трамп під час своєї першої зустрічі з ****** 7 липня 2017 року у Гамбурзі питав у нього поради щодо військової допомоги Україні, повідомляє The New York Times. Видання з посиланням на колишнього держсекретаря Рекса Тіллерсона оприлюднює подробиці діалогу двох президентів.
Трамп заявив *****, що розглядає можливість постачання зброї Україні та запитав: «Що ви думаєте?» ***** зайвило, «це було б помилкою, і яку допомогу США не надали б українцям, вони попросять ще». Американський президент не заперечував, повідомляє NYT з посиланням на трьох чиновників.
***** зневажливо відгукувався про Україну та «влаштував майстер-клас із формування мислення» Трампа. Тіллерсон після переговорів закликав співробітників адміністрації США «попрацювати, щоб змінити думку президента щодо України».
За даними співрозмовників видання, президенти обговорювали Україну і під час їхньої першої телефонної розмови 28 січня 2017 року. Трамп першим порушив це питання, попросивши Путіна висловити свою думку. Російський президент почав говорити про корупцію в цій країні, на що Трамп реагував обережно і не захищав Україну. Водночас він визнав, що «конфлікт» між Москвою та Києвом заважає йому покращити відносини США з Росією.

🤷‍♂️ Я не знаю, що могло змінитись у свідомості Трампа. Modus operandi, який полягає у тому, щоб телефонувати путіну і питати його поради стосовно України, нікуди не дівся.
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09.10.2024 10:16 Ответить
***** вместе с трампом недобитым
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09.10.2024 10:18 Ответить
А во вторых, что значит трамп еще официально не будучи президентом может астанавить вайну? Тоесть орбан подтверждает что трамп ету войну и начал. Потому что войну может остановить только тот кто ее начал. И давайте вспомним с чего все начиналось. А начиналось с того что рашисты начали войну с уверенностью что придет трамп и все порешает. Тоесть как я и говорил что именно Трамп с ****** начали ету войну в Украине. И точно так же в Израиле.
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09.10.2024 10:34 Ответить
Постійний потік дезінформації від Орбана. Навіщо в ньому приймати участь?
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09.10.2024 11:13 Ответить
Перемога Трампа - це перемога Путлера в Україні.
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09.10.2024 11:44 Ответить
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09.10.2024 11:49 Ответить
*****, іди нах разом зі своїм срампом.
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09.10.2024 22:49 Ответить
 
 