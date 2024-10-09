РУС
Из-за запрета мессенджера Discord командные штабы РФ могут остаться без трансляции с БПЛА, - СМИ

У Росії заблокували Discord: як це вплине на армію РФ

В российской армии после блокировки мессенджера Discord начались проблемы с трансляцией изображения с боевых беспилотников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Авторы российских провоенных каналов и российские "военкоры" раскритиковали блокировку мессенджера. Они обратили внимание на то, что Discord используется российскими войсками в Украине для боевого управления, и отметили, что теперь часть командных пунктов и штабов может остаться без трансляции с беспилотников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что никакой альтернативы мессенджеру Discord нет.

В Роскомнадзоре заявили, что доступ к мессенджеру был ограничен из-за нарушения требования законодательства, которое "необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан, продажи наркотиков" и "в связи с размещением противоправной информации".

+3
🗿 Буданов встояв, але буде другий раунд. Буданова намагались зняти і забрати у розвідки важливі підрозділи, - NV. )

За інформацією джерела NV у ГУР планувалось спочатку забрати функцію керівництва над військовими аташе, прикріпленими до посольств або дипмісії заради контролю військових питань, що виникають у процесі міждержавних відносин.

Також планували відокремити всі спецпідрозділи, що виконують операції на лінії фронту та підпорядкувати їх армії. А ще у відомства Буданова намагались би забрати групи, що використовують далекобійні дрони, та розподілити їх по інших військових структурах. Також йшла мова, щоб забрати у відомства Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Джерело в ГУР не назвав конкретних чиновників, які намагались звільнити Буданова та послабити можливості воєнної розвідки. Він лише зазначив, що до цього процесу причетні « 👺 деякі представники Банкової».
09.10.2024 14:50
+2
Джерело в ГУР не назвав конкретних чиновників, які намагались звільнити Буданова та послабити можливості воєнної розвідки. Він лише зазначив, що до цього процесу причетні « деякі представники Банкової».

А призвіща деяких представників Банкової, починаютьця з літери З, чи Є?
09.10.2024 15:01
+1
Єрмаковщина рулить шашличниками.
09.10.2024 15:02
🗿 Буданов встояв, але буде другий раунд. Буданова намагались зняти і забрати у розвідки важливі підрозділи, - NV. )

За інформацією джерела NV у ГУР планувалось спочатку забрати функцію керівництва над військовими аташе, прикріпленими до посольств або дипмісії заради контролю військових питань, що виникають у процесі міждержавних відносин.

Також планували відокремити всі спецпідрозділи, що виконують операції на лінії фронту та підпорядкувати їх армії. А ще у відомства Буданова намагались би забрати групи, що використовують далекобійні дрони, та розподілити їх по інших військових структурах. Також йшла мова, щоб забрати у відомства Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Джерело в ГУР не назвав конкретних чиновників, які намагались звільнити Буданова та послабити можливості воєнної розвідки. Він лише зазначив, що до цього процесу причетні « 👺 деякі представники Банкової».
09.10.2024 14:50
буданов=ермак=зеленский
09.10.2024 15:23
Джерело в ГУР не назвав конкретних чиновників, які намагались звільнити Буданова та послабити можливості воєнної розвідки. Він лише зазначив, що до цього процесу причетні « деякі представники Банкової».

А призвіща деяких представників Банкової, починаютьця з літери З, чи Є?
09.10.2024 15:01
На "дєрь" починається, на "мак" закінчується.
09.10.2024 18:26
Єрмаковщина рулить шашличниками.
09.10.2024 15:02
Що сказати - лондонскі олігархічні чиновники лілі-путіна давно відірвані від потреб глубінного народу трусіянців...
ГГГООЙЙДДАА!!
09.10.2024 15:08
у нас тут на тєлєгу наїжджають, а кацапи виявляється геймерський діскорд використовують
09.10.2024 15:15
транслювати відео можуть десятки додатків.

навряд чи вони користувалися Дискорд, це капелюх в основному для трансляції Вінди.
09.10.2024 15:15
Капелюх? В тебе гугл-перекладач відклеївся. Немає сечі терпіти ці пекельні борошна.
09.10.2024 15:38
у мене яндекс набір слів-типу Аліса, але Маруся, мені ліньки друкувати
09.10.2024 18:53
09.10.2024 15:52
ну от звідки в них Старлінки, що там ілон маск думає, чи йому все одно, й Пентагон щось грізно обіцяв й нічого...
09.10.2024 16:27
 
 