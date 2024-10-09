Должны сделать все, чтобы уменьшить способность РФ дестабилизировать Европу и мир, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо сделать все, чтобы уменьшить способность России дестабилизировать Европу и мир, чтобы она больше не могла угрожать другим странам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал во время вступительного слова на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" в Дубровнике (Хорватия).
"Если Россия достигнет своей цели поработить Украину, то, несомненно, появятся новые вроде московского режимы. Да и московский режим будет пытаться дестабилизировать и Балтийский регион и Балканы. Мы должны сделать так, чтобы у России не стало сил продолжать эту агрессию, чтобы она больше не могла угрожать другим странам. Мы должны сделать все, чтобы уменьшить способность России дестабилизировать Европу и мир", - сказал Зеленский.
Также Зеленский поздравил Хорватию как одну из стран, которая уже заключила с Украиной соглашение по безопасности.
Президент сообщил, что уже 36 стран заключили такие соглашения. И Украина приглашает много других стран.
"Абсолютно важно заключать такие договоры о безопасности. От этого зависит будущее Европы. Таким образом можно будет обеспечить мир, который нельзя будет разрушить любым внешним влиянием", - сказал Зеленский.
Слова ніби привільні..., але подивишся на дії та на пики...
Джерело:
https://biz.censor.net/n3513696
По информации издания, Минэкономики вместе с Минобороны должны проверить обоснованность бронирования военнообязанных и отменить отсрочку от призыва в случае выявления необоснованных случаев.
Абсурд?
Світ і Європа якось без тебе розберуться!
зелупень, конкретно шо? Зае*ал ты уже своими лозунгами ни про шо и ни про как.