МУС может привлечь Беларусь к ответственности за участие в депортации украинских детей

Международный уголовный суд может привлечь Беларусь к ответственности за участие в депортации украинских детей Россией, даже если страна не является его членом.

Об этом заявил представитель МУС Фади эль Абдалла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".

По его словам, депортация детей для МУС - вопрос юрисдикции в отношении определенного преступления.

"Мы говорим о том, что такие преступления могли быть совершены на территории Украины. То есть независимо от того, детей привезли в Россию или в другое место, такие деяния могут подпадать под юрисдикцию МУС, если само похищение хотя бы частично было совершено на территории Украины", - пояснил Абдалла.

В МУС напомнили, что зимой этого года белорусские власти отправили группу украинских детей из оккупированного города Антрацит в белорусский город Могилев, где их разместили в санатории, а белорусские военные провели для них тренировки.

После этого бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко предоставил МУС доказательства вероятной причастности Лукашенко к незаконной депортации украинских детей.

