Из-за запрета мессенджера Discord командные штабы РФ могут остаться без трансляции с БПЛА, - СМИ
В российской армии после блокировки мессенджера Discord начались проблемы с трансляцией изображения с боевых беспилотников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
"Авторы российских провоенных каналов и российские "военкоры" раскритиковали блокировку мессенджера. Они обратили внимание на то, что Discord используется российскими войсками в Украине для боевого управления, и отметили, что теперь часть командных пунктов и штабов может остаться без трансляции с беспилотников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что никакой альтернативы мессенджеру Discord нет.
В Роскомнадзоре заявили, что доступ к мессенджеру был ограничен из-за нарушения требования законодательства, которое "необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан, продажи наркотиков" и "в связи с размещением противоправной информации".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За інформацією джерела NV у ГУР планувалось спочатку забрати функцію керівництва над військовими аташе, прикріпленими до посольств або дипмісії заради контролю військових питань, що виникають у процесі міждержавних відносин.
Також планували відокремити всі спецпідрозділи, що виконують операції на лінії фронту та підпорядкувати їх армії. А ще у відомства Буданова намагались би забрати групи, що використовують далекобійні дрони, та розподілити їх по інших військових структурах. Також йшла мова, щоб забрати у відомства Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Джерело в ГУР не назвав конкретних чиновників, які намагались звільнити Буданова та послабити можливості воєнної розвідки. Він лише зазначив, що до цього процесу причетні « 👺 деякі представники Банкової».
А призвіща деяких представників Банкової, починаютьця з літери З, чи Є?
ГГГООЙЙДДАА!!
навряд чи вони користувалися Дискорд, це капелюх в основному для трансляції Вінди.