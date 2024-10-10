Кадыров предложил отправлять "проблемную молодежь" Чечни на войну против Украины
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отправлять на войну против Украины жителей республики, совершивших административные правонарушения, в том числе - "проблемную молодежь".
Об этом он написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Мы неоднократно призывали молодых людей республики быть образцовыми, достойными, соответствовать нашим традициям. Но есть и такая категория, хоть и мизерная, которая считает, что для нее никакие законы не писаны. Молодежь, принадлежащая к этому меньшинству, ведет праздный, аморальный образ жизни. Может позволить себе припарковаться где угодно, сесть за руль, находясь под воздействием запрещенных препаратов, нарушать ПДД, гордясь этим, провоцировать конфликты", - утверждает Кадыров.
По словам главы Чечни, "проблемную молодежь" будут отправлять на войну в Украину.
Он поручил депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову "взять этот вопрос под контроль".
"Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон - или за решетку по максимальному сроку, или срок подписывай контракт и в зону "СВО". Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и удаль. Вместо привлечения к административной ответственности целесообразнее отправлять правонарушителей на службу в ряды российских войск", - угрожает глава Чечни.
По словам диктатора, в Чечне уже якобы формируют полк на 2,5 тыс. человек.
Відправить десяток молодих чеченят тих кого не жалко для ангітації.