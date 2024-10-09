В случае победы на выборах Трамп не будет ждать инаугурации, чтобы добиться мира в Украине, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае переизбрания Дональда Трампа президентом США он даже не будет ждать инаугурации, чтобы принять меры по завершению войны в Украине.
Об этом сообщает издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.
"Трамп будет действовать немедленно, поэтому мы, как европейские лидеры, не можем терять времени, потому что между выборами и инаугурацией нового президента не будет двух-трех месяцев, как это обычно бывает. Мы должны реагировать сначала интеллектуально, философски, затем стратегически, а затем на уровне действий как можно скорее", - заявил Орбан во время пресс-конференции в Страсбурге.
Он напомнил, что 7 ноября в Будапеште запланирован неформальный саммит европейских лидеров - через два дня после президентских выборов в США.
"Я рад, что неформальный саммит европейских лидеров пройдет в Будапеште через два дня после выборов в Соединенных Штатах", - отметил Орбан.
По его словам, это будет удобный случай обсудить подходы к развязыванию войны РФ против Украины и определить дальнейшие шаги как для отдельных государств, так и для Евросоюза в целом.
Венгерский премьер также сравнил внешнеполитические подходы администрации Трампа с нынешней демократической властью США, отметив "значительную разницу" между ними.
Он выразил уверенность, что Трамп, в случае победы, не будет ждать официальной инаугурации для того, чтобы действовать на международной арене, и "добиться мира" в Украине.
"Мы откупорим несколько бутылок шампанского, если Трамп вернется", - добавил Орбан.
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В якому статусі Трамп буде рішати? Якщо до інавгурації - то що йому заважає зробити це ПРЯМО ВЖЕ?
Якщо після інавгурації - то корба нагло бреше.
А в цілому - крім Трампона є ще парламент та демократи в ньому - чи він їх до інавгурації ліквідує?
Трамп таємно отримував від ***** особисті інструкції, спілкувався з ним щонайменше сім разів з моменту відставки з посади Президента.
На протязі 2023-24рр. Трамп чинив тиск на конгресменів-республіканців, вимагаючи заблокувати військову допомогу Україні для боротьби з російськими загарбниками. Про це йдеться в новій книзі журналіста Боба Вудворда "Війна".
У книзі під назвою "Війна", Вудворд описує епізод, що стався в січні ц.р. в Мар-а-Лаго, маєтку Трампа у Флориді, коли колишній президент наказав помічникові вийти зі свого кабінету, щоб провести телефонну розмову з ******. За словами неназваного помічника, відтоді як Трамп залишив Білий дім, ці двоє спілкувалися щонайменше ще шість разів.
Трамп під час своєї першої зустрічі з ****** 7 липня 2017 року у Гамбурзі питав у нього поради щодо військової допомоги Україні, повідомляє The New York Times. Видання з посиланням на колишнього держсекретаря Рекса Тіллерсона оприлюднює подробиці діалогу двох президентів.
Трамп заявив *****, що розглядає можливість постачання зброї Україні та запитав: «Що ви думаєте?» ***** зайвило, «це було б помилкою, і яку допомогу США не надали б українцям, вони попросять ще». Американський президент не заперечував, повідомляє NYT з посиланням на трьох чиновників.
***** зневажливо відгукувався про Україну та «влаштував майстер-клас із формування мислення» Трампа. Тіллерсон після переговорів закликав співробітників адміністрації США «попрацювати, щоб змінити думку президента щодо України».
За даними співрозмовників видання, президенти обговорювали Україну і під час їхньої першої телефонної розмови 28 січня 2017 року. Трамп першим порушив це питання, попросивши Путіна висловити свою думку. Російський президент почав говорити про корупцію в цій країні, на що Трамп реагував обережно і не захищав Україну. Водночас він визнав, що «конфлікт» між Москвою та Києвом заважає йому покращити відносини США з Росією.
🤷♂️ Я не знаю, що могло змінитись у свідомості Трампа. Modus operandi, який полягає у тому, щоб телефонувати путіну і питати його поради стосовно України, нікуди не дівся.