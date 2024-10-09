Подсанкционный белорусский завод поставлял в Украину удобрения через компанию в ОАЭ. Маршрут пролегал через РФ, - расследование
Белорусский производитель минеральных удобрений "Гродно Азот" поставлял в Украину продукцию под видом туркменского производства через компанию, зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах гражданами Турции.
Об этом говорится в расследовании белорусской службы "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
Журналисты отмечают, что поставки произошли несмотря на санкции, введенные Украиной и Евросоюзом против белорусского промышленного гиганта.
В распоряжении расследователей оказалось решение Шевченковского районного суда Киева. В документе говорится о том, что следователи разоблачили эту схему в ходе расследования уголовного дела против украинской компании "Оскар Оптима", которая занималась поставкой и продажей белорусских минеральных удобрений в Украине. Следствие по этому делу продолжается с января 2023 года.
Маршрут поставки
В документе отмечается, что "Гродно Азот" отправлял свою продукцию по железной дороге в порт российского города Ростов, откуда ее транспортировали в порт города Бургас в Болгарии.
Там удобрения паковали в мешки, а затем транспортировали в порт болгарского города Русе на реке Дунай. А оттуда их транспортировали в Измаильский морской порт.
Таможенное оформление осуществлялось на основании сертификатов о происхождении продукции из Туркменистана, где вообще не производят этот вид удобрений.
С помощью ImportGenius - службы, которая отображает глобальные торговые документы на импорт/экспорт от таможенной службы США - журналисты "Радио Свобода" нашли одну такую поставку, осуществленную в апреле 2023 года.
Дубайская компания Agro chain general trading LLC поставила из Туркменистана в Украину минеральных удобрений на сумму 1,1 миллиона долларов. Импортером определена украинская компания "Оскар Оптима".
В то же время стоимость этого контракта не соотносится с финансовыми результатами украинской компании-реципиента, которые она предоставила контролирующим органам.
Следователи выяснили названия всех сухогрузов, на которых везли белорусские удобрения - это White Star, Marina, Dobrich, Danimex 3, Leda, Paul P. Всего в Украину таким образом было завезено 4,9 тыс. тонн продукции весной 2023 года.
Сертфикаты о происхождении продукции были подделаны
Также расследователи выяснили, что сертификаты о происхождении продукции были подделаны. В телефоне одного из представителей украинской компании нашли переписку с гражданами Турции - руководителями дубайской Argo Chain General Trading LLC. Благодаря этой переписке удалось подтвердить, что первые партии минеральных удобрений были доставлены из Ростова, а фактическим отправителем и производителем гранулированного карбамида является "Гродно Азот".
Впоследствии Институт судебных экспертиз Украины подтвердил, что удобрения, которые поставляет украинская компания "Оскар Оптима", полностью соответствуют образцам продукции, которая производится в Гродно.
Санкции Евросоюза и Украины против компании "Гродно Азот"
"Гродно Азот" - единственное предприятие в Беларуси, которое производит карбамид.
Европейский Союз ввел санкции против этой компании в декабре 2021 года за увольнение работников, участвовавших в протестах после президентских выборов 2020 года.
В решении о введении санкций Совет ЕС назвал это белорусское предприятие "источником значительных доходов для режима Лукашенко", а также "ответственным за репрессии против гражданского общества".
После того, как диктатор РБ Александр Лукашенко поддержал полномасштабное российское вторжение, Украина вышла из ряда международных соглашений с Республикой Беларусь, в том числе торговых соглашений, и ввела санкции против ряда предприятий, в частности, "Гродно Азот".
