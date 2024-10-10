РУС
Кадыров предложил отправлять "проблемную молодежь" Чечни на войну против Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отправлять на войну против Украины жителей республики, совершивших административные правонарушения, в том числе - "проблемную молодежь".

Об этом он написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Мы неоднократно призывали молодых людей республики быть образцовыми, достойными, соответствовать нашим традициям. Но есть и такая категория, хоть и мизерная, которая считает, что для нее никакие законы не писаны. Молодежь, принадлежащая к этому меньшинству, ведет праздный, аморальный образ жизни. Может позволить себе припарковаться где угодно, сесть за руль, находясь под воздействием запрещенных препаратов, нарушать ПДД, гордясь этим, провоцировать конфликты", - утверждает Кадыров.

По словам главы Чечни, "проблемную молодежь" будут отправлять на войну в Украину.

Читайте также: Чеченцы покупают украинских военнопленных, чтобы потом обменять их на своих военных, - Координационный штаб

Он поручил депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову "взять этот вопрос под контроль".

"Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон - или за решетку по максимальному сроку, или срок подписывай контракт и в зону "СВО". Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и удаль. Вместо привлечения к административной ответственности целесообразнее отправлять правонарушителей на службу в ряды российских войск", - угрожает глава Чечни.

По словам диктатора, в Чечне уже якобы формируют полк на 2,5 тыс. человек.

Читайте также: Сейчас, предположительно, в Украине продолжают воевать в пророссийских чеченских подразделениях около 9 тысяч кадыровцев, - британская разведка

Кадыров Рамзан (804) Чечня (639)
Топ комментарии
+9
З свого сина почнеш?
10.10.2024 09:31 Ответить
+7
Цікаво як гордий народ, який воював десятки років проти кацапні, перетворився в лайно яким заправляє подібна мерзота...
10.10.2024 09:40 Ответить
+5
прийде час і та молодь тебе путінського лизуна настовпі повісить…
10.10.2024 09:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З свого сина почнеш?
10.10.2024 09:31 Ответить
Те відгодоване порося в жоден люк не пролізе. Щей медальки всюди чіплятися будуть..
10.10.2024 09:55 Ответить
На росії щосили розганяється тема "всех срочніков на сво" - кадирка мусить підспівувати цій темі.
Відправить десяток молодих чеченят тих кого не жалко для ангітації.
10.10.2024 13:06 Ответить
прийде час і та молодь тебе путінського лизуна настовпі повісить…
10.10.2024 09:33 Ответить
За неправильну парковку потрібно вбивати - бо на віині ше можуть вижити
10.10.2024 09:33 Ответить
Саме цікаве - він про "наслідки" не подумав... Якщо молодик "проблемний" в цивільному житті, то яким же він з фронту повернеться? Коли вже "гальма зірвані" остаточно будуть?
10.10.2024 09:39 Ответить
Він сподівається, що вони не повернуться. Живими.
10.10.2024 09:41 Ответить
10.10.2024 09:34 Ответить
давай відправляй наркоманів, буде весело на фронті .
10.10.2024 09:37 Ответить
Цікаво як гордий народ, який воював десятки років проти кацапні, перетворився в лайно яким заправляє подібна мерзота...
10.10.2024 09:40 Ответить
Як можна відправити родича на війну , в чечні всі родичі .
10.10.2024 09:43 Ответить
Чего все так "обрадовались" как будто здесь все не так..Различие только не с молодежью,а у нас вообще всех повально до 60.Сейчас на какой либо кипишь или вызов,приезжает полиция и если лицо призывного возраста,зачастую заберают и прямиком в ТЦК "данные уточнять" Куча видео,где людей останавливают на дороге за какое то нарушение,пробивают по планшету,а ты уже "в розыске" хер знает за что и почему...Тут же пакуют и везут в ТЦК...У самих хата горит,но конечно..новости ******** куда приятней читать .Может они украинскую модель решили "обкатать" она ж рабочая..
10.10.2024 11:08 Ответить
 
 