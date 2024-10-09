Должны сделать все, чтобы уменьшить способность РФ дестабилизировать Европу и мир, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо сделать все, чтобы уменьшить способность России дестабилизировать Европу и мир, чтобы она больше не могла угрожать другим странам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал во время вступительного слова на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" в Дубровнике (Хорватия).

"Если Россия достигнет своей цели поработить Украину, то, несомненно, появятся новые вроде московского режимы. Да и московский режим будет пытаться дестабилизировать и Балтийский регион и Балканы. Мы должны сделать так, чтобы у России не стало сил продолжать эту агрессию, чтобы она больше не могла угрожать другим странам. Мы должны сделать все, чтобы уменьшить способность России дестабилизировать Европу и мир", - сказал Зеленский.

Также Зеленский поздравил Хорватию как одну из стран, которая уже заключила с Украиной соглашение по безопасности.

Президент сообщил, что уже 36 стран заключили такие соглашения. И Украина приглашает много других стран.

"Абсолютно важно заключать такие договоры о безопасности. От этого зависит будущее Европы. Таким образом можно будет обеспечить мир, который нельзя будет разрушить любым внешним влиянием", - сказал Зеленский.

