МУС может привлечь Беларусь к ответственности за участие в депортации украинских детей

МКС може притягнути Білорусь до відповідальності за участь у депортації українських дітей

Международный уголовный суд может привлечь Беларусь к ответственности за участие в депортации украинских детей Россией, даже если страна не является его членом.

Об этом заявил представитель МУС Фади эль Абдалла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".

По его словам, депортация детей для МУС - вопрос юрисдикции в отношении определенного преступления.

"Мы говорим о том, что такие преступления могли быть совершены на территории Украины. То есть независимо от того, детей привезли в Россию или в другое место, такие деяния могут подпадать под юрисдикцию МУС, если само похищение хотя бы частично было совершено на территории Украины", - пояснил Абдалла.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ незаконно похитила более 20 тысяч украинских детей, есть риск депортации еще 1,5 млн, - Лубинец

В МУС напомнили, что зимой этого года белорусские власти отправили группу украинских детей из оккупированного города Антрацит в белорусский город Могилев, где их разместили в санатории, а белорусские военные провели для них тренировки.

После этого бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко предоставил МУС доказательства вероятной причастности Лукашенко к незаконной депортации украинских детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва передала в Гаагу материалы о преступлениях режима Лукашенко: МУС ответил, что рассмотрит запрос

МКС може притягнути Білорусь до відповідальності

09.10.2024 15:50 Ответить
Та пора би вже давно вусатого таргана в ''клуб *****'' записати...
09.10.2024 15:58 Ответить
МКС став не Міжнародним Кримінальним Судом, а Міжнародною Космічною Станцією.

Один космос... ніякого толку.
09.10.2024 15:58 Ответить
МКС може виписати ордер. А притягнути він нікого не може. Бо нема чім і нема як.
09.10.2024 16:01 Ответить
монголія у поміч!...
09.10.2024 16:01 Ответить
Ага. В етом мире кто проиграет в конце того и будут судить и таскать по судам. Если Зе-власть приведет Украину к каптуляции то Украину как проигравшую сторону будут все носаками подбрасывать. О притягивании окупантов к ответу даже речи не будет идти
09.10.2024 16:04 Ответить
МКС уже показал что ничего не может
09.10.2024 16:30 Ответить
Міжнародний кримінальний суд може притягнути, а може і не притягнути! Бо як їх притягнеш, якщо вони болт поклали і на суд і на всю планету. Притягуйте, посміємося разом.
09.10.2024 16:32 Ответить
Та вже ж одного притягали…
09.10.2024 18:44 Ответить
 
 