Из-за запрета мессенджера Discord командные штабы РФ могут остаться без трансляции с БПЛА, - СМИ

В российской армии после блокировки мессенджера Discord начались проблемы с трансляцией изображения с боевых беспилотников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Авторы российских провоенных каналов и российские "военкоры" раскритиковали блокировку мессенджера. Они обратили внимание на то, что Discord используется российскими войсками в Украине для боевого управления, и отметили, что теперь часть командных пунктов и штабов может остаться без трансляции с беспилотников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что никакой альтернативы мессенджеру Discord нет.

В Роскомнадзоре заявили, что доступ к мессенджеру был ограничен из-за нарушения требования законодательства, которое "необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан, продажи наркотиков" и "в связи с размещением противоправной информации".

