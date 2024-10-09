В случае победы на выборах Трамп не будет ждать инаугурации, чтобы добиться мира в Украине, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае переизбрания Дональда Трампа президентом США он даже не будет ждать инаугурации, чтобы принять меры по завершению войны в Украине.

Об этом сообщает издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.

"Трамп будет действовать немедленно, поэтому мы, как европейские лидеры, не можем терять времени, потому что между выборами и инаугурацией нового президента не будет двух-трех месяцев, как это обычно бывает. Мы должны реагировать сначала интеллектуально, философски, затем стратегически, а затем на уровне действий как можно скорее", - заявил Орбан во время пресс-конференции в Страсбурге.

Он напомнил, что 7 ноября в Будапеште запланирован неформальный саммит европейских лидеров - через два дня после президентских выборов в США.

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"Я рад, что неформальный саммит европейских лидеров пройдет в Будапеште через два дня после выборов в Соединенных Штатах", - отметил Орбан.

По его словам, это будет удобный случай обсудить подходы к развязыванию войны РФ против Украины и определить дальнейшие шаги как для отдельных государств, так и для Евросоюза в целом.

Венгерский премьер также сравнил внешнеполитические подходы администрации Трампа с нынешней демократической властью США, отметив "значительную разницу" между ними.

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Он выразил уверенность, что Трамп, в случае победы, не будет ждать официальной инаугурации для того, чтобы действовать на международной арене, и "добиться мира" в Украине.

"Мы откупорим несколько бутылок шампанского, если Трамп вернется", - добавил Орбан.