РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9411 посетитель онлайн
Новости
1 194 29

Должны сделать все, чтобы уменьшить способность РФ дестабилизировать Европу и мир, - Зеленский

Зеленський у Хорватії

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо сделать все, чтобы уменьшить способность России дестабилизировать Европу и мир, чтобы она больше не могла угрожать другим странам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал во время вступительного слова на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" в Дубровнике (Хорватия).

"Если Россия достигнет своей цели поработить Украину, то, несомненно, появятся новые вроде московского режимы. Да и московский режим будет пытаться дестабилизировать и Балтийский регион и Балканы. Мы должны сделать так, чтобы у России не стало сил продолжать эту агрессию, чтобы она больше не могла угрожать другим странам. Мы должны сделать все, чтобы уменьшить способность России дестабилизировать Европу и мир", - сказал Зеленский.

Читайте также: Война РФ против Украины трансформировала Европу, - Боррель

Также Зеленский поздравил Хорватию как одну из стран, которая уже заключила с Украиной соглашение по безопасности.

Президент сообщил, что уже 36 стран заключили такие соглашения. И Украина приглашает много других стран.

"Абсолютно важно заключать такие договоры о безопасности. От этого зависит будущее Европы. Таким образом можно будет обеспечить мир, который нельзя будет разрушить любым внешним влиянием", - сказал Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина и Хорватия подписали Соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Европа (2004) Зеленский Владимир (21727) россия (96970)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Характерне фото , спереді зеленський а позаду дєрьмак з пультом від зеленського .
показать весь комментарий
09.10.2024 18:30 Ответить
+7
Ти вже все зробив щоб дестабілізувати Україну. То ще хочеш в Европу залізти.
показать весь комментарий
09.10.2024 18:30 Ответить
+5
Яки потужні пики на фото...
Слова ніби привільні..., але подивишся на дії та на пики...
показать весь комментарий
09.10.2024 18:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яки потужні пики на фото...
Слова ніби привільні..., але подивишся на дії та на пики...
показать весь комментарий
09.10.2024 18:29 Ответить
Характерне фото , спереді зеленський а позаду дєрьмак з пультом від зеленського .
показать весь комментарий
09.10.2024 18:30 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2024 18:44 Ответить
Це спостережно контролюючий пристрій з функцією виведення информації на сервер ФСБ.
показать весь комментарий
09.10.2024 18:48 Ответить
Йди маринуй шашликі лох в 42 голіка. А татаров з дєрмаком поки покерують країною
показать весь комментарий
09.10.2024 18:30 Ответить
Ти вже все зробив щоб дестабілізувати Україну. То ще хочеш в Европу залізти.
показать весь комментарий
09.10.2024 18:30 Ответить
Наприклад, унеможливити транзит російських енергоресурсів територією України.
показать весь комментарий
09.10.2024 18:34 Ответить
Транзит російської нафти через Україну підскочив у вересні на 37% і перевищив 1 мільйон тонн
Джерело:
https://biz.censor.net/n3513696
показать весь комментарий
09.10.2024 18:57 Ответить
Фуу, какіє атвратітєльниє *****!
показать весь комментарий
09.10.2024 18:35 Ответить
Дайте ему селёдки!
показать весь комментарий
09.10.2024 18:41 Ответить
Сала
показать весь комментарий
09.10.2024 19:11 Ответить
Ему шо, скумбрии по 18 мало?
показать весь комментарий
09.10.2024 19:44 Ответить
Одна маячня.
показать весь комментарий
09.10.2024 18:51 Ответить
Голуб миру. За весь світ думає, думай краще, як війну закінчити.
показать весь комментарий
09.10.2024 18:54 Ответить
Тобто обкрадаючи країну він зменшує спроможність кацапстана дестабілізувати Європу і весь світ, а для цього грошей потрібно ще більше.
показать весь комментарий
09.10.2024 18:55 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2024 19:01 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2024 19:45 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2024 19:03 Ответить
Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек, - https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/9/720382/ ЕП об остановке бронирования до 15 ноября

По информации издания, Минэкономики вместе с Минобороны должны проверить обоснованность бронирования военнообязанных и отменить отсрочку от призыва в случае выявления необоснованных случаев.
показать весь комментарий
09.10.2024 19:04 Ответить
А чого бібіка-Сибіга не у піжамі?
показать весь комментарий
09.10.2024 19:13 Ответить
Може перестанеш красти зі своїм завгоспом спочатку
показать весь комментарий
09.10.2024 19:37 Ответить
Ну і роби, всім вже не цікаві верески.
показать весь комментарий
09.10.2024 19:40 Ответить
Це заявила особина, що зробила та робить все для дестабілізації ситуації у країні, посаду президента якої вона окупувала.
Абсурд?
показать весь комментарий
09.10.2024 19:45 Ответить
Тре да надоть.... Не-э, это не то чтобы... это ваапше...
показать весь комментарий
09.10.2024 19:48 Ответить
росія має ресурси і власне виробництво ракет, а зелена банда навіть за два з половиною роки війни не спромоглася забезпечити власне виробництво зброї і ***********, що фактично означає державну зраду
показать весь комментарий
09.10.2024 19:48 Ответить
Громадянин Зеленський, займись Україною!
Світ і Європа якось без тебе розберуться!
показать весь комментарий
09.10.2024 20:16 Ответить
Ох який захісник потужний. Не переймайся, їх нато захистить якщо що. Але на них ніхто не буде нападати
показать весь комментарий
09.10.2024 20:24 Ответить
заявив, що необхідно зробити все, щоб зменшити спроможність Росії дестабілізувати Європу і світ Джерело:

зелупень, конкретно шо? Зае*ал ты уже своими лозунгами ни про шо и ни про как.
показать весь комментарий
09.10.2024 20:57 Ответить
 
 