Подсанкционный белорусский завод поставлял в Украину удобрения через компанию в ОАЭ. Маршрут пролегал через РФ, - расследование

Білоруський завод постачав в Україну добрива з РФ і Білорусі через компанію в ОАЕ

Белорусский производитель минеральных удобрений "Гродно Азот" поставлял в Украину продукцию под видом туркменского производства через компанию, зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах гражданами Турции.

Об этом говорится в расследовании белорусской службы "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты отмечают, что поставки произошли несмотря на санкции, введенные Украиной и Евросоюзом против белорусского промышленного гиганта.

В распоряжении расследователей оказалось решение Шевченковского районного суда Киева. В документе говорится о том, что следователи разоблачили эту схему в ходе расследования уголовного дела против украинской компании "Оскар Оптима", которая занималась поставкой и продажей белорусских минеральных удобрений в Украине. Следствие по этому делу продолжается с января 2023 года.

Маршрут поставки

В документе отмечается, что "Гродно Азот" отправлял свою продукцию по железной дороге в порт российского города Ростов, откуда ее транспортировали в порт города Бургас в Болгарии.

Там удобрения паковали в мешки, а затем транспортировали в порт болгарского города Русе на реке Дунай. А оттуда их транспортировали в Измаильский морской порт.

Таможенное оформление осуществлялось на основании сертификатов о происхождении продукции из Туркменистана, где вообще не производят этот вид удобрений.

С помощью ImportGenius - службы, которая отображает глобальные торговые документы на импорт/экспорт от таможенной службы США - журналисты "Радио Свобода" нашли одну такую поставку, осуществленную в апреле 2023 года.

Дубайская компания Agro chain general trading LLC поставила из Туркменистана в Украину минеральных удобрений на сумму 1,1 миллиона долларов. Импортером определена украинская компания "Оскар Оптима".

Білоруський виробник мінеральних добрив

В то же время стоимость этого контракта не соотносится с финансовыми результатами украинской компании-реципиента, которые она предоставила контролирующим органам.

Следователи выяснили названия всех сухогрузов, на которых везли белорусские удобрения - это White Star, Marina, Dobrich, Danimex 3, Leda, Paul P. Всего в Украину таким образом было завезено 4,9 тыс. тонн продукции весной 2023 года.

Сертфикаты о происхождении продукции были подделаны

Также расследователи выяснили, что сертификаты о происхождении продукции были подделаны. В телефоне одного из представителей украинской компании нашли переписку с гражданами Турции - руководителями дубайской Argo Chain General Trading LLC. Благодаря этой переписке удалось подтвердить, что первые партии минеральных удобрений были доставлены из Ростова, а фактическим отправителем и производителем гранулированного карбамида является "Гродно Азот".

Впоследствии Институт судебных экспертиз Украины подтвердил, что удобрения, которые поставляет украинская компания "Оскар Оптима", полностью соответствуют образцам продукции, которая производится в Гродно.

Санкции Евросоюза и Украины против компании "Гродно Азот"

"Гродно Азот" - единственное предприятие в Беларуси, которое производит карбамид.

Европейский Союз ввел санкции против этой компании в декабре 2021 года за увольнение работников, участвовавших в протестах после президентских выборов 2020 года.

В решении о введении санкций Совет ЕС назвал это белорусское предприятие "источником значительных доходов для режима Лукашенко", а также "ответственным за репрессии против гражданского общества".

После того, как диктатор РБ Александр Лукашенко поддержал полномасштабное российское вторжение, Украина вышла из ряда международных соглашений с Республикой Беларусь, в том числе торговых соглашений, и ввела санкции против ряда предприятий, в частности, "Гродно Азот".

Беларусь (7979) расследование (3065) санкции (11777) удобрения (53)
Топ комментарии
+8
Ну, а якщо Єрмак із Зеленьським із нового року будуть транспортувати " азербайджанський газ", цих чуваків звільнять від відповідальності?
АБРАхаміїї і іншій своло.і можна, а їм зась?
показать весь комментарий
09.10.2024 23:17 Ответить
+7
Украина покупает в врагов удобрение чтобы выращивать зерно которое поставляет другим нашим врагам. Зашибись млять. Нас бьют а мы работаем. А вы повестки получайте родину защищать.
показать весь комментарий
09.10.2024 23:12 Ответить
+3
Кто получает деньги на крови? Барыги которые ети деньги выводят за границу или покупают себе мерседесы что одно и то же
показать весь комментарий
09.10.2024 23:34 Ответить
Головне, що що в підсумку отримує гроші на боротьбу з ворогом. У ворога до речі це називається паралельний імпорт (або якось так) і всіляко підтримується.
показать весь комментарий
09.10.2024 23:22 Ответить
Це не залежить від джерела грошей. Те ж саме може статися з грошима від торгівлі з США.
показать весь комментарий
09.10.2024 23:43 Ответить
А чому білоруські заводи не постачають в Україну порох через компанію в ОАЕ?
показать весь комментарий
09.10.2024 23:20 Ответить
Що, знову НЕ Зє- бізнес?!!
показать весь комментарий
09.10.2024 23:42 Ответить
09.10.2024 23:53 Ответить
"ОПа - надійні партнери РиФи". - На правах реклами.
показать весь комментарий
10.10.2024 00:04 Ответить
Свинарчуки! Бариги! Наживаються на війні! Працюють на ворога! Де той натовп незадоволених, що скрізь переслідує діючого???....
показать весь комментарий
10.10.2024 08:00 Ответить
 
 